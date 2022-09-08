Sony Music объявил об окончательном уходе из России — треки музыкантов лейбла уберут из стриминговых сервисов Статьи редакции
Об этом компания сообщила в заявлении изданию Billboard. Sony Music станет первой крупной звукозаписывающей студией, которая полностью покинет Россию.
Российское подразделение вместе с сотрудниками перейдут под местную управляющую компанию, которую основала экс-директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.
Источники сообщают, что компания Дмитриевой будет полностью независимой от Sony Music структурой и будет представлять только местных музыкантов.
Права на треки международных исполнителей не включены в условия сделки, поэтому все оставшиеся композиции должны будут убрать из российских стриминговых сервисов. Новые релизы от Sony Music прекратились ещё в марте 2022 года.
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Это хорошо.
Надо загнать бензоколонку в каменный век.
и каким образом это скажется на вате? вата пользуется стриммингами по-твоему? вата живёт в говне всю жизнь
дак против них и приёма нет, кроме голода
а голода в нынешнее время достичь трудно
что делать тогда?
наверное, сдаться: отдать Путину Украину, перестать с ним бороться, сказать россиянам, что они сильнее всех и не правы были все эти Запады...
каким образом связаны сдаться и не выпиливать музло со стриммингов?
ну ты про вату вспомнил
я ответил в аналогичном ключе
ты всё мешаешь в кучу без разбора? ну и я буду
иначе с вами вести беседу невозможно: всё вам не так и всё не правильно
ну так подскажите как правильно
не покупать газ? нормально обложить санкциями олигархов? обложили только меньшую часть и очень травоядно
прекрасно пользуется, это ж не унитаз
вата это по большей части про людей совковых, не думаю, что они пользуются стриммингами
ты что............ ЭТО ВСЬО ПУТИН! РОССИЯНЕ НИВИНОВАТЫ!
Коллективной ответственности нет, да.
ЭТА ФОШИЗМ!!!111
ЭТА НОЦИЗМ!!!!1111
То ли дело абстинентность от общественной и полит жизни практиковать - эт не фашизм
Попробуйте отличить коллективную вину от ответственности
стриминги для зумеров
у меня олдскульный но оч хороший мп3-плейер на дохулиард мегов и долго зарядку держит и маленький
сколько часов я в КРЫМУ с ним проходил, не счесть. каждое лето там бродил, кайф
так что — похуй, пляшем
Вы бы хоть примеры исполнителей, кто у них записывается, приложили. Ну так, интереса ради.
Если считать подконтрольные Sony лейблы, то получится примерно треть мировой музыкальной индустрии.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Sony_Music_artists
Сходу нашел инфу про Kanye West, ASAP Rocky, Frank Sinatra, Calvin Harris, Pink Floyd, Beyonce и тд
яка сумна новина
Я как россиянин поддерживаю любые действия, которые способствуют разрыву материи нормальной жизни для рядовых россиян.
А то в Москве, если оглянуться, то как будто никакой войны и нет, продукты есть, бургерные есть, кофе есть. Вот люди и сидят спокойно на жопах в надежде, что переживут.
Ты слишком веришь в наличие у ваты ресурсов в голове для построения причинно-следственных связей. Они же только больше обозлятся на запад. Да и вообще, они если стриминг и слушают, то для них ничего не поменяется, достаточно взглянуть на чарт Яндекса
Ну хоть это говно теперь не будет вытекать из россии, пусть варятся в этом
Да бог с ней с ватой, она ничего не решает.
А вот молодые люди, которые привыкли к определенному комфорту, заметят.
жопа для Я. М., звука и проч.
Сомневаюсь, что в том же Apple Music можно будет слушать треки с российской учеткой. Будет “Not available in your country” 😕
Да, это тоже
Make пиратскую музыку в VK great again
Правда есть нюанс, VK удалят из AppStore за такой мув
плохо чтоль? Ехай нахуй, ВК