Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Промо

Конкурс: Ваши вкусы в еде довольно специфичны? Расскажите об этом

Подарим толстовки любителям куриных пупочков и ливерной колбасы.

16 16 комментариев
736 просмотров

Материал подготовлен при поддержке «Макдоналдс»

Любите печёночный паштет, тушёную капусту и рассол от оливок? Миксуете «Макфлурри» с картошкой фри, добавляете устрицы в борщ — и боитесь признаться в своих пристрастиях друзьям?

Расскажите о них на TJ — вместе с «Макдоналдс» мы соберём самые необычные истории в статью и наградим их авторов.

Как принять участие

  1. Авторизоваться на сайте.
  2. Зайти в редактор, нажав на кнопку «Написать» в шапке сайта.
  3. Написать рассказ в свой блог (раздел «Мой блог» выбран по умолчанию). Это может быть история первой дегустации, подборка странных продуктов, рассказ о влюблённости в необычное сочетание продуктов или даже рецепт — дайте волю фантазии, но не забывайте про правила TJ.
  4. В конце текста поставить хештег #моивкусыспецифичны.

Конкурс продлится три недели — с 6 по 26 сентября. Приём работ завершится 19 сентября, а победителей объявим 27 сентября.

Пара примеров от наших гурманов-сотрудников

Я люблю борщ с черносливом. Чернослив делает суп в целом чуть слаще и удивительно хорошо сочетается со свёклой.

Рецепт простой: сначала нужно залить чернослив кипятком минут на 20–30. Затем порезать вдоль на соломку средней толщины и потушить вместе с овощами. Вытаскивать его, как лавровый лист в конце, ни в коем случае не надо — кусочки отлично гармонируют со всем остальным.

Сергей Макаров
менеджер по работе с ключевыми клиентами

Творог я ем только с соевым соусом. Это необычное сочетание открыла моя мама и поделилась им с таким восторгом, что не попробовать было просто нельзя.

В студенческие времена мои завтраки не были особо разнообразными, и немного солёного творога было лучшим, что я могла заставить себя съесть в 6 утра. Сейчас завтракаю так не часто, но если под рукой оказывается творог — ем его только с соусом (и иногда посыпаю кунжутом).

Дарья Хохлова
менеджер по продукту

Кто будет оценивать мой вкус

Самые интересные истории определит жюри — команда из «Макдоналдс» и редакции TJ. Оценивать будут как необычность блюда, так и манеру изложения (отписки в пару строк точно не попадут в шорт-лист). Призы получат десять авторов, чьи вкусы покажутся жюри достаточно специфичными.

Ради чего стараемся

Авторы лучших историй получат толстовки и тряпичные сумки-шоперы из лимитированной коллекции «Макдоналдс». Призы мы отправим победителям курьером в любую точку России.

При чём здесь «Макдоналдс»

Компания не навязывает гостям «популярные сочетания» — в «Макдоналдс» каждый может собрать свой собственный «МакКомбо», который будет ему по душе. Берите всё самое вкусное, а «Макдоналдс» сделает скидку до 30%: блюда в наборе будут стоить дешевле, чем по отдельности. Собирать наборы можно как из основного меню, так и из меню завтраков, но вот смешать их и замиксовать, например, оладушек с «Биг Маком» не выйдет.

Вот такой комбо-набор собрала редакция TJ — голосованием, по всем канонам издания. В идеальный TJ-набор вошли «Шримп Ролл», картошка по-деревенски, кофе и сырный соус.

Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения — по ссылке.

16 16 комментариев
2
{ "author_name": "Юлия Казаченко", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u043e\u0438\u0432\u043a\u0443\u0441\u044b\u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u0447\u043d\u044b"], "comments": 16, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": true, "subsite_label": "promo", "id": 432881, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 06 Sep 2021 12:16:36 +0300", "is_special": false }
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виталий Лановой

14

Ага толстовка, знаем проходили

Ответить
Виталий

Lofoten Forsake

1

Знаем примеряли. 

Ответить

Суслятина Г.К.

5
Ответить

Одинокий корабль

5

я копрофил и люблю промо на тж

Ответить

Alexander Skvortsov

3

Берется суп, он не греется, вываливается на сковороду и жарится. Добавляешь в него огромное количество лука, чеснока, перца черного и красного МУКИ! для вязкости, томатная паста сверху. Все это жарится до дыма. Потом снимается с огня и остужается на балконе. Потом заносится и после щедрого полива майонезом начинаем есть со сковороды шкрябая по ней ложкой.

Ответить
Alexander

Неизвестный череп

0

И кряхтя

Ответить
Alexander

Жалкий Мика

0

а кряхтишь? А как потом обои себя ведут?

Ответить

Письменный лолипоп

1

@Суслятина Г.К. РЕПОСТ!

Ответить
Письменный

Суслятина Г.К.

2

Дадим модераторку тем, кто сделает пост на эту тему в наш подсайт.

Ответить
Суслятина

Владислав

1

Ждите пост 😘

Ответить

Дорожный яд

1

Ооо промо, где открыты комментарии, и оценки

Ответить

Maksim Derkach

0
Ответить

Фамилия и имя

0

Толстовка и сумка из лимитированной коллекция, ой бляяяяя….

Ответить

Евгений Миронов

0

Редакции ТЖ не хватает масок анонимусов на фотках.

Ответить

Случайный якорь

0

Подарим толстовки любителям куриных пупочков и ливерной колбасы.

Когда начал обещать, то уже не можешь остановиться. Это уже становится навязчивой идеей. После обещаний по всем соцсетям потом уже никто и не вспомнит про то, что обещали, но не подарили.

Ответить

Jeremy B.

0

Сливаю воду из дошика

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 16 комментариев
Обсуждаемое
Интернет
Павел Дуров считает, что рандомные сериалы Netflix и видеоролики TikTok тормозят продуктивность мозга человека
И призывает очистить свой разум от липкой грязи нерелевантного контента
292
Новости
Военные мятежники в Гвинее задержали президента страны, объявили о роспуске правительства и отмене конституции
Посольство РФ призвало россиян не выходить на улицы.
88
Twitter
Запись в подсайте Twitter
#tw_Saver_max
76
Популярное за три дня
Дизайн и архитектура
В Екатеринбурге уничтожили арт-объект, посвящённый коррупции в «Роскосмосе»
Голубятню, раскрашенную в цвета госкорпорации и названную «Центром управления помётов», снесли.
55
Twitter
Запись в подсайте Twitter
#tw_Gulay_Pole
80
Дизайн и архитектура
В Нижнем Новгороде восстановили Судейскую вышку, построенную в 1988 году для проведения юношеских игр по гребле
Здание в стиле неоконструктивизма: лестницы под разными углами и разные объёмы, — символ движения вверх в спорте.
56
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null