Коротко: первый зимний онлайн-фестиваль VK Fest

{"items":[{"comment_id":7052500,"subsite_id":245416,"user_id":159843,"type":"comment_add","id":7052500,"hash":"7ef64fc9f8f72c5e0438433b6852cad2","date":1640857867,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503023-v-sisteme-upravleniya-pridomovymi-shlagbaumami-nashli-uyazvimost-cherez-nee-ih-mozhno-blokirovat-ili-skachat-lichnye-dannye?comment=7052500","text":"\u041e\u043d \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0441\u0432\u044f\u0437\u044c \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f? \u0415\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0431\u0440\u0435\u043b\u043e\u043a, \u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0435\u0433\u043e \u0441\u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c. \u041d\u0430\u0431\u043e\u0440\u044b \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043d\u0430 \u0430\u043b\u0438\u0448\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":159843,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/159843-roman-olegovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6e0632c-b9a2-e074-8369-ea10b99bf8cf\/","name":"\u0420\u043e\u043c\u0430\u043d \u041e\u043b\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":503023,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503023-v-sisteme-upravleniya-pridomovymi-shlagbaumami-nashli-uyazvimost-cherez-nee-ih-mozhno-blokirovat-ili-skachat-lichnye-dannye","title":"\u0412 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0434\u043e\u043c\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0448\u043b\u0430\u0433\u0431\u0430\u0443\u043c\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c. \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0451 \u0438\u0445 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0441\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052501,"subsite_id":214343,"user_id":8657,"type":"comment_add","id":7052501,"hash":"08d8a409b8d75cdcd17a7cc17d9ff9d8","date":1640857872,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/499020-rodilsya-otzheg-umer-kak-clubhouse-na-tri-mesyaca-zahvatil-internet-utratil-populyarnost-i-ostavil-nasledie?comment=7052501","text":"\u0414\u0430, \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0445\u0430\u0439\u043f\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043c\u0443\u0434\u0430\u043a \u043d\u044b\u043d\u0435 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0435 \u0431\u0440\u0435\u0437\u0433\u0443\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0439\u0441\u0430\u043c\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8657,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8657-stanley-h-tweedle","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f049908a-f3a9-289a-d5b7-a76aa2f150ec\/","name":"Stanley H. Tweedle","isVerified":false},"content":{"id":499020,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/499020-rodilsya-otzheg-umer-kak-clubhouse-na-tri-mesyaca-zahvatil-internet-utratil-populyarnost-i-ostavil-nasledie","title":"\u0420\u043e\u0434\u0438\u043b\u0441\u044f, \u043e\u0442\u0436\u0451\u0433, \u0443\u043c\u0435\u0440: \u043a\u0430\u043a Clubhouse \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0438 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u043b \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442, \u0443\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052503,"subsite_id":232504,"user_id":8657,"type":"comment_add","id":7052503,"hash":"3328a378704f09a7eaeece9f7dbb6486","date":1640857900,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503025-tred-zhaloba-uchastnika-antibabskogo-foruma-na-razdelnyy-byudzhet-i-zhenu-kotoraya-zarabatyvaet-v-neskolko-raz-bolshe?comment=7052503","text":"\u041d\u0430 \u043c\u0435\u043d\u044f \u043a\u043e\u0442 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u044f \u0441\u043f\u0440\u0430\u0448\u0438\u0432\u0430\u044e \u043a\u0442\u043e \u043d\u0430\u0441\u0440\u0430\u043b \u0432 \u0442\u0430\u043f\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":8657,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/8657-stanley-h-tweedle","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f049908a-f3a9-289a-d5b7-a76aa2f150ec\/","name":"Stanley H. Tweedle","isVerified":false},"content":{"id":503025,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503025-tred-zhaloba-uchastnika-antibabskogo-foruma-na-razdelnyy-byudzhet-i-zhenu-kotoraya-zarabatyvaet-v-neskolko-raz-bolshe","title":"\u0422\u0440\u0435\u0434: \u0416\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0431\u0430\u0431\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e\u00bb \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u0436\u0435\u043d\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052506,"subsite_id":232504,"user_id":293225,"type":"comment_add","id":7052506,"hash":"24c7c2e855eed96b9064ce21ab8b1253","date":1640857942,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/502926?comment=7052506","text":"\u0414\u0435\u043b\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0447\u0451\u0440\u043d\u043e\u0435, \u0431\u0435\u043b\u043e\u0435 \u0438 \u0441\u0435\u0440\u043e\u0435. \u041d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u044c \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c, \u043d\u043e \u043a\u043e\u043c\u0443-\u0442\u043e \u0438\u0437\u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u0430 \u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432. \u041d\u0430 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0432\u044b\u0433\u043e\u0440\u0435\u0442\u044c \u0438 \u0443\u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e\u0442 \u0442\u043e\u0433\u043e \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0448\u044c\u0441\u044f, \u0443\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \/ \u0432\u043e\u0441\u043f\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 - \u043d\u0435 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":293225,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/293225-prime-xxvii","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/11a6c0ab-bacb-6b64-cac1-4943abd0d24f\/","name":"PRIME XXVII","isVerified":false},"content":{"id":502926,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/502926","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052507,"subsite_id":232504,"user_id":325154,"type":"comment_add","id":7052507,"hash":"66c661fc112fd738b15cf60eb82a8516","date":1640857966,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503006?comment=7052507","text":"\u042d\u0442\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e\u043b\u0433\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":325154,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/325154-mihail-temnov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8cf4e498-9812-55e2-aa7c-a3e1f87e4cd7\/","name":"\u041c\u0438\u0445\u0430\u0438\u043b \u0422\u0435\u043c\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":503006,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503006","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052508,"subsite_id":232504,"user_id":20443,"type":"comment_add","id":7052508,"hash":"3190fd16d943992086bd52be00c035e9","date":1640857967,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503025-tred-zhaloba-uchastnika-antibabskogo-foruma-na-razdelnyy-byudzhet-i-zhenu-kotoraya-zarabatyvaet-v-neskolko-raz-bolshe?comment=7052508","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f76a15f6-3dda-5a75-9dd8-5064d4e4cdfc\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":20443,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/20443-zhenya-kuzmin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/afc23fc8-54e3-654b-3031-2615bc3768c2\/","name":"\u0416\u0435\u043d\u044f \u041a\u0443\u0437\u044c\u043c\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":503025,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503025-tred-zhaloba-uchastnika-antibabskogo-foruma-na-razdelnyy-byudzhet-i-zhenu-kotoraya-zarabatyvaet-v-neskolko-raz-bolshe","title":"\u0422\u0440\u0435\u0434: \u0416\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0431\u0430\u0431\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e\u00bb \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u0436\u0435\u043d\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052510,"subsite_id":245416,"user_id":159843,"type":"comment_add","id":7052510,"hash":"19ab027a799b62b4e08e61d3ce9a90b5","date":1640857977,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503023-v-sisteme-upravleniya-pridomovymi-shlagbaumami-nashli-uyazvimost-cherez-nee-ih-mozhno-blokirovat-ili-skachat-lichnye-dannye?comment=7052510","text":"\u041c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0438 \u043e\u0434\u043d\u043e, \u043b\u0438\u0448\u044c \u0431\u044b \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":159843,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/159843-roman-olegovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6e0632c-b9a2-e074-8369-ea10b99bf8cf\/","name":"\u0420\u043e\u043c\u0430\u043d \u041e\u043b\u0435\u0433\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":503023,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503023-v-sisteme-upravleniya-pridomovymi-shlagbaumami-nashli-uyazvimost-cherez-nee-ih-mozhno-blokirovat-ili-skachat-lichnye-dannye","title":"\u0412 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0434\u043e\u043c\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0448\u043b\u0430\u0433\u0431\u0430\u0443\u043c\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c. \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0451 \u0438\u0445 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0441\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052511,"subsite_id":245416,"user_id":248862,"type":"comment_add","id":7052511,"hash":"48e2c800221c7e912cc8837fcbc09445","date":1640857995,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503038-v-kirovske-dvornika-s-netradicionnoy-orientaciey-budut-sudit-za-rasprostranenie-pornografii?comment=7052511","text":"\u041d\u0430 \u0448\u0432\u0430\u0431\u0440\u0443 \u0433\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430, \u0430 \u043d\u0435\u0442 \u043e\u043d \u0436\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441 \u043c\u0435\u0442\u043b\u043e\u0439 \u0445\u043e\u0434\u0438\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":248862,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/248862-kintaro","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/220daa20-7761-5d68-fde3-f8798f2c0d65\/","name":"Kintaro","isVerified":false},"content":{"id":503038,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503038-v-kirovske-dvornika-s-netradicionnoy-orientaciey-budut-sudit-za-rasprostranenie-pornografii","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0434\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441 \u043d\u0435\u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0440\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052512,"subsite_id":214344,"user_id":342076,"type":"comment_add","id":7052512,"hash":"07aa13b76cd99245cfe9872cb7e4f872","date":1640857995,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/503013?comment=7052512","text":"\u041d\u0443 \u043d\u0435\u043c\u0443\u0434\u0440\u0435\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u0431\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0432 2012 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043d\u0430\u0435\u0431\u0430\u043b\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":342076,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/342076-oldfag-tv","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/15e4184b-eff5-1d1c-7d00-7a5fd63190f6\/","name":"Oldfag TV","isVerified":false},"content":{"id":503013,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/503013","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0422\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052514,"subsite_id":245416,"user_id":228473,"type":"comment_add","id":7052514,"hash":"af72466714bf9611243a6d5166c9cd42","date":1640858020,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503010-mediazonu-priznali-inoagentom-iz-za-dohodov-ot-google-reklamy-i-ssylok-na-devyat-smi-vklyuchennyh-v-takoy-reestr?comment=7052514","text":"\u041e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0432\u0430\u0435\u043c \u0441\u0430\u0439\u0442 \u0432\u0435\u0441\u0442\u0435\u0439, \u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f, \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443



\u0416\u043c\u0435\u043c \u043d\u0430 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0443 \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c doubleclick.net - \u0433\u0443\u0433\u043b\u043e\u0432\u0430\u044f \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u0430\u044f \u043f\u043b\u0430\u0442\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430



[@2216|\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430] \u043d\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0438\u0442\u0435 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439 \u0443 \u0412\u0413\u0422\u0420 \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043e\u0442 \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439?","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f9be6c85-a81e-56d5-b53f-99c013a4a42f\/"},{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/189f7877-2549-54a3-a340-94ffa82dbace\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":228473,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/228473-nick-rosenberg","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6720a0eb-de3d-5f2b-96d7-2aeaa0be43e6\/","name":"Nick Rosenberg","isVerified":false},"content":{"id":503010,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503010-mediazonu-priznali-inoagentom-iz-za-dohodov-ot-google-reklamy-i-ssylok-na-devyat-smi-vklyuchennyh-v-takoy-reestr","title":"\u00ab\u041c\u0435\u0434\u0438\u0430\u0437\u043e\u043d\u0443\u00bb \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0438 \u00ab\u0438\u043d\u043e\u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c\u00bb \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043e\u0442 Google-\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u0438 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a \u043d\u0430 \u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u044c \u0421\u041c\u0418, \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0451\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0432 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0440\u0435\u0435\u0441\u0442\u0440"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052517,"subsite_id":245416,"user_id":124091,"type":"comment_add","id":7052517,"hash":"dd6d81832171356e62e9e0e5c3e11b66","date":1640858041,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/500481-sledstvie-poprosilo-otpustit-yuriya-hovanskogo-iz-sizo?comment=7052517","text":"\u041a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432\u0438\u0436\u0443, \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442 \u0432\u043a\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0430\u0439\u0442\u0438, \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u044e \u0434\u0432\u0430\u0447\u0435\u0440\u0430 \u043a\u0443\u0440\u044c\u0435\u0440\u0430 \u043c\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0445\u043e\u0442\u0435\u043b, \u043f\u0430\u0440\u0430\u043b\u043b\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044f \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0434\u0435\u043b\u0438\u0432\u0435\u0440\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430\u0445. \u0412 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u043e\u043d \u0442\u0430\u043a \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u043b \u043f\u043e\u0434 180\u043a \u0438 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433 \u0432\u043a\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0430\u0439\u0442\u0438. \u0412\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0447\u0435\u043c \u0441\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0441\u0430\u0439\u0442\u044b \u0438 \u0442\u043f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":124091,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/124091-markus-avreli","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/2f\/4b\/19\/c76d5b138fbd4e.jpg","name":"\u041c\u0430\u0440\u043a\u0443\u0441 \u0410\u0432\u0440\u0435\u043b\u0438","isVerified":false},"content":{"id":500481,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/500481-sledstvie-poprosilo-otpustit-yuriya-hovanskogo-iz-sizo","title":"\u0421\u043b\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0438\u043b\u043e \u043e\u0442\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u042e\u0440\u0438\u044f \u0425\u043e\u0432\u0430\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437 \u0421\u0418\u0417\u041e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052518,"subsite_id":232504,"user_id":31711,"type":"comment_add","id":7052518,"hash":"e84c8cb7157b1603543ec73c9efd4bc1","date":1640858045,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503025-tred-zhaloba-uchastnika-antibabskogo-foruma-na-razdelnyy-byudzhet-i-zhenu-kotoraya-zarabatyvaet-v-neskolko-raz-bolshe?comment=7052518","text":"\u0433\u043e\u0432\u043d\u043e \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435-\u0442\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":31711,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/31711-pavel-osadchuk","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fddb35e-d027-59af-89ee-5d1b39b35bdc\/","name":"Pavel Osadchuk","isVerified":false},"content":{"id":503025,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503025-tred-zhaloba-uchastnika-antibabskogo-foruma-na-razdelnyy-byudzhet-i-zhenu-kotoraya-zarabatyvaet-v-neskolko-raz-bolshe","title":"\u0422\u0440\u0435\u0434: \u0416\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0431\u0430\u0431\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e\u00bb \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u0436\u0435\u043d\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052523,"subsite_id":232504,"user_id":387667,"type":"comment_add","id":7052523,"hash":"29de6e42a48ff6fb2dc8dd4976b6fa90","date":1640858133,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503025-tred-zhaloba-uchastnika-antibabskogo-foruma-na-razdelnyy-byudzhet-i-zhenu-kotoraya-zarabatyvaet-v-neskolko-raz-bolshe?comment=7052523","text":"[@246726|\u0421\u0435\u043a\u0441 \u0438 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \ud83c\udf46\ud83c\udf51] ( \u0361\u00b0 \u035c\u0296 \u0361\u00b0)","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387667,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387667-rustyrazor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa828927-bbbd-5df1-8bb8-dffbd5cb80f7\/","name":"rustyrazor","isVerified":false},"content":{"id":503025,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503025-tred-zhaloba-uchastnika-antibabskogo-foruma-na-razdelnyy-byudzhet-i-zhenu-kotoraya-zarabatyvaet-v-neskolko-raz-bolshe","title":"\u0422\u0440\u0435\u0434: \u0416\u0430\u043b\u043e\u0431\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0431\u0430\u0431\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e\u00bb \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442 \u0438 \u0436\u0435\u043d\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0440\u0430\u0437 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052524,"subsite_id":245416,"user_id":27038,"type":"comment_add","id":7052524,"hash":"9550aaa98902db09e7089aeb7880ce24","date":1640858147,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503023-v-sisteme-upravleniya-pridomovymi-shlagbaumami-nashli-uyazvimost-cherez-nee-ih-mozhno-blokirovat-ili-skachat-lichnye-dannye?comment=7052524","text":"\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0443 \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u043a\u0438 \u0448\u043b\u0430\u0433\u0431\u0430\u0443\u043c\u0430, \u043e \u0447\u0451\u043c \u0440\u0435\u0447\u044c \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435? \u0423 \u043d\u0430\u0441 \u0441\u0435\u0440\u0442\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0442\u044b \u0434\u043b\u044f \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0432 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u043e\u043c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435 \u043b\u0435\u0436\u0430\u0442, \u0430 security by obscurity \u0432\u0441\u0451 \u0435\u0449\u0451 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u0435 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u044b.



