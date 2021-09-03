«Сбер» предложил перестать постить самый надоевший мем сентября

В ролике шутка про 3 сентября приносит людям одни несчастья.
Материал подготовлен при поддержке «Сбера»
«Сбер» запустил рекламный ролик о шутках про третье сентября — в нём герои, которые продолжают смеяться над мемом, оказываются в неприятных жизненных ситуациях.
Первый герой ролика — молодой человек. После шутки о третьем сентября от него уходит девушка. От второго персонажа — девушки, отворачиваются подруги, заметив, что она посмеялась над шуткой. Для третьего героя мем становится последней каплей в крайне неудачном дне.
Видео рекламирует подписку «СберПрайм+» с доступом к библиотеке «СберЗвук», где можно послушать осенний плейлист без надоевшей песни. В подписку также входят бесплатное обслуживание «СберКарты», пакет «Оптимум» онлайн-кинотеатра Okko, скидки в сервисы «Самокат», Delivery Club, «Ситимобил», «СберМаркет». Оформить подписку можно на сайте.
Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» стала популярным мемом в 2011 году после публикации рэпера Рика Росса со строчками из песни.