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Эстония, Литва, Латвия и Польша закроют въезд для граждан России Статьи редакции

Никакие визы не помогут.

Эстония 19 сентября закроет въезд для граждан России, в том числе, имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими странами. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

Он отметил, что так же поступят Латвия и Литва. По словам министра, призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».

Обновлено. С 19 сентября въезд россиянам также запретят Литва, Латвия и Польша.

#новости #санкции #чтотеперь #эстония

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428 комментариев
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 Доктор Пречистенка

не фашизм нее

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Oleg Helgar
не фашизм нее

не пускать к себе в страну фашистов это фашизм? хмм...

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50 комментариев
Буржуазный американец

ору, почему суверенное государство не может пускать к себе в страну граждан определенной страны?

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28 комментариев
Oleg Helgar

а что такое? хорошие рускьке порвались?

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Артем Есьман

Нет. С чего бы?

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Центр принятия решений

Лол. Дай определение фашизма плиз

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Musca

Конечно, фашизм. Не такой ужасный, как российский (т.е. без войны и оккупации окружающих), но суть та же.

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2 комментария
Игорь Зимин

фашизм это когда не выпускают

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Oleg Helgar

- пускаешь такой к себе в страну русских
- долбоеб у власти заявляет что на территории N угнетают русских, россиян и им сочувствующих
- долбоеб развязывает войну с твоей страной

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Научно-Технический Мурод

- не пускаешь такой к себе в страну русских
- долбоеб у власти заявляет что на территории N угнетают русских, россиян и им сочувствующих
- долбоеб развязывает войну с твоей страной

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3 комментария
Андрей Охапкин

То есть тебе понятна концепция, что виноваты не "русские" (например), а "долбоеб у власти"?

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10 комментариев
Николай Колчин

Дык, об этом и речь.

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2 комментария
Musca

Кто ж ещё, кроме фашистов (т.е. тебя и лиц, принимавших решения в прибалтике) оперирует понятием национальности?

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8 комментариев
Шломо Гольденберг

Дурдом. Национализм и ненависть полным ходом

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Святий Фалос

а как вы себе представляете немцев едущих в Великобританию во время второй мировой?

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48 комментариев
Честный ежик

Если русский- сразу нахуй!!!
Соловьеву скажи спасибо. Да шайке ебанутых в кремле. Вы всему миру обещаете дать пизды, а потом обижаетесь что вас не любят. Национализм!!!!

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7 комментариев
Александр Чекета

Нехуй по Европе шастать. Сбежать от путина вариантов масса, а туризм нахуй идет

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4 комментария
da Loonie

чел, ты по телеящику видал, какое дерьмо этот русский пипл хавает? сука, у меня национализм и ненависть разгорается с 2008го года, а я-то, блять, и сам русский.

как бы если у нас в порядке вещей что этот "великий" народ спокойненько поддакивает на откровенно пропагандируемый националистический фашизм в собственном телеящике (украина - не страна, ага, войны нет, потерь нет, мы белые и пушистые, нас все обижают, все враги, америка наши танки заграницу потащила) - о чём говорить? а смотрят то "все". ну и кому мы такие уроды моральные нахуй сдались?

моя позиция такова - если смотришь русское ТВ и тебе не тошно - фашист, нацист, моральный урод. вот и всё.

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8 комментариев
Товарищ

А что случилось? С чего вдруг?

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Центр принятия решений

Там какую национальность не пускают ненавидят ?

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Выстрел в член

Это их право, их страна, им и решать, кто будет в нее въезжать

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Святий Фалос

ЭТО НЕ ДЕМОКРАТИЧНО! ОНИ ЖЕ ДЕМОКРАТЫ! ЭТО НА РУКУ ПУТИНУ! ВЫ ПОДЫГРЫВАЕТЕ ПУТИНУ ДИБИЛЫ!)))

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1 комментарий
Владислав Косинов

Не во всем и не всегда, не нужно забвать что членство в ЕС это не только бонусы и открытые границы внутри, но и обязательства. Но да, конкретно тут, с молчаливого согласия Брюсселя, действительно могут решать этот вопрос самостоятельно.
Brexit случился не на ровном месте, а в т.ч. из-за несогласия бритов подчиняться единой миграционной политике ЕС.