\u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0432\u043e\u0442 \u044f \u0441 \u043e\u0441\u043e\u0431\u0435\u043d\u043d\u043e \u0434\u0440\u043e\u0436\u044c\u044e \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u044e \u0437\u0430 \u043f\u043e\u0442\u0443\u0433\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u0435\u0434\u0438\u043d\u0443\u044e \u0431\u0430\u0437\u0443 \u0431\u0438\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u0438\u0438. \u042d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u044f\u043c\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0448\u043d\u043e: \u043c\u043e\u0440\u0434\u0430 - \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u044c \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442, \u0435\u0451 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0435\u043d\u044f\u0435\u0448\u044c :(","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":27038,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/27038-rayslava","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef875bee-3f4d-6260-3be9-597da72fa907\/","name":"rayslava","isVerified":false},"content":{"id":503023,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503023-v-sisteme-upravleniya-pridomovymi-shlagbaumami-nashli-uyazvimost-cherez-nee-ih-mozhno-blokirovat-ili-skachat-lichnye-dannye","title":"\u0412 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0435 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u0438\u0434\u043e\u043c\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0448\u043b\u0430\u0433\u0431\u0430\u0443\u043c\u0430\u043c\u0438 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438 \u0443\u044f\u0437\u0432\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u044c. \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0451 \u0438\u0445 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0441\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052526,"subsite_id":232504,"user_id":418917,"type":"comment_add","id":7052526,"hash":"95276f0ddb6740ea94e8bef239567e54","date":1640858161,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503006?comment=7052526","text":"\u0430 \u0442\u0430\u043c \u0447\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a\u0430\u044f \u0442\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043d\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418917,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/418917-mmt2-0","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca9127b6-a98c-5a51-9c50-829a2b5346c3\/","name":"MMT2.0","isVerified":false},"content":{"id":503006,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503006","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052528,"subsite_id":214349,"user_id":424491,"type":"comment_add","id":7052528,"hash":"312ef03790e7bedd39db660e7f8e2b21","date":1640858190,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/503011-kinopoisk-zadaet-tebe-voprosy-na-protyazhenii-minuty?comment=7052528","text":"\u041d\u0438 \u0443 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438, \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0438\u0442\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":424491,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/424491-mi-sui","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f4394902-3c8d-566c-b40b-85fe63364c9d\/","name":"Mi Sui","isVerified":false},"content":{"id":503011,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/503011-kinopoisk-zadaet-tebe-voprosy-na-protyazhenii-minuty","title":"\u041a\u0438\u043d\u043e\u041f\u043e\u0438\u0441\u043a \u0437\u0430\u0434\u0430\u0451\u0442 \u0442\u0435\u0431\u0435 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u044b \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u044f\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442\u044b"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052529,"subsite_id":232504,"user_id":418917,"type":"comment_add","id":7052529,"hash":"d98f6d37f53198089a9269f9f34326c1","date":1640858254,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503028?comment=7052529","text":"oh my god unbelieveable nobody cares","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":418917,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/418917-mmt2-0","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ca9127b6-a98c-5a51-9c50-829a2b5346c3\/","name":"MMT2.0","isVerified":false},"content":{"id":503028,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/503028","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":7052530,"subsite_id":245416,"user_id":395063,"type":"comment_add","id":7052530,"hash":"0eef7a2be8bcad8db244efe076842dee","date":1640858258,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503038-v-kirovske-dvornika-s-netradicionnoy-orientaciey-budut-sudit-za-rasprostranenie-pornografii?comment=7052530","text":"\u041f\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0434\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":395063,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/395063-fedya-prozorov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c78bebba-1e6c-53a5-8dac-0c43c510d08a\/","name":"\u0424\u0435\u0434\u044f \u041f\u0440\u043e\u0437\u043e\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":503038,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/503038-v-kirovske-dvornika-s-netradicionnoy-orientaciey-budut-sudit-za-rasprostranenie-pornografii","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0440\u043e\u0432\u0441\u043a\u0435 \u0434\u0432\u043e\u0440\u043d\u0438\u043a\u0430 \u0441 \u043d\u0435\u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043e\u0440\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430\u0446\u0438\u0435\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e\u0440\u043d\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u0438"},"isAnonymous":false}]}