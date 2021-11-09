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Xiaomi позволит ограбить свой магазин

Но на это будет всего 30 секунд.

13 13 комментариев
303 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Xiaomi

Компания запускает квест «Xiaomi 11T игра в Киномагию». Победителя наградят нестандартным призом: ему дадут полминуты на то, чтобы «ограбить» центральный магазин бренда и вынести любые товары. А к комплекту «добытого» добавят новый смартфон Xiaomi 11T.

Ещё десять участников с лучшими результатами в квесте получат умные браслеты Mi Smart Band 6.

Как участвовать

Для начала нужно найти конкурсный сайт в Google (пригодится ключевая фраза «Xiaomi 11T игра в Киномагию») и пройти авторизацию через «ВКонтакте». Это первое задание квеста.

На сайте есть несколько мини-игр — победителем конкурса станет тот, кто успешно пройдёт все и наберёт максимальное количество очков в финальном состязании. Сделать это нужно до 11 ноября включительно.

Победителя объявят на сайте конкурса в ночь с 11 на 12 ноября. Счастливчику оплатят проезд до флагманского магазина Xiaomi в Москве (а также проживание, если победитель иногородний).

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет.

Подробнее

18+ Общий срок конкурса: 08.11.21 — 12.11.2021. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте

13 13 комментариев
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Alexander Personazhe

Xiaomi позволит ограбить свой магазин

100% попадание в ЦА.

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2
Желающий Мика

победит сотрудник магазина, скриньте

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1
Антигравитационный торт

типа надо устроится продаваном? а классно они придумали, я сначала даже не понял

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2
испанский смех

а потом как понял!

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3
Желающий Мика

ну или близкий к персналу человек, в оьбщем свой, который спустя какое то время аккуратно всё вернет на прилавки

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1
испанский смех

или не вернет

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1
Желающий Мика

вернет вернет. паспорт то в залоге

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0
Abrek Fraudovich

Чего?

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0
jibob87715@ecofreon.com

Ничего.

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0
Тиджей

ну ладно

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0
Желающий Мика

А потом вас посадят на бутылку

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0
jibob87715@ecofreon.com

Mi bottle

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0
THEKRONOS31 .

Хорошая попытка, товарищ майор

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0
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