Подозреваемым вменяют работу над проектом Ильи Пономарёва «Утро февраля» и «дискредитацию» российской армии.

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Утром 8 сентября в нескольких регионах России прошли массовые обыски — они затронули больше десятка активистов и журналистов из разных городов. Почти во всех случаях их обвиняют в «дискредитации или фейках» об армии России и вооружённом конфликте в Украине.

По информации СМИ и адвокатов задержанных, большинство подозреваемых связывают с бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым — против него возбуждено уголовное дело «о фейках», он уже заочно арестован после побега из страны.

Илья Пономарев / Ілля Пономарьов @iponomarev Обосрались совсем, мусора, не там ищете! Сетка "Утро Февраля" продолжит работать во всех регионах. Их у нас 34. А если вы ищете ячейки НРА среди региональных журналистов, то вы ещё тупее, чем мы думали!

По версии следствия, бывший депутат «продолжает вести деструктивную деятельность» из-за рубежа, в том числе через антивоенный проект «Утро февраля». Часть из тех, у кого прошли обыски, называют администраторами страниц проекта в соцсетях.

В Екатеринбурге пришли с обыском к главному редактору «Вечерних ведомостей» Владиславу Постникову. Силовики выломали дверь, но внутри никого не обнаружили — в редакции заявили, что Постников сам явится на допрос. В его квартире нашли визитку с выборов президента Украины в 2014 году, благодарности от движения «Голос» и грамоту от американской программы Open World.

Обыск в квартире Постникова. Видео РИА «Новости»

В Тюмени провели обыск в квартире внештатного корреспондента «Сибирь.Реалии» Юлии Глазовой. Силовики изъяли всю технику, но саму журналистку отпустили.

В Ростове-на-Дону с обыском пришли к активистке и журналистке RusNews Белле Насибян. Перед этим ей заблокировали банковские счета, а затем увезли в неизвестном направлении.

В Москве обыск прошёл в квартире фотографа Руслана Сухушина. У него изъяли всю технику, а затем задержали и доставили на допрос. По словам сотрудников полиции, к журналисту пришли не только из-за «связей с Пономарёвым», но и из-за постов в соцсетях, «порочащих армию России».

Также обыски прошли у орловских активистов и журналистов — Сергея Носова и админа телеграм-канала «Орлец» Викторя Зарянова. По данным издания 7x7, это также связано с Пономарёвым, а на самого Носова ещё в июне завели уголовное дело «о фейках».

Кроме того, в Московской области провели обыски сразу у четверых сотрудников и директора портала «Одинцово-ИНФО» Андрея Остроухова. По его словам, силовики искали серверное оборудование, но ничего не изъяли и никого не задержали, только руководителя вызвали на допрос. Это дело уже не связано с Пономарёвым, журналистов обвиняют в «дискредитации» из-за семи материалов на сайте о боевых действиях в Украине.