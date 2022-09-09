На петербургских депутатов, призвавших обвинить Путина в госизмене, составили протоколы о «дискредитации» армии Статьи редакции
Из-за боевых действий в Украине.
Семерых депутатов муниципального образования «Смольнинское» Санкт-Петербурга вызвали в полицию для составления протоколов о «дискредитации» армии, рассказал «Медиазоне» один из мундепов, Дмитрий Палюга. По версии правоохранительных органов, 7 сентября около 19:00 они совершили «действия, направленные на дискредитацию действующей власти».
Вечером в тот день Палюга сообщил, что депутаты «Смольнинского» обратились в Госдуму с предложением отстранить президента Владимира Путина от должности в связи с «государственной изменой». По их мнению, вооружённый конфликт в Украине приводит к тому, что гибнут молодые трудоспособные граждане, страдает экономика России, НАТО расширяется на восток, а вместо демилитаризации Украины достигнут обратный эффект.
Надо, чтобы в каждой гор и обл думе была группа таких депутатов. И побольше. Только где их взять.
в тюрьме поищите
Как раз выборы сейчас. Но как обычно на них никто не пойдет, кроме тех, кого погонят с работы и тех, кто поддерживает власть.
и будет полстраны сидеть, полстраны охранять
ИМХО, это крысы побежали с корабля, а не то, что вы подумали.
Уж кому, как не депутатам, знать всю бесполезность обращений. Польза может быть только от вооружённого восстания.
Удобная статья конечно, на уровне с 58 в совке.
Сука ну почему в этой стране всё так предсказуемо.
Потому что стабильность.
не удивлюсь если это и была цель.
ща уголовку нарисуют и уже хорошие русские, можно на беженство подавать
По фактам обращения нечего ответить, конечно блять
Особенно по пункту с нато и по "демилитаризации"
Они думали им скажут - бля мужики, вы нам глаза открыли, пыне же преступник, вот дела.
Может они так и сказали. А после от души поржали. Для меня было большей интригой, какую статью им вменяют, чем сам факт наказания.
Если без стеба, былаб я в РФ тоже бы быстренько дискредитировала армию рф, а потом рванула в Европу по политической визе
А в Европе такие: хаха, иди борись с режимом: во въезде отказано!
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Одной бумажкой дискредитировали вообще всё и вообще всех.
Армия здесь при чём?
На путина же пожаловались, а не на армию
Ещё хуже. У армии кто главнокомандующий?
армия тут не причём, но дела то заводить надо, а статьи о пожелании смерти хуйлу пока нет
Думала, что фейк. Но похоже нашлась таки омерзительная восьмерка. Круто, надеюсь, это начало, какими бы ни были мотивы
Почему омерзительная?
Classic
Что за? Как они только посмели?!!
Они будут дышать чистым воздухом Сибири 15 лет, эти предатели-антинационалисты !
Репрессии режима же будут с 2х сторон