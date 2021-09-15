Эксперимент: Мы попробовали снять вирусный ролик и собрать миллион просмотров

Рассказываем, что у нас вышло.

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Материал подготовлен при поддержке «ВКонтакте»

«ВКонтакте» предложили нам протестировать свой сервис «Клипы», в котором можно создать короткие вертикальные видео на самые разные темы: от развлечений до образования. Рассказываем, как проходил эксперимент, что нам удалось наснимать и как отреагировали подписчики на новый формат в сообществе TJ.

Если нет времени читать — сразу переходите к просмотру.

Анализируем тренды

Для эксперимента мы выбрали жанр «залипательных видео», которые идеально подходят, чтобы расслабиться — например, в конце дня. Поверхностный анализ платформ для видеоконтента подтвердил гипотезу: видео, на которых что-то монотонно мнут, режут или складывают, до сих пор собирают миллионы просмотров (а люди составляют из них часовые подборки).

Нырнули чуть поглубже: pop-it потихоньку выходит из моды, мыло как материал для натирания или плавления давно не используют, а вот кинетический песок и всякие текстурные пенки и жидкости сейчас на пике популярности. Мы пошли по проверенной схеме: выбрали самые просматриваемые ролики и постарались придумать что-то похожее. В шорт-лист попали сценарии с кодовыми названиями:

«Пропускаем разные предметы через картофеледавилку»;

«Делаем всякое с кинетическим песком»;

«Красиво выжимаем тюбики с кремом».

Ставим KPI

Мы решили публиковать ролики от имени сообщества TJ. Провернуть такую историю и опубликовать ролик пока могут только сообщества, у которых есть либо галочка верификации, либо 500 тысяч подписчиков (в будущем такая функция появится у всех, включая страницы брендов и магазинов).

Лента рекомендаций клипов живёт по своим законам, поэтому подписчики и охваты стены сообщества не особо важны (у TJ во «ВКонтакте» их 700 тысяч) — в рекомендации платформы может попасть как паблик-миллионник, так и ноунейм с двумя друзьями.

Поэтому, конечно, мы нацелились на миллион просмотров (при охватах в 15 тысяч просмотров на пост). Решили взглянуть, как дела у других сообществ, и здраво оценить свои шансы. Выяснили, что количество подписчиков не сильно сказывается на просмотрах. Вот, например, сколько собрали самые популярные ролики у сообществ-миллионников:

VK Fest Количество просмотров у самых популярных клипов телеканала ТНТ

Кажется, что набрать 200 тысяч просмотров, когда тебя читает четыре миллиона, — раз плюнуть. Но есть и обратные примеры:

Словом, просмотры — вещь неконтролируемая. Надежда на миллион всё ещё есть. Но даже если ничего не получится, обещали себе не расстраиваться: если бы создать вирусный ролик можно было по «рецепту», каким бы тогда был интернет?

Оправдались — едем снимать!

Снимаем и монтируем

Приехали в студию. Здесь был не только оператор, но и звукорежиссёр: мы захотели добавить в ролики немного ASMR, потому что у некоторых людей от шёпота, пошаркивания и постукивания случается «брейнгазм» — такая сенсорная реакция вроде мурашек или приятного покалывания в затылке.

Инвентарь для съёмки роликов

Мы решили снимать все ролики разом и закупили инвентарь с излишком — на случай, если что-то пойдёт не так. Оно и пошло — не все тюбики красиво давились, не весь песок красиво резался, не все слаймы отлеплялись от рук.

И не только от рук

Довольно простая на первый взгляд съёмка заняла у нас четыре часа, ещё несколько дней ушло на монтаж и работу со звуком. На выходе получилось пять роликов, три из них попали в шорт-лист на публикацию.

Остальные ролики — по ссылке

А ещё мы задумали бизнес-линч и позвали прокомментировать наш подход Данияра — блогера, чьи ролики набирают миллионы просмотров, а сам он создаёт клипы для крупного мобильного оператора.

