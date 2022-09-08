Певицу Монеточку объявили в розыск из-за невыплаченного штрафа Стасу Костюшкину за песню «Мама, я не зигую» Статьи редакции
Артистка находится не в России.
Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову). Причина — долг в 500 тысяч рублей. Эту сумму артистка должна выплатить экс-солисту группы «Чай вдвоём» Стасу Костюшкину.
В апреле 2022 года Басманный суд Москвы постановил, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» — не пародия, как настаивала защита, а плагиат песни Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Певицу обязали выплатить 500 тысяч рублей штрафа.
Певица вместе с мужем переехала в Литву после начала боевых действий в Украине. Артистка неоднократно высказывалась против действий российской армии.
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Материал дополнен редакцией
Ну Костюшкин знатный пидорас
Вальните его
Это просьба!
простите за чбд
https://www.youtube.com/watch?v=v45PFhJgR3Q