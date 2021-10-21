Конференция «Цифровое сообщество 2021» в рамках региональной стратегии «Сообщество единого цифрового будущего».

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Материал подготовлен при поддержке Huawei

Для кого

Для всех заинтересованных в цифровых технологиях.

Чем интересно

Пленарная сессия и шесть секций конференции посвящены изменениям в экономике, которые происходят под влиянием цифровизации.

Участники смогут познакомиться с технологиями искусственного интеллекта и зеленой энергетики, узнать больше о машинном обучении, использовании цифровых решений при создании электростанций, разработке ПО с открытым исходным кодом и технологии 5G.

На конференции выступят более 40 представителей крупных компаний: Huawei, «Газпром нефть», «Уралхим», «Яндекс», SberCloud. Зрители смогут задать вопросы спикерам.

Представители «СберАвто» и «Работа.ру» расскажут, как внедряли облачные технологии и что из этого вышло.

На выставке инновационных проектов будут представлены новейшие разработки Huawei и партнеров в области цифровых технологий.

Что ещё нужно знать