Конкурс: Ваши вкусы в еде довольно специфичны? Расскажите об этом

Подарим толстовки любителям куриных пупочков и ливерной колбасы.
Материал подготовлен при поддержке «Макдоналдс»
Любите печёночный паштет, тушёную капусту и рассол от оливок? Миксуете «Макфлурри» с картошкой фри, добавляете устрицы в борщ — и боитесь признаться в своих пристрастиях друзьям?
Расскажите о них на TJ — вместе с «Макдоналдс» мы соберём самые необычные истории в статью и наградим их авторов.
Как принять участие
- Авторизоваться на сайте.
- Зайти в редактор, нажав на кнопку «Написать» в шапке сайта.
- Написать рассказ в свой блог (раздел «Мой блог» выбран по умолчанию). Это может быть история первой дегустации, подборка странных продуктов, рассказ о влюблённости в необычное сочетание продуктов или даже рецепт — дайте волю фантазии, но не забывайте про правила TJ.
- В конце текста поставить хештег #моивкусыспецифичны.
Конкурс продлится три недели — с 6 по 26 сентября. Приём работ завершится 19 сентября, а победителей объявим 27 сентября.
Пара примеров от наших гурманов-сотрудников
Кто будет оценивать мой вкус
Самые интересные истории определит жюри — команда из «Макдоналдс» и редакции TJ. Оценивать будут как необычность блюда, так и манеру изложения (отписки в пару строк точно не попадут в шорт-лист). Призы получат десять авторов, чьи вкусы покажутся жюри достаточно специфичными.
Ради чего стараемся
Авторы лучших историй получат толстовки и тряпичные сумки-шоперы из лимитированной коллекции «Макдоналдс». Призы мы отправим победителям курьером в любую точку России.
При чём здесь «Макдоналдс»
Компания не навязывает гостям «популярные сочетания» — в «Макдоналдс» каждый может собрать свой собственный «МакКомбо», который будет ему по душе. Берите всё самое вкусное, а «Макдоналдс» сделает скидку до 30%: блюда в наборе будут стоить дешевле, чем по отдельности. Собирать наборы можно как из основного меню, так и из меню завтраков, но вот смешать их и замиксовать, например, оладушек с «Биг Маком» не выйдет.
Вот такой комбо-набор собрала редакция TJ — голосованием, по всем канонам издания. В идеальный TJ-набор вошли «Шримп Ролл», картошка по-деревенски, кофе и сырный соус.
Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке.
Ага толстовка, знаем проходили
Берется суп, он не греется, вываливается на сковороду и жарится. Добавляешь в него огромное количество лука, чеснока, перца черного и красного МУКИ! для вязкости, томатная паста сверху. Все это жарится до дыма. Потом снимается с огня и остужается на балконе. Потом заносится и после щедрого полива майонезом начинаем есть со сковороды шкрябая по ней ложкой.
@Суслятина Г.К. РЕПОСТ!
Дадим модераторку тем, кто сделает пост на эту тему в наш подсайт.