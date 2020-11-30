Онлайн-медицина, cruelty free-косметика и домашний фитнес — с какими трендами общество столкнулось в 2020 году

Пресс-секретарь iHerb Алёна Ермолова рассказывает, какие актуальные тенденции формируют стратегию компании.
Материал подготовлен при поддержке iHerb
Перестроить жизнь под условия, которые диктует пандемия, сложно. Тем не менее, в каждой из сфер можно отметить тенденции, возникшие на фоне Covid-19. Изучение этих трендов помогает iHerb как бренду сформировать свою стратегию и определить вектор развития.
Укрепление иммунитета и врачи на «удалёнке»
В 2020 году на iHerb заметно выросла популярность товаров, связанных со здоровым образом жизни. Стали ещё чаще покупать витамины и поливитаминные комплексы, пробиотики и препараты, поддерживающие здоровье дыхательной системы. Люди стараются превентивно укрепить иммунитет, чтобы избежать болезни или хотя бы подготовиться к ней и перенести в лёгкой форме.
Ещё одна тенденция, пришедшая к нам с пандемией, — дистанционная медицина. Благодаря онлайн-сервисам обращение к врачу становится всё более доступным и безопасным. Прежде, чем принять решение о походе в клинику, можно обсудить симптомы и степень их тяжести со специалистом. Он поможет составить оптимальный план действий.
Домашний фитнес и подбор рациона
В тренде восстановление здоровья с помощью правильно подобранного рациона. Здесь есть много вариантов — от интервального голодания до отказа от сахара и его альтернатив. В медиа всё чаще обсуждаются разные системы питания и осознанный подход в потреблению пищи.
Во время самоизоляции мы начали заниматься спортом дома, и фитнес-сети адаптировались к новым реалиям. Направление персональных онлайн-тренировок и курсов усилилось, так что после открытия спортзалов некоторые предпочли не отказываться от домашнего фитнеса. Оказалось, что с ним можно получить удовлетворительные результаты, не рискуя заразиться коронавирусом.
Борьба со стрессом и забота о себе
В обществе набирает популярность психотерапия. По мнению психолога Марии Самоцветовой, это не связано с пандемией, потому что современный человек неизбежно сталкивается с необходимостью заботиться о ментальном здоровье. Но из-за коронавируса терапевтические сессии ушли в онлайн, и к ним получило доступ большее количество людей. Для борьбы со стрессом часто используют медитации. Благодаря многочисленным приложениям, курсам и вебинарам они стали рутинной частью нашей жизни.
Стремление к естественности и безопасности
Потребители чаще выбирают косметические бренды, которые позиционируют себя как sustainable и cruelty free (то есть производство продукта не наносит ущерб экологии, и он не тестируется на животных). Популярностью пользуются простые, понятные составы средств, органические и альтернативные компоненты. Например, безопасная альтернатива ретинола бакучиол, которую iHerb использует в собственном бренде Sympli beautiful.
Косметолог центра красоты «Романов» Яна Десятерик отмечает стремление к естественности. Женщины чаще обращаются к процедуре удаления филлеров, а увеличение губ уходит в прошлое. Его заменяют более современные технологии, например, инъекционное увлажнение. На рынке развиваются технологии bodycare: уход за телом воспринимается не менее важным, чем за лицом.
Мы видим тенденцию на не поверхностный подход к заботе о внешности. Чтобы сохранить красоту, люди, прежде всего, начинают правильно питаться, добавляют в рацион коллаген и аминокислоты, поддерживают здоровый микробиом кишечника.
И лекарственные, и косметические средства пользуются популярностью среди клиентов iHerb.
В отзывах отмечают, что «к этой продукции применяются совершенно другие нормы производства», до которых российским лекарствам «ещё далеко в качестве», хвалят качество поливитаминных комплексов, большой выбор и доступность.