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Андрей Охапкин

Эстония для эстонских

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Твинк

Ну да, это другое

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1 комментарий
Tony Urban

Нас, граждан, только забыли спросить

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2 комментария
Dmitry Pasyutin

пиши этот комментарий под каждой новостью про РФ, только вторую часть заменяй на "им решать что делать"

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Twinkowsky

А я в начале года думал переехать в Эстонию на пару лет :(
Разумеется с имперскими целями по захвату власти.

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Я из Одессы🇺🇦 Здрасьте!

11 дней ещё есть.

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1 комментарий
Yuriy A

По туристической-то визе?

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4 комментария
Инженерный дебаркадер
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Volkodav

Правильное решение, русских в Эстонии и так очень много, не хватало чтобы они снова стали доминирующей нацией в этой стране. Это огромный плацдарм для сепаратизма будет.

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Драгтеатр

Не может такого быть. Тут вот даже в коментах видно, с каким теплом и уважением россияне относятся к прибалтийским странам

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5 комментариев
Андрей Охапкин

Как планируется решать так сказать "русский вопрос"?

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7 комментариев
Tony Urban

Расскажите об этом русским и эстонцам в Эстонии

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Приемлемый Русский

Путин сейчас потирает руки. Спасибо, прямо его формулировками подтверждают все что он говорил, уже сегодня вся пропаганда будет трубить как Путин прав, как всегда

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cxzyy

И что, собственно, поменяется?

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14 комментариев
Марк Захаров

Блять, твоя пропаганда всегда будет хуй сосать залупину, что бы не произошло в мире, заебал

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Sun City

Да ничего это не подтверждает, как мы к ним, так и они. Россия (россияне) стали как чумные собаки(и это вполне заслуженно), да плохо что закрыли, но это логично и лично я на эти страны не буду обижаться за это.

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4 комментария
Тимурчик

Это всё хорошо, но не совсем понятно, а кому не похуй на Путина и его пропаганду?

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Lolllp против войны

- к тебе нормально относятся, а ты на каждом углу орешь обратное и творишь дичь
- реагируя на твою дичь относятся плохо
- о, видите, я был прав

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Paul Filatov

речь, видимо, о туризме или что-то около того.
если заявить прошение полит. убежища, то, вероятно, пустят.

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Болезненный Влад

Шенгенская виза и есть туристическая или транзитная. В ином случае ты получаешь национальную визу государства, в котором планируешь работать/жить/прятаться.

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6 комментариев
Егор Васильев

Тут надо смотреть нормы международного права. По идеи если у нет права на въезд в соседнюю страну(я сейчас только о наземной границе говорю, с самолетами там еще жестче), то тебя и в нейтральную зону не должны пускать. Соответственно нельзя пройти в нейтральную зону и просить убежище там. Остается вариант просить убежище заранее из России и получать разрешение на въезд, но хер тебя выпустят Российские погранцы если ты запросил убежище.
Короче в любом случае это довольно плохое решение для политических активистов/журналистов и тп. как ни крути.

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10 комментариев
Дима Анонимный

Так на убежище просят в стране после прибытия, а прибывали по туристической

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cxzyy

@За хороших русских КРАСНАЯ ТРЕВОГА

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Выстрел в член

Иди сюда @За хороших русских , потешаться над тобой буду

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7 комментариев
Печеньки Госдепа

По сути власти Эстонии подыгрывают путину в его пропаганде "поддержки населения в 86%". На самом деле никакой поддержки нет, ибо тотальная цензура, уголовное мыслепреследование и колоссальный недобор желающих поехать пострелять как бы намекают...

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Eugene

И сколько человек арестовано? Наверное миллионы? Ведь в России столько несогласных...

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6 комментариев
Lolllp против войны

а какая разница, подыгрывают или нет?

