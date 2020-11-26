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Коротко: простой способ разместить рекламу в Telegram

А для владельцев каналов — найти рекламодателей.

Материал подготовлен при поддержке Telega.in

Для кого

Для рекламодателей и владельцев Telegram-каналов.

Чем интересно

  • Telega.in — биржа для размещения рекламы в Telegram-каналах.
  • В ней есть каталог и бесплатная аналитика — можно самостоятельно изучить площадки и закупить продвижение. Или взять сразу тематический пакет (например, недвижимость или инвестиции) — сервис предлагает комплексные решения для корпоративных клиентов и рекламных агентств.
  • Для владельцев каналов это возможность найти новых рекламодателей.
  • Доступна безналичная оплата, закрывающие документы и подробная отчётность.
  • Специалисты сервиса помогут бесплатно подобрать стратегию продвижения, чтобы оптимизировать расходы, и ответят на любые вопросы.

Что ещё нужно знать

Telega.in выступает гарантом сделки — биржа гарантирует оплату для продавца и размещение для заказчика на тех условиях, что были указаны в заявке.

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