Конкурс: вспомните необычный навык, которому вас кто-то научил в детстве

Напишите рассказ и выиграйте Xbox Series X, AirPods Pro или набор Lego.

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Материал подготовлен при поддержке благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда»

Кого-то в детстве научили печь хлеб, кого-то — охотиться, кого-то — строить дом или играть на арфе. Некоторые навыки пригодились в будущем и даже определили дело жизни, а некоторые остались в воспоминаниях. Многие из этих историй объединяет близость с семьёй: родители, бабушки и дедушки, родственники, друзья семьи были рядом и передали детям знания и умения.

Вместе с благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда» предлагаем поностальгировать и вспомнить самые необычные навыки, полученные в детстве.

Как принять участие

Для начала вспомнить детские годы. Если есть яркое воспоминание, о котором захочется рассказать, нужно совершить пару простых действий:

Авторизоваться на сайте.

Зайти в редактор, нажав на кнопку «Написать» в шапке сайта.

Написать рассказ в свой блог (раздел «Мой блог» выбран по умолчанию).

В конце текста поставить хештег #ДРМ_конкурс — так ваша работа попадёт в конкурсную программу.

Успейте опубликовать текст до 15 декабря включительно и дождитесь результатов.

Сроки и жюри

Конкурс продлится три недели — с 1 по 22 декабря. Приём работ завершится 15 декабря. Победители будут объявлены 24 декабря.

Основной упор в конкурсе мы делаем на решение жюри — команды из благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда», редакции и читателей TJournal.

Рекомендации по тексту

Постарайтесь быть искренними: пусть ваш детский навык не уникален, но если история рассказана от души, читатели это оценят.

Не забудьте придумать хороший заголовок.

Разбейте текст на небольшие абзацы, проверьте правописание и грамматику.

Дополните рассказ иллюстрациями — например, фотографиями из прошлого. Но если их нет — не страшно.

Не забудьте добавить в конце конкурсный хештег.

Вот на всякий случай правила общения на TJournal.

Что получат победители

Первое место — Xbox Series X

Второе место — наушники AirPods Pro

Третье место — набор Lego («Дом на дереве»).

Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке.

Организатор конкурса обязуется перечислить налог на доходы физических лиц от всей стоимости приза.

Для вдохновения

Собрали пару примеров детских воспоминаний сотрудников ИД «Комитет».

Екатерина Балясникова фронтенд-разработчик спецпроектов

Дядя научил меня паять, собирать простые электронные устройства, читать радиосхемы. Собрали с ним мой первый компьютер — аналог ZX Spectrum. Так как он был диабетиком, научил меня делать инъекции, брать кровь из пальца. Ещё — сверлить, пользоваться штангенциркулем, тестером, разводным ключом, уровнем, забивать дюбеля, гвозди, чинить мебель, унитаз, раковину.

Училась этому всему на практике. Слышала, как на кухне гремит большой ящик с инструментами, который так и манил меня, восьмилетнюю и скучающую на летних каникулах. Подбегала к дядьке, засовывала ему под руку растрепанную голову, получала за это легкий щелбан по лбу: «Не лезь под руку, когда я с инструментами». Но я всё равно засыпала его вопросами: «А это что? А это зачем ты делаешь? А куда это?». Потом уже дядя и сам звал меня помогать.

Пока не было денег, чтобы вызывать мастеров, навыки пригодились. Ну, кроме чтения радиосхем.

Вадим Скворцов руководитель выпуска vc.ru

Занимался всем понемногу: ходил на хоккей с мячом, где у тренера изо рта летели слюни, когда он ругался. А ругался он часто, поэтому желательно было рядом с ним не стоять. Ещё учился играть на баяне, падал на маты на тренировках по дзюдо. Всё это во многом ограничивалось моими мечтами: ночью я представлял, что выезжаю на лёд с кубком Стэнли, а днём решал прогулять трену.

Одно занятие пригодилось мне в действительности — как-то раз мама меня отдала в кружок по бисероплетению. Мне очень нравилось: сидишь в одной точке и часами вглядываешься в мелкие детали, перебираешь бусинки, нанизываешь на нить. Медитативный эффект. Сплёл для бабушки браслет, привёз в деревню, она была так рада! Во взрослом возрасте подарил похожий браслетик девушке как знак чувств.

Это скромное увлечение помогло мне концентрироваться на мелких точных задачах: будь то задачки по алгебре, судоку или вычитка текстов. Все они чем-то похожи на бусинки.

О работе благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда»



Фонд учредили в 1995 году для оказания помощи детям. Одно из направлений работы — строительство бесплатных семейных гостиниц для родителей, чьи дети проходят длительное лечение.

Эти гостиницы помогают тяжелобольным пациентам быть рядом с семьёй во время столь сложного периода в их жизни, чтобы снизить уровень стресса. Проживание там бесплатное, а условия заселения — максимально простые.

Первый такой Дом построили в Казани в 2013 году на территории Детской Республиканской клинической больницы. Ежегодно в гостинице проживает более 600 семей. Там 24 спальни, игровые зоны, компьютерный уголок, кухня, столовая, детские площадки с садом — в фонде постарались воссоздать домашнюю атмосферу, насколько это возможно.