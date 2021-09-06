Конкурс: Ваши вкусы в еде довольно специфичны? Расскажите об этом

Я люблю борщ с черносливом. Чернослив делает суп в целом чуть слаще и удивительно хорошо сочетается со свёклой.

Рецепт простой: сначала нужно залить чернослив кипятком минут на 20–30. Затем порезать вдоль на соломку средней толщины и потушить вместе с овощами. Вытаскивать его, как лавровый лист в конце, ни в коем случае не надо — кусочки отлично гармонируют со всем остальным.