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Стейдж-дайвинг, пого и сёрклпит

Самые безумные развлечения толпы на концертах.

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Материал подготовлен при поддержке Honor

О необычных выходках музыкантов ходят легенды: так, Джон Леннон предложил королевской семье позвенеть украшениями вместо аплодисментов, а Оззи Осборн однажды откусил голову летучей мыши. Мы решили рассказать, чем на концертах промышляют фанаты.

Запечатлеть всё веселье поможет Honor 20 Lite — его камера с ночным режимом делает красивые и ясные фотографии даже при плохом освещении и полной темноте. На концертах это особенно полезно.

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Стэйдж-дайвинг и крауд-сёрфинг

Стейдж-дайвинг — прыжок в толпу со сцены. Крауд-сёрфинг — его продолжение, когда человека передают по толпе на руках.

Первый массовый стейдж-дайвинг произошёл на концерте The Rolling Stones в Гааге 8 августа 1964 года. Фанаты не хотели слушать разогрев и скандировали название любимой группы. Когда музыканты вышли на сцену, некоторые поклонники тоже попытались на неё влезть, а полицейские повели себя агрессивно и окончательно разозлили толпу. Из-за суматохи The Rolling Stones смогли отыграть всего четыре песни — это их самый короткий концерт.

​Выступление The Rolling Stones в Гааге

Для того, чтобы прыжки в толпу перетекли в крауд-сёрфинг, потребовалось около двадцати лет. Считается, что первым случаем крауд-сёрфинга стало рассекание гитариста Джо Карраско по толпе фанатов в клипе Party Weekend.

Первое появление крауд-сёрфинга в клипе

Сегодня музыканты используют крауд-сёрфинг как эффектный элемент шоу. Музыканты из Rammstein «переплывают» танцпол на лодке, так же делает Земфира, а участник группы The Flaming Lips ходит по толпе в зорбе. Идея с лодкой понравилась зрителям — они приносят их и плавательные круги на концерты. Ещё крауд-сёрферы часто переодеваются в яркие костюмы, чтобы попасть в фотоотчёты.

В 2014 году американский учёный Дэвид Гловацки попытался прыгнуть в толпу на концерте классической музыки. Остальные слушатели не поддержали идею Гловацки, а его самого в итоге выгнали из зала. «Классическая музыка пытается казаться клёвой, но на самом деле это ископаемое, которое переживает кризис среднего возраста», — заявил ученый после инцидента.

Пого

Это танец, который зародился в 70-е на британских панк-концертах. Пого довольно прост в исполнении — прыжки на месте, обычно со сдвинутыми ногами и прижатыми к телу руками.

Название произошло из-за схожести движений танцора с упражнениями на тренажёре пого-стик — человек давит на пружину и высоко отскакивает от земли. На постсоветском пространстве такое устройство известно как «Кузнечик».

​Пого-стик в действии

В документальный фильм «Грязь и ярость» включен отрывок из интервью басиста Sex Pistols Сида Вишеса, где он называет себя изобретателем пого. Вишес придумал танец в то время, когда не был включен в состав группы — он просто ходил на панк-концерты как зритель.

Это была моя идея. Я просто ненавидел чуваков из Бромли (административный район Лондона) и танцем выталкивал их из клуба «Сотня». Обычно я прыгал вверх и в сторону, заваливаясь на них.

Сид Вишес
басист группы Sex Pistols

Версию подтверждает бас-гитарист группы Siouxsie and the Banshees Стив Северин — он видел танцующего пого Вишеса на концерте.

Фанаты танцуют пого на концерте Sex Pistols

Сегодня пого остаётся одним из элементов танцев на концертах. В 80-е на сцену пришёл хардрок, и фанаты увлеклись более агрессивным слэмом и мошем.

Слэм VS мош

Слэм появился в США в 80-е годы, во времена расцвета первой волны хардкора. Слушатели собирались у сцены на концертах Black Flag, The Middle Class, Minor Threat и Bad Brains, толкались и врезались друг в друга.

