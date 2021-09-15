Эксперимент: Мы попробовали снять вирусный ролик и собрать миллион просмотров

Рассказываем, что у нас вышло.
Материал подготовлен при поддержке «ВКонтакте»
«ВКонтакте» предложили нам протестировать свой сервис «Клипы», в котором можно создать короткие вертикальные видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Рассказываем, как проходил эксперимент, что нам удалось наснимать и как отреагировали подписчики на новый формат в сообществе TJ.
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Анализируем тренды
Для эксперимента мы выбрали жанр «залипательных видео», которые идеально подходят, чтобы расслабиться — например, в конце дня. Поверхностный анализ платформ для видеоконтента подтвердил гипотезу: видео, на которых что-то монотонно мнут, режут или складывают, до сих пор собирают миллионы просмотров (а люди составляют из них часовые подборки).
Нырнули чуть поглубже: pop-it потихоньку выходит из моды, мыло как материал для натирания или плавления давно не используют, а вот кинетический песок и всякие текстурные пенки и жидкости сейчас на пике популярности. Мы пошли по проверенной схеме: выбрали самые просматриваемые ролики и постарались придумать что-то похожее. В шорт-лист попали сценарии с кодовыми названиями:
- «Пропускаем разные предметы через картофеледавилку»;
- «Делаем всякое с кинетическим песком»;
- «Красиво выжимаем тюбики с кремом».
Ставим KPI
Мы решили публиковать ролики от имени сообщества TJ. Провернуть такую историю и опубликовать ролик пока могут только сообщества, у которых есть либо галочка верификации, либо 500 тысяч подписчиков (в будущем такая функция появится у всех, включая страницы брендов и магазинов).
Лента рекомендаций клипов живёт по своим законам, поэтому подписчики и охваты стены сообщества не особо важны (у TJ во «ВКонтакте» их 700 тысяч) — в рекомендации платформы может попасть как паблик-миллионник, так и ноунейм с двумя друзьями.
Поэтому, конечно, мы нацелились на миллион просмотров (при охватах в 15 тысяч просмотров на пост). Решили взглянуть, как дела у других сообществ, и здраво оценить свои шансы. Выяснили, что количество подписчиков не сильно сказывается на просмотрах. Вот, например, сколько собрали самые популярные ролики у сообществ-миллионников:
Кажется, что набрать 200 тысяч просмотров, когда тебя читает четыре миллиона, — раз плюнуть. Но есть и обратные примеры:
Словом, просмотры — вещь неконтролируемая. Надежда на миллион всё ещё есть. Но даже если ничего не получится, обещали себе не расстраиваться: если бы создать вирусный ролик можно было по «рецепту», каким бы тогда был интернет?
Оправдались — едем снимать!
Снимаем и монтируем
Приехали в студию. Здесь был не только оператор, но и звукорежиссёр: мы захотели добавить в ролики немного ASMR, потому что у некоторых людей от шёпота, пошаркивания и постукивания случается «брейнгазм» — такая сенсорная реакция вроде мурашек или приятного покалывания в затылке.
Мы решили снимать все ролики разом и закупили инвентарь с излишком — на случай, если что-то пойдёт не так. Оно и пошло — не все тюбики красиво давились, не весь песок красиво резался, не все слаймы отлеплялись от рук.
Довольно простая на первый взгляд съёмка заняла у нас четыре часа, ещё несколько дней ушло на монтаж и работу со звуком. На выходе получилось пять роликов, три из них попали в шорт-лист на публикацию.
А ещё мы задумали бизнес-линч и позвали прокомментировать наш подход Данияра — блогера, чьи ролики набирают миллионы просмотров, а сам он создаёт клипы для крупного мобильного оператора.
Анализируем алгоритмы
Классный ролик лишь половина успеха. Важно грамотно его продвигать. Поэтому мы попробовали чуть лучше разобраться в алгоритмах «Клипов ВКонтакте» — там ролик можно «завирусить» бесплатно. Для чистоты эксперимента все лайфхаки мы искали в сети самостоятельно, а уже потом посоветовались с командой «Клипов» и попросили указать на ошибки.
