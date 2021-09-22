Инструкция: как настроить на смартфоне приём оплаты по банковским картам

Как физические пластиковые карты постепенно выходят из повседневного оборота — их заменяют цифровые дубликаты в электронных кошельках — так и традиционные POS-терминалы уже не единственное решение для приёма оплаты. ПСБ предлагает услугу SoftPOS — с ней смартфон можно использовать как POS-терминал.
Материал подготовлен при поддержке ПСБ
О чём речь
Технология SoftPOS позволяет принимать безналичные платежи за товары и услуги через смартфон с операционной системой Android.
Такая технология может быть интересна малому и микробизнесу, курьерским службам, торговым точкам с небольшой проходимостью и другим компаниям, которым не надо выдавать большое количество чеков за короткое время. Предприниматели могут экономить на покупке и обслуживании POS-терминала, при этом не нарушать требований законодательства.
SoftPOS соответствует международному стандарту безопасности данных платёжных карт PCI DSS.
Как пользоваться услугой
- Для настройки SoftPOS потребуется любой телефон с NFC-модулем, работающий на Android 9.0 и выше. У владельцев смартфонов Apple воспользоваться технологией не получится: iOS, в отличие от Android, не разрешает внешним приложениям использовать NFC модуль.
- Необходимо скачать приложение Tap2Go из Google Play.
- Для получения учётных данных компании, которая будет принимать платежи, необходимо принять оферту на эквайринг с банком. Это можно сделать как дистанционно, так и в отделении банка. Процесс настройки займёт 8 рабочих часов.
Окей, настроили — что дальше?
После того, как клиент принял оферту, ему не нужно вручную связывать смартфон с банковским счётом. Привязка произойдет автоматически к указанным в оферте реквизитам.
Принимать платежи через SoftPOS можно с карт платёжных систем Visa, Masterсard и «Мир». Можно — и по QR-коду: сгенерировать его легко прямо в приложении. В этом случае деньги пройдут через «Систему быстрых платежей».
Деньги от клиентов зачисляются на счёт три раза в день — при оплате банковской картой. И сразу же — если платёж прошёл по «Системе быстрых платежей».
Покупатель, оплачивающий товар или услугу, автоматически получает электронный чек на телефон или e-mail.
Комиссия за эквайринг составляет от 1,19% до 1,99% в зависимости от сферы деятельности . Или 1% —при подключении к акции «1% на все».
Статистику по всем совершенным операциям и платежам можно найти в личном кабинете.