Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову). Причина — долг в 500 тысяч рублей. Эту сумму артистка должна выплатить экс-солисту группы «Чай вдвоём» Стасу Костюшкину.

В апреле 2022 года Басманный суд Москвы постановил, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» — не пародия, как настаивала защита, а плагиат песни Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Певицу обязали выплатить 500 тысяч рублей штрафа.