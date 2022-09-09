В России начались трёхдневные выборы Статьи редакции
Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября в 82 регионах России.
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В 14 регионах пройдут прямые выборы губернаторов. В списке:
- Владимирская область;
- Тамбовская область;
- Ярославская область;
- Томская область;
- Кировская область;
- Саратовская область;
- Калининградская область;
- Рязанская область;
- Свердловская область;
- Новгородская область;
- Удмуртия;
- Карелия;
- Бурятия;
- Марий Эл.
Парламенты регионов изберут:
- Северная Осетия;
- Удмуртия;
- Краснодарский край;
- Сахалинский край;
- Пензенская область;
- Саратовская область.
Городские парламенты выберут:
- Горно-Алтайск;
- Черкесск;
- Барнаул;
- Петропавловск-Камчатский;
- Владивосток;
- Киров;
- Курск;
- Омск;
- Псков;
- Тверь;
- Ярославль.
В Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований.
Единый день голосования запланирован на 11 сентября. При этом некоторых регионах выбору будут идти три дня. В выборах потенциально могут принять участие более 44 миллионов избирателей.
Электронное голосование пройдёт в восьми субъектах:
- Москве;
- Калининградской области;
- Новгородской области;
- Томской области;
- Ярославской области;
- Калужской области;
- Курской области;
- Псковской области.
выборы
Трёхдневные.
Я пойду, как обычно. В масочке. Сколько себя помню, столько всегда ходил на выборы, чтобы голосовать против ЕР и прочей нечисти.
Твоя борьба
Всегда. Я участвовал в разных акциях протеста, но это было давно. После 2010 они перестали работать. Практически совсем.
Круто!
В том числе, занимался организацией и подготовкой. Вот как-то в 2010 уже начал понимать, что это какой-то путь в никуда.
Класс! 👍👍👍
Филиал Одноклассников открыли? )) Кстати, никто этого не понимал. Ни раньше, когда участвовал, ни позже, когда занимался организацией. Мол, типа, чего тебе ещё надо?
Белоленточным червём и белогандонником называли?
Сам Владимир Рудольфович Соловьёв рядом стоял. ))
Странно что ты в 2010 что-то там понимал. В 2011 был самый накал, что даже по всем медиа несчастно скулили. А не притворщик ли ты часом?
Это последняя стихийная акция, после которых всё.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_(2010)
Кто из Ярославской области ставь лайк
поставил дизлайк, ведь я не из Ярославской
Ты из области фантастики.
Тем временем бюллетени:
аборигены симулируют демократию
Зато на самых честных выборах в самой демократической стране мира у Януковича было 50%
ватэбаутизм ваше все, спасибо, что проиллюстрировал мой комментарий
Так у тебе недержание, тарасик? Нахуй ты сюда с аборигенами лезешь?
рашиста забыл спросить что мне делать
посрать в моем списке дел и то важнее
Джаст ду ит.
"В России начались трёхдневные выборы"
На пеньках?
Лол, не знал
В России началась трёхдневная имитация выборов
Пойду чисто из принципа: хочется выбрать кандидата НЕ из ебаной единой россии
Заебали эти бляди, везде их плакаты висят
На плакаты деньги есть , а на пенсии - нет
похуй