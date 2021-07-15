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Каждый день в метро ездят 8 млн человек. Хорошо ли вы знаете Московскую подземку?

Вот 15 фактов о ней.

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Текст подготовлен при поддержке «Трансмашхолдинга»

Москвичи привыкли относиться к метро утилитарно, просто как к средству передвижения. Но это место может удивить. Например, вы знали, что на одной из станций изображён младенец с залысинами? Или что московская подземка «снималась» в аниме? А как зовут ту самую овчарку с «Площади Революции»? Мы собрали 15 фактов о столичном метро: теперь на некоторые станции можно будет посмотреть другими глазами.

1. Московское метро открыли в 1935 году: первая линия шла от «Сокольников» до «Парка Культуры» с небольшим «ответвлением» до «Смоленской». Уже через год подземку в первый раз сняли в кино — в «Цирке» с Любовью Орловой в главной роли. С тех пор метрополитен появился в сотнях фильмов — от «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии до серии «Дозоров» Тимура Бекмамбетова.

Кадр из фильма «Цирк» mos.ru

2. Владимир Маяковский писал про метро ещё до того, как оно в принципе появилось. За десять лет до открытия он создал стихотворение «Немножко утопии. Про то, как пройдёт метрошка» — в форме частушек:

Я
кататься не хочу,

я
не верю лихачу.

Я полезу

с Танею

в метрополитанию.

3. Писал о метро и поэт Валентин Берестов. Он сравнивал метрополитен с подземными дворцами и воспел в стихотворении билет на поезд до появления жетонов и магнитных карт.

4. Раньше станции метро часто называли «остановками» (у Беллы Ахмадулиной есть стихотворение под названием «В метро на остановке „Сокол“»). А само слово «метро» в начале прошлого века было мужского рода (тогда ещё был лозунг «Наш метро — лучший в мире!»).

Какая средняя протяжённость у станций московского метро? 
162 метра
100 метров
189 метров
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162 метра

5. Архитектор «Кропоткинской», «Маяковской» и «Площади Революции» Алексей Душкин увековечил себя в стенах метрополитена, но тайно. На мозаике станции «Новослободская» он изобразил себя в виде младенца (как сам шутит — «младенца с залысинами»), которого держит на руках женщина — его жена. Кстати, знаменитая овчарка с потёртым носом на «Площади Революции» тоже списана с собаки семьи Душкиных, Ирмы.

Работу архитектора отметили тремя Сталинскими премиями, а станция «Кропоткинская» получила золотую медаль на Международной выставке в Брюсселе.

6. Станции метро неоднократно переименовывали, из-за чего происходили казусы. Например, одна из сцен фильма «Москва слезам не верит» происходила на станции «Охотный ряд» в 50-е, хотя к моменту съёмок в 1979 году такой станции уже не было: её переименовали в «Проспект Маркса» (первоначальное и привычное сегодня название вернули только в 1990-м). Ради исторической достоверности режиссёру Владимиру Меньшову пришлось перевешивать все указатели (при этом снимали сцену вообще на «Новослободской»).

7. Песня Валерия Сюткина «42 минуты под землёй» названа так неслучайно: ровно столько занимала поездка туда-обратно от «Беляево», где тогда работал Сюткин, до «Площади Ногина», где он жил (сегодня это станция «Китай-город»).

8. Интервальные часы в метро показывают время после отбытия поезда — потому что часы предназначены для машиниста). Для пассажиров в противоположном конце платформы есть табло обратного отсчёта. По нему можно понять, через сколько следующий поезд будет на станции.

9. Говорят, что идти вниз по эскалаторам — бесполезно (якобы времени всё равно не сэкономишь). На самом деле в большинстве случаев это действительно имеет смысл: иногда можно сэкономить до полутора минут и успеть на поезд.

10. Рекордсмен по переименованиям среди станций — «Александровский сад». До войны станция называлась «Коминтерн» и «Улица Коминтерна», в 1946 году её переименовали в «Калининскую» — так она проработала до 1990 года. Затем её окрестили «Воздвиженкой», но название не прижилось, и его поменяли на «Александровский сад». А ещё станция побывала в составе трёх разных линий — но это уже другая история.

