Три направления для отдыха в России — на 50, 100 и 200 тысяч рублей

Маршруты от опытных путешественников.

1203 просмотров

Материал подготовлен при поддержке приложения «Кошелёк»

За время пандемии многие россияне открыли для себя внутренний туризм — в первую очередь на Алтай, в Ставропольский и Краснодарский края. Мы поговорили с опытными путешественниками, они поделились своими любимыми и менее заезженными маршрутами на разный бюджет.

Тверская область, до 50 000 рублей

Длительность: 3-5 дней. Маршрут: Тверь —Торжок — Осташков — Ржев — Старица — Тверь.

Кристина Бойко Тревел-журналист, редактор

Зачем ехать

Поездка в Тверскую область подходит для перезагрузки и отдыха. Она как путешествие во времени: в регионе сохранилось около 5 тысяч памятников архитектуры и истории (старинные усадьбы и монастыри 13–20-го веков), народные промыслы, дикие леса, болота и озёра (их там больше 1700!).

Что посетить

Торжок. Он известен своими древними монастырями и соборами — Борисоглебским, Воскресенским и другими. В городе красивая набережная и музей уникального традиционного ремесла — золотного шитья. Ближайшие окрестности Торжка тоже любопытны: в 15 км находится усадьба Знаменское-Раёк 18-го века, в 70 км — архитектурно-этнографический музей «Усадьба Василёво».

В Торжке обязательно надо пробовать пожарскую котлету, которую в письмах друзьям хвалил Пушкин. Лучшие котлеты в кафе «Лира» на набережной или в «Монастырской трапезной».

Осташков — озеро Селигер. Вокруг города Осташкова много озёр, они рассыпаны среди лесов Валдайской возвышенности и с высоты напоминают ожерелье. Самое крупное и известное — Селигер. Там же находится «российский Мон-Сен-Мишель» — Нило-Столобенская пустынь, остров с действующим мужским монастырём. В окрестностях Селигера у деревни Волговерховье находится исток Волги — там одну из широчайших рек России можно буквально перешагнуть.

Отдых на Селигере — это палатки, рыбалка, лодочные и байдарочные прогулки. Если хочется больше комфорта, можно снять домик на одной из баз отдыха или попробовать глэмпинг — разновидность кемпинга, где вместо спального мешка в палатке стоит кровать и есть другие удобства. Стоимость жилья начинается от 2500 рублей за ночь, бронировать даты на выходные лучше заранее.

Ржев. Он будет интересен любителям военной истории — в годы ВОВ там велись кровопролитные бои, а в 1943-м город был полностью разрушен. Этому посвящены все ржевские достопримечательности. Например, в 2020 году воздвигли ржевский мемориал советскому солдату, который по масштабу можно поставить в один ряд со скульптурами «Родина-мать зовёт!» в Волгограде или «Тыл — фронту» в Магнитогорске.

Старица. Это крохотный городок с населением меньше 8000 человек. Даже удивительно, как в нём помещается столько интересного. Например, Борисоглебский собор, Рождественская и Пятницкая церкви. Они выглядят заброшенными, но в этом есть свой шарм — увядающая архитектурная осень. А вот Свято-Успенский монастырь с 16-го века и до наших дней сохранил презентабельный вид.

Все эти объекты построены из камня, добытого в Старицких катакомбах. Тем, кто любит спускаться в пещеры, стоит поехать туда в феврале-марте: в это время они бурно расцветают ледяными сталактитами и сталагмитами.

Тверь. В маршруте её лучше оставлять напоследок — отсюда многие захотят увезти домой сувениры: тверской мармелад, пряники и поделки из дерева, часто изображающие символ города — козла. Достоверно неизвестно почему, но есть легенда, что в древности козёл спас Тверь от монгольского нашествия. В городе есть музей в честь животного, и все Козловы могут попасть туда бесплатно.

