Конкурс: вспомните необычный навык, которому вас кто-то научил в детстве

Напишите рассказ и выиграйте Xbox Series X, AirPods Pro или набор Lego.
Материал подготовлен при поддержке благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда»
Кого-то в детстве научили печь хлеб, кого-то — охотиться, кого-то — строить дом или играть на арфе. Некоторые навыки пригодились в будущем и даже определили дело жизни, а некоторые остались в воспоминаниях. Многие из этих историй объединяет близость с семьёй: родители, бабушки и дедушки, родственники, друзья семьи были рядом и передали детям знания и умения.
Вместе с благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда» предлагаем поностальгировать и вспомнить самые необычные навыки, полученные в детстве.
Как принять участие
Для начала вспомнить детские годы. Если есть яркое воспоминание, о котором захочется рассказать, нужно совершить пару простых действий:
- Авторизоваться на сайте.
- Зайти в редактор, нажав на кнопку «Написать» в шапке сайта.
- Написать рассказ в свой блог (раздел «Мой блог» выбран по умолчанию).
- В конце текста поставить хештег #ДРМ_конкурс — так ваша работа попадёт в конкурсную программу.
Успейте опубликовать текст до 15 декабря включительно и дождитесь результатов.
Сроки и жюри
Конкурс продлится три недели — с 1 по 22 декабря. Приём работ завершится 15 декабря. Победители будут объявлены 24 декабря.
Основной упор в конкурсе мы делаем на решение жюри — команды из благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда», редакции и читателей TJournal.
Рекомендации по тексту
- Постарайтесь быть искренними: пусть ваш детский навык не уникален, но если история рассказана от души, читатели это оценят.
- Не забудьте придумать хороший заголовок.
- Разбейте текст на небольшие абзацы, проверьте правописание и грамматику.
- Дополните рассказ иллюстрациями — например, фотографиями из прошлого. Но если их нет — не страшно.
- Не забудьте добавить в конце конкурсный хештег.
Вот на всякий случай правила общения на TJournal.
Что получат победители
Первое место — Xbox Series X
Второе место — наушники AirPods Pro
Третье место — набор Lego («Дом на дереве»).
Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке.
Организатор конкурса обязуется перечислить налог на доходы физических лиц от всей стоимости приза.
Для вдохновения
Собрали пару примеров детских воспоминаний сотрудников ИД «Комитет».
Дядя научил меня паять, собирать простые электронные устройства, читать радиосхемы. Собрали с ним мой первый компьютер — аналог ZX Spectrum. Так как он был диабетиком, научил меня делать инъекции, брать кровь из пальца. Ещё — сверлить, пользоваться штангенциркулем, тестером, разводным ключом, уровнем, забивать дюбеля, гвозди, чинить мебель, унитаз, раковину.
Училась этому всему на практике. Слышала, как на кухне гремит большой ящик с инструментами, который так и манил меня, восьмилетнюю и скучающую на летних каникулах. Подбегала к дядьке, засовывала ему под руку растрепанную голову, получала за это легкий щелбан по лбу: «Не лезь под руку, когда я с инструментами». Но я всё равно засыпала его вопросами: «А это что? А это зачем ты делаешь? А куда это?». Потом уже дядя и сам звал меня помогать.
Пока не было денег, чтобы вызывать мастеров, навыки пригодились. Ну, кроме чтения радиосхем.
Занимался всем понемногу: ходил на хоккей с мячом, где у тренера изо рта летели слюни, когда он ругался. А ругался он часто, поэтому желательно было рядом с ним не стоять. Ещё учился играть на баяне, падал на маты на тренировках по дзюдо. Всё это во многом ограничивалось моими мечтами: ночью я представлял, что выезжаю на лёд с кубком Стэнли, а днём решал прогулять трену.
Одно занятие пригодилось мне в действительности — как-то раз мама меня отдала в кружок по бисероплетению. Мне очень нравилось: сидишь в одной точке и часами вглядываешься в мелкие детали, перебираешь бусинки, нанизываешь на нить. Медитативный эффект. Сплёл для бабушки браслет, привёз в деревню, она была так рада! Во взрослом возрасте подарил похожий браслетик девушке как знак чувств.
Это скромное увлечение помогло мне концентрироваться на мелких точных задачах: будь то задачки по алгебре, судоку или вычитка текстов. Все они чем-то похожи на бусинки.
О работе благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда»
Фонд учредили в 1995 году для оказания помощи детям. Одно из направлений работы — строительство бесплатных семейных гостиниц для родителей, чьи дети проходят длительное лечение.
Эти гостиницы помогают тяжелобольным пациентам быть рядом с семьёй во время столь сложного периода в их жизни, чтобы снизить уровень стресса. Проживание там бесплатное, а условия заселения — максимально простые.
Первый такой Дом построили в Казани в 2013 году на территории Детской Республиканской клинической больницы. Ежегодно в гостинице проживает более 600 семей. Там 24 спальни, игровые зоны, компьютерный уголок, кухня, столовая, детские площадки с садом — в фонде постарались воссоздать домашнюю атмосферу, насколько это возможно.
В 2021 году начнётся строительство Дома Роналда Макдоналда в Москве на территории Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой. Там одновременно смогут жить 27 семей, которые приехали на лечение в Москву из отдалённых регионов. Семейную гостиницу откроют в 2022 году. Вы можете внести свой вклад, сделав пожертвование в Фонд.
Дядя научил меня паять, собирать простые электронные устройства, читать радиосхемы. Собрали с ним мой первый компьютер — аналог ZX Spectrum.
фронтенд-разработчик
Какое хорошее начало у этой истории и такой печальный конец
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меня научили читать и писать
в детстве