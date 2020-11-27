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Родители сотрудников TJournal ищут смешное в мемах

И придумывают свои смыслы.

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Материал подготовлен при поддержке «Лаборатории Касперского»

Людям старшего поколения бывает непросто освоиться в интернете. Они не до конца понимают нюансы, которые нам кажутся очевидными, и из-за этого могут нарваться на неприятности.

Ко Дню матери «Лаборатория Касперского» выпустила книгу-комикс SafeBook. Она поможет родителям взять на вооружение базовые правила кибербезопасности.

А мы предложили мамам и папам ступить на чужую территорию — разобраться, в чём заключается юмор мемов, выбранных редакцией. Они не сразу поняли, чего от них хотят. А потом как поняли!

Мама в курсе последних событий — ей нравится быть со мной на одной волне. Роза Алексеевна — пользователь «Одноклассников», но не особенно ценит все эти открытки. Я ей скидывал «мемы для пенсионеров» — заходили на ура без всяких пояснений. Пришло время проверить маму на тяжёлой артиллерии.

Сергей Звезда
главный редактор
Роза Алексеевна

На календаре третье сентября, значит прошло три дня учёбы. Мать уже лезет на стенку и готова убить всех. Муж прячется...а, это же Шуфутинский! А причем здесь он? У него всё хорошо, цветёт и пахнет. Видимо, у него детей нет, поэтому переживать не приходится.

Объяснение мема

Ей тоскливо, хочется путешествовать, увидеть что-то неизведанное. Может, хочет к родственникам или на зелёные луга. А приходится стоять в воде, где и поесть-то нечего.

Бумер — это кто? Только машину такую знаю. Что он может повысить? Цены на бензин, наверное, раз аудитории это не нравится. Не вижу, над чем тут смеяться.

С тех пор, как мама вышла на пенсию, к компьютеру подходит редко и осторожно — обычно смотрит сериалы и гуглит рецепты. Новости узнаёт из телевизора или от меня. С мемами было тяжело. Для начала пришлось объяснить, что это вообще такое.

Ольга Щербинина
редактор новостей
Наталья Ивановна
На случай, если вы тоже не поняли

Парень на картинке стоит без штанов, подружка его тоже какая-то неприбранная. Фигуры понурые, комната тёмная. Не знаю, что они там собрались строить, пускай сначала себя в порядок приведут.

Непонятно, как корова оказалась в море и что она там делает. Куда она смотрит? Наверное, её любимый уехал за три моря в качестве мраморной говядины. Нам же из Мексики говядину поставляют.

Как я понимаю, это какой-то актёр. Видимо, дела у него совсем плохи, раз приходится играть баллон. Или наоборот слишком хорошо в роли вживается. Пострадал за стремление к совершенству.

Хоть моя мама и читает TJ, статьи с мемами и их разборами не попадают в её ленту. Ей интересны скорее новости и российская повестка — она живёт в Белоруссии и хочет быть в курсе, что происходит в соседней стране, где живёт её сын.

Тем интереснее было узнать, как она расшифрует мемы — если честно, мне пришлось обратиться за советом по парочке мемов к редакции. Сложная подборка.

Александр Мураховский
руководитель креативного отдела
Елена

Я думаю, это мем про то, что есть ещё порох в пороховницах. И даже под масками бумеров могут скрываться супергерои.

Пояснительная бригада

Ох, сложно — совсем не понимаю контекст. Похоже, что штат Огайо захватил всю землю и товарищ с пистолетом это знал всегда. И готов из-за этого убить своего напарника, потому что тайну пока нельзя раскрывать. Смешной мем.

Шуфутинский поёт про перевёрнутый листок календаря, на котором третье сентября. В этот день он и она уже расстались друг с другом. А второго сентября ещё были вместе и всё у них было неплохо.

Теперь топор Джека занесён и на нём третье число. Всё всёрьез, как и пел Михаил, и смерть в виде сумасшедшего Николсона разлучит их. Всё очень плохо. Только Джеку хорошо.