Ещё рекомендую посетить Морозовские казармы, Петровский путевой дворец, Городской сад — от последнего прогуляться в сторону Староволжского моста и набережной Афанасия Никитина. Именем этого тверского путешественника также названо местное пиво: при желании можно попасть на экскурсию и дегустацию в пивоварню «Афанасий».

Гастрономический центр города находится на Трёхсвятской улице и перпендикулярном ей бульваре Радищева. Завтракать лучше в Bonneville или Breakfast Band, обедать и ужинать — во «Фреш буфет», Blackbird и Budweis Bar, пить кофе — в Buna Buna или «Тауне». Из фастфуда здесь топ — местная сеть «Чикен Хауз», где стоит попробовать сацибеллу (фирменное куриное филе) или шаварму. Да, в Твери говорят именно «шаварма», а не «шаурма» или «шаверма».

Как добираться

Область расположена между Москвой и Санкт-Петербургом. В Твери нет гражданского аэропорта — только военный, поэтому лучше добираться от одной из столиц на электричке или автомобиле.

Дорога из Москвы на машине займёт 3 часа, из Санкт-Петербурга — меньше 5. Поезда и электрички ходят несколько раз в день, быстрее всего доехать на «Ласточке» (от 580 рублей) и на «Сапсане» (от 1500 рублей). Для тех, кто готов выйти за рамки бюджета, есть круизы по Волге.

Ж/д- и автовокзалы в Твери расположены рядом, от них можно доехать в любой областной город. До Торжка из Твери — час на электричке, до Осташкова — около 3 часов на автобусе, до Старицы на нём же — 50 минут.

Все города, кроме областного, можно обойти пешком. Но я рекомендую на велосипеде — удобно, и отдых получится активный. Арендовать его лучше в Твери, а далее между городами ехать на электричках.

Где жить

Ночевать по маршруту можно в небольших гостиницах — ночь в среднем стоит от 1000 рублей. В Твери будет чуть подороже — от 1500 рублей. Местная гостиничная индустрия развивается в конкурентном поле, поэтому стоит ожидать чистоты и гостеприимства.

Как оплачивать

В супермаркетах, АЗС, кафе и ресторанах в городах области можно расплачиваться картой. А вот за вход в музеи по дороге между городами и сувениры — только наличными, в крайнем случае — переводом на карту.

Когда ехать

Лучший сезон для поездок — лето, когда всё вокруг в цвету и зелени, а в озёрах и речках можно купаться. Осенью Тверская область превращается в рай для грибников и ягодников. Зимой и весной немноголюдно, но дороги, за исключением трассы М-11, в плохом состоянии.

Республика Дагестан, до 100 000 рублей

Длительность: 9 дней.

Маршрут: Грозный — Рахата — Кванхидатли — Гоор — Чох — Балхар — Кубачи — Дербент — Махачкала.

Зачем ехать

Отправиться в Дагестан нужно за невероятно красивой природой и интересной этнографией. В регионе более сотни языков, разнообразие культур и локальные праздники. Даже соседние сёла могут кардинально отличаться образом жизни и общественным устройством, поэтому путешественников ждёт много открытий.

Регион пока ещё не заезжен, а для местных жителей каждый турист — это гость, то есть важный и уважаемый человек.

Что посетить

Грозный. Несмотря на то, что путешествие будет идти в основном через Дагестан, я советую его начать в столице Чечни — туда легко добраться из других регионов. Полёт до аэропорта Грозного займёт 2,5 часа из Москвы и 3,5 часа из Санкт-Петербурга. Ещё одна причина — современные чеченские небоскрёбы и мечети на контрасте усилят впечатления от живописных и спокойных красот Дагестана.

Село Рахата. Оно расположено в горах в 3 часах езды на автомобиле от Грозного. Там производят настоящие дагестанские бурки — традиционную верхнюю одежду из овечьей шерсти и готовят убеч — пасту из орехов и семечек — на водяной мельнице.

