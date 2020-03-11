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Сыграть в Doom, создать нейросеть и 3D-мультфильм — неочевидные применения офисного пакета Microsoft

Шесть неожиданных возможностей Excel и PowerPoint.

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Материал подготовлен при поддержке «Ситилинк»

Мастера сложных таблиц и создатели креативных презентаций могут не подозревать, что кто-то использует программы Microsoft Office не по прямому назначению. Тем временем, умельцы превращают таблицы в драм-машину и стол для пинг-понга, а простые слайды — в 3D-мультфильмы.

Записать кавер на любимую песню

Из Microsoft Excel можно сделать MIDI-контроллер, который будет запускать звуки в нужной последовательности. Так сделал YouTube-блогер Дилан Толлчиф, который привязал инструменты к разным ячейкам и отметил в них последовательность звуков.

Excel подаёт внешнему редактору сигналы, какую ноту нужно озвучить. Сначала у блогера получилось что-то вроде драм-машины. Но во второй, улучшенной версии таблицы он записал полноценный кавер на песню «Take On Me» группы a-ha. Можно попробовать повторить его эксперимент со своей любимой песней.

Что вам понадобится:

  • Таблица, в которой у каждого инструмента будет своя строчка, а в столбиках — очерёдность нот в мелодии;

  • Отдельный редактор для генерации звука;
  • Или готовый шаблон xlStudio.

Запустить аналог Doom

Другой пользователь Excel написал программное обеспечение для трёхмерной игры по мотивам шутера Doom. Для этого ему понадобилась только таблица с математическими формулами.

Да, в программе, где вы, возможно, ведёте статистический учёт, кто-то бродит по лабиринту и атакует лазером красных призраков. Можете попробовать так же.

Что вам понадобится:

  • Встроенный язык программирования VBA, но можно обойтись и без него;
  • Хорошо прокачанный навык работы с формулами;
  • Но быстрее и проще будет обойтись аналогом Doom, который уже написал информатик и специалист по Excel.

Создать простейшую нейросеть

Можно попробовать написать в Excel нейронную сеть. Пускай простую и небольшую. Такая нейросеть сможет, например, различать в таблице вертикальные и горизонтальные линии или цвета.

Что вам понадобится:

  • Подать на вход матрицу;
  • Определиться со структурой, которая позволит нейросети обучаться;
  • Написать макросы, которые будут автоматически размножать объекты;
  • Обучить нейросеть, руководствуясь эффективным примером.

Провести партию в пинг-понг

Ещё одна игра, доступная знатокам таблиц и формул — пинг-понг. По современным меркам он будет выглядеть примитивно, но главное — есть стол, две платформы-ракетки и мячик.

Если всё сделать правильно, можно с уверенностью соревноваться в настольный теннис с коллегами. Программа сама подсчитает, кто из вас победитель.

Что вам понадобится:

  • Макросы VBA и точечная диаграмма в таблице;
  • Формулы, задающие значение для всего — от параметров игрового стола до кнопки запуска игры;
  • Знание технических деталей, которые подробно прописаны в инструкции.

Написать Game of Life

Игра «Жизнь» — клеточный автомат, придуманный ещё в 1970-е. Сегодня его можно воссоздать в файле Excel. Таблица станет игровым пространством — «вселенной», а её клетки вы поделите на «мёртвые» и «живые».

После запуска игры остаётся лишь наблюдать, как в зависимости от выбранной вами конфигурации будет развиваться жизнь во «вселенной» вашего файла.

Что вам понадобится:

  • Три листа в Excel — для наблюдения за игрой, формирования следующего «поколения» и начального распределения клеток;
  • VBA — встроенный в Microsoft Office язык программирования;
  • Или файл с уже написанной игрой.

Анимировать 3D-персонажей

В PowerPoint можно создать небольшой мультфильм. В этом поможет анимация 3D-объектов, которую Microsoft добавил в приложение в 2019 году.

Это не просто забавный элемент оформления. Если выбрать несколько персонажей, продумать сюжет и задать им траекторию движения, получится настоящая мультипликационная короткометражка.

Что вам понадобится:

  • Установленный Microsoft Office 365;

  • Картинка для фона;
  • 3D-модели из галереи PowerPoint;
  • Инструменты «Анимация» и «Эффекты».

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1 комментарий
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Marat Khamadeev

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Ну вот, а я уж подумал, что та легенда про Doom в Excel 97 правда
PS Я знаю, что там аркада

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