Эстония, Литва, Латвия и Польша закроют въезд для граждан России Статьи редакции
Никакие визы не помогут.
Эстония 19 сентября закроет въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими странами. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.
Он отметил, что так же поступят Латвия и Литва. По словам министра, призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».
Обновлено. С 19 сентября въезд россиянам также запретят Литва, Латвия и Польша.
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не фашизм нее
не пускать к себе в страну фашистов это фашизм? хмм...
ору, почему суверенное государство не может пускать к себе в страну граждан определенной страны?
а что такое? хорошие рускьке порвались?
Нет. С чего бы?
Лол. Дай определение фашизма плиз
Конечно, фашизм. Не такой ужасный, как российский (т.е. без войны и оккупации окружающих), но суть та же.
фашизм это когда не выпускают
- пускаешь такой к себе в страну русских
- долбоеб у власти заявляет что на территории N угнетают русских, россиян и им сочувствующих
- долбоеб развязывает войну с твоей страной
- не пускаешь такой к себе в страну русских
- долбоеб у власти заявляет что на территории N угнетают русских, россиян и им сочувствующих
- долбоеб развязывает войну с твоей страной
То есть тебе понятна концепция, что виноваты не "русские" (например), а "долбоеб у власти"?
Дык, об этом и речь.
Кто ж ещё, кроме фашистов (т.е. тебя и лиц, принимавших решения в прибалтике) оперирует понятием национальности?
Дурдом. Национализм и ненависть полным ходом
а как вы себе представляете немцев едущих в Великобританию во время второй мировой?
Если русский- сразу нахуй!!!
Соловьеву скажи спасибо. Да шайке ебанутых в кремле. Вы всему миру обещаете дать пизды, а потом обижаетесь что вас не любят. Национализм!!!!
Нехуй по Европе шастать. Сбежать от путина вариантов масса, а туризм нахуй идет
чел, ты по телеящику видал, какое дерьмо этот русский пипл хавает? сука, у меня национализм и ненависть разгорается с 2008го года, а я-то, блять, и сам русский.
как бы если у нас в порядке вещей что этот "великий" народ спокойненько поддакивает на откровенно пропагандируемый националистический фашизм в собственном телеящике (украина - не страна, ага, войны нет, потерь нет, мы белые и пушистые, нас все обижают, все враги, америка наши танки заграницу потащила) - о чём говорить? а смотрят то "все". ну и кому мы такие уроды моральные нахуй сдались?
моя позиция такова - если смотришь русское ТВ и тебе не тошно - фашист, нацист, моральный урод. вот и всё.
А что случилось? С чего вдруг?
Там какую национальность не пускают ненавидят ?
Это их право, их страна, им и решать, кто будет в нее въезжать
ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЧНО! ОНИ ЖЕ ДЕМОКРАТЫ! ЭТО НА РУКУ ПУТИНУ! ВЫ ПОДЫГРЫВАЕТЕ ПУТИНУ ДИБИЛЫ!)))
Не во всем и не всегда, не нужно забвать что членство в ЕС это не только бонусы и открытые границы внутри, но и обязательства. Но да, конкретно тут, с молчаливого согласия Брюсселя, действительно могут решать этот вопрос самостоятельно.
Brexit случился не на ровном месте, а в т.ч. из-за несогласия бритов подчиняться единой миграционной политике ЕС.
Эстония для эстонских
Ну да, это другое
Нас, граждан, только забыли спросить
пиши этот комментарий под каждой новостью про РФ, только вторую часть заменяй на "им решать что делать"
А я в начале года думал переехать в Эстонию на пару лет :(
Разумеется с имперскими целями по захвату власти.
11 дней ещё есть.
По туристической-то визе?
Правильное решение, русских в Эстонии и так очень много, не хватало чтобы они снова стали доминирующей нацией в этой стране. Это огромный плацдарм для сепаратизма будет.
Не может такого быть. Тут вот даже в коментах видно, с каким теплом и уважением россияне относятся к прибалтийским странам
Как планируется решать так сказать "русский вопрос"?
