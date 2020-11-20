Коротко: олимпиада для студентов, где медалисты получат от 100 до 300 тысяч рублей

А все дипломанты — льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру и стажировки в известных компаниях.
Материал подготовлен при поддержке олимпиады «Я — профессионал»
Для кого
Для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Чем интересна олимпиада «Я — профессионал»
- Денежные призы от 100 до 300 тысяч рублей.
- Лучшие участники получают льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру.
- 72 направления, под которые подпадают почти все специальности.
- Медалисты, победители и призёры смогут пройти стажировку в известных компаниях вроде «Сбера» и «Яндекса».
Что ещё нужно знать
Регистрация на олимпиаду доступна до 24 ноября 23:59 по московскому времени.
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