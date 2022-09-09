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Юлия Сапсан

Издание Republic отказалось от статуса зарегистрированного в Роскомнадзоре СМИ Статьи редакции

Теперь они могут не ставить маркировку «иноагента».

Republic отказался от статуса зарегистрированного СМИ, с 1 сентября действие свидетельства прекращено, говорится в заявлении редакции.

Но Republic, конечно, продолжает работать. Просто мы решили, что в настоящий момент статус зарегистрированного в России СМИ влечёт за собой слишком много бессмысленных обязательств (пометки СМИ-«иноагентов», более строгие цензурные ограничения и т.п.) и не дает фактически никаких дополнительных прав.

Republic

После отказа ООО «Москоу диджитал медиа», внесённое в реестр иностранных агентов, больше не является издателем СМИ Republic Magazine. После завершения работы юристов издание перестанет ставить на страницы сайта и другие сообщения маркировку «иностранного агента».

#новости #сми

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11 комментариев
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 Марк Захаров

А что так можно было?

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YDenis

https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI

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Serge Timakov

Наконец это начали делать.

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Печеньки Госдепа

Так Дудь,например, и прочие блогеры, певцы и физлица тоже не являющиеся СМИ, но ставят при этом плашки иноагентов, они почему пишут эти шапки при иноагентов...Чёт не пойму специфику насчет репаблик. Кто объяснит тонкости?

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Юлия Сапсан
Автор

они сами внесены в реестр иноагентов, а тут внесён издатель СМИ

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Лишний блик

нужно отказаться быть физ лицом. я правильно понимаю?

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Юлия Сапсан
Автор

а как

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Лишний блик

есть много скучных вариантов, но я люблю повыебываться:

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Юлия Сапсан
Автор

эээээээээ

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Лишний блик

традиционные варианты сеппуку.
ох японцы.. такие традиционные.

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Юлия Сапсан
Автор

защита традиционных ценностей

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