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Дима Анонимный

Чешут националистические спинки избирателей к осени, ничего нового

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Владимир Березин

Да, особенно Польша, которая уже не пускает несколько лет. У шовинистов из стран Балтии сегодня перемога. Дальше что? Чем будут прикрывать информационное поле, покупая ресурсы у РФ, которые ровно на войну идут? Ах да, забыли еще про граждан ЕС, которые протаскивают фуры, помогая обходить запрет российские компании. Ой блять, это другое, это бизнес, простите, забыл.
Да и теперь то уж орки точно посыпятся. Вообще интересно - ограничение исключительно по признаку гражданства и законы четко под конкретную ситуацию. Это не путинский стиль, но нет, это же другое. Это в РФ нацизм, а там это свобода и демократия. :)

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zero endorphine

Сука, сука, сука!!!! Ну как так, блядь!!! Ну пиздец!! Ну что же ты, Урмас, падла, творишь

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Выстрел в член

Творит национальные интересы

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Болезненный Влад

Так а нахуя вы кричите то? Запретили въезд по туризму, если у тебя национальная виза – въезжай.

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9 комментариев
Harpy

Каждому эмигранту джавелин в зубы и на родину, чтоб свергали.

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Перша приватна цвяхарня

Можно и в зубы

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UFO Driver

Ммм, поставки джавелинов для армии РФ предлагаешь.

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1 комментарий
Гора

Честно, накуй Эстонию : стоимость проживания не соответствует уровню жизни.
В Грузии можно пировать на деньги, которых еле хватит прожить в Эстонии.
Да и климат Грузии многократно благоприятнее для комфортной жизни, и конечно же природа разнообразнее.

А вот если Грузия запретит въезд гражданам россии, тогда будет попаболь :D
Ибо придется перебраться в ОАЭ

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Заебавшийся опоссум

"А вот если Грузия запретит въезд гражданам россии"

С добрым утром
https://theins.ru/news/254845

Десятки россиян столкнулись с запретами на въезд…
Десятки россиян столкнулись на границе с запретом на въезд в Грузию
theins.ru
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1 комментарий
Честный ежик

Ох, было бы круто😁

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ттт
В Грузии можно пировать на деньги, которых еле хватит прожить в Эстонии.

ну да у всех прям есть такие деньги

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Oleg Helgar
В Грузии можно пировать на деньги, которых еле хватит прожить в Эстонии.
Да и климат Грузии многократно благоприятнее для комфортной жизни, и конечно же природа разнообразнее.
А вот если Грузия

чего еще ждать от пользователя с ником Гора?

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Oleg Helgar

так в Эстонии и зарплаты выше чем в Грузии, плюс это ЕС - у тебя открывается вся шенгенская зона

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Куратор от Госдепа

Там хорошо на удаленке, потому что нормальной работы внутри страны толком нет
А в Эстонии и работа есть, и зп повыше. Ну и в целом долгосрочные перспективы получше, так как ес
Климат паскудный, да

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Японский Мурод

Честно нахуй Грузию, вот В АФРИКЕ ЦЕНЫ ВИДЕЛ КАК ДЕШЕВО? ТУДА НАДА ЕХАТЬ!!!! ЭРИТРЕЯ

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Твинк

Эстония, Латвия, Литва
Интересно, как быстро они подавятся хуем что им вогнали хохлы...

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Спичрайтер Трампа

И Польша тоже. Похоже они этот хуй пристроили россиянам на воротник.

https://t.me/kommersant/39047

Коммерсантъ
Ответ на публикацию Коммерсантъ

Также запрет на въезд россиян с шенгенскими визами, в том числе выданными в других странах ЕС, в ночь на 19 сентября введу Латвия, Литва и Польша, заявил глава эстонского МИД.

@kommersant

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28 комментариев
DevNull

Так же быстро как твоя мать

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Чувствительный холод

/

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Чувствительный холод

че там по диппаспортам кстати.

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2 комментария
Шёлковая Касатка

Бляя
В предпоследний день устроить срач по поводу виз
ЖИВЁМ!