Село Кванхидатли. Если позволяет погода, можно наведаться в соседнее село Кванхидатли, где вручную добывают соль, перемывая много раз песок минеральной водой из местных источников. Кванхидатлинская соль особенно хороша для приготовления колбас и сушёного мяса. Кроме кулинарии её используют и для выделки шкур; технологией владеет сейчас всего пять семей.

Село Гоор. От Кванхидатли лучше сделать крюк и заехать по пути к живописному водопаду Тобот и долине Аварского Койсу. После этого остановиться в селе Гоор. Там на краю пропасти стоят три каменные башни. В 17–18-м веках это был неприступный оборонительный комплекс на самой вершине горы. Оттуда открывается головокружительный вид.

Cело Чох. Здесь дома растут буквально друг на друге. От Чоха удобно добираться до «кавказского «Мачу-Пикчу» — аула-призрака Гамсутль.

Село Балхар. Рядом с ним находится озеро с глиной, мягкой как пластилин, а в окрестных горах — залежи красной и белой. Из них местные мастера делают тонкостенную балхарскую керамику. Рекомендую не просто смотреть, трогать, покупать её, а поучаствовать в мастер-классе в гончарном цеху или домашней мастерской жителей села.

Село Кубачи. В этом месте с 5-го века живут ювелиры. Мастерство кубачинцы передают от отца к сыну, причём в каждой семье есть секретные методы работы серебром и золотом. Изделия отсюда выставляются в Нью-Йоркском Метрополитен-музее и Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Кроме того, из села открывается потрясающий вид на горы, особенно хорошо встречать там туманные рассветы.

Завершать маршрут стоит в Махачкале — из-за транспортной доступности. Но перед этим рекомендую заехать в одну из крупнейших в Евразии естественных дюн — бархан Сары-Кум, где снимали «Белое солнце пустыни», и искупаться в Каспийском море близ древнего города Дербента.

Отдельное погружение — это дагестанская кухня с её лакской, лезгинской, аварской и прочими вариациями. Несмотря на религиозность местных жителей, Дагестан славен своими виноградниками и их продукцией. Можно и нужно заехать в подобное хозяйство, например «Шато Дарго» в Махачкале, где вы будете не просто дегустировать, а помогать со сбором винограда и участвовать в процессе виноделия.

Как добираться

Путешествовать по Дагестану лучше на автомобиле. Маршрут пройдёт по перевалам и горным серпантинам, поэтому нужен хороший внедорожник. Стоимость аренды порядка 8000 рублей в сутки.

Тут вообще довольно много нюансов — Google и «Яндекс.Карты» помогут далеко не всегда. Как и везде на Кавказе, если едешь первый раз, лучше спрашивать дорогу у местных. Но в описанном маршруте слишком обширный и разнообразный регион, поэтому проще обратиться к гидам.

Где жить

Ночевать в 3–4-звёздочных гостиницах, шале или гостевых домах. Многие из них уже обзавелись страничкой на booking.com или Airbnb, но самые интересные места лучше искать «на местности». Ночь в горной части Дагестана обойдётся в пределах 2000–3000 рублей за номер, при этом кроме питания вам гарантированы увлекательные беседы с местными жителями. Гостиница поприличнее в Махачкале и Дербенте будет стоить в пределах 4000–5000 рублей без питания и «атмосферных вечеров у камина».

Как оплачивать

В городских гостиницах и ресторанах можно без проблем расплачиваться картой. В сёлах — онлайн-переводы или наличные. На каждой второй заправке оплата карточками.

Когда ехать

Зимой дороги засыпает снегом — в горы не проехать. Лето довольно сухое, но жара переносимая (+25–35 градусов). Самое комфортное время — начало осени.

Остров Итуруп, от 200 000 рублей

Длительность: 4 дня.

Маршрут: Курильск — плато Янкито — бухта Касатка — вулкан Баранского — Чёрные дюны и Белые скалы.

