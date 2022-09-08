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Владимир Климов

Певицу Монеточку объявили в розыск из-за невыплаченного штрафа Стасу Костюшкину за песню «Мама, я не зигую» Статьи редакции

Артистка находится не в России.

Федеральная служба судебных приставов объявила в розыск певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову). Причина — долг в 500 тысяч рублей. Эту сумму артистка должна выплатить экс-солисту группы «Чай вдвоём» Стасу Костюшкину.

В апреле 2022 года Басманный суд Москвы постановил, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» — не пародия, как настаивала защита, а плагиат песни Стаса Костюшкина «Женщина, я не танцую». Певицу обязали выплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Певица вместе с мужем переехала в Литву после начала боевых действий в Украине. Артистка неоднократно высказывалась против действий российской армии.

#новости #суды #музыка

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Материал дополнен редакцией
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4 комментария
Святий Фалос

Ну Костюшкин знатный пидорас

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пепси

Вальните его

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пепси

Это просьба!

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Офицер Приловски

простите за чбд
https://www.youtube.com/watch?v=v45PFhJgR3Q

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