Каждый день в метро ездят 8 млн человек. Хорошо ли вы знаете Московскую подземку?

Вот 15 фактов о ней.
Текст подготовлен при поддержке «Трансмашхолдинга»
Москвичи привыкли относиться к метро утилитарно, просто как к средству передвижения. Но это место может удивить. Например, вы знали, что на одной из станций изображён младенец с залысинами? Или что московская подземка «снималась» в аниме? А как зовут ту самую овчарку с «Площади Революции»? Мы собрали 15 фактов о столичном метро: теперь на некоторые станции можно будет посмотреть другими глазами.
1. Московское метро открыли в 1935 году: первая линия шла от «Сокольников» до «Парка Культуры» с небольшим «ответвлением» до «Смоленской». Уже через год подземку в первый раз сняли в кино — в «Цирке» с Любовью Орловой в главной роли. С тех пор метрополитен появился в сотнях фильмов — от «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии до серии «Дозоров» Тимура Бекмамбетова.
2. Владимир Маяковский писал про метро ещё до того, как оно в принципе появилось. За десять лет до открытия он создал стихотворение «Немножко утопии. Про то, как пройдёт метрошка» — в форме частушек:
Я
кататься не хочу,
я
не верю лихачу.
Я полезу
с Танею
в метрополитанию.
3. Писал о метро и поэт Валентин Берестов. Он сравнивал метрополитен с подземными дворцами и воспел в стихотворении билет на поезд до появления жетонов и магнитных карт.
4. Раньше станции метро часто называли «остановками» (у Беллы Ахмадулиной есть стихотворение под названием «В метро на остановке „Сокол“»). А само слово «метро» в начале прошлого века было мужского рода (тогда ещё был лозунг «Наш метро — лучший в мире!»).
162 метра
5. Архитектор «Кропоткинской», «Маяковской» и «Площади Революции» Алексей Душкин увековечил себя в стенах метрополитена, но тайно. На мозаике станции «Новослободская» он изобразил себя в виде младенца (как сам шутит — «младенца с залысинами»), которого держит на руках женщина — его жена. Кстати, знаменитая овчарка с потёртым носом на «Площади Революции» тоже списана с собаки семьи Душкиных, Ирмы.
Работу архитектора отметили тремя Сталинскими премиями, а станция «Кропоткинская» получила золотую медаль на Международной выставке в Брюсселе.
6. Станции метро неоднократно переименовывали, из-за чего происходили казусы. Например, одна из сцен фильма «Москва слезам не верит» происходила на станции «Охотный ряд» в 50-е, хотя к моменту съёмок в 1979 году такой станции уже не было: её переименовали в «Проспект Маркса» (первоначальное и привычное сегодня название вернули только в 1990-м). Ради исторической достоверности режиссёру Владимиру Меньшову пришлось перевешивать все указатели (при этом снимали сцену вообще на «Новослободской»).
7. Песня Валерия Сюткина «42 минуты под землёй» названа так неслучайно: ровно столько занимала поездка туда-обратно от «Беляево», где тогда работал Сюткин, до «Площади Ногина», где он жил (сегодня это станция «Китай-город»).
8. Интервальные часы в метро показывают время после отбытия поезда — потому что часы предназначены для машиниста). Для пассажиров в противоположном конце платформы есть табло обратного отсчёта. По нему можно понять, через сколько следующий поезд будет на станции.
9. Говорят, что идти вниз по эскалаторам — бесполезно (якобы времени всё равно не сэкономишь). На самом деле в большинстве случаев это действительно имеет смысл: иногда можно сэкономить до полутора минут и успеть на поезд.
10. Рекордсмен по переименованиям среди станций — «Александровский сад». До войны станция называлась «Коминтерн» и «Улица Коминтерна», в 1946 году её переименовали в «Калининскую» — так она проработала до 1990 года. Затем её окрестили «Воздвиженкой», но название не прижилось, и его поменяли на «Александровский сад». А ещё станция побывала в составе трёх разных линий — но это уже другая история.
Это «Саларьево». А самый протяжённый эскалатор работает на станции «Парк Победы», его длина составляет 127 метров.
11. Кстати, привычка придерживать двери в вагоне опаздывающим пассажирам — вредная. Обычно в таких ситуациях машинистам приходится заново открывать и закрывать двери — на это уходит около 10 секунд. Несколько таких задержек — и волна опозданий накрывает всю линию.
