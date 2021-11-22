Коротко: найти проверенных специалистов для ремонта квартиры

С помощью сервиса с безопасной оплатой и поэтапным контролем работ онлайн.
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Материал подготовлен при поддержке «Метра квадратного»
Для кого
Для всех, кому нужна помощь в ремонте и разработке дизайн-проекта.
Чем интересно
«Метр квадратный» — экосистема недвижимости (проект группы ВТБ), которая помогает купить или арендовать квартиру, отремонтировать её или организовать переезд.
Часть её услуг теперь доступна и пользователям «ВТБ Онлайн» в разделе «Сервисы для дома». Среди них:
- Разработка дизайн-проекта. На выбор два тарифа: «Экспресс» и «Авторский». В первый входят планы расположения мебели, освещения, сантехники и электровыводов, а также ведомость, закрепляющая объёмы работ, — всё на основе замеров и предпочтений клиента. Стоимость фиксированная — 15 тысяч рублей. В «Авторский» тариф помимо перечисленного входит дизайн-концепция по индивидуальным пожеланиям, планы (возведения перегородок, отделки и развёртки стен с указанием материалов), 3D-визуализация, помощь в выборе мебели. Стоимость — 1,8 тысячи рублей за квадратный метр. А при оформлении через «ВТБ Онлайн» до конца года можно получить скидку 15%.
- Предчистовая отделка. В неё входят стяжка пола, штукатурка, шпатлёвка, грунтовка стен, устройство дверных проёмов и подоконников, разводка труб, монтаж электропроводки и другие работы. Сервис обещает сдать готовый объект не позднее, чем через 45 дней, если его площадь не больше 100 квадратных метров.
- Ремонт под ключ. Предчистовая и чистовая отделка — строго по техническому проекту, который специалисты компании-исполнителя подготовят заранее на основе пожеланий клиента. За ходом работ можно следить в личном кабинете, там отображается каждый этап ремонта.
Что ещё нужно знать
- Сервис сам отбирает исполнителей: по опыту работы (не менее 3 лет), репутации на рынке и юридической истории.
- Стоимость любой услуги известна заранее и закрепляется в договоре. А для большей безопасности расчёты происходят через специальный счёт ВТБ.
- Средства списываются только после выполнения этапа работ и только если клиент принимает результат. В случае замечаний исполнитель за свой счёт исправляет недостатки. А если результат не устраивает полностью, можно вернуть деньги — для этого нужно написать мотивированный отказ.
- Если не уверены, что вам хватает компетентности в оценке и приёмке сложных технических работ (или вы живёте в другом городе и не можете выехать на стройку), можно доверить процесс специалистам «Метра квадратного».
- На любой вид ремонтных работ сервис закрепляет в договоре двухлетнюю гарантию. Если дефект появился не по вине жильца, исполнитель устранит его за свой счёт и возместит убытки.
- Оставить заявку на услугу можно в приложении «ВТБ Онлайн» в разделе «Услуги» → «Сервисы для дома» или в личном кабинете на сайте m2.ru.