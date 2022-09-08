Об этом компания сообщила в заявлении изданию Billboard. Sony Music станет первой крупной звукозаписывающей студией, которая полностью покинет Россию.

Российское подразделение вместе с сотрудниками перейдут под местную управляющую компанию, которую основала экс-директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.

Источники сообщают, что компания Дмитриевой будет полностью независимой от Sony Music структурой и будет представлять только местных музыкантов.

Права на треки международных исполнителей не включены в условия сделки, поэтому все оставшиеся композиции должны будут убрать из российских стриминговых сервисов. Новые релизы от Sony Music прекратились ещё в марте 2022 года.