FT: уехавшие из России миллиардеры регулярно получают звонки из Кремля с призывом вернуться в страну Статьи редакции
Многие бизнесмены чувствуют, что они «оказались в ловушке» между принятием нынешней жизни в России или возможной «расправой» за публичное осуждение военных действий.
Financial Times поговорило с семью бизнесменами, попавшими под санкции, а также с высокопоставленными банкирами, топ-менеджерами компаний, бывшими и нынешними чиновниками. По словам многих из них, санкции не побудили бизнесменов устроить «дворцовый переворот», наоборот, вынуждают становиться ближе к Кремлю — даже тех, кто хотел бы дистанцироваться от российского правительства.
«Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно быть во дворце», — говорит один из источников. Но предпринимателей там нет и рычагов давления на Путина у них тоже нет, на его решения они повлиять не могут.
Живущие за границей российские бизнесмены регулярно получают звонки с призывами вернуться в Россию. Санкции только подталкивают их к возвращению — многие задумываются, что если вернутся в Москву, то смогут «ходить по ресторанам и прекрасно себя чувствовать».
Сейчас как минимум 21 российский бизнесмен подал в суд ЕС из-за введённых санкций. Многие признают, что этих усилий может быть недостаточно, чтобы добиться отмены ограничений. Но некоторые готовы «биться до конца» — например, совладельцы «Альфа-банка» Пётр Авен и Михаил Фридман, которые в 2013 году создали в Лондоне инвесткомпанию LetterOne.
Для Фридмана жизнь и бизнес в Лондоне означали, что он «наконец вышел на мировую арену», говорит неназванный бывший деловой партнёр предпринимателя. По его словам, Фридман всегда ненавидел Россию и хотел вырваться на Запад при любой удобной возможности.
Состояние в обмен на снятие санкций
После начала «спецоперации» Фридман звонил послу США в Украине Кристине Квин: предлагал пожертвовать часть своего состояния на поддержку Украины, если взамен он избежит санкций США. Разговор быстро «накалился», Фридман стал кричать, что у него хотят забрать деньги. Квин повесила трубку, а бизнесмен позже извинился, говорят источники. Сам Фридман этот разговор отрицает.
Некоторые бизнесмены тоже хотели бы отдать часть состояния в обмен на снятие санкций. Несколько из них уже обратились к Украине с таким предложением. По словам одного источника, если бы им предложили отдать половину состояния на поддержку Украину — «побежали бы все до единого». Сейчас у предпринимателей нет выхода: Путин может предложить им что-то только в будущем, а они хотят вернуть потерянные деньги прямо сейчас.
Но президент Украины Владимир Зеленский со скепсисом относится к предложению отменить санкции в обмен на деньги. Например, в случае с Фридманом он согласится на такой вариант, только если его активы частично национализируют, а бизнесмен публично осудит Путина, решительнее выступит против «спецоперации» и «порвёт российский паспорт». Фридман заявил, что не обсуждал получение украинского гражданства.
Многие бизнесмены чувствуют, что они «оказались в ловушке» — между принятием нынешней жизни в России или возможной «расправой» за публичное осуждение «спецоперации». На вопрос, почему они не сделали больше, многие приводят в пример Олега Тинькова, который выступил против боевых действий, а потом был вынужден продать долю в своём банке.
вы только комментарии на виси к этой теме не читайте, чтобы от крынжа не умереть
Черная сторона комитета.
жалко слона((
Богатые тоже плачут, заебали хуесосы
Да впизду этих гондонов
Ему предложили осуди публично, дай денег и будет тебе счастье
А он даже этого боиться
И теперь эти блядь плакальщики побежали плакать ФТ, как им блядь хуево
Вот блядь пиздец
Сидеть в Лондоне или на яхте в Турции, вот бы блядь мне так горевать
А что возвращаться то не хотят? Сами же режим выращивать помогали или это из раздела «ребята просто хотели кодить»?
потому что в рф они ток зарабатывают, а живут в свободных и развитых странах
Ну логично ведь, рф для них это источник наживы, и плевать они хотели какой там режим, пока он позволяет им качать оттуда деньги. Чего ещё ожидать от хитрых и изворотливых братков родом из 90-х
Если бы не санкции, все в унисон кричали бы "ррряяяя так этих хохлов!"
Биржа в первый же день войны упала
Представь эмоции предпринимателя, когда еще вчера его бизнес стоил лярд, а сегодня утром уже в два раза меньше
Вот вам и аполитичненько пожили