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«Сбер» предложил перестать постить самый надоевший мем сентября

В ролике шутка про 3 сентября приносит людям одни несчастья.

Материал подготовлен при поддержке «Сбера»

«Сбер» запустил рекламный ролик о шутках про третье сентября — в нём герои, которые продолжают смеяться над мемом, оказываются в неприятных жизненных ситуациях.

Первый герой ролика — молодой человек. После шутки о третьем сентября от него уходит девушка. От второго персонажа — девушки, отворачиваются подруги, заметив, что она посмеялась над шуткой. Для третьего героя мем становится последней каплей в крайне неудачном дне.

Видео рекламирует подписку «СберПрайм+» с доступом к библиотеке «СберЗвук», где можно послушать осенний плейлист без надоевшей песни. В подписку также входят бесплатное обслуживание «СберКарты», пакет «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko, скидки в сервисы «Самокат», Delivery Club, «Ситимобил», «СберМаркет». Оформить подписку можно на сайте.

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» стала популярным мемом в 2011 году после публикации рэпера Рика Росса со строчками из песни.

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