Вот, что нам удалось узнать в результате поисков:
- Важно верно выставить кадр. «Клипы ВКонтакте» — строго про вертикальные видео: направление кадра должно совпадать с направлением экрана (то есть оба — по вертикали), а длиться он должен не больше минуты. Важно помнить про «слепые зоны» — части экрана, закрытые текстом и иконками: то есть кадр лучше отцентровать.
- Музыку можно брать только из библиотеки «Клипов». В роликах можно использовать только треки из библиотеки — их авторы дали на это согласие. Если использовать музыку, которой нет в каталоге (за этим следит искусственный интеллект), у клипа отключат звук. Попробуем наложить на один из роликов музыку и посмотрим, как на него отреагируют алгоритмы — будут ли рекомендовать лучше?
Публиковать лучше в определённые временные слоты. В сети рекомендуют дозировать контент и выдерживать небольшую паузу между постингом новых роликов, чтобы постоянно быть на виду у зрителя. Но однозначных рекомендаций относительно конкретного времени для постинга мы не нашли. Решили ориентироваться на опыт сообщества: лучше всего наши посты собирали в начале и в конце рабочего дня.
- Нельзя забывать про описание ролика. Авторы платформы ратуют за базовые правила хорошего письма: не выбирать кликбейтные заголовки, не писать капсом, не злоупотреблять хештегами (хватит двух-трёх). Нам это близко, хотя, стоит признаться, после нарезки разноцветного песка захотелось пуститься во все тяжкие (но мы быстро себя остановили).
Публикуем
Ролики мы решили выкладывать друг за другом с шагом в три-четыре дня — так, чтобы клип и сам собрал достаточно просмотров, и помог собрать их предыдущему ролику (после просмотра одного автоматически открывается следующий). А чтобы залипательные видео не смотрелись инородно в ленте материалов TJ, дополнили их «цитатами» из мемов.
После публикации клипы собрали в среднем по 100 тысяч просмотров. При этом «картофеледавилка», на которую возлагали большие надежды, набрала меньше всех — слегка подпортила статистику. Клипы понравились не всем нашим читателям, хотя в целом реакции не сильно отличались от любых других комментариев под редакционными публикациями:
За клипами последовала массовая отписка — мы даже побили годовой рекорд. Норма для сообщества TJ — примерно 70 человек в день, во время публикации клипов эта отметка поднялась до 150–170 человек. Последили за охватами публикаций (они не упали) и решили, что клипами просто напомнили о себе неактивной аудитории — о появлении новых роликов «ВКонтакте» сообщает красной кнопкой в нижнем меню:
Сейчас у некоторых пользователей появилась возможность отписываться от уведомлений о новых клипах (и для этого не обязательно отписываться от TJ). Отключить красный индикатор они смогут на странице клипов сообщества:
Казалось бы, на этом эксперимент закончен и можно довольствоваться тем, что есть. Но спустя пару недель после публикации наших роликов у «Клипов» появился новый раздел — тематические подборки. Подборки формируются автоматически с помощью технологий распознавания лиц и предметов — наши ролики, например, попали в «Залипалово» и собрали ещё по 200 тысяч просмотров каждый.
Подборки помогли компенсировать отток аудитории: в день, когда клипы попали в «Залипалово», у нас случился практически рекорд по подпискам.
Делаем выводы
Завышенные ожидания (мы ждали миллиона просмотров) не дали нам порадоваться, в общем-то, довольно неплохими результатам: 100–120 тысяч просмотров каждого ролика при среднем охвате постов в 15 тысяч. Релиз «Подборок» исправил ситуацию и дал нам шанс всё-таки собрать миллион (правда, в сумме за три ролика).
Кажется, главная ошибка была как раз в том, что мы гнались за трендами: выбрали популярные в массах «залипательные» видео, хотя на TJ гораздо лучше бы зашёл научпоп, разборы мемов или нестандартные новости.
Поэтому если у вас есть идеи для клипов в TJ, после которых от сообщества не захочется отписываться, — оставьте их в комментариях. Возможно, наша видеоблогерская карьера закончится не так быстро.
А если идеями делиться не хочется — снимите ролик самостоятельно. Мы протестировали только несколько функций «Клипов» — помимо библиотеки бесплатной музыки, в сервисе есть управление жестами, AR-эффекты, фильтры, маски и другие механики для быстрого старта в самостоятельной обработке видео.
Если нет времени читать — сразу переходите к просмотру.
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