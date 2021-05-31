Как решить все загадки Древнего Египта в спецпроекте TJ

Это не первый наш проект с командой издательства — мы уже играли с читателями в змейку и проверяли скорость их реакции. В этот раз решили протестировать игровые механики и в HR-целях, чтобы удивить искушённых ИТ-специалистов необычными задачами.

Нужно было закрыть несколько разных вакансий, поэтому задания разработали универсальные — но рискнули и повысили уровень сложности. Пожалели, что не сделали экспресс-форму для сбора резюме победителей — квест получился действительно непростым.

Считаем, что смелость и готовность к экспериментам в таких проектах показывает, насколько компания гибкая и творческая в рабочих процессах. Интерес аудитории и охваты подтвердили мнение и оправдали наши ожидания.