Расскажите об этом русским и эстонцам в Эстонии
Путин сейчас потирает руки. Спасибо, прямо его формулировками подтверждают все что он говорил, уже сегодня вся пропаганда будет трубить как Путин прав, как всегда
И что, собственно, поменяется?
Блять, твоя пропаганда всегда будет хуй сосать залупину, что бы не произошло в мире, заебал
Да ничего это не подтверждает, как мы к ним, так и они. Россия (россияне) стали как чумные собаки(и это вполне заслуженно), да плохо что закрыли, но это логично и лично я на эти страны не буду обижаться за это.
Это всё хорошо, но не совсем понятно, а кому не похуй на Путина и его пропаганду?
- к тебе нормально относятся, а ты на каждом углу орешь обратное и творишь дичь
- реагируя на твою дичь относятся плохо
- о, видите, я был прав
речь, видимо, о туризме или что-то около того.
если заявить прошение полит. убежища, то, вероятно, пустят.
Шенгенская виза и есть туристическая или транзитная. В ином случае ты получаешь национальную визу государства, в котором планируешь работать/жить/прятаться.
Тут надо смотреть нормы международного права. По идеи если у нет права на въезд в соседнюю страну(я сейчас только о наземной границе говорю, с самолетами там еще жестче), то тебя и в нейтральную зону не должны пускать. Соответственно нельзя пройти в нейтральную зону и просить убежище там. Остается вариант просить убежище заранее из России и получать разрешение на въезд, но хер тебя выпустят Российские погранцы если ты запросил убежище.
Короче в любом случае это довольно плохое решение для политических активистов/журналистов и тп. как ни крути.
Так на убежище просят в стране после прибытия, а прибывали по туристической
@За хороших русских КРАСНАЯ ТРЕВОГА
Иди сюда @За хороших русских , потешаться над тобой буду
По сути власти Эстонии подыгрывают путину в его пропаганде "поддержки населения в 86%". На самом деле никакой поддержки нет, ибо тотальная цензура, уголовное мыслепреследование и колоссальный недобор желающих поехать пострелять как бы намекают...
И сколько человек арестовано? Наверное миллионы? Ведь в России столько несогласных...
а какая разница, подыгрывают или нет?
Чешут националистические спинки избирателей к осени, ничего нового
Да, особенно Польша, которая уже не пускает несколько лет. У шовинистов из стран Балтии сегодня перемога. Дальше что? Чем будут прикрывать информационное поле, покупая ресурсы у РФ, которые ровно на войну идут? Ах да, забыли еще про граждан ЕС, которые протаскивают фуры, помогая обходить запрет российские компании. Ой блять, это другое, это бизнес, простите, забыл.
Да и теперь то уж орки точно посыпятся. Вообще интересно - ограничение исключительно по признаку гражданства и законы четко под конкретную ситуацию. Это не путинский стиль, но нет, это же другое. Это в РФ нацизм, а там это свобода и демократия. :)
Сука, сука, сука!!!! Ну как так, блядь!!! Ну пиздец!! Ну что же ты, Урмас, падла, творишь
Творит национальные интересы
Так а нахуя вы кричите то? Запретили въезд по туризму, если у тебя национальная виза – въезжай.
Каждому эмигранту джавелин в зубы и на родину, чтоб свергали.
Можно и в зубы
Ммм, поставки джавелинов для армии РФ предлагаешь.
Честно, накуй Эстонию : стоимость проживания не соответствует уровню жизни.
В Грузии можно пировать на деньги, которых еле хватит прожить в Эстонии.
Да и климат Грузии многократно благоприятнее для комфортной жизни, и конечно же природа разнообразнее.
А вот если Грузия запретит въезд гражданам россии, тогда будет попаболь :D
Ибо придется перебраться в ОАЭ
"А вот если Грузия запретит въезд гражданам россии"
С добрым утром
https://theins.ru/news/254845
Ох, было бы круто😁
ну да у всех прям есть такие деньги
Да и климат Грузии многократно благоприятнее для комфортной жизни, и конечно же природа разнообразнее.
А вот если Грузия
чего еще ждать от пользователя с ником Гора?
