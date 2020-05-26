Halls и «Пятёрочка» направят 10 млн рублей на закупку оборудования для больниц России

Бренд Halls (входит в группу компаний «Мон’дэлис Русь») и «Пятёрочка» запустили совместную акцию «Помогаем вместе!». В её рамках компании направят 10 млн рублей на закупку медицинского оборудования для российских больниц.
Часть средств от продажи Halls переведут на счёт благотворительного фонда поддержки и развития социальных программ «Социальный навигатор», который займется закупкой необходимого оборудования и средств защиты для больниц. Компании поддержат больницы во Владимире, Великом Новгороде, Пензе, Новосибирске, Московской и Рязанской областях.