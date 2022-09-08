{"id":2175,"url":"\/distributions\/2175\/click?bit=1&hash=803b6e1bcbd9dfc4ba9456fda887a878c80d24df8d3a575913b14876e18923a5","title":"TJ \u0437\u0430\u043a\u0440\u043e\u0435\u0442\u0441\u044f 10 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f \u2014\u00a0\u043f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441 \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u044f\u043c\u0438","buttonText":"\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d1d355d8-93a3-5140-aeae-14b03046b760","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Юлия Сапсан

Умерла королева Великобритании Елизавета II Статьи редакции

Ей было 96 лет.

1424 просмотров
Фото: Jonathan Brady/AP

О смерти королевы сообщил Букингемский дворец. Причина смерти не сообщается.

Новым королём, согласно акту престолонаследия, станет её старший сын принц Чарльз.

Днём врачи королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность её здоровьем и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. 96-летняя королева находилась в замке Балморал в Шотландии. Туда прибыли все четверо её детей и внуки.

Опасения по поводу здоровья королевы обострились 7 сентября 2021 года: тогда королева отменила заседание Тайного совета, его пришлось перенести. Врачи объяснили это «эпизодическими проблемами с движением».

Елизавета II находится на своём посту с 1952 года, она самый долгоправящий и старейший глава государства в мире. Помимо Великобритании Елизавета II была монархом 14 независимых государств.

Британские власти привели в действие чёткий план при смерти королевы: королём стал принц Чарльз, сообщение о смерти разослали в мировые агентства, а из Букингемского дворца вышел одетый в траур лакей, который оставил сообщение на воротах. Ведущие британские издания уже давно заготовили материалы на случай смерти королевы, а радиостанции — печальные плейлисты.

Офтоп
Нефтяной самолет
Что случится после смерти королевы Великобритании Статьи редакции

План британских властей оказался намного подробнее законов о кончине российского президента.

Королева Елизавета II. Фото Reuters

#новости #некрологи

Статья дополняется
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
35 комментариев
Написать комментарий...
 мЕдь

Охуеть. Вот что значит ушла эпоха.

Ответить
Развернуть ветку
Слепой чувак

ДАЖЕ КОРОЛЕВА НЕ ВЫДЕРЖАЛА ЗАКРЫТИЯ ТЖ!!!!!

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

Точно?

Ответить
Развернуть ветку
мЕдь

Точнее некуда.

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

ну дайте плюсиков собрать то...

Ответить
Развернуть ветку
мЕдь

Поставил тебе плюсики, брат. Люблю.

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

спасебо!

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Да

Ответить
Развернуть ветку
xqdc

я бы всетаки проверил)

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Да это и так было понятно, когда пошли сливы, просто семья хотела сама это объявить

Ответить
Развернуть ветку
Naotaka Yokoyama

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/sep/08/queen-elizabeth-ii-britains-longest-reigning-monarch-dies-aged-96?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1662658374

Я тоже не поверил и решил проверить зарубежные СМИ.

Queen Elizabeth II, Britain’s longest-reigning…
Buckingham Palace says monarch has died at Scottish residence of Balmoral Castle
www.theguardian.com
Ответить
Развернуть ветку
Лариса Гузеева в молодости

Сука, почему я реву

Ответить
Развернуть ветку
Вольдемаръ Дурбовскiй
Ответить
Развернуть ветку
Seb

Опять не тот дед

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Спасибо ей за деколонизации империи, в отличии от..., ну вы в курсе
RIP

Ответить
Развернуть ветку
Скоро будет до свидания

Т.е. империй больше не осталось?

Ответить
Развернуть ветку
Выстрел в член

Остались только те, кто желает их возрождать

Ответить
Развернуть ветку
Женя К

Не выдержала закрытия TJ

Ответить
Развернуть ветку
Технологический кран

F

Ответить
Развернуть ветку
Mikhail

F

Ответить
Развернуть ветку
Политический магнит

Штош

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Frolov

TJ пережил Елизавету II. Хотя казалось бы

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Frolov

Есть время пережить кое-кого ещё, Богородица, не промахнись

Ответить
Развернуть ветку
Коровка говорит Мууу

Это все из-за закрытия TJ

Ответить
Развернуть ветку
Ориентированный меч

2 дня не дождалась

Ответить
Развернуть ветку
Верующий волк

Исторический момент

Ответить
Развернуть ветку
javascript
Ответить
Развернуть ветку
Greg

Вроде ожила https://www.bbc.com/russian/news-62833217

Королева Елизавета II под медицинским…
"После дальнейшего обследования сегодня утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее…
www.bbc.com
Ответить
Развернуть ветку
Вольдемаръ Дурбовскiй
Queen Elizabeth II has died, Buckingham Palace…
Queen Elizabeth II has died, Buckingham Palace has announced.
www.bbc.com
Ответить
Развернуть ветку
Naotaka Yokoyama

https://www.bbc.com/news/live/uk-62834633

The Queen has died, palace announces
Buckingham Palace has released a statement to say Queen Elizabeth II has died.
Queen Elizabeth II: Royal Family gathers at…
The Queen's four children and Prince William are now in Scotland to be with her - Prince Harry is…
www.bbc.com
Ответить
Развернуть ветку
Atlas

Со смертью Tjournal умерла и королева

Ответить
Развернуть ветку
Tahita

Королева мать на 5 лет больше прожила. Думала Елизавета тоже сотню, как минимум, протянет😢

Ответить
Развернуть ветку
Серёга Иванов

Смерть походу выдохлась, как в биатлоне, - после нескольких кругов ковида стреляет не по тем старикам...

Ответить
Развернуть ветку
Alex Che

Всё могут короли. Но не жить вечно

Ответить
Развернуть ветку
Зиновий Кравко

Земля пухом, грустно

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 35 комментариев
null