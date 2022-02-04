Курицы в аренду и переплавка помолвочных колец — угадайте, какие бизнес-идеи мы выдумали, а какие нет

И не подглядывайте в ответы!

{"id":526504} 741 просмотров

Материал подготовлен при поддержке Adobe

Открыть прибыльный бизнес — дело не из лёгких. Сначала нужно придумать крутую идею, решиться её осуществить, а потом реализовать её так, чтобы и найти клиентов, и получить доход. Мы собрали несколько необычных бизнес-идей, у которых это получилось. А ещё несколько — выдумали и добавили в тот же список. Решить, какие из них настоящие, предлагаем читателям.

Куры в аренду

Во время пандемии люди стали заводить больше домашних питомцев: многим лохмато-усатые компаньоны помогали бороться с одиночеством изоляции и стрессом.

Большей популярностью, конечно, пользовались кошки и собаки, но идею быстро подхватили и предприимчивые фермеры — начав сдавать в аренду… кур. Во-первых, они подходят людям с аллергией на шерсть. Во-вторых, не нужно покупать яйца к завтраку. В-третьих, за время аренды хозяин может проверить себя на прочность: животное в доме — это ответственность, и к ней готовы не все.

Сдавать кур в аренду — наша выдумка или современный бизнес? Однозначно выдумка Это может быть и бизнес! Показать результаты Переголосовать Проголосовать

В США взять кур в аренду можно в разных штатах, такие услуги оказывают сервисы Rent-A-Hen, Rent The Chicke, RentACoop (у последнего, кстати, есть инстаграм-аккаунт). Цены разнятся: $120 (9000 рублей) за две недели и полный комплект с кормом, поилками и тремя цыплятами, или $400 (30 000 рублей, из которых 8000 — залог) за аренду трёх взрослых кур на три месяца. Тем, кто захочет продлить «подписку на кур», делают скидку: с ней аренда составит $60 в месяц. Чаще всего птиц арендуют, чтобы попробовать себя в роли фермера или познакомить детей с животным миром поближе.

Сервис, который разнашивает за вас обувь

Не так давно Dr. Martens выпустил рекламный ролик: в нём поклонники бренда пытаются разными способами растянуть и разносить новые ботинки бренда — обычно очень жёсткие. Например, закапывают в землю или оставляют в морозилке. Заниматься всеми этим (равно как и по две недели «убивать» ноги в новой обуви) не придётся, если довериться грамотному сервису.

Всё работает через приложение: размещаете в нём заказ, прикрепляете фото обуви, заполняете анкету с размером пары, сроками и пожеланиями. А потом просто ждёте несколько дней, пока мастер самоотверженно не натопчет пару километров в ваших новых ботинках (но только по специальному покрытию — подошва должна остаться чистой!) Пользователям, которые заказывают услугу к торжеству — например, к свадьбе или дню рождения, — дают скидку в 10%.

Что скажете про сервис, который разносит неудобные ботинки за вас? Звучит неправдоподобно Звучит как реальная бизнес-идея Показать результаты Переголосовать Проголосовать

По запросу «разносить обувь» Google выдаёт сотни тысяч результатов, предлагая спреи, колодки, лосьоны и услуги мастерских. Однако бизнеса, который превратил бы разнашивание обуви в сервис, мы не нашли — и выдумали его для этого материала. Возможно, вы его создадите?

Человек, который общается за вас с родственниками

Чувство вины перед бабушкой, которой нечем ответить на открытку в WhatsApp или Viber, знакомо многим. Эту проблему решили создатели сервиса, который подбирает вам «заместителя» для общения со старшими родственниками. Он будет разговаривать с ними в чате мессенджера, поздравлять с праздниками в ответ и спрашивать про их самочувствие. Так вы будете в курсе дел родных, при этом не придётся реагировать на неуместные вопросы двоюродной тёти или бородатые анекдоты крёстного.

Делегировать общение с родственниками в WhatsApp — это … … ваша выдумка … вполне рабочая бизнес-модель Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Чем более одиноки наши старшие родственники, тем вероятнее у них развитие депрессии. Социальная изоляция пожилых людей значительно увеличивает риск преждевременной смерти, повышает риск развития деменции на 50%, а риск сердечных заболеваний — на 29%.

