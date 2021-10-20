Коротко: умные часы Amazfit GTR 3 Pro

Они отслеживают показатели здоровья владельца и работают месяц от одного заряда
Материал подготовлен при поддержке Amazfit
Для кого
Для мужчин, живущих в ритме мегаполиса и следящих за здоровьем, стилем и привычками.
Чем интересны умные часы
- Работают на базе собственной операционной системе Zepp OS, при этом совместимы с iOS и Android, позволяют устанавливать сторонние приложения.
- Держат заряд до 30 дней в экономном режиме и до 12 дней — в стандартном.
- В один клик мониторят четыре показателя здоровья: частоту сердечных сокращений, сатурацию, дыхание и уровень стресса
- Отслеживают фазы сна, показатели 150 спортивных режимов, из которых восемь определяются автоматически, а также определяют индекс персональной активности (PAI), который учитывает всю физическую активность владельца за день.
- Водонепроницаемы на глубине до 50 метров.
- Могут принимать звонки по Bluetooth через встроенный микрофон и динамик.
- В памяти часов можно сохранить до 3 Гб музыки.
- Имеют кожаный ремешок, у часов тонкий корпус (10,7 мм), весят они 32 грамма.
Что ещё нужно знать
- Цена умных часов от 16 990 рублей, они уже в продаже.
- Мировая премьера Amazfit GTR 3 PRO состоялась 11 октября, вместе с ней на рынок вышли ещё две модели с силиконовым ремешком — GTR 3 и GTS 3.
у меня было много разных часов и брайтлинг и омега и ролекс но таких как #умныечасыAmazfitGTR3Pro ещё не было. именно #умныечасыAmazfitGTR3Pro показали мне какими должны быть настоящие часы. они показывают время, у них кожаный ремешок а цена всего 16990 рублей. на рынке есть много умных часов но только #умныечасыAmazfitGTR3Pro самые лучшие. я купил две пары #умныечасыAmazfitGTR3Pro потому что хороших умных часов не бывает. покупайте #умныечасыAmazfitGTR3Pro и вы всегда будете умными. #умныечасыAmazfitGTR3Pro - лучшие умные часы.
а я купил две пары #умныечасыAmazfitGTR3Pro чтобы им не было скучно и они общались друг с другом пока я сплю!
у меня вот был интересный случай пришёл в магазин а на руке #умныечасыAmazfitGTR3Pro. кассир обратила внимание на часы сказала ух ты а что у вас на руках я ответил #умныечасыAmazfitGTR3Proна ответила а где можно их купить я бы взяла две пары да только не знаю. я ей подсказал она ответила спасибо обязательно возьму себе #умныечасыAmazfitGTR3Pro и дала хлеб бесплатно. #умныечасыAmazfitGTR3Pro - это не только часы и ремешок это статусность и возможность быть на вершине.
Мне больше интересно, почему именно для часов решили придумать новые обозначения для защиты от влаги, когда есть вполне стандартизированный IP.
Хотя ответ напрашивается сам собой — чтоб люди покупали 5 ATM и ныряли с ними под воду, а потом приходили в сервис и получали отказ с формулировкой "Негарантос. Вы характеристики-то читали? Мифов своих напридумывают и технику топят".