После обвинений проекта в откровенной пропаганде ссылки на материалы пропали с сайта, а теперь вернулись, но уже с обновлённым содержанием.

{"id":735435,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":735435,"gtm":null} 2991 просмотров

Из методических материалов к «патриотическому» уроку для школьников «Разговоры о важном», который должен состояться в российских учебных заведениях 12 сентября, пропали все упоминания Украины, вооружённого конфликта на территории соседней страны и самопожертвований за родину. На это обратил внимание Даниил Кен, глава профсоюза «Альянс учителей», критиковавшего проект.

Daniil Ken @daniilken Результат огромного внутреннего сопротивления. Общая победа всех, кто не молчал: родителей, учителей, школьников и студентов колледжей. Продолжим внимательно следить за содержанием уроков, принуждениях к нему, и продолжим помогать всем: [email protected]

Второй урок из программы еженедельных внеклассных занятий посвящён патриотизму и называется «Наша страна — Россия». В соцсетях именно эту тему критиковали чаще всего: судя по опубликованным ранее материалам, ученикам пятого класса и старше должны были рассказывать о любви к родине в контексте боевых действий в Украине — они стали иллюстрацией «подлинного патриотизма».

После массовой критики проекта, ещё до проведения первого полноценного занятия, на сайте Минпросвещения перестали работать ссылки на материалы к будущим урокам. К 7 сентября доступ к информации о ближайшем занятии вернулся, но содержание уже изменилось — оттуда убрали все упоминания о текущих событиях и намёки на военную службу.

К примеру, в одном из разделов урока ученикам предлагалось вспомнить ряд патриотических пословиц и поговорок. В изначальной версии примеров было десять, а в обновлённой их количество сократили вдвое — убрали в основном пословицы о службе и самопожертвовании при защите родины.

[{"title":"\u041e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u0447\u043a\u0438","image":{"type":"image","data":{"uuid":"563f6c9f-d4d4-53b2-991b-8dacd7c80704","width":1400,"height":746,"size":145898,"type":"png","color":"101010","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0451\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0438\u0447\u043a\u0438","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e6a614d2-e303-5edb-9dfb-0bfe628237c4","width":2408,"height":1104,"size":193427,"type":"png","color":"0c0c0c","hash":"","external_service":[]}}}]

Разборы 5 сен важном» Статьи редакции Бойкоты, акции и отказы от занятий: что происходит вокруг «патриотических» школьных уроков «Разговоры о Нововведения в программу формально добровольны, но учащиеся и родители жалуются на принудительное посещение, а учителя — на отсутствие доплаты и откровенную пропаганду. Обложка к первому уроку «Разговоры о важном»