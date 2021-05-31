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Как решить все загадки Древнего Египта в спецпроекте TJ

Публикуем ответы к сложному квесту для разработчиков — с ним справилось меньше одного процента участников.

9 9 комментариев
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Материал подготовлен при поддержке компании «МегаФон»

В середине мая мы выпустили непростой квест для разработчиков и получили много просьб поделиться разгадками. Поэтому публикуем полноценный разбор египетских головоломок и рассказываем, где прятались подсказки и ответы.

Если вы ещё не пробовали пройти квест, переходите по ссылке:

Загадки пирамид для разработчиков
Священные воды Нила укажут путь
tjournal.ru

На момент подготовки этой статьи разгадать загадки на лендинге пользователи попробовали 24 тысячи раз. Справились — немногим больше двух сотен человек.

Что это вообще такое?

Это спецпроект, который мы собрали вместе с «МегаФоном», чтобы найти ИТ-специалистов в отдел разработки сайта и мобильного приложения оператора. Мы сделали ставку на формат логических задачек, а «МегаФон» поддержал наш выбор и предложил разработать «что-то непростое».

Это не первый наш проект с командой издательства — мы уже играли с читателями в змейку и проверяли скорость их реакции. В этот раз решили протестировать игровые механики и в HR-целях, чтобы удивить искушённых ИТ-специалистов необычными задачами.

Нужно было закрыть несколько разных вакансий, поэтому задания разработали универсальные — но рискнули и повысили уровень сложности. Пожалели, что не сделали экспресс-форму для сбора резюме победителей — квест получился действительно непростым.

Считаем, что смелость и готовность к экспериментам в таких проектах показывает, насколько компания гибкая и творческая в рабочих процессах. Интерес аудитории и охваты подтвердили мнение и оправдали наши ожидания.

Илья Александров
Директор по digital-коммуникациям и специальным проектам «МегаФона»

Мы сделали ASCII-лендинг и спрятали в его элементах три задачи. Первую разместили в пирамиде, вторую — в водах Нила, третью — в звёздном небе. Решать головоломки можно было в произвольном порядке.

Мы приглашали пользователей «взломать код фараона», но кто-то воспринял призыв слишком буквально и взломал счётчик участников, накрутив победителей. Намекнули «МегаФону», что героя стоит брать на работу без тестового (если это вы — напишите на почту specials@cmtt.ru и расскажите, как вам это удалось).

Верный ответ записывался в прогресс пользователя, ответ с ошибкой — вызывал «проклятье фараона». Экран заполнялся символьными скелетами, а подсказки, бонусы и пасхалки пропадали.

Скрытых подсказок и бонусов на лендинге три:

  • Клик на верблюда снимал две минуты от времени прохождения и мог неплохо подвинуть пользователя в таблице (если бы не читеры, занявшие первые строки с результатами в несколько секунд).
  • Звезда подсказывала, что за метод шифрования использовался в адресной строке.
  • А отломанный кусочек пирамиды намекал, что лёгких путей не будет.

Дальше — правильные ответы. Если вам хватило подсказок, чтобы попробовать ещё раз, — кликайте на ссылку.

Как расшифровать абракадабру в загадке луны

Эта загадка открывается по клику на месяц. Сперва нужно разобраться, что за пространство находится выше звёзд Древнего Египта, — это адресная строка. Мы добавили в неё короткий код в HEX-кодировке, а внимательный пользователь с помощью стандартного декодера мог получить ключ — «explore it here "\d"».

На способ кодировки активно намекала звезда в небе, правда не все поняли её намёки верно. Один наш пользователь решил, что речь о HEX-кодах цветов, и настойчиво пытался ввести в поле код чёрного — 000000.

Вспоминаем, что «/d» намекает на поиск цифр, и уносим абракадабру в анализатор регулярных выражений или выделяем символы вручную. Хайлайт покажет заветный код.