А на какой станции находится самый короткий эскалатор — всего три метра?

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Это «Саларьево». А самый протяжённый эскалатор работает на станции «Парк Победы», его длина составляет 127 метров.

11. Кстати, привычка придерживать двери в вагоне опаздывающим пассажирам — вредная. Обычно в таких ситуациях машинистам приходится заново открывать и закрывать двери — на это уходит около 10 секунд. Несколько таких задержек — и волна опозданий накрывает всю линию.

12. Обычно станции метро строят по очереди, но бывают и исключения. Например, в 2015 году между «Коломенской» и «Автозаводской» заработала станция «Технопарк»: поезда в перегоне между ними не останавливались целых 46 лет. Это рекорд, но не единственный случай: «Тверскую» , «Шаболовскую» и «Спартак» тоже встраивали между уже существующими станциями.

13. В 2019 году на станции «Деловой центр» провели модный показ. Модели демонстрировали одежду российских и западных брендов — Kruzhok, Etudes, Helmut Lang, Carne Bollente, Isabel Marant и других. А ещё на этой станции организовали показ предпоследней серии «Игры престолов».

14. Московское метро встречается даже в аниме. Cюжет российско-японского проекта «Первый отряд» разворачивается во время войны — частично и в столичной подземке. Музыкальную тему к аниме, кстати, писал DJ Krush — один из пионеров инструментального хип-хопа.

15. В 2015 году футболисты «Локомотива» опаздывали на домашний матч с португальским «Спортингом» из-за пробок. И, чтобы успеть, воспользовались подземкой. До этого, в 2006 году, на метро ездил «Спартак»: тогда красно-белые не успевали на матч с итальянским «Интером».

В 2020 году на Кольцевую линию впервые вышел новый поезд, он так и называется — «Москва-2020». Дизайн разрабатывали вместе со студией ItalDesign, которая выполняет заказы для Audi, Airbus, McLaren и Lamborghini. А вот сами вагоны собрали в подмосковных Мытищах — на заводе «Метровагонмаш» (компания «Трансмашхолдинг»).

Уровень шума в новых поездах на 15% ниже, в каждом вагоне — по две установки для обеззараживания воздуха, а у каждого сиденья — USB-разъём: можно не переживать, что смартфон или планшет сядут по дороге. Проходы между вагонами стали шире, двери тоже (на 20%): чтобы пассажиры не задевали друг друга во время поездки и на выходе.

При этом сама конструкция выглядит «легче» — благодаря остеклению: снаружи двери полностью прозрачные. Пассажирам при этом стало проще ориентироваться: ещё до остановки поезда можно оценить, сколько людей на платформе или в самом вагоне.

Для людей с инвалидностью в вагонах предусмотрены площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации кресел.

Сейчас такие вагоны ходят по Калужско-Рижской линии и по Кольцевой: на последней все обычные вагоны заменили новыми.

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45 45 комментариев
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45 комментариев
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Сергей Павлов

22
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Жабка

Сергей
6

Это Питерское метро. Станция ЗЕНит.

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Spid3r

9
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аятомат

Spid3r
0

оооооооооооо! как круто!

Ответить

ildar shagidullin

8

Я бы лучше прочитал сколько за год человек падает под рельсы или сколько камер установлено и сколько преступников было с помощью них поймано. А тут филлерская никому не нужная инфа.

Ответить

Деревенский пистолет

6

То есть придерживать двери из-за 10 сек — это вредная привычка, ведь сбивается график движения поездов. Но идти пешком по эскалатору ради экономии целой минуты времени — это норм, а то что вечно опаздывающие тормозят весь пассажиропоток, создавая очередь и задерживая в итоге тысячи человек, тут уже плевать.

Странно, что не стали писать о том, что столичный метрополитен за всю историю не работал только один день; за сутки прошли подготовки к затоплению и уничтожению, но приказ отменили.

