Каждый день в метро ездят 8 млн человек. Хорошо ли вы знаете Московскую подземку?

Вот 15 фактов о ней.

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Текст подготовлен при поддержке «Трансмашхолдинга»

Москвичи привыкли относиться к метро утилитарно, просто как к средству передвижения. Но это место может удивить. Например, вы знали, что на одной из станций изображён младенец с залысинами? Или что московская подземка «снималась» в аниме? А как зовут ту самую овчарку с «Площади Революции»? Мы собрали 15 фактов о столичном метро: теперь на некоторые станции можно будет посмотреть другими глазами.

1. Московское метро открыли в 1935 году: первая линия шла от «Сокольников» до «Парка Культуры» с небольшим «ответвлением» до «Смоленской». Уже через год подземку в первый раз сняли в кино — в «Цирке» с Любовью Орловой в главной роли. С тех пор метрополитен появился в сотнях фильмов — от «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии до серии «Дозоров» Тимура Бекмамбетова.

Кадр из фильма «Цирк» mos.ru

2. Владимир Маяковский писал про метро ещё до того, как оно в принципе появилось. За десять лет до открытия он создал стихотворение «Немножко утопии. Про то, как пройдёт метрошка» — в форме частушек:

Я

кататься не хочу,

я

не верю лихачу.

Я полезу

с Танею

в метрополитанию.

3. Писал о метро и поэт Валентин Берестов. Он сравнивал метрополитен с подземными дворцами и воспел в стихотворении билет на поезд до появления жетонов и магнитных карт.

4. Раньше станции метро часто называли «остановками» (у Беллы Ахмадулиной есть стихотворение под названием «В метро на остановке „Сокол“»). А само слово «метро» в начале прошлого века было мужского рода (тогда ещё был лозунг «Наш метро — лучший в мире!»).

Какая средняя протяжённость у станций московского метро? 162 метра 100 метров 189 метров Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Содержание скрыто Показать 162 метра

5. Архитектор «Кропоткинской», «Маяковской» и «Площади Революции» Алексей Душкин увековечил себя в стенах метрополитена, но тайно. На мозаике станции «Новослободская» он изобразил себя в виде младенца (как сам шутит — «младенца с залысинами»), которого держит на руках женщина — его жена. Кстати, знаменитая овчарка с потёртым носом на «Площади Революции» тоже списана с собаки семьи Душкиных, Ирмы.

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Работу архитектора отметили тремя Сталинскими премиями, а станция «Кропоткинская» получила золотую медаль на Международной выставке в Брюсселе.

6. Станции метро неоднократно переименовывали, из-за чего происходили казусы. Например, одна из сцен фильма «Москва слезам не верит» происходила на станции «Охотный ряд» в 50-е, хотя к моменту съёмок в 1979 году такой станции уже не было: её переименовали в «Проспект Маркса» (первоначальное и привычное сегодня название вернули только в 1990-м). Ради исторической достоверности режиссёру Владимиру Меньшову пришлось перевешивать все указатели (при этом снимали сцену вообще на «Новослободской»).

7. Песня Валерия Сюткина «42 минуты под землёй» названа так неслучайно: ровно столько занимала поездка туда-обратно от «Беляево», где тогда работал Сюткин, до «Площади Ногина», где он жил (сегодня это станция «Китай-город»).

8. Интервальные часы в метро показывают время после отбытия поезда — потому что часы предназначены для машиниста). Для пассажиров в противоположном конце платформы есть табло обратного отсчёта. По нему можно понять, через сколько следующий поезд будет на станции.

9. Говорят, что идти вниз по эскалаторам — бесполезно (якобы времени всё равно не сэкономишь). На самом деле в большинстве случаев это действительно имеет смысл: иногда можно сэкономить до полутора минут и успеть на поезд.

10. Рекордсмен по переименованиям среди станций — «Александровский сад». До войны станция называлась «Коминтерн» и «Улица Коминтерна», в 1946 году её переименовали в «Калининскую» — так она проработала до 1990 года. Затем её окрестили «Воздвиженкой», но название не прижилось, и его поменяли на «Александровский сад». А ещё станция побывала в составе трёх разных линий — но это уже другая история.

А на какой станции находится самый короткий эскалатор — всего три метра?

Содержание скрыто Показать Это «Саларьево». А самый протяжённый эскалатор работает на станции «Парк Победы», его длина составляет 127 метров.

11. Кстати, привычка придерживать двери в вагоне опаздывающим пассажирам — вредная. Обычно в таких ситуациях машинистам приходится заново открывать и закрывать двери — на это уходит около 10 секунд. Несколько таких задержек — и волна опозданий накрывает всю линию.

12. Обычно станции метро строят по очереди, но бывают и исключения. Например, в 2015 году между «Коломенской» и «Автозаводской» заработала станция «Технопарк»: поезда в перегоне между ними не останавливались целых 46 лет. Это рекорд, но не единственный случай: «Тверскую» , «Шаболовскую» и «Спартак» тоже встраивали между уже существующими станциями.

13. В 2019 году на станции «Деловой центр» провели модный показ. Модели демонстрировали одежду российских и западных брендов — Kruzhok, Etudes, Helmut Lang, Carne Bollente, Isabel Marant и других. А ещё на этой станции организовали показ предпоследней серии «Игры престолов».

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14. Московское метро встречается даже в аниме. Cюжет российско-японского проекта «Первый отряд» разворачивается во время войны — частично и в столичной подземке. Музыкальную тему к аниме, кстати, писал DJ Krush — один из пионеров инструментального хип-хопа.

15. В 2015 году футболисты «Локомотива» опаздывали на домашний матч с португальским «Спортингом» из-за пробок. И, чтобы успеть, воспользовались подземкой. До этого, в 2006 году, на метро ездил «Спартак»: тогда красно-белые не успевали на матч с итальянским «Интером».

В 2020 году на Кольцевую линию впервые вышел новый поезд, он так и называется — «Москва-2020». Дизайн разрабатывали вместе со студией ItalDesign, которая выполняет заказы для Audi, Airbus, McLaren и Lamborghini. А вот сами вагоны собрали в подмосковных Мытищах — на заводе «Метровагонмаш» (компания «Трансмашхолдинг»).

Уровень шума в новых поездах на 15% ниже, в каждом вагоне — по две установки для обеззараживания воздуха, а у каждого сиденья — USB-разъём: можно не переживать, что смартфон или планшет сядут по дороге. Проходы между вагонами стали шире, двери тоже (на 20%): чтобы пассажиры не задевали друг друга во время поездки и на выходе.

При этом сама конструкция выглядит «легче» — благодаря остеклению: снаружи двери полностью прозрачные. Пассажирам при этом стало проще ориентироваться: ещё до остановки поезда можно оценить, сколько людей на платформе или в самом вагоне.

Для людей с инвалидностью в вагонах предусмотрены площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации кресел.