В то же время зародился мош. И в описании поведения зрителей на концертах до сих пор есть путаница — понятия часто используют как синонимы. Иногда отмечают, что слэм — это хаотичные движения у сцены, а мош больше похож на танец, потому что слушатели двигаются под музыку. За время существования у моша появились устоявшиеся движения: двойные шаги, взмахи руками и ногами, жесты, похожие на собирание мелочи или включение газонокосилки.

​Трудности перевода

Есть легенда происхождения слова «мош». Считается, что оно впервые прозвучало в 1982 году на концерте хардкор-группы Bad Brains. Солист группы H.R. энергично танцевал на сцене и разогревал толпу призывом: «Mash it!». Он имитировал ямайский акцент в подражании Бобу Марли, и фанаты вскоре стали с ошибкой вторить ему, выкрикивая: «Mosh it». Так танец получил название, а пространство танцпола назвали мошпитом, буквально — ямой для моша.

​Концерт Bad Brains

Несмотря на хаотичный вид, у мошпита есть правила: найденные чужие вещи нужно поднимать над головой, помогать упавшим встать и не затаскивать в «яму» людей против их воли.

В 2013 году выяснилось, что законы мошпита не ограничиваются этическими нормами. Исследователи Корнелльского университета изучали мош по видео и обнаружили, что перемещения участников похожи на путь молекул идеального газа. С точки зрения физики, это абсолютно разные системы: молекулы газа движутся за счет инерции и столкновений, а люди — самостоятельно.

Учёные составили модель движения толпы, главными параметрами которой были уровень случайного шума и склонность следования за соседями. При правильном подборе этих параметров модель хорошо воспроизводила данные видеороликов. Удалось обнаружить вихри, которые порой образуются в мошпите.

Некоторые вещи, которые делают слушатели тяжёлой музыки, сегодня причисляют то к слэму, то к мошу — например, сёрклпит и «стену смерти». Но оба термина вышли за пределы рок-тусовки — люди слэмятся и мошатся на концертах рэперов Pharaoh, «Пошлой Молли» и фестивалях электронной музыки.

The Interrupters @Interruptweets
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Баскетболист Шакил О’Нил в мошпите на электронном фестивале Tomorrowland

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Сёрклпит

Один из видов моша также зародился на хардкор-концертах. Здесь участники двигаются под музыку по кругу, как в хороводе. В большом зале может образоваться несколько кругов сразу.

Семь кругов сёрклпита на концерте Metallica

В 2007 году на шоу грув-метал-группы DevilDriver был собран сёрклпит из 25 тысяч участников. Группа подала заявку на включение «Самого большого сёрклпита» в «Книгу рекордов Гиннесса».

Сёрклпит, который претендовал на включение в «Книгу рекордов Гиннесса»

Но комитет отклонил заявку, аргументировав это тем, что невозможно измерить размер сёрклпита. Ведь не очень понятно, где проходят его границы.

«Стена смерти»

Одно из самых опасных и эффектных действий публики. Музыкант призывает толпу разделиться на две части, а потом обе стороны бегут «стенка на стенку», сталкиваясь в центре мошпита.

Гости немецкого фестиваля тяжёлой музыки Wacken Open Air готовятся к «стене смерти» vice.com

«Стены смерти» тоже появились в панк-сообществе восьмидесятых годов. Толпа за пределами мошпита врывалась в «яму», чтобы стать её частью. В итоге развлечение стало таким же популярным, как стандартный мош, и до сих пор встречается на концертах тяжёлой музыки.

Неизвестно, на чьём концерте впервые появилась «стена смерти», но большинство сходится во мнении, что её отцы — американцы Sick of It All. Элемент стал традиционным на концертах Exodus и Lamb of God.

«Стена смерти» на выступлении Exodus

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4 комментария
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Тимур Петров

1

Xiaomi mi 10 pro - какой же он ахуенный.

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Тимур Петров

0

Samsung Galaxy s20 Ultra - какой же он ахуенный.

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Александр Великий

0

Стейдж-дайвинг, пого и сёрклпит

а сквирт?

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Христов нос

0

Хороший материал для промо, прочитал с интересом

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