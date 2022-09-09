Но Republic, конечно, продолжает работать. Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечёт за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-«иноагентов», более строгие цензурные ограничения и т.п.) и не дает фактически никаких дополнительных прав.