12. Обычно станции метро строят по очереди, но бывают и исключения. Например, в 2015 году между «Коломенской» и «Автозаводской» заработала станция «Технопарк»: поезда в перегоне между ними не останавливались целых 46 лет. Это рекорд, но не единственный случай: «Тверскую» , «Шаболовскую» и «Спартак» тоже встраивали между уже существующими станциями.
13. В 2019 году на станции «Деловой центр» провели модный показ. Модели демонстрировали одежду российских и западных брендов — Kruzhok, Etudes, Helmut Lang, Carne Bollente, Isabel Marant и других. А ещё на этой станции организовали показ предпоследней серии «Игры престолов».
14. Московское метро встречается даже в аниме. Cюжет российско-японского проекта «Первый отряд» разворачивается во время войны — частично и в столичной подземке. Музыкальную тему к аниме, кстати, писал DJ Krush — один из пионеров инструментального хип-хопа.
15. В 2015 году футболисты «Локомотива» опаздывали на домашний матч с португальским «Спортингом» из-за пробок. И, чтобы успеть, воспользовались подземкой. До этого, в 2006 году, на метро ездил «Спартак»: тогда красно-белые не успевали на матч с итальянским «Интером».
В 2020 году на Кольцевую линию впервые вышел новый поезд, он так и называется — «Москва-2020». Дизайн разрабатывали вместе со студией ItalDesign, которая выполняет заказы для Audi, Airbus, McLaren и Lamborghini. А вот сами вагоны собрали в подмосковных Мытищах — на заводе «Метровагонмаш» (компания «Трансмашхолдинг»).
Уровень шума в новых поездах на 15% ниже, в каждом вагоне — по две установки для обеззараживания воздуха, а у каждого сиденья — USB-разъём: можно не переживать, что смартфон или планшет сядут по дороге. Проходы между вагонами стали шире, двери тоже (на 20%): чтобы пассажиры не задевали друг друга во время поездки и на выходе.
При этом сама конструкция выглядит «легче» — благодаря остеклению: снаружи двери полностью прозрачные. Пассажирам при этом стало проще ориентироваться: ещё до остановки поезда можно оценить, сколько людей на платформе или в самом вагоне.
Для людей с инвалидностью в вагонах предусмотрены площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации кресел.
Сейчас такие вагоны ходят по Калужско-Рижской линии и по Кольцевой: на последней все обычные вагоны заменили новыми.
Я бы лучше прочитал сколько за год человек падает под рельсы или сколько камер установлено и сколько преступников было с помощью них поймано. А тут филлерская никому не нужная инфа.
То есть придерживать двери из-за 10 сек — это вредная привычка, ведь сбивается график движения поездов. Но идти пешком по эскалатору ради экономии целой минуты времени — это норм, а то что вечно опаздывающие тормозят весь пассажиропоток, создавая очередь и задерживая в итоге тысячи человек, тут уже плевать.
Странно, что не стали писать о том, что столичный метрополитен за всю историю не работал только один день; за сутки прошли подготовки к затоплению и уничтожению, но приказ отменили.
Или что изначально это был «Московский Метрополитен имени Л. М. Кагановича». Хз наскок интересный факт, меня удивил когда-то.
После завершения строительства первой очереди, Метрополитен не открылся из-за того, что не было эскалаторов из-за того, что технология появилась в начале 1910г в Лондоне и советам пришлось купить один, чтоб полностью разобрать и собрать свою версию.
Слабенько короче налоги наши отрабатываются, совсем метросммщики не тянут, когда хочешь тебе исторические факты, хочешь статистикой современной поделись, но нет. Аниме, кино и как фанаты опаздывали на матч, но спустились в метро и успели [чтоблять]
На самом деле в большинстве случаев это действительно имеет смысл: иногда можно сэкономить до полутора минут и успеть на поезд.
В масштабах Москвы 1,5 минуты это, конечно, большая победа
Зачем рекламировать метро?
Деревенский пистолет
Это единственное место в России, где легально может собраться несколько тысяч человек независимо от митингов или эпидемиологических обстановок :D
Стоит понимать, что метро, построенное при Сталине прежде всего инструмент пропаганды, уже после утилитарная вещь.
