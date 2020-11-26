Коротко: простой способ разместить рекламу в Telegram

А для владельцев каналов — найти рекламодателей.
Материал подготовлен при поддержке Telega.in
Для кого
Для рекламодателей и владельцев Telegram-каналов.
Чем интересно
- Telega.in — биржа для размещения рекламы в Telegram-каналах.
- В ней есть каталог и бесплатная аналитика — можно самостоятельно изучить площадки и закупить продвижение. Или взять сразу тематический пакет (например, недвижимость или инвестиции) — сервис предлагает комплексные решения для корпоративных клиентов и рекламных агентств.
- Для владельцев каналов это возможность найти новых рекламодателей.
- Доступна безналичная оплата, закрывающие документы и подробная отчётность.
- Специалисты сервиса помогут бесплатно подобрать стратегию продвижения, чтобы оптимизировать расходы, и ответят на любые вопросы.
Что ещё нужно знать
Telega.in выступает гарантом сделки — биржа гарантирует оплату для продавца и размещение для заказчика на тех условиях, что были указаны в заявке.
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