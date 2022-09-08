Ей было 96 лет.

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Фото: Jonathan Brady/AP

О смерти королевы сообщил Букингемский дворец. Причина смерти не сообщается.

Новым королём, согласно акту престолонаследия, станет её старший сын принц Чарльз.

Днём врачи королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность её здоровьем и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. 96-летняя королева находилась в замке Балморал в Шотландии. Туда прибыли все четверо её детей и внуки.

Опасения по поводу здоровья королевы обострились 7 сентября 2021 года: тогда королева отменила заседание Тайного совета, его пришлось перенести. Врачи объяснили это «эпизодическими проблемами с движением».

Елизавета II находится на своём посту с 1952 года, она самый долгоправящий и старейший глава государства в мире. Помимо Великобритании Елизавета II была монархом 14 независимых государств.

Британские власти привели в действие чёткий план при смерти королевы: королём стал принц Чарльз, сообщение о смерти разослали в мировые агентства, а из Букингемского дворца вышел одетый в траур лакей, который оставил сообщение на воротах. Ведущие британские издания уже давно заготовили материалы на случай смерти королевы, а радиостанции — печальные плейлисты.

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