Моя мама — современный человек. Не сидит в «Одноклассниках», а новости узнаёт из TJ. И даже комментарии читает. В общем, очень прогрессивный воспитатель детского сада.

Екатерина Кузнецова
редактор
Светлана Николаевна

Кто захочет играть «Широкий Карамыш» в фильме? Только если жизнь пошла под откос, ролей больше нет и последнее, что можно сыграть, — это сок. Но такой фильм в топ проката не выйдет.

Я не понимаю, почему должно быть смешно. Наверное, суть в том, что вообще-то коровы не плавают. Или другой вариант: ты стоишь, как корова, в этой стихии, поделать ничего не можешь — приходится просто стоять и созерцать, как откормленное животное.

Шуфутинский уже через заборы напролом лезет и говорит: «Ну хоть раз в году можно побыть супер-популярным?»

Папа многообещающе предупредил, что знает, что такое мемы. Он иногда обменивается ими с друзьями в вотсапе и вообще считает себя тем ещё юмористом. Мама тоже прошла опрос, но эта парочка все картинки трактовала одинаково — 27 лет вместе даром не проходят.

Анна Бегиашвили
редактор
Шота Малхазович

На первой картинке «Звёздные войны», они мне не нравятся. А кто на второй, не знаю. Малахов? Смысл в том, что этот ведущий всегда рассказывает в передаче какие-то странные истории. Зато он знает, кто отец этого Люка и что с ним случилось.

Слово «бумер» я только про BMW слышал. А этот бумер, наверное, какой-то партиец. Кем может быть синий человечек, не представляю. Я таких только за застольем встречал.

Родители не очень-то переживают из-за того, что не понимают молодежный юмор. А вот фишинговое письмо или, например, вирус-шифровальщик могут сильно испортить им настроение. И далеко не факт, что получится помочь.

SafeBook от «Лаборатории Касперского» расскажет, как не попасться на удочку мошенников и в целом чувствовать себя в интернете уверенно.

Книга выполнена в виде забавных комиксов, их нарисовал известный художник Duran. Отправьте ссылку родителям — все картинки им будут понятны. А как разберутся с кибербезопасностью, можно и мемы вместе обсудить.

Электронная версия книги — в свободном доступе. А подарочные печатные издания Duran разыгрывает в своём паблике. Хороший подарок на День матери.

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38 комментариев
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PrinceShpil

19

Блин, такая интересная тема, и такие хреновые мемы подобрали. Жаль(

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Сергей Лукин

PrinceShpil
0

Меиы полный отстой. 

Ответить

AttentiveMilk

Сергей
0

That's what she said

Ответить

Илья Гераськин

PrinceShpil
0

Касперский мало занёс, не старались

Ответить

Владимир Филатов

13

Не очень удачные мемы выбраны, про корову и бумера я тоже не понял 

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Владимир
5

Бумер и правда не очень молод уже

Ответить

Владимир Филатов

Вольдемаръ
0

Ну это жвачка. А в чём прикол? 

Ответить

Оральное обезболивающее

Владимир
0

Да, если кто в теме, поясните за корову плиз)

Ответить

Ольга Щербинина

Оральное
3

во мы писали https://tjournal.ru/internet/203488

Ответить

Оральное

Ольга
0

Благодарю ❤️

Ответить

Владимир Филатов

Ольга
0

Ну там шторм, поэтому странно получилось. Мысленно в таком плохом месте? 

Ответить

Анна Давыдова

Владимир
0

Кстати тоже подумала что перемудрили

Ответить

Расул Абдулхаликов

5

Понравилась неожиданная, но логичная трактовка некоторых мемов. Порой более логичная, чем наша, основанная на контексте.

Ответить

Екатерина Кузнецова

3

Мама теперь хочет каждую неделю устраивать такие викторины

Ответить

Асем

Екатерина
1

Идея для YouTube-канала.

