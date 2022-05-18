Сатанизм и война против НАТО: главные заявления Рамзана Кадырова на просветительском марафоне «Новые горизонты» Статьи редакции
«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник», — отметил глава Чечни.
Рамзан Кадыров выступил на марафоне «Новые горизонты», организованном при участии «массовой просветительской» организации «Знание». Трансляцию вели несколько телеканалов, включая «Грозный».
Глава Чечни высказался о военных действиях в Украине, перспективах всеобщей мобилизации в России и западных странах. Вот главные тезисы из его выступления:
- «Никто не должен объявлять о мобилизации, все сами должны мобилизироваться и встать вокруг президента. Это и есть патриотизм».
- «Ситуация [на фронтах в Украине] спокойная. Мы идём по плану, как поставил задачу президент, мы её выполняем на все 100 процентов. Вначале были ошибки, чуть-чуть недоработки, но сейчас мы идём по плану и освободим Украину от этих шайтанов».
- «Если они победят, мир разрушится. Бескультурье будет во всём мире. Они против религии, против культуры, у них нет нравственности. Поэтому мусульманин обязан воевать против них, даже если нет приказа. Хвала Всевышнему, что есть приказ».
- «Мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО».
«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему неинтересны мировые правила».
На вопрос о том, «кто или что сейчас самый главный враг для России» и откуда надвигается наибольшая угроза, глава Чечни ответил: «Сатанизм». По его мнению, его проявлением можно считать случаи сноса советских памятников на территории европейских стран.
Во время своего выступления Кадыров заявил, что западные страны должны извиниться и снять все санкции против России.
как же я устал от этого пиздеца
новые горизонты блять
Мой мозг уже отказывается верить в то что все это реальность, а не какое-то безумное и неправдоподобное шоу.
надо местному комьюнити скооперироваться и не тащить сюда это днище, лучше мемы, котов и тп
просветитель
Сегодняшняя Россия в двух словах
Тоже не понимаю откуда уже силы на переживание этого резчицах брать
мой то же, дон. этот идиот должен пасти овец.
Да это сильно заебло уже.
5 донов за первые 13 секунд. Получается 23 дона в минуту
5 донов за первые 13 секунд ДОН. Получается 23 дона в минуту
@Дон Бот
Донометр
Мне сложно поверить, что в стране может быть не то что 80%, а даже 20% тех, кто считает, что нахождение данного персонажа в руководстве страны - это нормально. Но ведь считают, что нормально...
Но как говорится: ЧЕ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО, НЕ ПОНЯЛИ, ЭТО РОССИЯ!
Да власти похуй,что Дыров террорист и убийца-главное анус хорошо лижет,за что и получает миллиарды российских налогоплательщиков)"Гордый" мусульманин-жополиз)Да его адекватные мусульмане бойкотить обязаны!
Ёбнуться от таких горизонтов можно. Я ещё от старых в себя не пришёл.
Хабенский зашкварился
Наиболее авторитетные участники форума
блять, Хабенский ты то куда?
Давно же
Не понял, почему в слове горизонты не заметили букву на Z? Недорабатывают
Пришлось бы звёздочку с пояснением дописывать. А так обделались, то есть отделались логотипом.
Оно тупое.Не єбнутое, не еще как то, а просто-тупое.Ето пиздец
Они все тупые там в этом регионе по меньшей мере верхушка тупейшая. Таковы особенности.
Вот просто тупые не понимают элементарных вещей,поэтому тут удивляться это дело неблагодарное.
Нахуй кто-то вообще эту говорящую обезьяну слушает?
Дон
эх, если бы
зассали напрямую, дон
решили, дон, что с Украиной получится устроить маленькую побеДОНосную войну, дон
Вот они себя там инквизицией чувствуют. Просто богом избраны для восстановления порядка в мире. И плевать каким богом и что они понимают под словом "порядок".
@Дон Бот
Жаль что совок не завершил свою борьбу с религиями.
В России Кирилл и Вова спелись хорошо
Самый главный враг Кадырова - бараны. Ходят, соблазняют своими попками.
Небритые так себе
Это о каких правилах он говорит? Ничего не знаю про правила, которые позволяют нападать на чужие страны.
Кстати фраза корявая несколько. Кто его так говорить научил?
ну как же, а неверных покарать? а принудительная смена идеологии на полный бред?
аа.. для тебя эти правила кажутся бредом? ну, добро пожаловать в новый крестовый поход с новым выдуманным поводом.
Спикер, похожий на черта, не ошибся в диагнозе
Да вы бы обосрались буквально, если бы с реальным НАТО пришлось воевать.
А так они не буквально обосрались? Только фигурально?
а самый главный друг - онанизм
Вот блять перед тем как развязывать войну, они спросили меня нужна ли она мне? Им понятно, военная карьера, погоны, возможности отжать что-то, или стиралку спиздить на худой конец. А мне как гражданскому нахой не нужно это. И ладно бы на нас напали, как одна известная страна на Украину, там понятно - честь, долг, выживание. А тут то че, мясом быть ради ачивок генералов?!
Увы, никто никогда не спрашивает народ, начать ли правительству войну.
обожаю слушать выступления умных людей, там ученых всяких, академиков...
ну вот насчёт сатанизма он прав, но есть нюанс
Новые горизонты безумия
Шариков, блдь.
Новые горизонты днища
Не единственный его марафон в этот день
Психотерапевт с ТЖ: сатанизма не существует, он не может навредить войскам в Украине.
Тем временем:
Академик дал заключение, лол.
Вообще вся эта хуйня будет отличным материалом для психиатрии будущего
дон
@Дон Бот
Неудачно получилось
Сатанизм и война против НАТО ДОН: главные заявления Рамзана Кадырова на просветительском марафоне «Новые горизонты»
Сатанизм? А я думал НАТО ¯\_(ツ)_/¯
главный овцееб хочет, что-бы НАТО разработало ему задний привод
Яке воно кончене.
Зачем делать тупых ослоёбов популярными??
Этого и его начальников в будущем ученые будут изучать и книжки писать, по шизофреническим расстройствам.
лол кек Сотонизм ...
Так то где больше всего пентаграммы котируются? ну, и атеизм(суть сатанизм в глазах верунов) продвигался на государственном уровне?
Он щас что-то дискредитировал или мне показалось?
Р. Кадыров: «Родина важнее, чем семья и личная жизнь»
Иди нахуй, 🤡. Сколько можно проецировать положение дел в России на мир. Это просто Зазеркалье какое-то.
Как же я уже устал от этого садизма. Сатанизм отдыхает!
после выступления кадырова в женских ботиночках прада, при любом его упоминании почему-то вспоминается дед на каблуках, только вместо деда - кадыров))
https://www.youtube.com/watch?v=8qQcjG9I-Gw&ab_channel=BailoChannel