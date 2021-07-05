Ночной режим: Как живут люди, работающие по ночам

Узнали у «сов» — рассказываем вам.

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Материал подготовлен при поддержке Tecno

В 2019 году исследователи Высшей школы экономики посчитали: около 60% российских работников регулярно трудятся вечером, ночью и в выходные дни. Половина опрошенных оставляют задачи на вечер или ночь пару раз в месяц, четверть — чаще раза в неделю.

Мы нашли таких сов и расспросили, как справляться с одиночеством, скукой и головными болями — верными партнёрами ночного режима. А ещё — чем они всё-таки занимаются, пока остальные спят?

Мы приурочили этот материал к выпуску Spark 7, нового смартфона компании Tecno. Новое устройство легко станет частью ночной жизни: ИИ-камера спасёт даже самые тёмные фото, а аккумулятор на 5000 мА·ч поможет всегда оставаться на связи.

Анатолий Ефремов художник-мультипликатор

До того, как я стал аниматором, моя работа была связана с медиа и видеоконтентом. Режим классический (утром — в офис, вечером — домой), но на деле конец рабочего дня наступал гораздо позже: по ночам я рисовал мультфильмы. Сначала — для себя, но скоро появились и заказы: меня просили, например, нарисовать анимацию для свадебных роликов, музыкальных клипов и рекламы.

Времени на сон почти не осталось. Хотя я спал всего по четыре часа в сутки, долгое время чувствовал себя отлично — ни усталости, ни мешков под глазами. Скоро я устроился на работу в студию анимации и заработал там хорошую репутацию: мог взять эпизод, утвердить дизайн и просто пропасть на месяц, до самого дедлайна — мне доверяли. Две недели прокрастинировал: спал до обеда, а после гулял с аудиокнигами в наушниках или записывал кавер-альбом любимых песен под укулеле и казу (аналог гармошки родом из США). А две последние недели пахал без сна под энергетиками и всегда сдавал работу вовремя — так было с каждым эпизодом на этом проекте.

Это не работа настроила мой режим дня, а любовь к засиживаниям допоздна выбрала профессию. Рисовать мне всегда больше нравилось именно ночью: ещё лет в шесть после отбоя я садился за стол, отворачивал настольную лампу от кровати брата и принимался за работу. Но если тогда меня караулили и укладывали спать насильно, то теперь я мог полностью перейти на ночной режим.

Иногда из-за такого режима я чувствую себя Бэтменом. Или Тайлером Дёрденом.

Позже я убедился, что в ночном режиме живу не один. Сегодня могу написать коллеге в пять утра и сразу получить ответ. Кстати, если аниматор сдаёт вам работу в 10 утра, знайте: он не «встал пораньше», а просто не спал несколько дней. Строил башню из энергетиков и анимировал как в последний раз.

При этом моя жена — стопроцентный жаворонок. Она начинает работу под скрёб дворничьих метёлок во дворе.

Во время анимации персонажа я часто воспроизвожу его движения на себе: чтобы создать движение, нужно его прочувствовать. Бывает, хожу и прыгаю по комнате так, как это должен делать персонаж. Но мне повезло: у жены крепкий сон, моя ночная зарядка ей не мешает. Как и то, что у нас совсем разные графики: время друг на друга найти можно всегда.

Рабочее место Анатолия Instagram

Спать днём мне тяжело (сон чуткий, а днём даже с закрытыми окнами много шума), поэтому просыпаюсь не позже полудня. Не могу сказать, что мне нравится подобный режим, но и злобы к нему не испытываю. Знаю наверняка: если бы вставал рано утром, выпивал чашку крепкого кофе и начинал работать, мог бы делать в разы больше, чем сейчас. Но стал бы я аниматором? Очень сомневаюсь.

Евгений Балдин диджей, музыкант, ведущий ночного шоу на «Радио Рекорд»

В ночном режиме я живу уже пять лет. В полночь по средам веду шоу на радио и периодически выступаю с концертами.

У меня нет строгого графика: могу начать и в одиннадцать вечера, и в три часа ночи (а иногда и в шесть утра). Организм привык. Куда труднее перестроиться в дневной режим: для этого, например, приходится не спать полтора дня. Тяжело и физически, и психологически.

