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Промо

Инструкция: как настроить на смартфоне приём оплаты по банковским картам

Как физические пластиковые карты постепенно выходят из повседневного оборота — их заменяют цифровые дубликаты в электронных кошельках — так и традиционные POS-терминалы уже не единственное решение для приёма оплаты. ПСБ предлагает услугу SoftPOS — с ней смартфон можно использовать как POS-терминал.

2 2 комментария
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Материал подготовлен при поддержке ПСБ

О чём речь

Технология SoftPOS позволяет принимать безналичные платежи за товары и услуги через смартфон с операционной системой Android.

Такая технология может быть интересна малому и микробизнесу, курьерским службам, торговым точкам с небольшой проходимостью и другим компаниям, которым не надо выдавать большое количество чеков за короткое время. Предприниматели могут экономить на покупке и обслуживании POS-терминала, при этом не нарушать требований законодательства.

SoftPOS соответствует международному стандарту безопасности данных платёжных карт PCI DSS.

Как пользоваться услугой

  1. Для настройки SoftPOS потребуется любой телефон с NFC-модулем, работающий на Android 9.0 и выше. У владельцев смартфонов Apple воспользоваться технологией не получится: iOS, в отличие от Android, не разрешает внешним приложениям использовать NFC модуль.
  2. Необходимо скачать приложение Tap2Go из Google Play.
  3. Для получения учётных данных компании, которая будет принимать платежи, необходимо принять оферту на эквайринг с банком. Это можно сделать как дистанционно, так и в отделении банка. Процесс настройки займёт 8 рабочих часов.

Окей, настроили — что дальше?

После того, как клиент принял оферту, ему не нужно вручную связывать смартфон с банковским счётом. Привязка произойдет автоматически к указанным в оферте реквизитам.

Принимать платежи через SoftPOS можно с карт платёжных систем Visa, Masterсard и «Мир». Можно — и по QR-коду: сгенерировать его легко прямо в приложении. В этом случае деньги пройдут через «Систему быстрых платежей».

Деньги от клиентов зачисляются на счёт три раза в день — при оплате банковской картой. И сразу же — если платёж прошёл по «Системе быстрых платежей».

Покупатель, оплачивающий товар или услугу, автоматически получает электронный чек на телефон или e-mail.

Комиссия за эквайринг составляет от 1,19% до 1,99% в зависимости от сферы деятельности . Или 1% —при подключении к акции «1% на все».

Статистику по всем совершенным операциям и платежам можно найти в личном кабинете.

2 2 комментария
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Sergey Michko

это круто

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Maksim Derkach

еще и комиссии отчислять

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