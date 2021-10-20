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Промо

Коротко: умные часы Amazfit GTR 3 Pro

Они отслеживают показатели здоровья владельца и работают месяц от одного заряда

26 26 комментариев
1940 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Amazfit

Для кого

Для мужчин, живущих в ритме мегаполиса и следящих за здоровьем, стилем и привычками.

Чем интересны умные часы

  • Работают на базе собственной операционной системе Zepp OS, при этом совместимы с iOS и Android, позволяют устанавливать сторонние приложения.
  • Держат заряд до 30 дней в экономном режиме и до 12 дней — в стандартном.
  • В один клик мониторят четыре показателя здоровья: частоту сердечных сокращений, сатурацию, дыхание и уровень стресса
  • Отслеживают фазы сна, показатели 150 спортивных режимов, из которых восемь определяются автоматически, а также определяют индекс персональной активности (PAI), который учитывает всю физическую активность владельца за день.
  • Водонепроницаемы на глубине до 50 метров.
  • Могут принимать звонки по Bluetooth через встроенный микрофон и динамик.
  • В памяти часов можно сохранить до 3 Гб музыки.
  • Имеют кожаный ремешок, у часов тонкий корпус (10,7 мм), весят они 32 грамма.

Что ещё нужно знать

  • Цена умных часов от 16 990 рублей, они уже в продаже.
  • Мировая премьера Amazfit GTR 3 PRO состоялась 11 октября, вместе с ней на рынок вышли ещё две модели с силиконовым ремешком — GTR 3 и GTS 3.
Узнать больше

ООО «Сеть Связной», ОГРН 1057748288850, ИНН 7714617793, КПП 771401001, 123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4.

26 26 комментариев
1
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26 комментариев
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Спасибо за материал, пойду закажу умные часы Amazfit GTR 3 Pro

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18
Служебный химик

Заказал всей семье

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14
Andrey Fedorov

Я заказал еще и своей собаке!

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7
Антигравитационный торт

Взял все три модели, ношу на руках и еще кое где

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4
Bad Mother Fucker

а не спадают?

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2
Антигравитационный торт

куда им с ноги спадать?

Ответить
1
Bad Mother Fucker

в трусы

Ответить
1
Антигравитационный торт

кто же ходит в трусах имея часы Amazfit GTR 3 Pro?

Ответить
3
Bad Mother Fucker

не знаю, это же новинка

Ответить
2
Rr r

у меня было много разных часов и брайтлинг и омега и ролекс но таких как #умныечасыAmazfitGTR3Pro ещё не было. именно #умныечасыAmazfitGTR3Pro показали мне какими должны быть настоящие часы. они показывают время, у них кожаный ремешок а цена всего 16990 рублей. на рынке есть много умных часов но только #умныечасыAmazfitGTR3Pro самые лучшие. я купил две пары #умныечасыAmazfitGTR3Pro потому что хороших умных часов не бывает. покупайте #умныечасыAmazfitGTR3Pro и вы всегда будете умными. #умныечасыAmazfitGTR3Pro - лучшие умные часы.

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12
Гордый корабль
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8
Rr r

а ты заказал #умныечасыAmazfitGTR3Pro? если нет то закажи #умныечасыAmazfitGTR3Pro

Ответить
1
Vlad I

а я купил две пары #умныечасыAmazfitGTR3Pro чтобы им не было скучно и они общались друг с другом пока я сплю!

Ответить
0
Rr r

у меня вот был интересный случай пришёл в магазин а на руке #умныечасыAmazfitGTR3Pro. кассир обратила внимание на часы сказала ух ты а что у вас на руках я ответил #умныечасыAmazfitGTR3Proна ответила а где можно их купить я бы взяла две пары да только не знаю. я ей подсказал она ответила спасибо обязательно возьму себе #умныечасыAmazfitGTR3Pro и дала хлеб бесплатно. #умныечасыAmazfitGTR3Pro - это не только часы и ремешок это статусность и возможность быть на вершине.

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1
Ударный алмаз

никогда не носил умных часов, но в этот раз куплю.
часы от народа

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6
Vlad I

(исп) #умныечасыAmazfitGTR3Pro от народа

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3
Положительный чайник

Тоже заказал себе Amazfit GTR 3 Pro на этом сайте, самое главное бесплатно и без СМС. Чтобы заказать Amazfit GTR 3 Pro на сайте мне не пришлось даже регистрироваться, всем рекомендую. ред.

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2
Гордый корабль

Я уже год ношу Amazfit Neo, стоят как ремешок на эполвотч и выглядят прикольно. А, и батарейка на пару недель, хех

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1
Beerman

а я джва года Bip 2, чуть дороже, конечно, примерно как два ремешка от Эппл Ватч. Цветной постоянно включенный экран, месяц без зарядки и WR50. Выглядят, правда, так себе, не попонтоваться. Одно плохо, больше часов с такими экранами они не делают

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1
Давний химик

кратко , ёмко , доступно , и по делу. я заинтересован, пошел заказывать.

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1
123

А почему только для мужчин то? Мониторят сексуальную энергию?

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1
Alexander the Nth

Главный пиздец тут прячется в софте. Нахуй надо.

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0
Служебный химик

извинись

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1
Alexander the Nth

топ за свои деньги

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0
Саша Кораблёв

Интересно, откуда пошёл миф, что 5 ATM означает, будто в часах можно погружаться в воду на глубину до 50 метров? В них даже нырять нельзя. ред.

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0
Wojciech Soska

Мне больше интересно, почему именно для часов решили придумать новые обозначения для защиты от влаги, когда есть вполне стандартизированный IP.

Хотя ответ напрашивается сам собой — чтоб люди покупали 5 ATM и ныряли с ними под воду, а потом приходили в сервис и получали отказ с формулировкой "Негарантос. Вы характеристики-то читали? Мифов своих напридумывают и технику топят".

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0
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