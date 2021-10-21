Коротко: конференция о цифровой трансформации экономики от Huawei Статьи редакции
Конференция «Цифровое сообщество 2021» в рамках региональной стратегии «Сообщество единого цифрового будущего».
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Материал подготовлен при поддержке Huawei
Для кого
Для всех заинтересованных в цифровых технологиях.
Чем интересно
- Пленарная сессия и шесть секций конференции посвящены изменениям в экономике, которые происходят под влиянием цифровизации.
- Участники смогут познакомиться с технологиями искусственного интеллекта и зеленой энергетики, узнать больше о машинном обучении, использовании цифровых решений при создании электростанций, разработке ПО с открытым исходным кодом и технологии 5G.
- На конференции выступят более 40 представителей крупных компаний: Huawei, «Газпром нефть», «Уралхим», «Яндекс», SberCloud. Зрители смогут задать вопросы спикерам.
- Представители «СберАвто» и «Работа.ру» расскажут, как внедряли облачные технологии и что из этого вышло.
- На выставке инновационных проектов будут представлены новейшие разработки Huawei и партнеров в области цифровых технологий.
Что ещё нужно знать
«Цифровое сообщество 2021» пройдет с 26 по 27 октября. Зрителям будет доступна онлайн-трансляция всего мероприятия.
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