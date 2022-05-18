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Сатанизм и война против НАТО: главные заявления Рамзана Кадырова на просветительском марафоне «Новые горизонты» Статьи редакции

«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник», — отметил глава Чечни.

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Рамзан Кадыров выступил на марафоне «Новые горизонты», организованном при участии «массовой просветительской» организации «Знание». Трансляцию вели несколько телеканалов, включая «Грозный».

Глава Чечни высказался о военных действиях в Украине, перспективах всеобщей мобилизации в России и западных странах. Вот главные тезисы из его выступления:

  • «Никто не должен объявлять о мобилизации, все сами должны мобилизироваться и встать вокруг президента. Это и есть патриотизм».
  • «Ситуация [на фронтах в Украине] спокойная. Мы идём по плану, как поставил задачу президент, мы её выполняем на все 100 процентов. Вначале были ошибки, чуть-чуть недоработки, но сейчас мы идём по плану и освободим Украину от этих шайтанов».
  • «Если они победят, мир разрушится. Бескультурье будет во всём мире. Они против религии, против культуры, у них нет нравственности. Поэтому мусульманин обязан воевать против них, даже если нет приказа. Хвала Всевышнему, что есть приказ».
  • «Мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО».

  • «Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему неинтересны мировые правила».

На вопрос о том, «кто или что сейчас самый главный враг для России» и откуда надвигается наибольшая угроза, глава Чечни ответил: «Сатанизм». По его мнению, его проявлением можно считать случаи сноса советских памятников на территории европейских стран.

Во время своего выступления Кадыров заявил, что западные страны должны извиниться и снять все санкции против России.

#кадыров #конфликтнаукраине

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104 комментария
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Далекий Даниль

как же я устал от этого пиздеца

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Далекий Даниль

новые горизонты блять

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8 комментариев
Stray

Мой мозг уже отказывается верить в то что все это реальность, а не какое-то безумное и неправдоподобное шоу.

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Alexey Kochetkov

надо местному комьюнити скооперироваться и не тащить сюда это днище, лучше мемы, котов и тп

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Черный список
Кадыров
просветитель

Сегодняшняя Россия в двух словах

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Nickis

Тоже не понимаю откуда уже силы на переживание этого резчицах брать

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SergKom

мой то же, дон. этот идиот должен пасти овец.

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alekksandr cherr

Да это сильно заебло уже.

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Иван Поварёшкин

5 донов за первые 13 секунд. Получается 23 дона в минуту

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Дон Бот

5 донов за первые 13 секунд ДОН. Получается 23 дона в минуту

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4 комментария
Целый рак

@Дон Бот

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Vlad Gigachad

Донометр

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Johnson Doe
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Not Me

Мне сложно поверить, что в стране может быть не то что 80%, а даже 20% тех, кто считает, что нахождение данного персонажа в руководстве страны - это нормально. Но ведь считают, что нормально...
Но как говорится: ЧЕ НЕ СМЕЕТЕСЬ, НЕ СМЕШНО, НЕ ПОНЯЛИ, ЭТО РОССИЯ!

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Павел Сергеев

Да власти похуй,что Дыров террорист и убийца-главное анус хорошо лижет,за что и получает миллиарды российских налогоплательщиков)"Гордый" мусульманин-жополиз)Да его адекватные мусульмане бойкотить обязаны!

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2 комментария
Военный кот

Ёбнуться от таких горизонтов можно. Я ещё от старых в себя не пришёл.

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Администратор мусоровоза

Хабенский зашкварился

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Образовательный диод

Наиболее авторитетные участники форума

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Angel Predochranitel

блять, Хабенский ты то куда?

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2 комментария
Первичный корабль

Давно же

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Иван Поварёшкин

Не понял, почему в слове горизонты не заметили букву на Z? Недорабатывают

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zheka100pudov

Пришлось бы звёздочку с пояснением дописывать. А так обделались, то есть отделались логотипом.

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Степан Пантера

Оно тупое.Не єбнутое, не еще как то, а просто-тупое.Ето пиздец

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alekksandr cherr

Они все тупые там в этом регионе по меньшей мере верхушка тупейшая. Таковы особенности.
Вот просто тупые не понимают элементарных вещей,поэтому тут удивляться это дело неблагодарное.

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angry cat

Нахуй кто-то вообще эту говорящую обезьяну слушает?

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Собачий алмаз

Дон

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3 комментария
Тимурчик
Мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО

эх, если бы

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Майка Ника

зассали напрямую, дон

решили, дон, что с Украиной получится устроить маленькую побеДОНосную войну, дон

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aliftin

Вот они себя там инквизицией чувствуют. Просто богом избраны для восстановления порядка в мире. И плевать каким богом и что они понимают под словом "порядок".

