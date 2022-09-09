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Новости

В России начались трёхдневные выборы Статьи редакции

Голосование пройдёт с 9 по 11 сентября в 82 регионах России.

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В 14 регионах пройдут прямые выборы губернаторов. В списке:

  • Владимирская область;
  • Тамбовская область;
  • Ярославская область;
  • Томская область;
  • Кировская область;
  • Саратовская область;
  • Калининградская область;
  • Рязанская область;
  • Свердловская область;
  • Новгородская область;
  • Удмуртия;
  • Карелия;
  • Бурятия;
  • Марий Эл.

Парламенты регионов изберут:

  • Северная Осетия;
  • Удмуртия;
  • Краснодарский край;
  • Сахалинский край;
  • Пензенская область;
  • Саратовская область.

Городские парламенты выберут:

  • Горно-Алтайск;
  • Черкесск;
  • Барнаул;
  • Петропавловск-Камчатский;
  • Владивосток;
  • Киров;
  • Курск;
  • Омск;
  • Псков;
  • Тверь;
  • Ярославль.

В Москве пройдут выборы депутатов муниципальных образований.

Единый день голосования запланирован на 11 сентября. При этом некоторых регионах выбору будут идти три дня. В выборах потенциально могут принять участие более 44 миллионов избирателей.

Электронное голосование пройдёт в восьми субъектах:

  • Москве;
  • Калининградской области;
  • Новгородской области;
  • Томской области;
  • Ярославской области;
  • Калужской области;
  • Курской области;
  • Псковской области.

#новости #выборы #регионы

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Поразительный алмаз
В России
выборы
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ШАБАШ

Трёхдневные.

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Sergei Timofeyev

Я пойду, как обычно. В масочке. Сколько себя помню, столько всегда ходил на выборы, чтобы голосовать против ЕР и прочей нечисти.

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Хороший Вахтёр

Твоя борьба

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Sergei Timofeyev

Всегда. Я участвовал в разных акциях протеста, но это было давно. После 2010 они перестали работать. Практически совсем.

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Хороший Вахтёр

Круто!

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Sergei Timofeyev

В том числе, занимался организацией и подготовкой. Вот как-то в 2010 уже начал понимать, что это какой-то путь в никуда.

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Хороший Вахтёр

Класс! 👍👍👍

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Sergei Timofeyev

Филиал Одноклассников открыли? )) Кстати, никто этого не понимал. Ни раньше, когда участвовал, ни позже, когда занимался организацией. Мол, типа, чего тебе ещё надо?

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Хороший Вахтёр

Белоленточным червём и белогандонником называли?

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Sergei Timofeyev

Сам Владимир Рудольфович Соловьёв рядом стоял. ))

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Хороший Вахтёр

Странно что ты в 2010 что-то там понимал. В 2011 был самый накал, что даже по всем медиа несчастно скулили. А не притворщик ли ты часом?

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Sergei Timofeyev

Это последняя стихийная акция, после которых всё.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_(2010)

Беспорядки на Манежной площади (2010)
11 декабря 2010 года на Манежной площади в Москве произошли массовые беспорядки. По разным…
ru.wikipedia.org
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Уважаемый лолипоп

Кто из Ярославской области ставь лайк

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Anti-gravity cake

поставил дизлайк, ведь я не из Ярославской

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ШАБАШ

Ты из области фантастики.

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Тем временем бюллетени:

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Андрей Васильев

аборигены симулируют демократию

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Хороший Вахтёр

Зато на самых честных выборах в самой демократической стране мира у Януковича было 50%

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Андрей Васильев

ватэбаутизм ваше все, спасибо, что проиллюстрировал мой комментарий

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Хороший Вахтёр

Так у тебе недержание, тарасик? Нахуй ты сюда с аборигенами лезешь?

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Андрей Васильев

рашиста забыл спросить что мне делать

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Влюбленный жар

посрать в моем списке дел и то важнее

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ШАБАШ

Джаст ду ит.

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Заебавшийся опоссум

"В России начались трёхдневные выборы"

На пеньках?

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Vlad Gigachad

Лол, не знал

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GGVPTJ

В России началась трёхдневная имитация выборов

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Заебавшийся опоссум

Пойду чисто из принципа: хочется выбрать кандидата НЕ из ебаной единой россии

Заебали эти бляди, везде их плакаты висят

На плакаты деньги есть , а на пенсии - нет

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Senya

похуй

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