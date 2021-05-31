Как решить все загадки Древнего Египта в спецпроекте TJ

Публикуем ответы к сложному квесту для разработчиков — с ним справилось меньше одного процента участников.
Материал подготовлен при поддержке компании «МегаФон»
В середине мая мы выпустили непростой квест для разработчиков и получили много просьб поделиться разгадками. Поэтому публикуем полноценный разбор египетских головоломок и рассказываем, где прятались подсказки и ответы.
Если вы ещё не пробовали пройти квест, переходите по ссылке:
Что это вообще такое?
Это спецпроект, который мы собрали вместе с «МегаФоном», чтобы найти ИТ-специалистов в отдел разработки сайта и мобильного приложения оператора. Мы сделали ставку на формат логических задачек, а «МегаФон» поддержал наш выбор и предложил разработать «что-то непростое».
Мы сделали ASCII-лендинг и спрятали в его элементах три задачи. Первую разместили в пирамиде, вторую — в водах Нила, третью — в звёздном небе. Решать головоломки можно было в произвольном порядке.
Верный ответ записывался в прогресс пользователя, ответ с ошибкой — вызывал «проклятье фараона». Экран заполнялся символьными скелетами, а подсказки, бонусы и пасхалки пропадали.
Скрытых подсказок и бонусов на лендинге три:
- Клик на верблюда снимал две минуты от времени прохождения и мог неплохо подвинуть пользователя в таблице (если бы не читеры, занявшие первые строки с результатами в несколько секунд).
- Звезда подсказывала, что за метод шифрования использовался в адресной строке.
- А отломанный кусочек пирамиды намекал, что лёгких путей не будет.
Как расшифровать абракадабру в загадке луны
Эта загадка открывается по клику на месяц. Сперва нужно разобраться, что за пространство находится выше звёзд Древнего Египта, — это адресная строка. Мы добавили в неё короткий код в HEX-кодировке, а внимательный пользователь с помощью стандартного декодера мог получить ключ — «explore it here "\d"».
На способ кодировки активно намекала звезда в небе, правда не все поняли её намёки верно. Один наш пользователь решил, что речь о HEX-кодах цветов, и настойчиво пытался ввести в поле код чёрного — 000000.
Вспоминаем, что «/d» намекает на поиск цифр, и уносим абракадабру в анализатор регулярных выражений или выделяем символы вручную. Хайлайт покажет заветный код.
Как правильно исследовать реку
Разглядывать ASCII-рисунок водной глади, которая откроется по клику на воду или кораблик, бесполезно (хотя и довольно медитативно). Изучить Нил можно, если кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся списке выбрать «Исследовать элемент». Текст загадки спрятан в верхнем комментарии, и видно его только через консоль, поэтому пойти по лёгкому пути и начать поиск с кода страницы не получится.
Текст загадки написан задом наперёд, отзеркаливаем: «На логотипе языка, который используют фараоны, — самое выносливое животное Древнего Египта. Верным ответом станет первоначальное название этого языка». Гуглим логотипы языков и находим среди них верблюда, обладатель логотипа — «Perl». Изначальное название языка подскажет первая ссылка поисковика — оно состояло из пяти символов и совпадало с английским словом «pearl». Букву «а» убрали, когда обнаружили, что это название уже занято.
И нет, CamelCase здесь бы точно не подошёл — технически это не язык программирования, а стиль написания составных слов (прописные буквы внутри слова, написанного на CamelCase, напоминают горбы верблюда).
Часть «путников» сбил с толку и паук, который тоже живёт в верхнем комментарии кода. Это общесайтовый «питомец» — он есть не только на лендинге, но и во всех наших страницах и спецпроектах. Даже в коде этой страницы, проверьте сами.
Как построить верный маршрут в пирамиду
Ответ к задаче, которая открывается по клику на пирамиду, подсказывает фрагмент кода. Он выводит ряд чисел Фибоначчи, где каждому числу соответствует направление движения по плиткам справа (up, down, left, right, up-left, up-right). Разобраться, какие из них подойдут, поможет условие задачи: «Войти сможет только почётный гость».
Забираем из списка направления движения, соответствующие чётным числам, и двигаемся по ним, начиная со старта. Плиты, по которым пройдёт маршрут, сложатся в код 69182.
Расскажите в комментариях, какая задачка показалась самой сложной и сколько времени вы потратили на решение (пусть даже не до конца успешное).
Мы успели закрыть не все ИТ-вакансии «МегаФона», поэтому делимся ссылкой с победного экрана здесь — для тех, кто решил, что им не нужно ничего доказывать, чтобы попасть в команду разработки. Будем считать, что это секретный проход в пирамиду, в котором нет ловушек.
к сложному квесту для разработчиков
Понаберут разработчиков по таким квестам, а потом удивляются что много багов
Но ведь если человек умеет сортировать верблюдов, то он точно поймёт, как выполнить миграцию данных!
Как так не понял? Этого быть не может!
с ним справилось меньше одного процента участников
Ох сколько я такой рекламы я встречаю
У меня pearl принимался почему-то в форму ввода третьей загадки, а не в первую (причем ответ походу чувствителен к регистру был!)
только я об этом узнал только когда в скрипт спецпроекта залез, уж простите
аа, перл был ответом на третью…
странно, ведь подсказка выше звезд — выше тега html
А в чём смысл квеста? Решил квест ещё недели две назад, как это меня приближает к работе в МегаФоне? Никак. В конце просто лидерборд, и всё.