Зачем ехать

На Курильские острова нужно ехать за природой — это главное богатство «русской Исландии». Самый большой и насыщенный достопримечательностями остров — Итуруп: там и гейзеры, и вулканы, и водопады, и медведи.

Курильск. Это единственный город на Итурупе. Достопримечательностей там нет, но зато есть аэропорт и гостиницы. Если вы не любитель палаточного отдыха, то каждый вечер придётся возвращаться в него, чтобы переночевать.

Лавовое плато Янкито. Место, где лава действующего вулкана Богдан Хмельницкий соприкоснулась с холодными водами Охотского моря. В результате образовались скалы причудливой формы. Время в этом месте как будто замерло. Скалы находятся в 15 минутах езды от Курильска, но проехать (как и в другие места Итурупа) можно только на внедорожнике.

Бухта Касатка. Она расположена на живописном Тихоокеанском побережье острова. До 1945 года там находились японские поселения, и именно отсюда авианосцы с самолётами на борту отправились атаковать Пёрл-Харбор. Прогуливаясь по живописному берегу, можно найти керамические черепки — останки прошлой жизни. Отдельное удовольствие — исследовать местные гроты и пещеры. Во времена войны здесь были склады боеприпасов и военные лаборатории, местами они усыпаны гильзами.

Вулкан Баранского . Это действующий вулкан в центре Итурупа с горячим водопадом и термальными источниками у подножия. К нему ведёт хорошая по местным меркам дорога, а вблизи построена база отдыха.

По пути обязательно стоит остановиться в небольшой долине с фумаролами — трещинами в лаве, по которым поднимаются струи горячих паров воды и вулканических газов, — и двумя озёрами «Голубые глазки». В них содержатся минералы, придающие воде голубой оттенок, а «берега» покрыты желтоватой серной коркой. Вода в них — кипяток, поэтому туристы развлекаются тем, что варят в них яйца.

Чёрные дюны и Белые скалы. В 30 км от Курильска находится настоящее чудо природы. Чёрные магнитные пески встречаются с белыми скалами из пемзы. Раньше эти места находились под водой, и лава, вытекавшая из подводных недр, пенилась, пузырилась и застывала. Так и образовались пемзовые отложения, которые после очередного землетрясения поднялись над морем.

Во время путешествия однозначно нужно попробовать местные деликатесы — гребешка, крабов и палтуса, они особенно хороши. Самое известное и посещаемое кафе на острове — «Альянс». Итуруп — маленький удалённый остров, сервиса на нём нет, но это компенсируется доброжелательностью местных жителей.

Как добираться

Добраться до Итурупа можно двумя способами: самолётом или паромом из Южно-Сахалинска. Паром идёт 14–18 часов, но если не повезёт с погодой, путешествие продлится и дольше. Самолёт находится в пути час, обычно в день есть пара рейсов, но из-за непогоды их часто отменяют.

Планировать поездку лучше сильно заранее, чтобы купить билеты как можно дешевле. Один только перелёт из Москвы до Южно-Сахалинска обойдется в 20–25 тысяч рублей. Кроме того, Курилы — приграничная территория: чтобы попасть сюда, нужно получить разрешение. Оформляется оно на Госуслугах за 15 рабочих дней.

На Итурупе есть общественный транспорт, но пользоваться им некомфортно: добраться можно лишь до посёлков, да и ходит он редко. Лучше найти гида с собственным внедорожником: с дорогами на острове беда, а путь к вулканам не подскажут даже карты Google. Услуги такого гида обойдутся примерно в 15 000 рублей за сутки.

Как оплачивать

Будьте готовы, что гиду и за жильё нужно будет платить наличкой или банковским переводом по телефону. В кафе и магазинах принимают карты.

Когда ехать

Лучшее время — с июля по сентябрь: нет мошек, туманов, мороси и сильных холодов (в среднем +20 градусов днём).