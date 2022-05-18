«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник», — отметил глава Чечни.

{"id":625403,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":625403,"gtm":null} 5949 просмотров

Рамзан Кадыров выступил на марафоне «Новые горизонты», организованном при участии «массовой просветительской» организации «Знание». Трансляцию вели несколько телеканалов, включая «Грозный».

Глава Чечни высказался о военных действиях в Украине, перспективах всеобщей мобилизации в России и западных странах. Вот главные тезисы из его выступления:

«Никто не должен объявлять о мобилизации, все сами должны мобилизироваться и встать вокруг президента. Это и есть патриотизм».

«Ситуация [на фронтах в Украине] спокойная. Мы идём по плану, как поставил задачу президент, мы её выполняем на все 100 процентов. Вначале были ошибки, чуть-чуть недоработки, но сейчас мы идём по плану и освободим Украину от этих шайтанов».



«Если они победят, мир разрушится. Бескультурье будет во всём мире. Они против религии, против культуры, у них нет нравственности. Поэтому мусульманин обязан воевать против них, даже если нет приказа. Хвала Всевышнему, что есть приказ».



«Мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО».

«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему неинтересны мировые правила».

На вопрос о том, «кто или что сейчас самый главный враг для России» и откуда надвигается наибольшая угроза, глава Чечни ответил: «Сатанизм». По его мнению, его проявлением можно считать случаи сноса советских памятников на территории европейских стран.