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Драгтеатр

Завтра че-то галактических масштабов должно случиться, чтобы ТЖ закрылся мега-срачем

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1 комментарий
Виталина

Кажется, они знали, что тж закрывается и надо поспешить с этим решением

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Святий Фалос

Как хорошо, что инфоповод появился до 10го, а то уже заскучал

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UFO Driver

Ну такое. Пол часа и снова скука. Одни и те же аргументы по кругу.

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1 комментарий
Sosi Bibu

Пшеки и прибалтийская шушера идут нахуй.

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Приемлемый Русский

Можно только сделать вывод что чем ближе к рф тем страны тупее, украина тоже, кстати

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7 комментариев
Выстрел в член

Думаю на хуй идёшь ты с такими заявочками

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5 комментариев
Борис Юринов

шаг 1 обьявляешь о закрьітии границ
шаг 2 идешь на ТЖ и скринишь камментьі
шаг 3 показьіваешь своему єлекторату что шаг1 бьіл совершенно верньім

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хзхз

Вот еще скрины.
Можешь в коллекцию добавить.

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Алексей Михайлов

О, Эстония выходит из шенгена?

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Обширный фонарь

Нет, по-итогу это дело погроанцов отдельной страны, пускать конкретных людей или нет. Виза - не гарантия прохождения границы.

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1 комментарий
Пастырь

Ты пропустил новости, где им разрешили

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Tony Urban

Как гражданин Литовский Республики ответственно заявляю, что это полная поебень, которая поможет а) путену держать оппозицию в узде/Магадане б) правящей консервативной партии собрать голоса ультраправых в) кремлёвской пропаганде кричать про злостных "фашистов"

Чему это не поможет:
1. Победе Украины
2. Гражданам Литвы и других стран ЕС, у которых есть родственники в России
3. Тем, кто пытается уехать из России, чтобы не кормить режим

При этом мы зачем-то а) продолжаем поддерживать функционирование военных баз в Калининграде, не закрывая транзит грузов
б) покупать энергоресурсы у России (к счастью, не так много как латыши и эстонцы)
в) не закрываем торговлю с Россией полностью

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6 комментариев
nishuoshenmewotingbudong

Наказали примерно 1млн. челиков с шенгенами. Остальным 140 миллионам как было похуй так и осталось. У них даже загранпаспорта нет. А на олигархов и детей всех тех кто это устроил вообще похуй, у них уже ВНЖ стран Европы. Заебись конечно.

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Evil Pechenka

В комментариях перепись дикарей поддерживающих дискриминацию по месту рождения.

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11 комментариев
Atacms

Жду коммента как все хейтят путина

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1 комментарий
Иван Ветошкин

А с территории Евросоюза? А с нетуристическими визами? Фраза «никакие визы не помогут» не имеет подтверждения в тексте и кажется кликбейтом.

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Bulky Blackcrappy против войны

Успели до закрытия тж, молодцы, а то тут что-то начали притихать срачи

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Тэнк

позитивное решение для этих стран

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DevNull

Наслаждайтесь

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2 комментария
Христианский будильник

Осторожно, в комментариях много империализма

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конгруэ́нтный

россия русские хорошие и плохие обзавелись славой

мої вітання

ограничения должны касаться только тех кто их заслуживает!!!!!*

*применяемые ограничений будут так же избирательны как стандартная русская ракета

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Тимурчик

Вот бы ещё Литва депортировала любителей рисовать Крым российским.

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Dmytry Kovalsky

Там уже русских миллион.
Нарва.

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4 комментария
agtl

Вообще это может быть спецоперацией пророссийских сил. Прокинуть саму идею запрета виз чтобы укрепить повестку, ослабить сопротивление войне внутри России.
Хотя пофиг. Запрет виз по сравнению с Мариуполем это как мизинцем в темноте ударится. Когда читаю что там происходит - кажется суетой, пофиг.
С другой стороны да, это опасно потому что выгодно России.

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2 комментария
Кремлевский фонарь
призыв к гражданам России таков: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!».

кого бы это хоть ебало что он там приветствует

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Good Good

Парам парам пам, все!

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конгруэ́нтный

<3

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Ещё 8 комментариев
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