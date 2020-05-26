Halls и «Пятёрочка» направят 10 млн рублей на закупку оборудования для больниц России

Для нас, как для социально ответственного бизнеса, важно поддерживать тех, кто в этом нуждается. «Пятёрочка» уже делает многое для помощи различным группам населения.

И теперь вместе с брендом Halls мы сможем сделать ещё больше — обеспечить врачей и пациентов дополнительным и таким важным сейчас оборудованием и средствами защиты.