Несмотря на всё это, бизнес-идею об общении с дальними родственниками в чатах мы выдумали. Собирать коллекцию открыток «С добрым утром» придётся самостоятельно.

Пуховики на пять размеров больше владельца

Или даже на шесть. Во-первых, так теплее, во-вторых, никто не увидит десять слоёв из подштанников и водолазок, в которых вы выживаете зимой.

Предприниматели из России решили, что сделать такую одежду можно не только комфортной, но и стильной. И начали вручную создавать гигантские пуховики на морозы до −30 ℃. Производство — в небольшом цеху в Подмосковье, а продажи — через сайт и Instagram.

Оверсайз-пуховики из Подмосковья… Звучит дико — и неправда Звучит дико — но интересно Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Тренд на вещи не по размеру не проходит уже пару лет — модные издания делают подборки вроде «17 оверсайз-свитеров, которые нужно купить прямо сейчас» и собирают фото селебрити, отдающих дань тренду.

Про десять слоёв из подштанников мы, конечно, пошутили, но про размер пуховиков — нет. Они действительно очень объёмные. И они существуют. В прошлом году бренд Kakvata принял участие в рекламной кампании Adobe «Cделайте шаг к мечте!». Предприниматели Сергей и Екатерина Булгаковы поделились историей успеха своего оверсайз-бизнеса и рассказали, как спланировать собственный.

Отель для домашних растений

Растения не только радуют глаз — медитативное копание в земле вполне помогает восстановиться после стресса. И если верить выводам новозеландских исследователей, садоводство благотворно влияет на здоровье и благополучие подростков. Неудивительно, что люди в больших городах вкладывают деньги в озеленение своих квартир. Вот только что делать, если вы надолго уезжаете — например, в многомесячную командировку или зимовку на Бали?

Предприниматель из Лондона придумал, как это сделать без лишних хлопот, — и основал отель для домашних растений. На сайте достаточно указать количество цветов и дату «заезда», а после доставить горшки по адресу. За растениями будут приглядывать и ухаживать, а зелёным VIP-клиентам даже устроят спа-день.

Что скажете об идее основать отель для домашних растений? Вы это точно выдумали Звучит логично Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Вы наверняка слышали о зоогостиницах, в которых можно оставлять кошек или собак (такие есть и в России). А вот энтузиаст Фредди Блекетт открыл такой центр «передержки» для цветов в горшках.

У него уже был прибыльный бизнес по продаже растений и аксессуаров к ним, а три года назад он запустил сезонный проект — отель для растений (лендинг оформил в стилистике фильма «Отель „Гранд Будапешт“»). Клиентам он предлагал «побаловать свои растения отдыхом, которого те заслуживают». Номера разобрали за два дня.

Перепродажа ненужных помолвочных колец

Согласно статистике, чем дольше длятся отношения, тем ниже вероятность расставания. Например, риск разойтись в первые два месяца — 70%, при этом каждый год вероятность снижается минимум на 10%, а после пяти лет отношений расстаётся только одна пара из пяти.

Получается, импульсивным влюблённым, обручившимся в первый год отношений, с вероятностью около 60% помолвочное кольцо либо вообще никогда не понадобится, либо его не захочется носить — из-за печальных воспоминаний. Этим решили воспользоваться создатели сервиса по переработке таких колец: украшение можно продать или сдать на переплавку — уничтожив воспоминания, но сохранив деньги.

Перепродавать помолвочные кольца — бизнес или нет? Нет: на самом деле клиентов меньше, чем кажется Да: расскажите, куда нести моё кольцо Показать результаты Переголосовать Проголосовать

Основатель сервиса I Do Now I Don't хотел вернуть продавцу кольцо с бриллиантом после расторгнутой помолвки, но оказалось, это не так просто: продавец предложил вернуть лишь треть от его цены. Так был основан сервис перепродажи помолвочных колец — он соединяет пользователей, которые хотят купить украшения, с теми, кто их продаёт, и берёт себе процент за трансакцию.

Компания Adobe считает, что не бывает неосуществимых бизнес-идей. Нужно только сделать шаг к мечте — и всё получится. Об этом бренд заявляет в новой рекламной кампании «Cделайте шаг к мечте!». В её основе — истории российских предпринимателей.