Аэрофлот» подписал соглашение о закупке самолётов отечественного производства на ₽1трлн Статьи редакции
«Ростех» поставит более 300 воздушных судов. Они заменят Boeing и Airbus, которые «вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию».
«Аэрофлот» и Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в госкорпорацию «Ростех», подписали на Восточном экономическом форуме соглашение о поставке 339 российских самолётов, пишет «Коммерсантъ».
«На смену самолётам Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь ещё будут поставляться в Россию, придут пассажирские лайнеры отечественного производства. […] Отмечу, что все самолёты будут поставлены в импортзамещённом виде — с бортовыми системами и агрегатами российского производства», — заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
Самолёты поставят в 2023-2030 годах. В 2023 году «Аэрофлот» получит два Superjet-New, в 2024–м — шесть МС-22 и семь Ту-214.
Кадры для шпрот это килька?
Надвигается второй сезон
Боинг и Эйрбас пришли в ужас когда узнали что...
простой, советский, пятикопеечный самолёт выдали за новый
Бумажных.
Или ковров.
Аэрофлот профинансирует оппозицию, получаецца.
не советую вообще никуда на этих самолётах летать...
а я очень советую, но только русским
Где родился там и пригодился. Не жили хорошо и нечего начинать.
Из чего ты сделала такие выводы?
Парашюты правда не будут выдавать перед рейсом
Вообще очень интересно как могли проебать гражданскую авиацию союза. Как могли такую важную для государства отрасль сделать полностью зависимым от других стран?
Как и всё остальное
Потому то она была ебучим отсталым и опасным говном
Сердюков уже «успешно» поработал поработал министром обороны, сейчас он осваивает бюджеты ОАК, прям эффективный менеджер по всем вопросам.
В вашем вопросе есть уже ответ- СОЮЗА. Нет Союза нет самолетиков.
В 90е был просто общий бардак, но своя авиация еще была. А далее они откатами занимались 20 лет во всех сферах. В этом и дело.
Так по рыночку же все. Никто же не планировал изолироваться опять
Генерал-майор ВВС, специалист по авиационной промышленности Владимир Попов:Так решили политики. Ведь экономика всё-таки находится под политическим давлением. Сейчас мы говорим, что принятые тогда решения были близорукими и ущербными. Что они сказались на всей экономике в целом, не только на авиастроении. Мы же почти на коленях стояли перед Западом и стали летать на Boeing и на Airbus, на других импортных самолётах.
решили так же, как с 6G и истребителями 6-го поколения, что нахуй МС-21, решили сразу МС-22 делать?
какая разница о чем пиздеть? не видишь, люди себе подушку из нала собирают перед тем как все схлопнется.
Они хотят за два года поставить 15 самолетов, а за оставшиеся 6 лет собрать 324 лайнера? Масштабировать будут с божьей помощью?
Без западной электроники внутри будут выглядеть как-то так.
Китай может дать.
А оно точно полетит хоть куда-нибудь? Или в воздухе уже распадётся на запчасти?
А зачем куда то летать. Деды не летали и страну с колен подняли.
У них даже для кукурузников нет двигателей... они будут делать что? Макеты?
₽1 трлн?
1 трлн штошей
Аэрофлот купил обещания взамен на деньги
Самолёты отечественного производства это украденные боинги и эйрбасы?
Больше всего, как обычно, радует лицемерие, ибо поставлены они будут за неимением лучшего. А во-вторых, летать-то куда будут? Какие банановые республики дадут добро?
Россия большая.
Может мс 21, а не мс 22?
Он уже прошёл сертификацию с российскими двигателями?
В 2024 6 штук МС-21?
Нет.
Ну или они из них половину систем повыкидывают. Но тогда к 2024 году оно только согласование пройдёт.
Пизда трилиону.
New... Какую же несут хуйню...
Так а из чего и по каким технологиям их будут делать? Опять новости про сладкое будущее, которое не наступит
Какие дорогие бумажные самолётики
— Давайте начнём с двух самолетов в следующем году, а там видно будет. Либо ишак помрет, либо падишах сдохнет