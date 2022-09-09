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Юлию Латынину, Тамару Эйдельман, Майкла Наки и Валерия Соловья включили в реестры иноагентов Статьи редакции

Пятничное обновление списков.

В реестр СМИ-иноагентов попали:

  • политолог Валерий Соловей;
  • журналистка Елена Шукаева;
  • журналист Андрей Афанасьев.

В реестр физлиц-иноагентов попали:

  • историк Тамара Эйдельман;
  • публицист Юлия Латынина;
  • журналист Майкл Наки.

#новости #иноагенты

1697 просмотров
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55 комментариев
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 tuorqai

включение майкла наки удвоило список иноагентов

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Генетический Макс

Оооооо ахахахах

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Святий Фалос

кеп, помоги

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5 комментариев
distantsatellite07

Всех пользователей TJournal включили в реестр иноагентов

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Andvart

Щас база экспортируется. Рассылка о включении будет отправляться по адресам IP

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1 комментарий
Обычный Петя

ахах, эт как музыканты на Титанике))))))))))

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Юлия Сапсан

всегда к вашим услугам от имени оркестра

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Joana Sinelli

О, наконец-то иноагент, которого знаю лично. И горжусь знакомством.

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Иван Поварёшкин

Вы тот самый инсайдер Валерия Соловья?

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7 комментариев
агульная млявасць

Маховик репрессий коснулся стрелки осциллографа.

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Замкнутый хот-дог

Смешно

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Маша Ромашкина

Они этот закон ввели чтобы стране лучше было или потому что больше нихуя не умеют, кроме как списки составлять? Как заебали эти бездельники

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Русский

С подключением

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1 комментарий
Владимир
политолог Валерий Соловей

*Болтолог

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Константин Сперанский

С множественными личностями, которых называет инсайдерами

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Михаил Константинов

*СМИ
Это ещё смешнее :)))

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Lemming

Соловей, наверное, счастлив, а то его уже давно никто всерьез не воспринимал с этими его "обстоятельствами непреодолимой силы", а тут такое признание

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Alexander

а где камент "А где Варламов"?

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Виталий Лановой

Еще остались пятницы

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Константин Сперанский

С Усачевым между струйками

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Замкнутый хот-дог

За Юлию Латынину даже обидно, что только сейчас вспомнили. Она ведь давно покинула Россию

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Eugene

Ее лучшие годы уже позади, хоть так уважили =)

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Петр Алексеевич

Мне кажется, это уж так, просто для "объема" включили, чтобы не только удвоителя времени. Поехавшую наверное никто всерьез не воспринимает

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мЕдь

Ещё и в одном пакете с математиком. Она такого не заслужила.

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Dan Master

Это будет последнее обновление реестров иноагентов на TJ.

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Михаил Константинов

Эйдельман и Наки жаль.

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Иван Поварёшкин

Наки не особо

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6 комментариев
Ignatii Baguwk

Список людей, получивших почетную медаль

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Has bul

Очень интересно. А ведь правительство России само себе оппозицию создаёт, сближает соратников и даёт им +1 повод для ненависти. В Вильнюсе уже проходило собрание Иноагентов. Теперь в нём будет ещё больше людей

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Скоро будет до свидания

Уехавшие фбкшники развернулись неплохо, всё что они собирали по крупицам пригодилось, сегодня импортной прокуратуре не надо собирать информацию а просто обзвонить всех кто есть в команде Навального, у них есть уже готовая и собранная информация, на самого захудалого главы региона до министров.
Они даже говорили что прямо там в европе активно продвигают точечные санкции, и у них самый необходимый опыт.
Короче представляют большие неудобства ворующей вертикали, и она сегодня стала невыездная + потеряла имущество за границей.

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Man

Молодцы... значит хорошо работают и не прогнулись

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Виталий Лановой

разве они не были?

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Андрей Васильев

последняя новость которую мы заслужили

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Melm

В генерале свр будет плашка инагента?

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Ugly Rockstar

лол, а агентурку то зачем?

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