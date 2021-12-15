Рюрик не пришёл, Пётр

Три концепции альтернативной истории России.

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Материал подготовлен при поддержке телеканала History

Расхожее выражение гласит, что история не имеет сослагательного наклонения. Тем не менее, «альтернативная история» как форма интеллектуального упражнения не теряет популярности уже многие десятилетия. Специалисты спорят, каким стало бы будущее, если бы той или иной исторической фигуры или события не было. Вот три примера.

Рюрика не призвали княжить на Руси

В девятом веке на территории проживания восточных славян запустились особые социальные процессы, обычно приводящие к образованию государств, отмечает исследователь Антон Горский. Речь об особой стадии между племенным и государственным устройством — вождеством.

Отличие от племенного строя в том, что при вождестве появляются роды наследственной знати. Если в племени со смертью вождя власть не переходила никому из его рода, то при вождестве стали формироваться правящие династии. Так, на территориях западных и южных славян образовалось сразу несколько государств, в то время как у восточных оно было единое — в этом и была одна из основных заслуг Рюрика. Обьединить земли удалось благодаря тому, что Рюрик стал назначать наместников на отдалённых территориях. До этого племена, захватывавшие новые земли, предпочитали договариваться с местными правителями. Рюрик посчитал, что поставить везде «своих людей» — более надежный способ управлять делами в далёких землях.

Долгое время среди специалистов не было согласия по вопросу происхождения Рюрика. С восемнадцатого века — времени, когда история в России оформилась как наука — учёные спорили о том, кем были варяги (к которым относился и Рюрик), пришедшие на Русь. Существовали две точки зрения. Согласно первой, они были скандинавами. Историков, которые так считали, называли норманистами, а тех, кто отрицал эту точку зрения, — антинорманистами. При этом единого мнения среди антинорманистов не было: они считали варягов то западными славянами, то финнами, то балтами. В двадцатом веке споры прекратились и норманнскую теорию приняли в качестве основной.

Что, если бы Рюрик не доехал до Руси? Руси не существует, вместо неё — куча разобщённых княжеств Вакантное место занимает славянский князь-тиран Вместо варяга из-за рубежа просто выписывают другого «менеджера» Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Если бы Рюрика не призвали княжить (или он, например, не доехал бы — мало ли, лень человеку) у каждого восточнославянского народа — полян, словен, древлян, волынян — было бы своё государство. Иными словами, альтернативой Рюрику, объединившему земли, стали бы многочисленные славянские князья, правившие своими небольшими территориями.

Новгородское княжество одержало победу над Московским

В четырнадцатом веке Русь восстанавливалась после нашествия хана Батыя, а иго установилось как система подчинения князей ханам Золотой Орды, отмечает историк Борис Новосельцев. Важно было создать централизованное государство, которое освободилось бы от татарского владычества и стало независимым.

Одним из центров собирания русских земель могло стать Новгородское княжество. Во время нашествия Батыя Новгород не разорили: воины врага не дошли до него, потому что были слишком измождены. Город находился в точке пересечения торговых путей, через него шёл транзит из Северной Европы и Балтии в восточные земли и наоборот. Местные земли были богаты ресурсами — например, пушниной и солью.

Что, если бы Новгород стал столицей Руси вместо Москвы? Новгород сближается с Европой и на долгие годы становится ее главным торговым партнёром Предприимчивые новгородцы затевают войну за выход к Балтийскому морю Новгород в итоге не может обеспечить себя сам, возникает экономический коллапс, начинаются междоусобицы Показать результаты Переголосовать Проголосовать

В случае возвышения Новгорода и его победы над Москвой, Русь, с одной стороны, стала бы колониальной империей, осваивающей Север, Урал и Сибирь. С другой — она продвигалась бы и в балтийские земли, чтобы установить контроль над Ганзой — союзом городов, занимавшихся торговлей по Балтийскому морю: например, Ревелем (ныне Таллином) и Ригой. Военными противниками Новгорода в этом случае стали бы Ливонский и Тевтонский ордена, а также Швеция.

Новгородскому княжеству не удалось стать центром русских земель. Это произошло потому, что Новгород не обладал достаточным человеческим потенциалом, чтобы вести борьбу за главенство, а также зависел от поставок продовольствия из княжеств, находящихся к югу от него. Соответственно, любой передел земли в этих землях ставил Новгород в зависимое положение.

Пётр I не стал императором

Пётр I — историческая фигура, кардинально изменившая уклад русской жизни. Правитель, трансформировавший Московское царство в Российскую империю, провёл значительные преобразования во всех сферах жизни — от военной до образовательной. Если раньше в Европе представления о Руси были полумифическими, то при Петре страна наконец встроилась в международную систему дипломатических отношений. После этого в Россию отправились многочисленные иностранные специалисты, чтобы помочь преодолеть технологическое отставание. А русские дворяне, напротив, потянулись на учёбу в Западную Европу.

Что, если бы Пётр отказался быть императором? Страной правят традиционалисты-выходцы из церкви Никаких реформ: в 2021 году у всех бороды по колено, по улицам ходят медведи Русь не смотрит в сторону Запада и полностью становится «восточным» государством Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Если бы Петра не было, правителем Руси был бы Иван V. Не было бы петровского указа о престолонаследии, согласно которому царь сам объявляет наследника (Пётр этого сделать не успел). Также не было бы Северной войны со Швецией и, как следствие, выхода к Балтийскому морю, не возник бы Петербург, в него не мигрировали бы сотни тысяч специалистов из остальной России, выдающиеся европейские архитекторы не создали бы десятки своих шедевров на российской земле, крупнейшие торговые порты России, скорее всего, сосредоточились только на юге страны. А колыбелью трёх революций стала бы Москва. Кроме того, не было бы значительных изменений в культурной сфере: моральные ориентиры задавали бы бояре с их традиционналистским жизненный укладом, а церковь всё плотнее сплеталась бы с государством.

Некоторые события и личности оставляют столь существенный след в истории, что и спустя века их решения продолжают влиять на ход событий. Таким событиям и личностям посвящен документальный подкаст канала History «Истории о нас».

Так, случайное открытие сибирской нефти принесло СССР триллионы долларов и, по мнению некоторых специалистов, продлило существование советского строя на пару десятилетий. Таблица элементов Менделеева дала стимул развитию химии и становлению её как полноценной науки: без неё у нас не было бы косметики и стройматериалов в их нынешнем виде. А если бы рязанский художник по гриму Максимиллиан Факторович не скопил на билет до острова Эллис в Нью-Йорке, не появился бы бренд Max Factor, на долгие десятилетия задавший стандарты красоты не только в Голливуде, но и во всём мире.