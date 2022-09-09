Издание Republic отказалось от статуса зарегистрированного в Роскомнадзоре СМИ Статьи редакции
Теперь они могут не ставить маркировку «иноагента».
Republic отказался от статуса зарегистрированного СМИ, с 1 сентября действие свидетельства прекращено, говорится в заявлении редакции.
После отказа ООО «Москоу диджитал медиа», внесённое в реестр иностранных агентов, больше не является издателем СМИ Republic Magazine. После завершения работы юристов издание перестанет ставить на страницы сайта и другие сообщения маркировку «иностранного агента».
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А что так можно было?
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
Наконец это начали делать.
Так Дудь,например, и прочие блогеры, певцы и физлица тоже не являющиеся СМИ, но ставят при этом плашки иноагентов, они почему пишут эти шапки при иноагентов...Чёт не пойму специфику насчет репаблик. Кто объяснит тонкости?
они сами внесены в реестр иноагентов, а тут внесён издатель СМИ
нужно отказаться быть физ лицом. я правильно понимаю?
а как
есть много скучных вариантов, но я люблю повыебываться:
эээээээээ
традиционные варианты сеппуку.
ох японцы.. такие традиционные.
защита традиционных ценностей