Стейдж-дайвинг, пого и сёрклпит

Стэйдж-дайвинг и крауд-сёрфинг

Первый массовый стейдж-дайвинг произошёл на концерте The Rolling Stones в Гааге 8 августа 1964 года. Фанаты не хотели слушать разогрев и скандировали название любимой группы. Когда музыканты вышли на сцену, некоторые поклонники тоже попытались на неё влезть, а полицейские повели себя агрессивно и окончательно разозлили толпу. Из-за суматохи The Rolling Stones смогли отыграть всего четыре песни — это их самый короткий концерт.

Пого

Версию подтверждает бас-гитарист группы Siouxsie and the Banshees Стив Северин — он видел танцующего пого Вишеса на концерте.

Слэм VS мош

Сёрклпит

«Стена смерти»

Неизвестно, на чьём концерте впервые появилась «стена смерти», но большинство сходится во мнении, что её отцы — американцы Sick of It All. Элемент стал традиционным на концертах Exodus и Lamb of God.