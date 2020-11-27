Родители сотрудников TJournal ищут смешное в мемах

И придумывают свои смыслы.

В закладки Слушать

Материал подготовлен при поддержке «Лаборатории Касперского»

Людям старшего поколения бывает непросто освоиться в интернете. Они не до конца понимают нюансы, которые нам кажутся очевидными, и из-за этого могут нарваться на неприятности.

Ко Дню матери «Лаборатория Касперского» выпустила книгу-комикс SafeBook. Она поможет родителям взять на вооружение базовые правила кибербезопасности.

А мы предложили мамам и папам ступить на чужую территорию — разобраться, в чём заключается юмор мемов, выбранных редакцией. Они не сразу поняли, чего от них хотят. А потом как поняли!

Мама в курсе последних событий — ей нравится быть со мной на одной волне. Роза Алексеевна — пользователь «Одноклассников», но не особенно ценит все эти открытки. Я ей скидывал «мемы для пенсионеров» — заходили на ура без всяких пояснений. Пришло время проверить маму на тяжёлой артиллерии. Сергей Звезда главный редактор

Роза Алексеевна

На календаре третье сентября, значит прошло три дня учёбы. Мать уже лезет на стенку и готова убить всех. Муж прячется...а, это же Шуфутинский! А причем здесь он? У него всё хорошо, цветёт и пахнет. Видимо, у него детей нет, поэтому переживать не приходится.

Ей тоскливо, хочется путешествовать, увидеть что-то неизведанное. Может, хочет к родственникам или на зелёные луга. А приходится стоять в воде, где и поесть-то нечего.

Бумер — это кто? Только машину такую знаю. Что он может повысить? Цены на бензин, наверное, раз аудитории это не нравится. Не вижу, над чем тут смеяться.

С тех пор, как мама вышла на пенсию, к компьютеру подходит редко и осторожно — обычно смотрит сериалы и гуглит рецепты. Новости узнаёт из телевизора или от меня. С мемами было тяжело. Для начала пришлось объяснить, что это вообще такое. Ольга Щербинина редактор новостей

Наталья Ивановна

Парень на картинке стоит без штанов, подружка его тоже какая-то неприбранная. Фигуры понурые, комната тёмная. Не знаю, что они там собрались строить, пускай сначала себя в порядок приведут.

Непонятно, как корова оказалась в море и что она там делает. Куда она смотрит? Наверное, её любимый уехал за три моря в качестве мраморной говядины. Нам же из Мексики говядину поставляют.

Как я понимаю, это какой-то актёр. Видимо, дела у него совсем плохи, раз приходится играть баллон. Или наоборот слишком хорошо в роли вживается. Пострадал за стремление к совершенству.

Хоть моя мама и читает TJ, статьи с мемами и их разборами не попадают в её ленту. Ей интересны скорее новости и российская повестка — она живёт в Белоруссии и хочет быть в курсе, что происходит в соседней стране, где живёт её сын. Тем интереснее было узнать, как она расшифрует мемы — если честно, мне пришлось обратиться за советом по парочке мемов к редакции. Сложная подборка. Александр Мураховский руководитель креативного отдела

Елена

Я думаю, это мем про то, что есть ещё порох в пороховницах. И даже под масками бумеров могут скрываться супергерои.

Ох, сложно — совсем не понимаю контекст. Похоже, что штат Огайо захватил всю землю и товарищ с пистолетом это знал всегда. И готов из-за этого убить своего напарника, потому что тайну пока нельзя раскрывать. Смешной мем.

Шуфутинский поёт про перевёрнутый листок календаря, на котором третье сентября. В этот день он и она уже расстались друг с другом. А второго сентября ещё были вместе и всё у них было неплохо.

Теперь топор Джека занесён и на нём третье число. Всё всёрьез, как и пел Михаил, и смерть в виде сумасшедшего Николсона разлучит их. Всё очень плохо. Только Джеку хорошо.

Моя мама — современный человек. Не сидит в «Одноклассниках», а новости узнаёт из TJ. И даже комментарии читает. В общем, очень прогрессивный воспитатель детского сада. Екатерина Кузнецова редактор

Светлана Николаевна

Кто захочет играть «Широкий Карамыш» в фильме? Только если жизнь пошла под откос, ролей больше нет и последнее, что можно сыграть, — это сок. Но такой фильм в топ проката не выйдет.

Я не понимаю, почему должно быть смешно. Наверное, суть в том, что вообще-то коровы не плавают. Или другой вариант: ты стоишь, как корова, в этой стихии, поделать ничего не можешь — приходится просто стоять и созерцать, как откормленное животное.

Шуфутинский уже через заборы напролом лезет и говорит: «Ну хоть раз в году можно побыть супер-популярным?»

Папа многообещающе предупредил, что знает, что такое мемы. Он иногда обменивается ими с друзьями в вотсапе и вообще считает себя тем ещё юмористом. Мама тоже прошла опрос, но эта парочка все картинки трактовала одинаково — 27 лет вместе даром не проходят. Анна Бегиашвили редактор

Шота Малхазович

На первой картинке «Звёздные войны», они мне не нравятся. А кто на второй, не знаю. Малахов? Смысл в том, что этот ведущий всегда рассказывает в передаче какие-то странные истории. Зато он знает, кто отец этого Люка и что с ним случилось.

Слово «бумер» я только про BMW слышал. А этот бумер, наверное, какой-то партиец. Кем может быть синий человечек, не представляю. Я таких только за застольем встречал.

Родители не очень-то переживают из-за того, что не понимают молодежный юмор. А вот фишинговое письмо или, например, вирус-шифровальщик могут сильно испортить им настроение. И далеко не факт, что получится помочь.

SafeBook от «Лаборатории Касперского» расскажет, как не попасться на удочку мошенников и в целом чувствовать себя в интернете уверенно.

Книга выполнена в виде забавных комиксов, их нарисовал известный художник Duran. Отправьте ссылку родителям — все картинки им будут понятны. А как разберутся с кибербезопасностью, можно и мемы вместе обсудить.