В Токио ты, очевидно, не был ))))
в токио немного не совсем метро в привычном понимании, потому что там с одной станции вообще несколько направлений и поездов уезжает , а не в две стороны как обычно
Ты меньше ютуба смотри и поезжай уже в Токио, опробуй метро
по существу ответить есть что ?
Я тебе по существу говорю. Переставай писать чушь и поезжай попользуйся токийским метро)) Оцени его автоматизацию, комфорт и интервал движения.
Тоже не очень понял твою мысль – я был в токийском метро, что там должно шокировать? Метро как метро, конечно по моим ощущениям оно удобнее, но и с навигацией очень всё не просто.
Печальный кот
несомненно . но пока что это всё еще местами совковое метро. ну и хотелось бы видеть развития регионального метро , а не только московского
Не хотелось бы регионального метро, как и в целом ставка на метро верный признак хренового градостроения, как мне кажется. Куда как круче не спускаться в подземку и кататься на трамвае.
метро ведь может быть и надземным. чем не трамвай ?
Разница в цене. Метро – игрушка очень дорогая и в целом достаточно бестолковая. Эдакое необходимое зло для реальных мегаполисов, где земля уже золотая.
но ведь оно экономит время в пути . тем более раз уж где начали, логично довести до нормального состояния.
Есть просто какой-то город в России, городские проекты про него рассказывали, где собираются метро строить. А там не убивай бы они методически трамвай все проблемы были бы решены дешевым и эффективным способом. А экономия времени в городах на пару миллионов жителей нивелируется тем, что далеко не все могут этим метро воспользоваться. Так что ну его нахуй, Митя, это метро. Даешь крутые трамваи и низкопольные автобусы по расписанию! И чтоб внутри дизелем не воняло.
Плоский Мика
в смысле? по каким параметрам?
автоматизированность , комфорт для инвалидов , частота движения составов , в целом комфорт поездки .
Может только с инвалидами можно согласиться. А с какой частотой ходят составы в токийском и дубайском метро? Дубайское метро это что-то на уровне Новосибирского по пассажиропотоку, им оно вообще по идее не нужно.
ну да, сразу видно человека бывавшего и жившего в дубае. и зачем они только в прошломи году третью ветку открыли в сторону джабал али...ах, ну так это у них по проекту к экспо 2020 еще было. дубайское метро это не просто очень быстрый и удобный транспорт , это способ очень нехило экономить на парковках. если ты турист , то тебе не нужен , хотя хз, а если резидент то ты охуеешь перемещаться на тачке
Да хуй знает, а зачем они самый высокий небоскреб построили или монорельс? Я тебе про их маленький пассажиропоток и частоту движения поездов. Ну вот в Москве 2 минуты или сколько, в Дубае чаще гоняют чтоли?
upd. нагуглил, 10 минут интервал против 2 в Москве.
в Токио - 5 минут в среднем
кого ? какие нахуй 6-8 ? каждые две минуты , максимум три в дубае, там после отбытия обратный отсчет на дисплеях идет . в Москве нихуя не две минуты.
а пассажиропоток там нормальный , покатайся с зоны 3 до бизнес бэя в 8 утра или пять вечера , потолкаешься только так .
небоскреб потому что это частная постройка , был проект , одобрили , там офисные помещения в основном
блять вот если не был че рассказывать то
Плоский
в Москве нихуя не две минуты.
А сколько? 2 минуты, минимальный 90 секунд.
По-любому чаще чем в Дубае получается (еще нагуглил, в час пик мин. 3 минуты, в остальное время те же 6, разная информация в разные годы, не могут видимо отладить систему нормально:))
вот если не был че рассказывать то
оо пардон, виноват
Когда началось строительство дубайского метро? Всегда проще что-то современное строить с 0, чем модернизировать. Как например новые станции московского метро имеют лифты для инвалидов, в отличие от старых. Был в парижском, мюнхенском, барселонском метро, чего-то супер современного там не видел (ну да, в Париже некоторые поезда автономные без машиниста). Но в целом там те же проблемы с доступом инвалидов.
Московское метро вдохновило на образ Министерства магии в фильме Гарри Поттер, не знаю байка ли, но вроде реально атмосфера есть.
Говорят, что идти вниз по эскалаторам — бесполезно (якобы времени всё равно не сэкономишь). На самом деле в большинстве случаев это действительно имеет смысл: иногда можно сэкономить до полутора минут и успеть на поезд.
Интересный факт, спасибо.