Или что изначально это был «Московский Метрополитен имени Л. М. Кагановича». Хз наскок интересный факт, меня удивил когда-то.

После завершения строительства первой очереди, Метрополитен не открылся из-за того, что не было эскалаторов из-за того, что технология появилась в начале 1910г в Лондоне и советам пришлось купить один, чтоб полностью разобрать и собрать свою версию.

Слабенько короче налоги наши отрабатываются, совсем метросммщики не тянут, когда хочешь тебе исторические факты, хочешь статистикой современной поделись, но нет. Аниме, кино и как фанаты опаздывали на матч, но спустились в метро и успели [чтоблять]

Ответить

Eugene Panfilov

4

 На самом деле в большинстве случаев это действительно имеет смысл: иногда можно сэкономить до полутора минут и успеть на поезд.

В масштабах Москвы 1,5 минуты это, конечно, большая победа

Ответить

Деревенский пистолет

3

Можно было ещё про Омское метро рассказать

Ответить

artemykairyak

2

Зачем рекламировать метро?

Ответить

Деревенский пистолет

artemykairyak
3

Это единственное место в России, где легально может собраться несколько тысяч человек независимо от митингов или эпидемиологических обстановок :D

Ответить

Bitchcraft

artemykairyak
0

"Спасибо, что выбрали нас!" (с) Метро, РЖД, воздух

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Леха

–1

Стоит понимать, что метро, построенное при Сталине прежде всего инструмент пропаганды, уже после утилитарная вещь. 

Ответить

Максоний

Леха
7

Боже мой что ты пил с утра?

Ответить

Леха

Максоний
3

Хряпнул боярки

Ответить

Максоний

Леха
5

Очень па хрестьянске

Ответить

Печальный кот

0

пока что к дубайскому или токийскому метро вы не приблизились

Ответить

Andrey Victorov

Печальный
1

В Токио ты, очевидно, не был ))))

Ответить

Печальный кот

Andrey
0

в токио немного не совсем метро в привычном понимании, потому что там с одной станции вообще несколько направлений и поездов уезжает , а не в две стороны как обычно

Ответить

Andrey Victorov

Печальн…
–1

Ты меньше ютуба смотри и поезжай уже в Токио, опробуй метро

Ответить

Печальный кот

Andrey
0

по существу ответить есть что ?

Ответить

Andrey Victorov

Печальн…
0

Я тебе по существу говорю. Переставай писать чушь и поезжай попользуйся токийским метро)) Оцени его автоматизацию, комфорт и интервал движения.

Ответить

Вячеслав Андреев

Andrey
0

Тоже не очень понял твою мысль – я был в токийском метро, что там должно шокировать? Метро как метро, конечно по моим ощущениям оно удобнее, но и с навигацией очень всё не просто.

Ответить

Groosha

Печальный
1

Но всё равно заметный прогресс

Ответить

Печальный кот

Groosha
0

несомненно . но пока что это всё еще местами совковое метро. ну и хотелось бы видеть развития регионального метро , а не только московского

Ответить

Вячеслав Андреев

Печальн…
0

Не хотелось бы регионального метро, как и в целом ставка на метро верный признак хренового градостроения, как мне кажется. Куда как круче не спускаться в подземку и кататься на трамвае.

Ответить

Печальный кот

Вячеслав
0

метро ведь может быть и надземным. чем не трамвай ?

Ответить

Вячеслав Андреев

Печальн…
0

Разница в цене. Метро – игрушка очень дорогая и в целом достаточно бестолковая. Эдакое необходимое зло для реальных мегаполисов, где земля уже золотая.

Ответить

Печальный кот

Вячеслав
0

но ведь оно экономит время в пути . тем более раз уж где начали, логично довести до нормального состояния.

Ответить

Вячеслав

Печальн…
0

Есть просто какой-то город в России, городские проекты про него рассказывали, где собираются метро строить. А там не убивай бы они методически трамвай все проблемы были бы решены дешевым и эффективным способом. А экономия времени в городах на пару миллионов жителей нивелируется тем, что далеко не все могут этим метро воспользоваться. Так что ну его нахуй, Митя, это метро. Даешь крутые трамваи и низкопольные автобусы по расписанию! И чтоб внутри дизелем не воняло.

