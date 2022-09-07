«Ростех» поставит более 300 воздушных судов. Они заменят Boeing и Airbus, которые «вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию».

«Аэрофлот» и Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о поставке 339 российских самолётов, пишет «Коммерсантъ».

«На смену самолётам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. […] Отмечу, что все самолёты будут поставлены в импортзамещённом виде — с бортовыми системами и агрегатами российского производства», — заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Самолёты поставят в 2023-2030 годах. В 2023 году «Аэрофлот» получит два Superjet-New, в 2024–м — шесть МС-22 и семь Ту-214.