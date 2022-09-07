До этого ведомство отказало в финансировании проекта «Ростеху» и предложило попросить грант у РФРИТ.

VK запросила у Минцифры деньги на разработку российского игрового движка, «который может стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine», рассказал «Ъ» источник, близкий к правительству. Вопрос поднимался на совещании в ведомстве с одним из топ-менеджеров VK и замминистра Максимом Паршиным, добавил он.

В Минцифры подтвердили консультации с представителями отрасли, проект по созданию российского движка может стать одним из направлений работы. В VK рассказали, участвуют в обсуждении о создании российского средства для разработки игр.

В июле «Ростех» уже просил у Минцифры передать ему деньги фонда «Росинфокоминвест» на разработку движка. Ведомство предложилообратиться за грантом в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). В «Ростехе» уточнили «Ъ», что ожидают от Минцифры формы для подачи заявки, а «VK мог бы стать хорошим партнером».

У VK есть игровое подразделение My.Games, в портфеле — больше 150 игр. Также компания владеет площадкой с облачными играми и стримингом VK Play, платформами My.Games Store и My.Games Cloud, инвестиционной структурой My.Games Venture Capital. Прибыль VK от игр без учета VK Play во втором квартале 2022 года упала на 82%, до 600 млн рублей.