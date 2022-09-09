Илье Яшину продлили арест до 12 ноября Статьи редакции
По делу о «фейках» о вооружённых силах России.
1478 просмотров
В Басманном суде прошло заседание по избранию меры пресечения Илье Яшину, в итоге арест продлили до 12 ноября, сообщает «Сирена». Оно проходило в закрытом режиме из-за медицинской тайны, хотя сам политик был не против её разглашения.
Нескольких человек, аплодировавших, когда оппозиционера начали заводить в зал суда, задержали, сообщило издание «Вот Так».
28 июня на Илью Яшина составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на 15 суток. Перед выходом из спецприёмника на политика завели уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации».
Уже и комментировать некому(
я вот тоже не понимаю чё так пусто
так tj закрыли, вы чё, не в курсе?
я буду писать новости до конца 😎
Штош
Даже не знаю, как комментировать
Ощущаю опустошенность
Вообще рабочая пятница, ну и настроения нет хоть убей
Потому что всём насрать на этого ФСБшника, который сливал протесты и более ни хера не делал
Было бы что комментировать. Фашисткий режим ведёт себя по-фашистки и ест людей, как и всё время до этого.
Что-то новое произошло?
Потому что всем пох
Всем ПЛЕВАТЬ на него и всех остальных оппозиционеров!
Хватит о них постить, Навальный и прочие уроды уже мертвые и никому не нужные
Всех опросил?
Всем плевать на тебя, ведь про тебя новости не пишут и мнение твоё ничего не значит. А если уж сам упоминаешь какие то фамилии, которые известны всем, то значит что на них не похуй как минимум тебе
Последний день на TJ, я пьяный м пишу хуйню. Я не прав и мне нечем заняться
Уважительная причина, Оке))
А кто нужный?
Цинь Цянб Щихуанди
урод - это твой любимый путин
Я ненавижу его возможно больше чем ты
А я написал ему письмо через ФСИН-Письмо, и оно дошло. Надеюсь, ответ тоже однажды придет, если у него будет на это время. Правда, опубликовать на ТЖ я его уже не смогу(
А в тюрьме счас ужин макароны
Им даже лень по-быстрому сваять дело и засадить его лет на 10, будут мурыжить в сизо еще год. Животные.