Работать ночью — мой собственный выбор. Мне нравится чувство, что город «принадлежит мне»: ни машин, ни людей — ты один на один с пространством. Есть и рациональные причины: ночная работа приносит мне больше денег, а ещё я не стою в пробках.

Фото с диджей-сета Евгения Instagram

Я не замечал, чтобы мой режим негативно сказывался на здоровье: на него, скорее, плохо влияют переработки и алкоголь. Переносить ненормированный график мне помогают несколько правил: не набирать много работы, держать тело в тонусе и спать по 7–8 часов в день. Я живу за городом один, поэтому ничего не мешает досыпать нужные часы днём.

Многие мои друзья тоже работают в ночное время, поэтому проблем с социализацией у меня нет. Сейчас я не в отношениях, но считаю, что, если уважать чужое личное пространство и не пытаться «побороть» чужой ритм, жить в «разных часовых поясах» вполне реально. Главное — чтобы человек давал мне выспаться.

Фото с диджей-сета Евгения Instagram

Недостатки есть — ты не видишь солнца.

Но я живу в Петербурге, зимой его и так нет, а летом белые ночи всё компенсируют. Если мне хочется ощутить утренние «вибрации» просыпающегося города, я просто ненадолго возвращаюсь в дневной режим.

Игорь Яковлев медиааналитик, книжный блогер

Переход на ночной график был необходимостью: моему заказчику важно получать отчёты ранним утром. Поэтому обычно я работаю с полуночи до пяти утра, отправляю отчёт и ухожу спать.

Я всегда любил засиживаться допоздна, поэтому перешёл в ночной режим довольно легко. А вот заснуть после работы уже было сложновато: долго не мог отключиться от задач. Первый год, пока страдал бессонницей, «усыплял» себя всякими средствами: от травяных сборов «Спокойной ночи» до таблеток. Но с этим я справился, теперь хочу отказаться от полноценных ночных «ужинов».

Главный плюс — тебя никто не отвлекает.

Можно полностью посвятить себя задаче, не боясь, что случится неожиданный созвон или совещание, — все «совещатели» уже сладко спят. «Пиков продуктивности» у меня нет — всю ночь работаю в одном темпе и с одинаковой результативностью.

Рабочее место Игоря Instagram

Хотя днём я сплю отлично (не зря человечество придумало маску для сна и беруши), всё равно замечаю минусы режима. Например, дни, когда сосед с дрелью вырывает меня из крепких объятий Морфея, — весьма мрачные в моей жизни. Или походы к врачу: я несколько раз переносил сдачу анализов, потому что просыпал. Наконец, бывает тяжело эмоционально.

К сожалению, продуктивность и «успешный успех» сегодня ассоциируются именно с ранними подъёмами.

Ты только проснулся, а в социальных сетях уже десятки публикаций от людей, которые к этому моменту переделали кучу дел. Всё вокруг как бы говорит: «Ты ленивый и многое упускаешь». Да и фразы родственников вроде «Ты что, всё спишь? Так всю жизнь проспать можно!» веры в себя не прибавляют.

Зато с друзьями такой проблемы нет: у меня много товарищей с работы, с которыми мы отдыхаем в одно время. Моя девушка работает днём, но свободное время мы по-прежнему проводим вместе. Дома я обустроил отдельный кабинет, поэтому мои клацанья мышкой и даже вопли при потере несохранённого файла ей не мешают.

Если в паре царит взаимопонимание, разница в графиках не страшна.

А вам приходилось работать в ночном режиме? Смогли бы вы навсегда перестроить на него свой график? Поделитесь в комментариях.

А пока вы не спите, ловить лучшие моменты ночной жизни поможет новый смартфон Spark 7 от Tecno. Двойная ИИ-камера на 16Мп и четырёхдиодная вспышка гарантируют чёткие снимки, а режим Super Night Mode осветляет тёмные участки, не снижая качество фотографии. У смартфона мощный аккумулятор — 5000 мА·ч: если пользоваться активно, хватит на пару дней без подзарядки. А в режиме ожидания смартфон вообще продержится почти месяц. Кстати, чтобы яркий белый свет экрана не раздражал глаза, у Spark 7 есть режим автоматического затемнения.