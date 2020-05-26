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Halls и «Пятёрочка» направят 10 млн рублей на закупку оборудования для больниц России

Материал подготовлен при поддержке Halls

Бренд Halls (входит в группу компаний «Мон’дэлис Русь») и «Пятёрочка» запустили совместную акцию «Помогаем вместе!». В её рамках компании направят 10 млн рублей на закупку медицинского оборудования для российских больниц.

Часть средств от продажи Halls переведут на счёт благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор», который займется закупкой необходимого оборудования и средств защиты для больниц. Компании поддержат больницы во Владимире, Великом Новгороде, Пензе, Новосибирске, Московской и Рязанской областях.

Одной из ценностей нашей компании является необходимость делать то, что правильно. Когда эпидемия вируса стала испытанием для всего мира, мы считаем своим долгом не оставаться в стороне.

Илона Шеренас
глава категории «Жевательная резинка и леденцы» в бизнес-подразделении «Восточная Европа» компании Mondelez International

Для нас, как для социально ответственного бизнеса, важно поддерживать тех, кто в этом нуждается. «Пятёрочка» уже делает многое для помощи различным группам населения.

И теперь вместе с брендом Halls мы сможем сделать ещё больше — обеспечить врачей и пациентов дополнительным и таким важным сейчас оборудованием и средствами защиты.

Татьяна Степанова
директор департамента операционного и бренд-маркетинга «Пятёрочки»
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