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Alex Blake
Самый главный враг России – это путинизм
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Дон Бот
Самый главный враг России – это путинизм ДОН
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8 комментариев
Борат Сагдиев

@Дон Бот

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Неподвижный бас

Жаль что совок не завершил свою борьбу с религиями.

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Собачий алмаз

В России Кирилл и Вова спелись хорошо

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1 комментарий
BigDaddy

Самый главный враг Кадырова - бараны. Ходят, соблазняют своими попками.

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Пластиковое Окно

Небритые так себе

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1 комментарий
Военный кот
Руководитель Германии ведет себя как шизофреник. Не как руководитель государства. Ему неинтересны мировые правила

Это о каких правилах он говорит? Ничего не знаю про правила, которые позволяют нападать на чужие страны.

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alekksandr cherr

Кстати фраза корявая несколько. Кто его так говорить научил?

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1 комментарий
T:ema

ну как же, а неверных покарать? а принудительная смена идеологии на полный бред?
аа.. для тебя эти правила кажутся бредом? ну, добро пожаловать в новый крестовый поход с новым выдуманным поводом.

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Nickis

Спикер, похожий на черта, не ошибся в диагнозе

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Будущий химик
Мы сегодня воюем не против Украины, мы воюем против НАТО

Да вы бы обосрались буквально, если бы с реальным НАТО пришлось воевать.

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Обычный телефонист

А так они не буквально обосрались? Только фигурально?

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Крепкий якорь

а самый главный друг - онанизм

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игралые усташки
Во время своего выступления Кадыров заявил, что Сотона должен извиниться, дон. Дон.
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darkAlert

Вот блять перед тем как развязывать войну, они спросили меня нужна ли она мне? Им понятно, военная карьера, погоны, возможности отжать что-то, или стиралку спиздить на худой конец. А мне как гражданскому нахой не нужно это. И ладно бы на нас напали, как одна известная страна на Украину, там понятно - честь, долг, выживание. А тут то че, мясом быть ради ачивок генералов?!

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Eugene

Увы, никто никогда не спрашивает народ, начать ли правительству войну.

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5 комментариев
Кот Cerny

обожаю слушать выступления умных людей, там ученых всяких, академиков...

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Кёртис Уэст

ну вот насчёт сатанизма он прав, но есть нюанс

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Alexander Kuznetsov

Новые горизонты безумия

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some username

Шариков, блдь.

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Свежий шар

Новые горизонты днища

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Anton Zakharikhin

Не единственный его марафон в этот день

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Забор крови

Психотерапевт с ТЖ: сатанизма не существует, он не может навредить войскам в Украине.
Тем временем:

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Nick Rosenberg

Академик дал заключение, лол.
Вообще вся эта хуйня будет отличным материалом для психиатрии будущего

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Собачий алмаз

дон

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Денис Пронин

@Дон Бот

Неудачно получилось

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Дон Бот

Сатанизм и война против НАТО ДОН: главные заявления Рамзана Кадырова на просветительском марафоне «Новые горизонты»

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Пятая колонка

Сатанизм? А я думал НАТО ¯\_(ツ)_/¯

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Олег Кулаженко

главный овцееб хочет, что-бы НАТО разработало ему задний привод

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Егор Павлюк

Яке воно кончене.

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neimovirne

Зачем делать тупых ослоёбов популярными??

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Вилка Стакан
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Владислав Косинов

Этого и его начальников в будущем ученые будут изучать и книжки писать, по шизофреническим расстройствам.

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Such Affairs

лол кек Сотонизм ...
Так то где больше всего пентаграммы котируются? ну, и атеизм(суть сатанизм в глазах верунов) продвигался на государственном уровне?

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Эммануэль Макрон. Звони обниму
Мы сегодня воюем

Он щас что-то дискредитировал или мне показалось?

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Йуцкен54321

Р. Кадыров: «Родина важнее, чем семья и личная жизнь»

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Vlad Gigachad

Иди нахуй, 🤡. Сколько можно проецировать положение дел в России на мир. Это просто Зазеркалье какое-то.

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Вкусный Бобёр

Как же я уже устал от этого садизма. Сатанизм отдыхает!

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Кирицугу

после выступления кадырова в женских ботиночках прада, при любом его упоминании почему-то вспоминается дед на каблуках, только вместо деда - кадыров))
https://www.youtube.com/watch?v=8qQcjG9I-Gw&ab_channel=BailoChannel

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