Ответить

Мистер Блондин

Екатерина
0

зарегистрируй её на тж

Ответить

Екатерина Кузнецова

Мистер
0

она ж здесь есть. просто хочет теперь обсуждать со мной мемы

Ответить

Анна Давыдова

Екатери…
1

Мемоклуб!

Ответить

AttentiveMilk

Екатери…
0

Ну это полный кек!

Ответить

Анна Давыдова

1

Какие-то неправильные бумеры, не видели фильмы 1980 (Сияние) и 1999 годов (Бойцовский клуб)

Ответить

Stanley H. Tweedle

Анна
2

Это не массовые фильмы среди российской аудитории

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
5

Мамке никак не могу объяснить что "Бойцовский клуб" это не про бокс

Ответить

Анна Давыдова

Stanley
1

Чето кек

Ответить

Ольга Щербинина

Анна
3

Мой бумер смотрит мелодрамы России-1, какое там сияние)

Ответить

Анна Давыдова

Ольга
0

Ну щас-то понятно, но все когда-то были молоды и прогрессивны (наверное)

Ответить

Ольга Щербинина

Анна
0

наверное, не до того было или интересы другие

Ответить

Асем

Анна
1

Всё правильно, люди в девяностые выживали, а не кинцо смотрели. Жить в мире иллюзий это наша участь.
В восьмидесятые смотрели советские сериалы, в девяностые — латино-американские. Всё это транслировалось именно в тот час, когда уже поужинали, но ещё не легли спать. Час интеллектуального отдыха, чтобы залипнуть на какое-нибудь мыло.
Культовые фильмы на территории СССР и СНГ смотрели в год выпуска, наверное, только элитарные слои населения.

Ответить

Сергей Касулин

Анна
0

БК обычно смотрели те, кому сейчас до 40, по федеральным каналам обычно его не показывали, а если и показывали, то поздно. Сияние могли глянуть один раз в 90-х и забыть или в процессе просмотра переключить на другой канал.

Ответить

Сергей Звезда

Анна
0

Моя мама не знает песню Шуфутинского

Ответить

Зарегистрировался только что

1

ок, бумер

Ответить

Joni Keij

0

мемы полный отстой. покажите им это 

Ответить

Асем

0

Как-то показываю маме на экране новую моду: джемпер на модели такой короткий, что нижняя часть груди совсем ничем не прикрыта. Мама улыбается: "М-м-м, наркотики". Я не поняла: "Почему?". Она объясняет: "Ну фраза твоя. Блядство, разврат и наркотики".

В маминой вселенной эта фраза принадлежит мне)

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Сергей Лукин

0

Ух ты, тут собрали целое комбо:

Редакторы tj
Мамы
Мемы
Дюран
Касперский

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Илья Гераськин

0

Не знать рекламу про бумера это сложно, в 90-ые из каждого телевизора же был он.
Про корову вообще слишком абстрактный мем, хз что там объяснять надо было. 

Ответить

це я вбила Ерiку

0

Да при чем тут возраст. 
Один - владеет информацией.
Второй - не владеет
Первый, зная это, предлагает логически самостоятельно овладеть информацией исходя из предоставленных данных.
И доставляется от неудач первого.
Это как найденный кусок платы туземцем после апокалипсиса. Или демонстрирование логарифмов в детском саду. Или попытка научить академика Сахарова командно играть в контрстрайк в компуктерном клубе конца 90-ых. Суть та самая. Не разбираешься в дискографии Тимати? Как это забавно для разбирающихся.

Ответить

Алиса Селезнёва

0

Ребята, эти мемы даже нам сложные

Ответить

alexferman

0

Сколько маме Мураховского лет?

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Мужской яд

0

Моя мама — современный человек. Не сидит в «Одноклассниках», а новости узнаёт из TJ. И даже комментарии читает. В общем, очень прогрессивный воспитатель детского сада.

А вот и дианон Вахтера

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