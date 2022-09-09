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Новости
Юлия Сапсан

Илье Яшину продлили арест до 12 ноября Статьи редакции

По делу о «фейках» о вооружённых силах России.

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В Басманном суде прошло заседание по избранию меры пресечения Илье Яшину, в итоге арест продлили до 12 ноября, сообщает «Сирена». Оно проходило в закрытом режиме из-за медицинской тайны, хотя сам политик был не против её разглашения.

Ходатайство следователя Пахомова неприлично. Заседание нужно закрывать не для того, чтобы скрыть доказательства, а чтобы сделать мелкую пакость — чтобы заседание посетили меньше людей. Но эффект обратный. Смысл этого дела — чтобы мне заткнули рот, чтобы я не делал политических высказываний. Я уже в клетке, это уже политическое высказывание. А закрытое заседание усиливает это высказывание. Закрывать заседание — неспортивно и неприлично.

Илья Яшин

Нескольких человек, аплодировавших, когда оппозиционера начали заводить в зал суда, задержали, сообщило издание «Вот Так».

28 июня на Илью Яшина составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на 15 суток. Перед выходом из спецприёмника на политика завели уголовное дело о «дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации».

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На политика Илью Яшина возбудили уголовное дело о «фейках» перед выходом из спецприемника Статьи редакции

Он отбывал 15 суток ареста за «неповиновение полиции».

Яшин в зале суда перед арестом. AP

#новости #ильяяшин #политика

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22 комментария
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Населенный томагавк_два

Уже и комментировать некому(

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Юлия Сапсан
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я вот тоже не понимаю чё так пусто

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Gennady Marchenko

так tj закрыли, вы чё, не в курсе?

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Юлия Сапсан
Автор

я буду писать новости до конца 😎

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M1256

Штош

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Замкнутый хот-дог

Даже не знаю, как комментировать

Ощущаю опустошенность

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Штош

Вообще рабочая пятница, ну и настроения нет хоть убей

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The Last S

Потому что всём насрать на этого ФСБшника, который сливал протесты и более ни хера не делал

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Gennady Marchenko

Было бы что комментировать. Фашисткий режим ведёт себя по-фашистки и ест людей, как и всё время до этого.

Что-то новое произошло?

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Anton Yanovskiy

Потому что всем пох

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Anton Yanovskiy

Всем ПЛЕВАТЬ на него и всех остальных оппозиционеров!
Хватит о них постить, Навальный и прочие уроды уже мертвые и никому не нужные

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VIPER

Всех опросил?

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gr666stlan

Всем плевать на тебя, ведь про тебя новости не пишут и мнение твоё ничего не значит. А если уж сам упоминаешь какие то фамилии, которые известны всем, то значит что на них не похуй как минимум тебе

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Anton Yanovskiy

Последний день на TJ, я пьяный м пишу хуйню. Я не прав и мне нечем заняться

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gr666stlan

Уважительная причина, Оке))

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Michael Konovalov

А кто нужный?

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Anton Yanovskiy

Цинь Цянб Щихуанди

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

урод - это твой любимый путин

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Anton Yanovskiy

Я ненавижу его возможно больше чем ты

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FrozenYogurt

А я написал ему письмо через ФСИН-Письмо, и оно дошло. Надеюсь, ответ тоже однажды придет, если у него будет на это время. Правда, опубликовать на ТЖ я его уже не смогу(

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Dmytry Kovalsky

А в тюрьме счас ужин макароны

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Владислав Косинов

Им даже лень по-быстрому сваять дело и засадить его лет на 10, будут мурыжить в сизо еще год. Животные.

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