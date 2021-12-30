Коротко: первый зимний онлайн-фестиваль VK Fest

Послушать популярных исполнителей можно со 2 по 6 января 2022 года.

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Материал подготовлен при поддержке «VK Музыка»

Для кого

Для всех пользователей «ВКонтакте».

Чем интересно мероприятие

Чтобы не заскучать в холодные зимние каникулы, можно присоединиться к трансляции VK Fest и послушать любимую музыку в прямом эфире.

Выступят более 40 исполнителей разных направлений и жанров: Ёлка, Мари Краймбери, Клава Кока, Пошлая Молли, Сироткин, Manizha, «Три дня дождя», «Би-2», Даня Милохин, Zivert, Cream Soda, Niletto и другие.

Съёмочные площадки будут организованы в нескольких городах: артисты выступят из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Калининграда, Великого Устюга, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Присоединиться и послушать звёзд можно бесплатно.

Что ещё нужно знать

Фестиваль начнётся 2 января в 14:00 по московскому времени и закончится 6 января 2022 года.