Как правильно исследовать реку

Разглядывать ASCII-рисунок водной глади, которая откроется по клику на воду или кораблик, бесполезно (хотя и довольно медитативно). Изучить Нил можно, если кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся списке выбрать «Исследовать элемент». Текст загадки спрятан в верхнем комментарии, и видно его только через консоль, поэтому пойти по лёгкому пути и начать поиск с кода страницы не получится.

Текст загадки написан задом наперёд, отзеркаливаем: «На логотипе языка, который используют фараоны, — самое выносливое животное Древнего Египта. Верным ответом станет первоначальное название этого языка». Гуглим логотипы языков и находим среди них верблюда, обладатель логотипа — «Perl». Изначальное название языка подскажет первая ссылка поисковика — оно состояло из пяти символов и совпадало с английским словом «pearl». Букву «а» убрали, когда обнаружили, что это название уже занято.

И нет, CamelCase здесь бы точно не подошёл — технически это не язык программирования, а стиль написания составных слов (прописные буквы внутри слова, написанного на CamelCase, напоминают горбы верблюда).

Часть «путников» сбил с толку и паук, который тоже живёт в верхнем комментарии кода. Это общесайтовый «питомец» — он есть не только на лендинге, но и во всех наших страницах и спецпроектах. Даже в коде этой страницы, проверьте сами.

Как построить верный маршрут в пирамиду

Ответ к задаче, которая открывается по клику на пирамиду, подсказывает фрагмент кода. Он выводит ряд чисел Фибоначчи, где каждому числу соответствует направление движения по плиткам справа (up, down, left, right, up-left, up-right). Разобраться, какие из них подойдут, поможет условие задачи: «Войти сможет только почётный гость».

Забираем из списка направления движения, соответствующие чётным числам, и двигаемся по ним, начиная со старта. Плиты, по которым пройдёт маршрут, сложатся в код 69182.

Расскажите в комментариях, какая задачка показалась самой сложной и сколько времени вы потратили на решение (пусть даже не до конца успешное).

Справиться с какой задачей было труднее всего?
Спрятанной в пирамиде
Зашифрованной в водах Нила
Скрытой в небе над Египтом
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Мы успели закрыть не все ИТ-вакансии «МегаФона», поэтому делимся ссылкой с победного экрана здесь — для тех, кто решил, что им не нужно ничего доказывать, чтобы попасть в команду разработки. Будем считать, что это секретный проход в пирамиду, в котором нет ловушек.

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9 9 комментариев
1
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0
9 комментариев
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Летний Никита

5

к сложному квесту для разработчиков

Понаберут разработчиков по таким квестам, а потом удивляются что много багов

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Dmitry Teplyakov

Летний
2

Но ведь если человек умеет сортировать верблюдов, то он точно поймёт, как выполнить миграцию данных!
Как так не понял? Этого быть не может!

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Anton Gostev

2

с ним справилось меньше одного процента участников

Ох сколько я такой рекламы я встречаю

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Честной инструмент

Anton
2

Меньше одного процента людей знают этот секрет...

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Честной инструмент

0

Сообщение удалено

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Честной инструмент

0

поэтому делимся ссылкой с победного экрана здесь — для тех, кто решил, что им не нужно ничего доказывать, чтобы попасть в команду разработки. Будем считать, что это секретный проход в пирамиду, в котором нет ловушек.

мегафон

Пирамида — это и есть ловушка.

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Andre Macareno

0

У меня pearl принимался почему-то в форму ввода третьей загадки, а не в первую (причем ответ походу чувствителен к регистру был!)

только я об этом узнал только когда в скрипт спецпроекта залез, уж простите

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Andre Macareno

Andre
0

аа, перл был ответом на третью…
странно, ведь подсказка выше звезд — выше тега html

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xcruster

0

А в чём смысл квеста? Решил квест ещё недели две назад, как это меня приближает к работе в МегаФоне? Никак. В конце просто лидерборд, и всё.

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