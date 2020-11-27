Родители сотрудников TJournal ищут смешное в мемах

И придумывают свои смыслы.
Материал подготовлен при поддержке «Лаборатории Касперского»
Людям старшего поколения бывает непросто освоиться в интернете. Они не до конца понимают нюансы, которые нам кажутся очевидными, и из-за этого могут нарваться на неприятности.
Ко Дню матери «Лаборатория Касперского» выпустила книгу-комикс SafeBook. Она поможет родителям взять на вооружение базовые правила кибербезопасности.
А мы предложили мамам и папам ступить на чужую территорию — разобраться, в чём заключается юмор мемов, выбранных редакцией. Они не сразу поняли, чего от них хотят. А потом как поняли!
На календаре третье сентября, значит прошло три дня учёбы. Мать уже лезет на стенку и готова убить всех. Муж прячется...а, это же Шуфутинский! А причем здесь он? У него всё хорошо, цветёт и пахнет. Видимо, у него детей нет, поэтому переживать не приходится.
Ей тоскливо, хочется путешествовать, увидеть что-то неизведанное. Может, хочет к родственникам или на зелёные луга. А приходится стоять в воде, где и поесть-то нечего.
Бумер — это кто? Только машину такую знаю. Что он может повысить? Цены на бензин, наверное, раз аудитории это не нравится. Не вижу, над чем тут смеяться.
Парень на картинке стоит без штанов, подружка его тоже какая-то неприбранная. Фигуры понурые, комната тёмная. Не знаю, что они там собрались строить, пускай сначала себя в порядок приведут.
Непонятно, как корова оказалась в море и что она там делает. Куда она смотрит? Наверное, её любимый уехал за три моря в качестве мраморной говядины. Нам же из Мексики говядину поставляют.
Как я понимаю, это какой-то актёр. Видимо, дела у него совсем плохи, раз приходится играть баллон. Или наоборот слишком хорошо в роли вживается. Пострадал за стремление к совершенству.
Я думаю, это мем про то, что есть ещё порох в пороховницах. И даже под масками бумеров могут скрываться супергерои.
Ох, сложно — совсем не понимаю контекст. Похоже, что штат Огайо захватил всю землю и товарищ с пистолетом это знал всегда. И готов из-за этого убить своего напарника, потому что тайну пока нельзя раскрывать. Смешной мем.
Шуфутинский поёт про перевёрнутый листок календаря, на котором третье сентября. В этот день он и она уже расстались друг с другом. А второго сентября ещё были вместе и всё у них было неплохо.
Теперь топор Джека занесён и на нём третье число. Всё всёрьез, как и пел Михаил, и смерть в виде сумасшедшего Николсона разлучит их. Всё очень плохо. Только Джеку хорошо.
Кто захочет играть «Широкий Карамыш» в фильме? Только если жизнь пошла под откос, ролей больше нет и последнее, что можно сыграть, — это сок. Но такой фильм в топ проката не выйдет.
Я не понимаю, почему должно быть смешно. Наверное, суть в том, что вообще-то коровы не плавают. Или другой вариант: ты стоишь, как корова, в этой стихии, поделать ничего не можешь — приходится просто стоять и созерцать, как откормленное животное.
Шуфутинский уже через заборы напролом лезет и говорит: «Ну хоть раз в году можно побыть супер-популярным?»
На первой картинке «Звёздные войны», они мне не нравятся. А кто на второй, не знаю. Малахов? Смысл в том, что этот ведущий всегда рассказывает в передаче какие-то странные истории. Зато он знает, кто отец этого Люка и что с ним случилось.
Слово «бумер» я только про BMW слышал. А этот бумер, наверное, какой-то партиец. Кем может быть синий человечек, не представляю. Я таких только за застольем встречал.
Родители не очень-то переживают из-за того, что не понимают молодежный юмор. А вот фишинговое письмо или, например, вирус-шифровальщик могут сильно испортить им настроение. И далеко не факт, что получится помочь.
SafeBook от «Лаборатории Касперского» расскажет, как не попасться на удочку мошенников и в целом чувствовать себя в интернете уверенно.
Книга выполнена в виде забавных комиксов, их нарисовал известный художник Duran. Отправьте ссылку родителям — все картинки им будут понятны. А как разберутся с кибербезопасностью, можно и мемы вместе обсудить.
Электронная версия книги — в свободном доступе. А подарочные печатные издания Duran разыгрывает в своём паблике. Хороший подарок на День матери.
Блин, такая интересная тема, и такие хреновые мемы подобрали. Жаль(
Меиы полный отстой.
Не очень удачные мемы выбраны, про корову и бумера я тоже не понял
Бумер и правда не очень молод уже
Да, если кто в теме, поясните за корову плиз)
во мы писали https://tjournal.ru/internet/203488
Ну там шторм, поэтому странно получилось. Мысленно в таком плохом месте?
Понравилась неожиданная, но логичная трактовка некоторых мемов. Порой более логичная, чем наша, основанная на контексте.
Мама теперь хочет каждую неделю устраивать такие викторины
зарегистрируй её на тж
она ж здесь есть. просто хочет теперь обсуждать со мной мемы
Какие-то неправильные бумеры, не видели фильмы 1980 (Сияние) и 1999 годов (Бойцовский клуб)
Это не массовые фильмы среди российской аудитории
Мамке никак не могу объяснить что "Бойцовский клуб" это не про бокс
Мой бумер смотрит мелодрамы России-1, какое там сияние)
Ну щас-то понятно, но все когда-то были молоды и прогрессивны (наверное)
Всё правильно, люди в девяностые выживали, а не кинцо смотрели. Жить в мире иллюзий это наша участь.
В восьмидесятые смотрели советские сериалы, в девяностые — латино-американские. Всё это транслировалось именно в тот час, когда уже поужинали, но ещё не легли спать. Час интеллектуального отдыха, чтобы залипнуть на какое-нибудь мыло.
Культовые фильмы на территории СССР и СНГ смотрели в год выпуска, наверное, только элитарные слои населения.
БК обычно смотрели те, кому сейчас до 40, по федеральным каналам обычно его не показывали, а если и показывали, то поздно. Сияние могли глянуть один раз в 90-х и забыть или в процессе просмотра переключить на другой канал.
Как-то показываю маме на экране новую моду: джемпер на модели такой короткий, что нижняя часть груди совсем ничем не прикрыта. Мама улыбается: "М-м-м, наркотики". Я не поняла: "Почему?". Она объясняет: "Ну фраза твоя. Блядство, разврат и наркотики".
В маминой вселенной эта фраза принадлежит мне)
Не знать рекламу про бумера это сложно, в 90-ые из каждого телевизора же был он.
Про корову вообще слишком абстрактный мем, хз что там объяснять надо было.
Да при чем тут возраст.
Один - владеет информацией.
Второй - не владеет
Первый, зная это, предлагает логически самостоятельно овладеть информацией исходя из предоставленных данных.
И доставляется от неудач первого.
Это как найденный кусок платы туземцем после апокалипсиса. Или демонстрирование логарифмов в детском саду. Или попытка научить академика Сахарова командно играть в контрстрайк в компуктерном клубе конца 90-ых. Суть та самая. Не разбираешься в дискографии Тимати? Как это забавно для разбирающихся.