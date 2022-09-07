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Новости
Жаркий крюк

Минпросвещения убрало упоминания Украины, «спецоперации» и «смерти за родину» из нового урока «Разговоры о важном» Статьи редакции

После обвинений проекта в откровенной пропаганде ссылки на материалы пропали с сайта, а теперь вернулись, но уже с обновлённым содержанием.

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Из методических материалов к «патриотическому» уроку для школьников «Разговоры о важном», который должен состояться в российских учебных заведениях 12 сентября, пропали все упоминания Украины, вооружённого конфликта на территории соседней страны и самопожертвований за родину. На это обратил внимание Даниил Кен, глава профсоюза «Альянс учителей», критиковавшего проект.

Daniil Ken @daniilken

Результат огромного внутреннего сопротивления. Общая победа всех, кто не молчал: родителей, учителей, школьников и студентов колледжей. Продолжим внимательно следить за содержанием уроков, принуждениях к нему, и продолжим помогать всем: [email protected]

Второй урок из программы еженедельных внеклассных занятий посвящён патриотизму и называется «Наша страна — Россия». В соцсетях именно эту тему критиковали чаще всего: судя по опубликованным ранее материалам, ученикам пятого класса и старше должны были рассказывать о любви к родине в контексте боевых действий в Украине — они стали иллюстрацией «подлинного патриотизма».

После массовой критики проекта, ещё до проведения первого полноценного занятия, на сайте Минпросвещения перестали работать ссылки на материалы к будущим урокам. К 7 сентября доступ к информации о ближайшем занятии вернулся, но содержание уже изменилось — оттуда убрали все упоминания о текущих событиях и намёки на военную службу.

К примеру, в одном из разделов урока ученикам предлагалось вспомнить ряд патриотических пословиц и поговорок. В изначальной версии примеров было десять, а в обновлённой их количество сократили вдвое — убрали в основном пословицы о службе и самопожертвовании при защите родины.

Разборы
Бойкоты, акции и отказы от занятий: что происходит вокруг «патриотических» школьных уроков «Разговоры о важном» Статьи редакции

Нововведения в программу формально добровольны, но учащиеся и родители жалуются на принудительное посещение, а учителя — на отсутствие доплаты и откровенную пропаганду.

Обложка к первому уроку «Разговоры о важном»

#новости #образование #патриотизм #пропаганда

Материал дополнен редакцией
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51 комментарий
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 Добро и позитив

Есть очень много "тем" для пропаганды, помимо этой войны, никуда пропаганда не делась)

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Гордон Фриман

как правильно любить нерезиновую ; )

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7 комментариев
Савелий

Просто введут постепенно. Всегда так делают.

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Евген Коновалец

Мб просто методички под реалии. Не готовы

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FlashNeo

"Это результат огромного внутреннего сопротивления"

Нет, это результат того, что Россия получает пизды на фронтах.

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Серый лолипоп

только работать это должно наоборот, чем хуже дела на войне тем агрессивнее должна быть пропаганда.

или что, для тжшных домашних революционеров любое сопротивление без коктейлей молотова не считается?

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4 комментария
Mitchell

Победа в чём? Что теперь вместо холодной баланды приносят разогретую и с солью? Уроки то остались

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Серый лолипоп

Победа для учителей в том что им не придётся нести эту хуйню и отчитываться о ней перед начальством.

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7 комментариев
Владислав Янучковский

Такими темпами загнётся инициатива через пару уроков, выглядит так как будто это не нужно ни детям, Ни учителям, ни родителям. Один дед волнуется. 1 час разговоров о важном в неделю на 3 часа Каца.

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Мифический русский

Да конечно, эту хуиту будут слушать так же, как когда в школу поп или коп приходит и начинает втирать за безопасный секс, — никак не будут слушать, ну может только смишнявки ловить.

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1 комментарий
FRED

Ну было уж очень явно... общество возмутилось, нужно постепенно в мозг вливать!

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ВTopHuk

Малая грит, на первом уроке говорили про окончание ww2

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Алиса Зазеркальская

А про начало?

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6 комментариев
Serena Frost

Какгрица, по одному слову узнать украинца;)

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2 комментария
ттт

Call of Duty: WWII ?

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1 комментарий
Белый русский

Нюанс в том: как эта фигня туда вообще пыталась попасть?

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Боря Моисеев

это результат отсутствия почвы под ногами, ведь если рашу расхерачат, а так и будет, то тут, кагбэ, стыдно будет кому-то что-то рассказывать о доблести и защите узких в других широтах, вот и не спешат, чтобы в очередной раз не обосраться!

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Друг, мне похуй

Нихуя, оно думает оказывается еще

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Непонятный Даниль

Разговоры о хуйне подзалупной

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Жаркий крюк

Охуеть я только щас увидел, что мой ссаный пост с телеги дополнили и перетащили в новости
Штош вот и ачивка перед закрытием 🥲🥲🥲🥲

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Туалетный
Результат огромного внутреннего сопротивления. Общая победа всех, кто не молчал: родителей, учителей, школьников и студентов колледжей.

Это результат успехов ЗСУ, что рашка взяла курс на «отмену» спецоперации, словно ничего не произошло.

Результат внутренней борьбы, блять ))

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Лада Седан
как вы понимаете пословицу «Родину любить — Родине служить»

А как вот такую?

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За сотню в аэропорт поехали

Вот это победа! Сегодня убрали пару цитат. Завтра посадят тех, кто боролся за их исключение и добавят новых, похлеще.
Сдохни ты сегодня, а я – завтра.

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