Как решить все загадки Древнего Египта в спецпроекте TJ

Эта загадка открывается по клику на месяц. Сперва нужно разобраться, что за пространство находится выше звёзд Древнего Египта, — это адресная строка. Мы добавили в неё короткий код в HEX-кодировке, а внимательный пользователь с помощью стандартного декодера мог получить ключ — «explore it here "\d"».

Ответ к задаче, которая открывается по клику на пирамиду, подсказывает фрагмент кода. Он выводит ряд чисел Фибоначчи, где каждому числу соответствует направление движения по плиткам справа (up, down, left, right, up-left, up-right). Разобраться, какие из них подойдут, поможет условие задачи: «Войти сможет только почётный гость».