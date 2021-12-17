Возвращать деньги с покупок и получать бесплатный кофе (а ещё — доступ к киносервису)

Рассказ о подписке «Пакет» в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» в 5, 50 и 500 словах — читайте столько, на сколько хватит свободного времени.

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Материал подготовлен при поддержке подписки «Пакет»

В октябре X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», запустила подписку «Пакет». Она позволяет получать повышенный кэшбек на покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке», а также другие предложения, например подписку на онлайн-кинотеатр и аудиосервис. Зачем оформлять подписку — объясняем в 5, 50 и 500 словах и тестируем «Пакет» на редакции TJ.

В 5 словах

Чтобы возвращать деньги за покупки.

В 50 словах

С «Пакетом» можно получать дополнительный кэшбек с покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — и тратить его в следующий визит. А ещё кэшбек на готовую еду, собственную выпечку сети, бесплатный кофе и доставку продуктов, подписку на «СберЗвук» и скидки у других партнёров. «Пакет» платный — но его стоимость легко компенсируется, например, бесплатным IVI.

В 500 словах

Подписка «Пакет» существует в трёх вариантах, они различаются размером кэшбека и стоимостью. Можно оформить подписку только для «Пятёрочки», «Перекрёстка» или обоих магазинов сразу.

Получить привилегии подписки можно во всех городах России. Кэшбек суммируется с программами лояльности, но не распространяется на акционные товары, если вы оформили «Пакет с Перекрёстком».

Вот, что есть в «Пакете» любого вида:

Бесплатный кофе и чай с собой — 100% их стоимости возвращается на карту баллами.



Кэшбек 20% на собственную выпечку сетей.

Кэшбек на готовую еду собственных торговых марок и кулинарию: 20% в «Перекрёстке» и 10% в «Пятёрочке».

Пять бесплатных доставок в месяц из «Пятёрочки» и «Перекрёстка» (с них тоже можно получить повышенный кэшбек), а также бесплатные доставки сервиса «Около».

Кэшбек 10% в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекрёсток».



Подписка на онлайн-кинотеатр IVI и аудиосервис «СберЗвук».

Скидка 20% на анализы от «Инвитро».

Скидка 200 рублей на заказ в AliExpress — раз в месяц.

Баллы на карту «Пятёрочки» в 5Post (кроме «Пакета с Перекрёстком») — сервисе по доставке заказов из интернет-магазинов.

И сколько можно сэкономить на самом деле?

Самые экономные сотрудники TJ решили проверить, окупится ли подписка «Пакет».

Даша Лейзаренко старается планировать бюджет и покупать продукты с выгодой, но экономить получается не всегда. Иногда нужно купить что-то скоропортящееся или просто лень выходить из дома — тогда она делает заказы в сервисах экспресс-доставки. В бюджет на продукты мы включили и траты на алкоголь — с него тоже можно получить кэшбек с «Пакетом».

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Саше Кирилловой из отдела лонгридов готовить обед некогда, поэтому она заказывает готовые блюда онлайн или покупает их на вынос — в том числе в «Перекрёстке». Чтобы получить кэшбек с «Пакетом» на готовую еду, не обязательно идти в магазин — деньги вернутся за заказ кулинарии через приложение.

Выгодно поесть вечером с друзьями с «Пакетом» тоже получится. Иногда редакторы из Петербурга собираются в офисе — и заказывают доставку на большую компанию — за заказ в сервисе «Много Лосося» также вернётся 5% баллами.

SMM-редактор Катя Устинова не мыслит ни одной прогулки без стакана кофе из любимой кофейни. С подпиской «Пакет» 100% стоимости кофе с собой, купленных в «Пятёрочке» и «Перекрёстке», возвращаются на карту магазина. Подписка на один из магазинов позволяет возмещать один купленный напиток в день, «Полный Пакет» — два, так что можно взять кофе для прогулки не только себе, но и другу.

(function (d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/X5Calc/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('x5calc-Coffee'); if (container) { s.onload = function () { new window['X5Calc'].Special({ css: 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/X5Calc/all.min.css?' + ver, container, location: 'post', calc: 'Coffee', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '__specials_version' in window ? window.__specials_version : 0);

Американо в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» обойдётся вам в 50 рублей, а молочные напитки (капучино, латте, кофе с молоком) — в 80 рублей. Поэтому кэшбек мы тоже рассчитали отдельно.

Для редактора отдела лонгридов Оли Щербининой просмотр кино и сериалов не только один из главных видов отдыха, но и работа: она ведёт рубрику «TJ смотрит», где вместе с коллегами и пользователями рассказывает о новинках стримингов. «Пакет» позволит Оле смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре IVI бесплатно — без него она бы платила за подписку 399 рублей каждый месяц.

Для редактора лонгридов Кати Кузнецовой кофе становится ещё вкуснее со свежей выпечкой. Латте и улитка со шпинатом — её обеденный ритуал. Кэшбек «Пакета» распространяется на собственную выпечку «Пятёрочки» и «Перекрёстка» — хлеб, булочки, «косички» и другие продукты.

(function (d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/X5Calc/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('x5calc-Bakery'); if (container) { s.onload = function () { new window['X5Calc'].Special({ css: 'https://a1d3fec-a.akamaihd.net/X5Calc/all.min.css?' + ver, container, location: 'post', calc: 'Bakery', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '__specials_version' in window ? window.__specials_version : 0);