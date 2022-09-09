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На петербургских депутатов, призвавших обвинить Путина в госизмене, составили протоколы о «дискредитации» армии Статьи редакции

Из-за боевых действий в Украине.

Семерых депутатов муниципального образования «Смольнинское» Санкт-Петербурга вызвали в полицию для составления протоколов о «дискредитации» армии, рассказал «Медиазоне» один из мундепов, Дмитрий Палюга. По версии правоохранительных органов, 7 сентября около 19:00 они совершили «действия, направленные на дискредитацию действующей власти».

Обновлено в 15:38: На пятерых депутатов завели административные дела, двоих отпустили без протоколов, сообщает Republic.

Вечером в тот день Палюга сообщил, что депутаты «Смольнинского» обратились в Госдуму с предложением отстранить президента Владимира Путина от должности в связи с «государственной изменой». По их мнению, вооружённый конфликт в Украине приводит к тому, что гибнут молодые трудоспособные граждане, страдает экономика России, НАТО расширяется на восток, а вместо демилитаризации Украины достигнут обратный эффект.

Дмитрий Палюга @dmitry_palyuga

Сам текст обращения

#новости

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72 комментария
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Независимый дебаркадер

Надо, чтобы в каждой гор и обл думе была группа таких депутатов. И побольше. Только где их взять.

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Gennady Marchenko

в тюрьме поищите

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Eugene

Как раз выборы сейчас. Но как обычно на них никто не пойдет, кроме тех, кого погонят с работы и тех, кто поддерживает власть.

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12 комментариев
Максим Соколовский

и будет полстраны сидеть, полстраны охранять

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4 комментария
Musca

ИМХО, это крысы побежали с корабля, а не то, что вы подумали.
Уж кому, как не депутатам, знать всю бесполезность обращений. Польза может быть только от вооружённого восстания.

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Александр Чекета

Удобная статья конечно, на уровне с 58 в совке.

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Слон умер

Сука ну почему в этой стране всё так предсказуемо.

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Eugene

Потому что стабильность.

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Охуевает от происходящего

не удивлюсь если это и была цель.
ща уголовку нарисуют и уже хорошие русские, можно на беженство подавать

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7 комментариев
Alexander D

По фактам обращения нечего ответить, конечно блять
Особенно по пункту с нато и по "демилитаризации"

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Yaroslav Andrusyak

Они думали им скажут - бля мужики, вы нам глаза открыли, пыне же преступник, вот дела.

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За сотню в аэропорт поехали

Может они так и сказали. А после от души поржали. Для меня было большей интригой, какую статью им вменяют, чем сам факт наказания.

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musoka

Если без стеба, былаб я в РФ тоже бы быстренько дискредитировала армию рф, а потом рванула в Европу по политической визе

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Прекрасный шмель

А в Европе такие: хаха, иди борись с режимом: во въезде отказано!

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15 комментариев
Воинский паук например

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RAA

Одной бумажкой дискредитировали вообще всё и вообще всех.

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1 комментарий
xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Армия здесь при чём?
На путина же пожаловались, а не на армию

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Воинский паук например

Ещё хуже. У армии кто главнокомандующий?

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3 комментария
Gennady Marchenko

армия тут не причём, но дела то заводить надо, а статьи о пожелании смерти хуйлу пока нет

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Жидобандеровка

Думала, что фейк. Но похоже нашлась таки омерзительная восьмерка. Круто, надеюсь, это начало, какими бы ни были мотивы

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Che Khov

Почему омерзительная?

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5 комментариев
Николай Щорс

Classic

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Сергей Новиков

Что за? Как они только посмели?!!

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Un Citoyen _

Они будут дышать чистым воздухом Сибири 15 лет, эти предатели-антинационалисты !

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Man

Репрессии режима же будут с 2х сторон

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