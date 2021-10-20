Коротко: умные часы Amazfit GTR 3 Pro

Они отслеживают показатели здоровья владельца и работают месяц от одного заряда

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Материал подготовлен при поддержке Amazfit

Для кого

Для мужчин, живущих в ритме мегаполиса и следящих за здоровьем, стилем и привычками.

Чем интересны умные часы

Работают на базе собственной операционной системе Zepp OS, при этом совместимы с iOS и Android, позволяют устанавливать сторонние приложения.

Держат заряд до 30 дней в экономном режиме и до 12 дней — в стандартном.

В один клик мониторят четыре показателя здоровья: частоту сердечных сокращений, сатурацию, дыхание и уровень стресса

Отслеживают фазы сна, показатели 150 спортивных режимов, из которых восемь определяются автоматически, а также определяют индекс персональной активности (PAI), который учитывает всю физическую активность владельца за день.

Водонепроницаемы на глубине до 50 метров.

Могут принимать звонки по Bluetooth через встроенный микрофон и динамик.

В памяти часов можно сохранить до 3 Гб музыки.

Имеют кожаный ремешок, у часов тонкий корпус (10,7 мм), весят они 32 грамма.

Что ещё нужно знать

Цена умных часов от 16 990 рублей, они уже в продаже.

Мировая премьера Amazfit GTR 3 PRO состоялась 11 октября, вместе с ней на рынок вышли ещё две модели с силиконовым ремешком — GTR 3 и GTS 3.