Начиная снимать подобные видео для социальных сетей, авторы часто допускают одну и ту же ошибку — просто ориентируются на тренды и не пытаются создать оригинальный контент. На мой взгляд, тренды стоит адаптировать под тематику бренда или паблика. Хороший пример здесь — магазин инструментов «Левша», который использует популярную сейчас тему астрологии и сравнивает инструменты со знаками зодиака. Так выходит и про инструмент рассказать, и в раздел «Рекомендации» попасть. Данияр Шарипов контент-креатор

Анализируем алгоритмы

Классный ролик лишь половина успеха. Важно грамотно его продвигать. Поэтому мы попробовали чуть лучше разобраться в алгоритмах «Клипов ВКонтакте» — там ролик можно «завирусить» бесплатно. Для чистоты эксперимента все лайфхаки мы искали в сети самостоятельно, а уже потом посоветовались с командой «Клипов» и попросили указать на ошибки.

Вот, что нам удалось узнать в результате поисков:

Важно верно выставить кадр. «Клипы ВКонтакте» — строго про вертикальные видео: направление кадра должно совпадать с направлением экрана (то есть оба — по вертикали), а длиться он должен не больше минуты. Важно помнить про «слепые зоны» — части экрана, закрытые текстом и иконками: то есть кадр лучше отцентровать.

«Клипы ВКонтакте» — строго про вертикальные видео: направление кадра должно совпадать с направлением экрана (то есть оба — по вертикали), а длиться он должен не больше минуты. Важно помнить про «слепые зоны» — части экрана, закрытые текстом и иконками: то есть кадр лучше отцентровать. Музыку можно брать только из библиотеки «Клипов». В роликах можно использовать только треки из библиотеки — их авторы дали на это согласие. Если использовать музыку, которой нет в каталоге (за этим следит искусственный интеллект), у клипа отключат звук. Попробуем наложить на один из роликов музыку и посмотрим, как на него отреагируют алгоритмы — будут ли рекомендовать лучше?



В роликах можно использовать только треки из библиотеки — их авторы дали на это согласие. Если использовать музыку, которой нет в каталоге (за этим следит искусственный интеллект), у клипа отключат звук. Попробуем наложить на один из роликов музыку и посмотрим, как на него отреагируют алгоритмы — будут ли рекомендовать лучше? Публиковать лучше в определённые временные слоты. В сети рекомендуют дозировать контент и выдерживать небольшую паузу между постингом новых роликов, чтобы постоянно быть на виду у зрителя. Но однозначных рекомендаций относительно конкретного времени для постинга мы не нашли. Решили ориентироваться на опыт сообщества: лучше всего наши посты собирали в начале и в конце рабочего дня.

Нельзя забывать про описание ролика. Авторы платформы ратуют за базовые правила хорошего письма: не выбирать кликбейтные заголовки, не писать капсом, не злоупотреблять хештегами (хватит двух-трёх). Нам это близко, хотя, стоит признаться, после нарезки разноцветного песка захотелось пуститься во все тяжкие (но мы быстро себя остановили).

Уникальный контент — это не только про сюжет клипа, но и про каналы публикаций. На платформе стоит размещать ролики, которых ещё нет в других сервисах и социальных сетях. На ваших видео не должно быть посторонних водяных знаков, эффектов, фильтров и масок. У таких клипов меньше шансов попасть в рекомендации. Старайтесь снимать клипы в едином стиле, а если хотите сменить тему или жанр — делайте это плавно, чтобы не спровоцировать отток аудитории. Никита Самойлов руководитель разработки «Клипов ВКонтакте»

По моему опыту, достаточно выпускать один ролик в неделю, чтобы держаться на уровне 300 тысяч просмотров. Ролики можно выкладывать в любое время дня — это, как правило, не влияет на количество просмотров (или я просто никогда не замечал связи). Подпись не должна раскрывать содержания ролика, наоборот, лучше создавать с помощью неё интригу. Оптимальный размер подписи для ролика, по-моему, 3–4 слова, а хештеги стоит использовать трёх уровней: локальный (#моющийпылесос), общий (#пылесос) и глобальный (#уборка). Данияр Шарипов контент-креатор