так в Эстонии и зарплаты выше чем в Грузии, плюс это ЕС - у тебя открывается вся шенгенская зона
Там хорошо на удаленке, потому что нормальной работы внутри страны толком нет
А в Эстонии и работа есть, и зп повыше. Ну и в целом долгосрочные перспективы получше, так как ес
Климат паскудный, да
Честно нахуй Грузию, вот В АФРИКЕ ЦЕНЫ ВИДЕЛ КАК ДЕШЕВО? ТУДА НАДА ЕХАТЬ!!!! ЭРИТРЕЯ
Эстония, Латвия, Литва
Интересно, как быстро они подавятся хуем что им вогнали хохлы...
И Польша тоже. Похоже они этот хуй пристроили россиянам на воротник.
https://t.me/kommersant/39047
❗Также запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС, в ночь на 19 сентября введу Латвия, Литва и Польша, заявил глава эстонского МИД.
@kommersant
Так же быстро как твоя мать
/
че там по диппаспортам кстати.
Бляя
В предпоследний день устроить срач по поводу виз
ЖИВЁМ!
Завтра че-то галактических масштабов должно случиться, чтобы ТЖ закрылся мега-срачем
Кажется, они знали, что тж закрывается и надо поспешить с этим решением
Как хорошо, что инфоповод появился до 10го, а то уже заскучал
Ну такое. Пол часа и снова скука. Одни и те же аргументы по кругу.
Пшеки и прибалтийская шушера идут нахуй.
Можно только сделать вывод что чем ближе к рф тем страны тупее, украина тоже, кстати
Думаю на хуй идёшь ты с такими заявочками
шаг 1 обьявляешь о закрьітии границ
шаг 2 идешь на ТЖ и скринишь камментьі
шаг 3 показьіваешь своему єлекторату что шаг1 бьіл совершенно верньім
Вот еще скрины.
Можешь в коллекцию добавить.
О, Эстония выходит из шенгена?
Нет, по-итогу это дело погроанцов отдельной страны, пускать конкретных людей или нет. Виза - не гарантия прохождения границы.
Ты пропустил новости, где им разрешили
Как гражданин Литовский Республики ответственно заявляю, что это полная поебень, которая поможет а) путену держать оппозицию в узде/Магадане б) правящей консервативной партии собрать голоса ультраправых в) кремлёвской пропаганде кричать про злостных "фашистов"
Чему это не поможет:
1. Победе Украины
2. Гражданам Литвы и других стран ЕС, у которых есть родственники в России
3. Тем, кто пытается уехать из России, чтобы не кормить режим
При этом мы зачем-то а) продолжаем поддерживать функционирование военных баз в Калининграде, не закрывая транзит грузов
б) покупать энергоресурсы у России (к счастью, не так много как латыши и эстонцы)
в) не закрываем торговлю с Россией полностью
Наказали примерно 1млн. челиков с шенгенами. Остальным 140 миллионам как было похуй так и осталось. У них даже загранпаспорта нет. А на олигархов и детей всех тех кто это устроил вообще похуй, у них уже ВНЖ стран Европы. Заебись конечно.
В комментариях перепись дикарей поддерживающих дискриминацию по месту рождения.
Жду коммента как все хейтят путина
А с территории Евросоюза? А с нетуристическими визами? Фраза «никакие визы не помогут» не имеет подтверждения в тексте и кажется кликбейтом.
Успели до закрытия тж, молодцы, а то тут что-то начали притихать срачи
позитивное решение для этих стран
Наслаждайтесь
Осторожно, в комментариях много империализма
россия русские хорошие и плохие обзавелись славой
мої вітання
ограничения должны касаться только тех кто их заслуживает!!!!!*
*применяемые ограничений будут так же избирательны как стандартная русская ракета
Вот бы ещё Литва депортировала любителей рисовать Крым российским.
Там уже русских миллион.
Нарва.
Вообще это может быть спецоперацией пророссийских сил. Прокинуть саму идею запрета виз чтобы укрепить повестку, ослабить сопротивление войне внутри России.
Хотя пофиг. Запрет виз по сравнению с Мариуполем это как мизинцем в темноте ударится. Когда читаю что там происходит - кажется суетой, пофиг.
С другой стороны да, это опасно потому что выгодно России.
кого бы это хоть ебало что он там приветствует
Парам парам пам, все!
<3