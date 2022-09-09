Семерых депутатов муниципального образования «Смольнинское» Санкт-Петербурга вызвали в полицию для составления протоколов о «дискредитации» армии, рассказал «Медиазоне» один из мундепов, Дмитрий Палюга. По версии правоохранительных органов, 7 сентября около 19:00 они совершили «действия, направленные на дискредитацию действующей власти».

Вечером в тот день Палюга сообщил, что депутаты «Смольнинского» обратились в Госдуму с предложением отстранить президента Владимира Путина от должности в связи с «государственной изменой». По их мнению, вооружённый конфликт в Украине приводит к тому, что гибнут молодые трудоспособные граждане, страдает экономика России, НАТО расширяется на восток, а вместо демилитаризации Украины достигнут обратный эффект.