Публикуем

Ролики мы решили выкладывать друг за другом с шагом в три-четыре дня — так, чтобы клип и сам собрал достаточно просмотров, и помог собрать их предыдущему ролику (после просмотра одного автоматически открывается следующий). А чтобы залипательные видео не смотрелись инородно в ленте материалов TJ, дополнили их «цитатами» из мемов.

Ролик с красиво выдавливающимся кремом получил отсылку к мему «про рыбов»

После публикации клипы собрали в среднем по 100 тысяч просмотров. При этом «картофеледавилка», на которую возлагали большие надежды, набрала меньше всех — слегка подпортила статистику. Клипы понравились не всем нашим читателям, хотя в целом реакции не сильно отличались от любых других комментариев под редакционными публикациями:

Реакции на редакционные публикации в соцсетях, одна часть — из постов с клипами, другая — из предыдущих публикаций

За клипами последовала массовая отписка — мы даже побили годовой рекорд. Норма для сообщества TJ — примерно 70 человек в день, во время публикации клипов эта отметка поднялась до 150–170 человек. Последили за охватами публикаций (они не упали) и решили, что клипами просто напомнили о себе неактивной аудитории — о появлении новых роликов «ВКонтакте» сообщает красной кнопкой в нижнем меню:

Красная точка, кстати, раздражала наших читателей больше всего: чтобы убрать её, нужно было посмотреть новый клип

Сейчас у некоторых пользователей появилась возможность отписываться от уведомлений о новых клипах (и для этого не обязательно отписываться от TJ). Отключить красный индикатор они смогут на странице клипов сообщества:

100 тысяч просмотров — удивительно высокий результат для старта! Хороший анализ на этапе подготовки дал свои плоды. Не стоит расстраиваться, если отметку в 100 тысяч пересечь не удалось. У такого видеоконтента неограниченный срок жизни, и со временем ролики найдут своего зрителя и привлекут в сообщество новых подписчиков. Но и отписок, к сожалению, не избежать, даже если снимать ролики, максимально подходящие под контент паблика. Данияр Шарипов контент-креатор

Казалось бы, на этом эксперимент закончен и можно довольствоваться тем, что есть. Но спустя пару недель после публикации наших роликов у «Клипов» появился новый раздел — тематические подборки. Подборки формируются автоматически с помощью технологий распознавания лиц и предметов — наши ролики, например, попали в «Залипалово» и собрали ещё по 200 тысяч просмотров каждый.

Если клип попал в подборку, над его описанием появится иконка с названием темы. Нажав на неё, можно посмотреть другие видео, схожие по тематике.

Подборки помогли компенсировать отток аудитории: в день, когда клипы попали в «Залипалово», у нас случился практически рекорд по подпискам.

«Подборки» сделали из «Клипов» — дополнительного канала распространения контента — настоящий канал продвижения и привлекли в сообщество TJ свежую аудиторию

Делаем выводы

Завышенные ожидания (мы ждали миллиона просмотров) не дали нам порадоваться, в общем-то, довольно неплохими результатам: 100–120 тысяч просмотров каждого ролика при среднем охвате постов в 15 тысяч. Релиз «Подборок» исправил ситуацию и дал нам шанс всё-таки собрать миллион (правда, в сумме за три ролика).

Кажется, главная ошибка была как раз в том, что мы гнались за трендами: выбрали популярные в массах «залипательные» видео, хотя на TJ гораздо лучше бы зашёл научпоп, разборы мемов или нестандартные новости.

Поэтому если у вас есть идеи для клипов в TJ, после которых от сообщества не захочется отписываться, — оставьте их в комментариях. Возможно, наша видеоблогерская карьера закончится не так быстро.