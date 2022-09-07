Минпросвещения убрало упоминания Украины, «спецоперации» и «смерти за родину» из нового урока «Разговоры о важном» Статьи редакции
После обвинений проекта в откровенной пропаганде ссылки на материалы пропали с сайта, а теперь вернулись, но уже с обновлённым содержанием.
Из методических материалов к «патриотическому» уроку для школьников «Разговоры о важном», который должен состояться в российских учебных заведениях 12 сентября, пропали все упоминания Украины, вооружённого конфликта на территории соседней страны и самопожертвований за родину. На это обратил внимание Даниил Кен, глава профсоюза «Альянс учителей», критиковавшего проект.
Второй урок из программы еженедельных внеклассных занятий посвящён патриотизму и называется «Наша страна — Россия». В соцсетях именно эту тему критиковали чаще всего: судя по опубликованным ранее материалам, ученикам пятого класса и старше должны были рассказывать о любви к родине в контексте боевых действий в Украине — они стали иллюстрацией «подлинного патриотизма».
После массовой критики проекта, ещё до проведения первого полноценного занятия, на сайте Минпросвещения перестали работать ссылки на материалы к будущим урокам. К 7 сентября доступ к информации о ближайшем занятии вернулся, но содержание уже изменилось — оттуда убрали все упоминания о текущих событиях и намёки на военную службу.
К примеру, в одном из разделов урока ученикам предлагалось вспомнить ряд патриотических пословиц и поговорок. В изначальной версии примеров было десять, а в обновлённой их количество сократили вдвое — убрали в основном пословицы о службе и самопожертвовании при защите родины.
Есть очень много "тем" для пропаганды, помимо этой войны, никуда пропаганда не делась)
как правильно любить нерезиновую ; )
Просто введут постепенно. Всегда так делают.
Мб просто методички под реалии. Не готовы
"Это результат огромного внутреннего сопротивления"
Нет, это результат того, что Россия получает пизды на фронтах.
только работать это должно наоборот, чем хуже дела на войне тем агрессивнее должна быть пропаганда.
или что, для тжшных домашних революционеров любое сопротивление без коктейлей молотова не считается?
Победа в чём? Что теперь вместо холодной баланды приносят разогретую и с солью? Уроки то остались
Победа для учителей в том что им не придётся нести эту хуйню и отчитываться о ней перед начальством.
Такими темпами загнётся инициатива через пару уроков, выглядит так как будто это не нужно ни детям, Ни учителям, ни родителям. Один дед волнуется. 1 час разговоров о важном в неделю на 3 часа Каца.
Да конечно, эту хуиту будут слушать так же, как когда в школу поп или коп приходит и начинает втирать за безопасный секс, — никак не будут слушать, ну может только смишнявки ловить.
Ну было уж очень явно... общество возмутилось, нужно постепенно в мозг вливать!
Малая грит, на первом уроке говорили про окончание ww2
А про начало?
Какгрица, по одному слову узнать украинца;)
Call of Duty: WWII ?
Нюанс в том: как эта фигня туда вообще пыталась попасть?
это результат отсутствия почвы под ногами, ведь если рашу расхерачат, а так и будет, то тут, кагбэ, стыдно будет кому-то что-то рассказывать о доблести и защите узких в других широтах, вот и не спешат, чтобы в очередной раз не обосраться!
Нихуя, оно думает оказывается еще
Разговоры о хуйне подзалупной
Охуеть я только щас увидел, что мой ссаный пост с телеги дополнили и перетащили в новости
Штош вот и ачивка перед закрытием 🥲🥲🥲🥲
Это результат успехов ЗСУ, что рашка взяла курс на «отмену» спецоперации, словно ничего не произошло.
Результат внутренней борьбы, блять ))
А как вот такую?
Вот это победа! Сегодня убрали пару цитат. Завтра посадят тех, кто боролся за их исключение и добавят новых, похлеще.
Сдохни ты сегодня, а я – завтра.