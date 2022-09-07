«Коммерсантъ»: VK попросила у Минцифры три миллиарда рублей на разработку российского движка для видеоигр Статьи редакции
До этого ведомство отказало в финансировании проекта «Ростеху» и предложило попросить грант у РФРИТ.
VK запросила у Минцифры деньги на разработку российского игрового движка, «который может стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine», рассказал «Ъ» источник, близкий к правительству. Вопрос поднимался на совещании в ведомстве с одним из топ-менеджеров VK и замминистра Максимом Паршиным, добавил он.
В Минцифры подтвердили консультации с представителями отрасли, проект по созданию российского движка может стать одним из направлений работы. В VK рассказали, участвуют в обсуждении о создании российского средства для разработки игр.
В июле «Ростех» уже просил у Минцифры передать ему деньги фонда «Росинфокоминвест» на разработку движка. Ведомство предложилообратиться за грантом в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). В «Ростехе» уточнили «Ъ», что ожидают от Минцифры формы для подачи заявки, а «VK мог бы стать хорошим партнером».
- У VK есть игровое подразделение My.Games, в портфеле — больше 150 игр. Также компания владеет площадкой с облачными играми и стримингом VK Play, платформами My.Games Store и My.Games Cloud, инвестиционной структурой My.Games Venture Capital. Прибыль VK от игр без учета VK Play во втором квартале 2022 года упала на 82%, до 600 млн рублей.
Лол, не может
Да это пофиг, просто чуваки просекли что можно попросить 3 миллиарда и может быть даже дадут.
Да это дефолтная настройка. Я о том, что гужевая повозка нихуя не аналог теслы
VK (ex Mail.ru) за всё берётся смело, все превращается в говно. А если за говно берётся, то просто тратит меньше сил)
ну в данном случае они даже ничего не доведут.
даже варфейс который они испоганили донатом, был сделан в киеве
Откуда такая тяга к созданию движка для игр, да еще и за гос деньги?
Распил на новой статье. Сколько игр будет выпущено на этом движке, а сколько будет продано?
тяга к телкам, бабкам и власти
Движок- это же оборонка! 3d проектирование. Млрд денег.)
а че так мало, надо было 300 просить!
Потом увеличат бюджет.
Движок
Лахтобот, отвечу тебе тут. Можешь рваться сколько угодно, но фармить плюсы на мемах чтобы потом высрать посты про украинцев - не работает. Вас видно.
ВАУЕ: Великий Автоугонщик. Единый.
Скоро на CD-R!
Возьмут бесплатный движок "Godot", переименуют в "Zадрот" и продадут государству.
нахуя
ибо нехуй
Бабки тянут с государства на сказки!
Люди до сих пор пользующиеся вк по своему желанию — говноеды
Там овердохуя тематических сообществ, без аналогов. Сам пользуюсь поиском попутчика от вандорук, например
1. Брат, ты говноед
2. Большинство таких сообществ уже есть либо в телеге, либо в диске
3. Так у них сает есть
Ты читать умеешь? Причем тут сайт
Спасите, тону. Кричит девушка. Я кидаюсь в воду, но девушка кричит. Нееет, не вы. Вон тот парень, который помоложе.
ДВИЖОК! Нам нужен свой ДВИЖОК
еее попросила
Спиздят исходник юнити и унреаль 15-летней давности и на выходе будет лада рейсинг клуб енжин.
Анриловские исходники доступны всем в актуальной версии. Можно шильдик сменить и в продакшн.
"Дайте нам денег, а мы может быть что-то сделаем". Как-то странно это звучит - ходить клянчить деньги на то чего нет. Если бы сделали и дабы усилить / смаштабировать - может быть, и то, можно погубить мативацию несвоевременными инвестициями.Прибыль VK от игр без учета VK Play во втором квартале 2022 года упала на 82%, до 600 млн рублей.
С такими-то цифрами? Данунафиг. Понятно почему они пошли доить государство - итак тонущий бизнес вытаскивать из под воды.
А могли бы просто сделать так, чтобы ребята не переехали юридически. Теперь наверное еще и открещиваться будут от корней.
Странно что не дают. Я считаю, в стране где смс-ками собирают на лечение детей, игровой движок - самое необходимое сейчас
Можно назвать Union Engine, чтобы быть рядом с Unity и Unreal, но с привкусом патриотизма.