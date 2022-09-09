Юлию Латынину, Тамару Эйдельман, Майкла Наки и Валерия Соловья включили в реестры иноагентов Статьи редакции
Пятничное обновление списков.
В реестр СМИ-иноагентов попали:
- политолог Валерий Соловей;
- журналистка Елена Шукаева;
- журналист Андрей Афанасьев.
В реестр физлиц-иноагентов попали:
- историк Тамара Эйдельман;
- публицист Юлия Латынина;
- журналист Майкл Наки.
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включение майкла наки удвоило список иноагентов
Оооооо ахахахах
кеп, помоги
Всех пользователей TJournal включили в реестр иноагентов
Щас база экспортируется. Рассылка о включении будет отправляться по адресам IP
ахах, эт как музыканты на Титанике))))))))))
всегда к вашим услугам от имени оркестра
О, наконец-то иноагент, которого знаю лично. И горжусь знакомством.
Вы тот самый инсайдер Валерия Соловья?
Маховик репрессий коснулся стрелки осциллографа.
Смешно
Они этот закон ввели чтобы стране лучше было или потому что больше нихуя не умеют, кроме как списки составлять? Как заебали эти бездельники
С подключением
*Болтолог
С множественными личностями, которых называет инсайдерами
*СМИ
Это ещё смешнее :)))
Соловей, наверное, счастлив, а то его уже давно никто всерьез не воспринимал с этими его "обстоятельствами непреодолимой силы", а тут такое признание
а где камент "А где Варламов"?
Еще остались пятницы
С Усачевым между струйками
За Юлию Латынину даже обидно, что только сейчас вспомнили. Она ведь давно покинула Россию
Ее лучшие годы уже позади, хоть так уважили =)
Мне кажется, это уж так, просто для "объема" включили, чтобы не только удвоителя времени. Поехавшую наверное никто всерьез не воспринимает
Ещё и в одном пакете с математиком. Она такого не заслужила.
Это будет последнее обновление реестров иноагентов на TJ.
Эйдельман и Наки жаль.
Наки не особо
Список людей, получивших почетную медаль
Очень интересно. А ведь правительство России само себе оппозицию создаёт, сближает соратников и даёт им +1 повод для ненависти. В Вильнюсе уже проходило собрание Иноагентов. Теперь в нём будет ещё больше людей
Уехавшие фбкшники развернулись неплохо, всё что они собирали по крупицам пригодилось, сегодня импортной прокуратуре не надо собирать информацию а просто обзвонить всех кто есть в команде Навального, у них есть уже готовая и собранная информация, на самого захудалого главы региона до министров.
Они даже говорили что прямо там в европе активно продвигают точечные санкции, и у них самый необходимый опыт.
Короче представляют большие неудобства ворующей вертикали, и она сегодня стала невыездная + потеряла имущество за границей.
Молодцы... значит хорошо работают и не прогнулись
разве они не были?
последняя новость которую мы заслужили
В генерале свр будет плашка инагента?
лол, а агентурку то зачем?