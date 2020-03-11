Сыграть в Doom, создать нейросеть и 3D-мультфильм — неочевидные применения офисного пакета Microsoft

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Шесть неожиданных возможностей Excel и PowerPoint.
Материал подготовлен при поддержке «Ситилинк»
Мастера сложных таблиц и создатели креативных презентаций могут не подозревать, что кто-то использует программы Microsoft Office не по прямому назначению. Тем временем, умельцы превращают таблицы в драм-машину и стол для пинг-понга, а простые слайды — в 3D-мультфильмы.
Из Microsoft Excel можно сделать MIDI-контроллер, который будет запускать звуки в нужной последовательности. Так сделал YouTube-блогер Дилан Толлчиф, который привязал инструменты к разным ячейкам и отметил в них последовательность звуков.
Excel подаёт внешнему редактору сигналы, какую ноту нужно озвучить. Сначала у блогера получилось что-то вроде драм-машины. Но во второй, улучшенной версии таблицы он записал полноценный кавер на песню «Take On Me» группы a-ha. Можно попробовать повторить его эксперимент со своей любимой песней.
Что вам понадобится:
Таблица, в которой у каждого инструмента будет своя строчка, а в столбиках — очерёдность нот в мелодии;
Другой пользователь Excel написал программное обеспечение для трёхмерной игры по мотивам шутера Doom. Для этого ему понадобилась только таблица с математическими формулами.
Да, в программе, где вы, возможно, ведёте статистический учёт, кто-то бродит по лабиринту и атакует лазером красных призраков. Можете попробовать так же.
Что вам понадобится:
Можно попробовать написать в Excel нейронную сеть. Пускай простую и небольшую. Такая нейросеть сможет, например, различать в таблице вертикальные и горизонтальные линии или цвета.
Что вам понадобится:
Ещё одна игра, доступная знатокам таблиц и формул — пинг-понг. По современным меркам он будет выглядеть примитивно, но главное — есть стол, две платформы-ракетки и мячик.
Если всё сделать правильно, можно с уверенностью соревноваться в настольный теннис с коллегами. Программа сама подсчитает, кто из вас победитель.
Что вам понадобится:
Игра «Жизнь» — клеточный автомат, придуманный ещё в 1970-е. Сегодня его можно воссоздать в файле Excel. Таблица станет игровым пространством — «вселенной», а её клетки вы поделите на «мёртвые» и «живые».
После запуска игры остаётся лишь наблюдать, как в зависимости от выбранной вами конфигурации будет развиваться жизнь во «вселенной» вашего файла.
Что вам понадобится:
В PowerPoint можно создать небольшой мультфильм. В этом поможет анимация 3D-объектов, которую Microsoft добавил в приложение в 2019 году.
Это не просто забавный элемент оформления. Если выбрать несколько персонажей, продумать сюжет и задать им траекторию движения, получится настоящая мультипликационная короткометражка.
Что вам понадобится:
Установленный Microsoft Office 365;
Опробовать эти и многие другие возможности пакета Microsoft Office можно на современном ноутбуке ASUS с предустановленной Windows 10, SSD и мощным процессором AMD Ryzen. При его покупке до 30 апреля 2020 года в «Ситилинк» годовую подписку на Office 365 персональный можно получить в подарок.
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Ну вот, а я уж подумал, что та легенда про Doom в Excel 97 правда
PS Я знаю, что там аркада