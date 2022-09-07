Новости

Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолётов отечественного производства на ₽1трлн Статьи редакции

«Ростех» поставит более 300 воздушных судов. Они заменят Boeing и Airbus, которые «вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию».

«Аэрофлот» и Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о поставке 339 российских самолётов, пишет «Коммерсантъ».

«На смену самолётам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. […] Отмечу, что все самолёты будут поставлены в импортзамещённом виде — с бортовыми системами и агрегатами российского производства», — заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Самолёты поставят в 2023-2030 годах. В 2023 году «Аэрофлот» получит два Superjet-New, в 2024–м — шесть МС-22 и семь Ту-214.

#новости #аэрофлот #импортозамещение

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60 комментариев
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 ВTopHuk
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Serena Frost

Кадры для шпрот это килька?

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2 комментария
Miras Mynzhassar

Надвигается второй сезон

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Своеобразный рубин

Боинг и Эйрбас пришли в ужас когда узнали что...

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Miras Mynzhassar

простой, советский, пятикопеечный самолёт выдали за новый

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Линейный месяц

Бумажных.
Или ковров.

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Сергей Беляков

Аэрофлот профинансирует оппозицию, получаецца.

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Elena

не советую вообще никуда на этих самолётах летать...

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Андрей Васильев

а я очень советую, но только русским

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Бледный паук например

Где родился там и пригодился. Не жили хорошо и нечего начинать.

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Oleg Sergeev

Из чего ты сделала такие выводы?

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9 комментариев
Грандиозный Абдужаббор

Парашюты правда не будут выдавать перед рейсом

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Зеленый чел

Вообще очень интересно как могли проебать гражданскую авиацию союза. Как могли такую важную для государства отрасль сделать полностью зависимым от других стран?

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ВTopHuk

Как и всё остальное

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1 комментарий
Boris Gaykovich

Потому то она была ебучим отсталым и опасным говном

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Sergei

Сердюков уже «успешно» поработал поработал министром обороны, сейчас он осваивает бюджеты ОАК, прям эффективный менеджер по всем вопросам.

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Zloy eNot

В вашем вопросе есть уже ответ- СОЮЗА. Нет Союза нет самолетиков.

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Antonio De

В 90е был просто общий бардак, но своя авиация еще была. А далее они откатами занимались 20 лет во всех сферах. В этом и дело.

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Сменю ка имя на всякий случай

Так по рыночку же все. Никто же не планировал изолироваться опять

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Математический паркур

Генерал-майор ВВС, специалист по авиационной промышленности Владимир Попов:

Так решили политики. Ведь экономика всё-таки находится под политическим давлением. Сейчас мы говорим, что принятые тогда решения были близорукими и ущербными. Что они сказались на всей экономике в целом, не только на авиастроении. Мы же почти на коленях стояли перед Западом и стали летать на Boeing и на Airbus, на других импортных самолётах.
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Сирано де Бержерак
МС-22

решили так же, как с 6G и истребителями 6-го поколения, что нахуй МС-21, решили сразу МС-22 делать?

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notfresh

какая разница о чем пиздеть? не видишь, люди себе подушку из нала собирают перед тем как все схлопнется.

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Дырявый либераха

Они хотят за два года поставить 15 самолетов, а за оставшиеся 6 лет собрать 324 лайнера? Масштабировать будут с божьей помощью?

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Нынешний диод

Без западной электроники внутри будут выглядеть как-то так.

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Тимурчик

Китай может дать.

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5 комментариев
Коматозник

А оно точно полетит хоть куда-нибудь? Или в воздухе уже распадётся на запчасти?

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ДедМазаус

А зачем куда то летать. Деды не летали и страну с колен подняли.

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Jerod alp

У них даже для кукурузников нет двигателей... они будут делать что? Макеты?

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Юлия Сапсан

₽1 трлн?

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Тёма Ли

1 трлн штошей

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1 комментарий
Кто спас TJ

Аэрофлот купил обещания взамен на деньги

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Печеньки Госдепа

Самолёты отечественного производства это украденные боинги и эйрбасы?

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Victor Axonoff

Больше всего, как обычно, радует лицемерие, ибо поставлены они будут за неимением лучшего. А во-вторых, летать-то куда будут? Какие банановые республики дадут добро?

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Тимурчик

Россия большая.

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1 комментарий
Lemuel_ G

Может мс 21, а не мс 22?
Он уже прошёл сертификацию с российскими двигателями?

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Yuriy A

В 2024 6 штук МС-21?
Нет.
Ну или они из них половину систем повыкидывают. Но тогда к 2024 году оно только согласование пройдёт.

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Иногентий Нацпредательвович

Пизда трилиону.

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Хлопок

New... Какую же несут хуйню...

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эти мягкие французские булки

Так а из чего и по каким технологиям их будут делать? Опять новости про сладкое будущее, которое не наступит

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Учащийся Паша

Какие дорогие бумажные самолётики

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Аркадий Гайдаржи

— Давайте начнём с двух самолетов в следующем году, а там видно будет. Либо ишак помрет, либо падишах сдохнет

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