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Вячеслав

Печальн…
0

В Чехии дико кайфанул с трамвая, метро вообще даром не нужно. В Австрии кайфовое метро, но это метротрам и часто под землю лезть не надо.

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Плоский Мика

Печальный
0

в смысле? по каким параметрам?

Ответить

Печальный кот

Плоский
0

автоматизированность , комфорт для инвалидов , частота движения составов , в целом комфорт поездки .

Ответить

Плоский Мика

Печальн…
1

Может только с инвалидами можно согласиться. А с какой частотой ходят составы в токийском и дубайском метро? Дубайское метро это что-то на уровне Новосибирского по пассажиропотоку, им оно вообще по идее не нужно. 

Ответить

Печальный кот

Плоский
–3

ну да, сразу видно человека бывавшего и жившего в дубае. и зачем они только в прошломи году третью ветку открыли в сторону джабал али...ах, ну так это у них по проекту к экспо 2020 еще было. дубайское метро это не просто очень быстрый и удобный транспорт , это способ очень нехило экономить на парковках. если ты турист , то тебе не нужен , хотя хз, а если резидент то ты охуеешь перемещаться на тачке

Ответить

Плоский Мика

Печальн…
1

Да хуй знает, а зачем они самый высокий небоскреб построили или монорельс? Я тебе про их маленький пассажиропоток и частоту движения поездов. Ну вот в Москве 2 минуты или сколько, в Дубае чаще гоняют чтоли?

upd. нагуглил,  10 минут  интервал против 2 в Москве.
в Токио - 5 минут в среднем

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Печальный кот

Плоский
–1

кого ? какие нахуй 6-8 ? каждые две минуты , максимум три в дубае, там после отбытия обратный отсчет на дисплеях идет . в Москве нихуя не две минуты.
а пассажиропоток там нормальный , покатайся с зоны 3 до бизнес бэя в 8 утра или пять вечера , потолкаешься только так .
небоскреб потому что это частная постройка , был проект , одобрили , там офисные помещения в основном
блять вот если не был че рассказывать то

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Плоский

Печальн…
1

в Москве нихуя не две минуты.

А сколько?  2 минуты, минимальный 90 секунд.
По-любому чаще чем в Дубае получается (еще нагуглил, в час пик мин. 3 минуты, в остальное время те же 6, разная информация в разные годы, не могут видимо отладить систему нормально:))

вот если не был че рассказывать то 

оо пардон, виноват

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Алексей Куликов

Печальн…
1

Когда началось строительство дубайского метро? Всегда проще что-то современное строить с 0, чем модернизировать. Как например новые станции московского метро имеют лифты для инвалидов, в отличие от старых. Был в парижском, мюнхенском, барселонском метро, чего-то супер современного там не видел (ну да, в Париже некоторые поезда автономные без машиниста). Но в целом там те же проблемы с доступом инвалидов.

Ответить

Печальный кот

Алексей
0

вот у тебя конструктивная критика

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Сомнительный коктейль

Печальный
1

Даже к Петербургскому

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пиу-пиу

1

Московское метро вдохновило на образ Министерства магии в фильме Гарри Поттер, не знаю байка ли, но вроде реально атмосфера есть.

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Частный супер_стар

1

На середине поста в голове заиграл сюткин, дальше не смог дочитать, теперь весь день в голове крутить:
Ежедневно 42 минуты по землей
Сюда-туда, туда-сюда.
Эти 42 минуты под землей
Я день за днем сложу в года.

Ответить

Anton Gostev

0

Промо метро?

Ответить

Bitchcraft

0

Говорят, что идти вниз по эскалаторам — бесполезно (якобы времени всё равно не сэкономишь). На самом деле в большинстве случаев это действительно имеет смысл: иногда можно сэкономить до полутора минут и успеть на поезд.

Интересный факт, спасибо.

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AZP

0

А зачем о ней знать?
Проехал и проехал.

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