Умерла королева Великобритании Елизавета II Статьи редакции
Ей было 96 лет.
О смерти королевы сообщил Букингемский дворец. Причина смерти не сообщается.
Новым королём, согласно акту престолонаследия, станет её старший сын принц Чарльз.
Днём врачи королевы Елизаветы II выразили обеспокоенность её здоровьем и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. 96-летняя королева находилась в замке Балморал в Шотландии. Туда прибыли все четверо её детей и внуки.
Опасения по поводу здоровья королевы обострились 7 сентября 2021 года: тогда королева отменила заседание Тайного совета, его пришлось перенести. Врачи объяснили это «эпизодическими проблемами с движением».
Елизавета II находится на своём посту с 1952 года, она самый долгоправящий и старейший глава государства в мире. Помимо Великобритании Елизавета II была монархом 14 независимых государств.
Британские власти привели в действие чёткий план при смерти королевы: королём стал принц Чарльз, сообщение о смерти разослали в мировые агентства, а из Букингемского дворца вышел одетый в траур лакей, который оставил сообщение на воротах. Ведущие британские издания уже давно заготовили материалы на случай смерти королевы, а радиостанции — печальные плейлисты.
Охуеть. Вот что значит ушла эпоха.
ДАЖЕ КОРОЛЕВА НЕ ВЫДЕРЖАЛА ЗАКРЫТИЯ ТЖ!!!!!
Точно?
Точнее некуда.
ну дайте плюсиков собрать то...
Поставил тебе плюсики, брат. Люблю.
спасебо!
Да
я бы всетаки проверил)
Да это и так было понятно, когда пошли сливы, просто семья хотела сама это объявить
https://www.theguardian.com/uk-news/2022/sep/08/queen-elizabeth-ii-britains-longest-reigning-monarch-dies-aged-96?utm_term=Autofeed&CMP=twt_gu&utm_medium&utm_source=Twitter#Echobox=1662658374
Я тоже не поверил и решил проверить зарубежные СМИ.
Сука, почему я реву
Опять не тот дед
Спасибо ей за деколонизации империи, в отличии от..., ну вы в курсе
RIP
Т.е. империй больше не осталось?
Остались только те, кто желает их возрождать
Не выдержала закрытия TJ
F
F
Штош
TJ пережил Елизавету II. Хотя казалось бы
Есть время пережить кое-кого ещё, Богородица, не промахнись
Это все из-за закрытия TJ
2 дня не дождалась
Исторический момент
Вроде ожила https://www.bbc.com/russian/news-62833217
https://www.bbc.com/news/live/uk-62834633The Queen has died, palace announces
Buckingham Palace has released a statement to say Queen Elizabeth II has died.
Со смертью Tjournal умерла и королева
Королева мать на 5 лет больше прожила. Думала Елизавета тоже сотню, как минимум, протянет😢
Смерть походу выдохлась, как в биатлоне, - после нескольких кругов ковида стреляет не по тем старикам...
Всё могут короли. Но не жить вечно
Земля пухом, грустно