Xiaomi позволит ограбить свой магазин

Но на это будет всего 30 секунд.
Материал подготовлен при поддержке Xiaomi
Компания запускает квест «Xiaomi 11T игра в Киномагию». Победителя наградят нестандартным призом: ему дадут полминуты на то, чтобы «ограбить» центральный магазин бренда и вынести любые товары. А к комплекту «добытого» добавят новый смартфон Xiaomi 11T.
Ещё десять участников с лучшими результатами в квесте получат умные браслеты Mi Smart Band 6.
Как участвовать
Для начала нужно найти конкурсный сайт в Google (пригодится ключевая фраза «Xiaomi 11T игра в Киномагию») и пройти авторизацию через «ВКонтакте». Это первое задание квеста.
На сайте есть несколько мини-игр — победителем конкурса станет тот, кто успешно пройдёт все и наберёт максимальное количество очков в финальном состязании. Сделать это нужно до 11 ноября включительно.
Победителя объявят на сайте конкурса в ночь с 11 на 12 ноября. Счастливчику оплатят проезд до флагманского магазина Xiaomi в Москве (а также проживание, если победитель иногородний).
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет.