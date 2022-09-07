Многие бизнесмены чувствуют, что они «оказались в ловушке» между принятием нынешней жизни в России или возможной «расправой» за публичное осуждение военных действий.

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Financial Times поговорило с семью бизнесменами, попавшими под санкции, а также с высокопоставленными банкирами, топ-менеджерами компаний, бывшими и нынешними чиновниками. По словам многих из них, санкции не побудили бизнесменов устроить «дворцовый переворот», наоборот, вынуждают становиться ближе к Кремлю — даже тех, кто хотел бы дистанцироваться от российского правительства.

«Чтобы совершить дворцовый переворот и свергнуть царя, нужно быть во дворце», — говорит один из источников. Но предпринимателей там нет и рычагов давления на Путина у них тоже нет, на его решения они повлиять не могут.

Живущие за границей российские бизнесмены регулярно получают звонки с призывами вернуться в Россию. Санкции только подталкивают их к возвращению — многие задумываются, что если вернутся в Москву, то смогут «ходить по ресторанам и прекрасно себя чувствовать».

Сейчас как минимум 21 российский бизнесмен подал в суд ЕС из-за введённых санкций. Многие признают, что этих усилий может быть недостаточно, чтобы добиться отмены ограничений. Но некоторые готовы «биться до конца» — например, совладельцы «Альфа-банка» Пётр Авен и Михаил Фридман, которые в 2013 году создали в Лондоне инвесткомпанию LetterOne.

Для Фридмана жизнь и бизнес в Лондоне означали, что он «наконец вышел на мировую арену», говорит неназванный бывший деловой партнёр предпринимателя. По его словам, Фридман всегда ненавидел Россию и хотел вырваться на Запад при любой удобной возможности.

Состояние в обмен на снятие санкций

После начала «спецоперации» Фридман звонил послу США в Украине Кристине Квин: предлагал пожертвовать часть своего состояния на поддержку Украины, если взамен он избежит санкций США. Разговор быстро «накалился», Фридман стал кричать, что у него хотят забрать деньги. Квин повесила трубку, а бизнесмен позже извинился, говорят источники. Сам Фридман этот разговор отрицает.

Некоторые бизнесмены тоже хотели бы отдать часть состояния в обмен на снятие санкций. Несколько из них уже обратились к Украине с таким предложением. По словам одного источника, если бы им предложили отдать половину состояния на поддержку Украину — «побежали бы все до единого». Сейчас у предпринимателей нет выхода: Путин может предложить им что-то только в будущем, а они хотят вернуть потерянные деньги прямо сейчас.

Но президент Украины Владимир Зеленский со скепсисом относится к предложению отменить санкции в обмен на деньги. Например, в случае с Фридманом он согласится на такой вариант, только если его активы частично национализируют, а бизнесмен публично осудит Путина, решительнее выступит против «спецоперации» и «порвёт российский паспорт». Фридман заявил, что не обсуждал получение украинского гражданства.