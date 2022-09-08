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Sony Music объявил об окончательном уходе из России — треки музыкантов лейбла уберут из стриминговых сервисов Статьи редакции

Об этом компания сообщила в заявлении изданию Billboard. Sony Music станет первой крупной звукозаписывающей студией, которая полностью покинет Россию.

Российское подразделение вместе с сотрудниками перейдут под местную управляющую компанию, которую основала экс-директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.

Источники сообщают, что компания Дмитриевой будет полностью независимой от Sony Music структурой и будет представлять только местных музыкантов.

Права на треки международных исполнителей не включены в условия сделки, поэтому все оставшиеся композиции должны будут убрать из российских стриминговых сервисов. Новые релизы от Sony Music прекратились ещё в марте 2022 года.

#новости #sony #ктоушёл

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30 комментариев
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Загадочный торшер
Yовые релизы
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doom

Это хорошо.

Надо загнать бензоколонку в каменный век.

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Призванный корабль

и каким образом это скажется на вате? вата пользуется стриммингами по-твоему? вата живёт в говне всю жизнь

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пепси

дак против них и приёма нет, кроме голода

а голода в нынешнее время достичь трудно

что делать тогда?
наверное, сдаться: отдать Путину Украину, перестать с ним бороться, сказать россиянам, что они сильнее всех и не правы были все эти Запады...

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Призванный корабль

каким образом связаны сдаться и не выпиливать музло со стриммингов?

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пепси

ну ты про вату вспомнил

я ответил в аналогичном ключе

ты всё мешаешь в кучу без разбора? ну и я буду

иначе с вами вести беседу невозможно: всё вам не так и всё не правильно

ну так подскажите как правильно

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Призванный корабль

не покупать газ? нормально обложить санкциями олигархов? обложили только меньшую часть и очень травоядно

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Rondo

прекрасно пользуется, это ж не унитаз

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Призванный корабль

вата это по большей части про людей совковых, не думаю, что они пользуются стриммингами

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пепси

ты что............ ЭТО ВСЬО ПУТИН! РОССИЯНЕ НИВИНОВАТЫ!

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doom

Коллективной ответственности нет, да.

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пепси

ЭТА ФОШИЗМ!!!111
ЭТА НОЦИЗМ!!!!1111

То ли дело абстинентность от общественной и полит жизни практиковать - эт не фашизм

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Сергей Горбачёв

Попробуйте отличить коллективную вину от ответственности

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zero endorphine

стриминги для зумеров
у меня олдскульный но оч хороший мп3-плейер на дохулиард мегов и долго зарядку держит и маленький
сколько часов я в КРЫМУ с ним проходил, не счесть. каждое лето там бродил, кайф
так что — похуй, пляшем

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tuorqai
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Загадочный торшер

Вы бы хоть примеры исполнителей, кто у них записывается, приложили. Ну так, интереса ради.

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Антон Занудный

Если считать подконтрольные Sony лейблы, то получится примерно треть мировой музыкальной индустрии.

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Акционерный томагавк_два

https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Sony_Music_artists

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Vladislav N.

Сходу нашел инфу про Kanye West, ASAP Rocky, Frank Sinatra, Calvin Harris, Pink Floyd, Beyonce и тд

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пепси

яка сумна новина

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governmenthooker

Я как россиянин поддерживаю любые действия, которые способствуют разрыву материи нормальной жизни для рядовых россиян.
А то в Москве, если оглянуться, то как будто никакой войны и нет, продукты есть, бургерные есть, кофе есть. Вот люди и сидят спокойно на жопах в надежде, что переживут.

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Vladislav N.

Ты слишком веришь в наличие у ваты ресурсов в голове для построения причинно-следственных связей. Они же только больше обозлятся на запад. Да и вообще, они если стриминг и слушают, то для них ничего не поменяется, достаточно взглянуть на чарт Яндекса

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Rondo

Ну хоть это говно теперь не будет вытекать из россии, пусть варятся в этом

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governmenthooker

Да бог с ней с ватой, она ничего не решает.
А вот молодые люди, которые привыкли к определенному комфорту, заметят.

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Нынешний калькулятор

жопа для Я. М., звука и проч.

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капитан ильич

Сомневаюсь, что в том же Apple Music можно будет слушать треки с российской учеткой. Будет “Not available in your country” 😕

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Нынешний калькулятор

Да, это тоже

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Vladislav N.

Make пиратскую музыку в VK great again

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Vladislav N.

Правда есть нюанс, VK удалят из AppStore за такой мув

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Rondo

плохо чтоль? Ехай нахуй, ВК

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