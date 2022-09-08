Эстония 19 сентября закроет въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими странами. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

Он отметил, что так же поступят Латвия и Литва. По словам министра, призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».