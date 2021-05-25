Для тех, кто хочет красиво, но «не умеет в дизайн»: сервисы и инструменты для новичков

Восемь сайтов, которые помогут сделать изображения без навыков дизайнера.
Материал подготовлен при поддержке HONOR
Эти сервисы и инструменты пригодятся студентам, предпринимателям, офисным сотрудникам и всем, кому время от времени приходится делать скетчи и визуальное оформление — например, для презентаций, университетских работ и так далее.
Jitter
Jitter — инструмент для создания быстрой анимации в браузере. C его помощью можно анимировать фон в презентации, появление текста и объектов или создать движущуюся картинку.
Первым делом нужно загрузить PNG-файл или создать на самом сервисе простые объекты. Затем с помощью готовых пресетов (файлов с готовым набором настроек) анимировать созданный проект. Результат можно сохранить как гифку.
Важно: Jitter предполагает два тарифных плана: бесплатный и платный. Последний стоит 12 долларов в месяц и позволяет скачивать получившиеся видео и анимации в 1080p.
Previewed
Previewed — это сервис, позволяющий вставить в 3D-мокап устройства свой экран, скриншоты, добавить на получившийся проект текст и изображения, а также быстро собрать из этого анимацию.
Если вам нужно показать заказчику, как работает сайт или приложение, Previewed идеально подойдёт для того, чтобы сделать макет. В сервисе доступны мокапы устройств на iOS также интерфейсы приложений, в том числе Google Play, App Store и Instagram.
Важно: бесплатная версия сервиса позволяет скачивать три мокапа в неделю. Стоимость платной зависит от пакета и варьируется от от 7 до 20 долларов.
Blush
Blush — это конструктор иллюстраций с мультяшными аватарами. Инструмент позволяет создать уникального персонажа с нуля. Выбрать его пол, настроить цвет кожи, глаз, волос, выбрать нужные эмоции, одежду. Сервис подойдёт для создания скетчей.
Кроме этого, Blush можно установить плагином на другие дизайн-платформы: cоздавать иллюстрации можно будет прямо на холсте в их интерфейсах. Для этого нужно загрузить плагин с сайта Blush, а затем открыть его через меню Plugins на нужной платформе.
Важно: бесплатная версия сервиса позволяет сохранить результат в PNG, но обладает скудной функциональностью. Расширенный тарифный план Pro стоит 15 долларов в месяц.
Haikei
Haikei — это бесплатный генератор для создания уникальных SVG-форм (форм, основанных на квадратах, кругах и прямоугольниках), фонов и узоров. Например, с его помощью можно сделать фон для картинки, настроить его и форму объектов.
В Haikei можно создавать градиент, кривые и даже полигональные изображения. Сервис позволяет скачать получившийся результат в двух форматах: SVG и PNG.
Removebg
Removebg — сервис по удалению фона с изображений. Достаточно загрузить в него картинку или фото, с которой вы хотите убрать фон, регистрироваться для этого не обязательно.
Важно: тарифный план зависит от количества изображений, которые вы хотите скачать в высоком разрешении. Подробности можно узнать на сайте.
The Bézier Game
The Bézier Game — это игровой тренажёр, позволяющий освоить «перо», базовый инструмент начинающего цифрового художника. Тренажёр научит создавать идеальные линии. В нём нужно построить кривую Безье с помощью опорных точек. Сервис бесплатный.
Easel.ly
Easel.ly — сервис для создания инфографики. С его помощью можно рассказать историю или представить отчёт в визуальном формате. Инструмент позволяет использовать только статичные изображения, создать анимированные графики не получится. В Easel.ly можно использовать готовые шаблоны, а в блоге сервиса — почитать про лайфхаки и советы по созданию инфографики.
Важно: сервис предполагает как бесплатный, так и платные тарифные планы. В бесплатном количество шаблонов, которые можно использовать для создания инфографик, меньше, чем в платных. Стоимость платных варьируется от 2 до 5 долларов.
FreePik
FreePik — хранилище визуального контента для свободного использования. На сервисе есть фотографии, векторные изображения, иконки, мокапы, дизайны сайтов. Ресурс можно использовать и для вдохновения.
Важно: некоторые изображения на FreePik нельзя скачать в бесплатной версии. Стоимость платной варьируется от 4,5 до 6,99 доллара.
Помимо дизайнерских сервисов и инструментов, для комфортной работы, учёбы и даже повседневных задач пригодится компактный и производительный ноутбук. Устройства HONOR MagicBook 14 и 15 именно такие. Несмотря на металлический корпус, они весят всего около 1,5 кг, а в толщину — менее 2 см. Дисплей — FullView со стопроцентным цветовым охватом sRGB, который подходит для работы с фото и видео. Внутри ноутбука — процессоры Intel Core последнего, 11-го поколения и от 8 до 16 ГБ оперативной памяти.
MagicBook держат заряд больше 10 часов. А до 50% заряжаются всего за полчаса. Ноутбуки позволят всегда оставаться в рабочем режиме и решать задачи в любом месте.
Какие люди - такая и стилистика продукта. Видимо очень хорошо отрабатывает по экспрессии и превлечении внимания. Если посмотреть как раз на вкусы того самого креативного класса современных развитых стран - все вполне становится на свои места.
Когда этот кал перестанут считать дизайном?
Надо еще пару десяток лет, чтобы Восточная Европа догнала по уровню индустриализации и развития профессий Западный мир...
Охеренно удобно было бы быть конечно дизайнером, если бы нам платили за то, что люди часто называют "дизайном"...
О, наконец-то я смогу стать дизайнером и получать 100к+ без каких-либо художественных навыков
Я серьезно не понимаю, какие задачи решают дизайнеры, хотя работаю бок о бок с ними. За упрощением, уплощением я потерял нить того, почему они все ещё нужны? Ну то есть средний дизайнер нулевых мог сделать карамельный дизайн, мог иллюстрацию нарисовать, мог сверстать сложный макет и вот такие образцы ясности выделялись на их фоне. А сейчас выделяются сложные работы, но делать их нерентабельно?
Вы, видимо, с дизайнерами значит и не работали никогда, а лишь с теми, кто себя к ним преписывает (или начальство ваше начальство понабирало художнечков-иллюстраторов и считает их дизайнерами)...
Ибо если дизайнеру есть место на производстве - его присутствие вы почувствуете сразу, ибо это решала проблем на фундаментальном и коцнептуальном уровне продукта (будь то софт, индустриальный объект, гаджет, интерьер и т.д.).
Вообще с пониманием термина проблемы не только в русскоязычной среде, но иногда и у иностранцев, но у нас прям ввобще катастрофическое. Каждый второй называет себя дизайнером тупо занимаясь абстракцией или искусством. Так же каждый недизайнер зачем-то называет любое искусство, стилистику, художественное направление и декорации - тоже дизайном. Хотя дизайн ВООБЩЕ о другом, а именно - о пользовательском опыте и концепции объекта, оптимизации его эффективности в своей среде и соответствии целевой аудитории.
Ну дак, как будто работа дизайнера - в красоте... Это скорее замена иллюстраторам и дигитальным художникам. Эффективный дизайн эти сервисы вам не сделают.