Ходатайство следователя Пахомова неприлично. Заседание нужно закрывать не для того, чтобы скрыть доказательства, а чтобы сделать мелкую пакость — чтобы заседание посетили меньше людей. Но эффект обратный. Смысл этого дела — чтобы мне заткнули рот, чтобы я не делал политических высказываний. Я уже в клетке, это уже политическое высказывание. А закрытое заседание усиливает это высказывание. Закрывать заседание — неспортивно и неприлично.