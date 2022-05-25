Писательница Маргарет Этвуд выпустила «несгораемую» версию «Рассказа служанки» в ответ на цензуру Статьи редакции
В анонсирующем видео 82-летняя Этвуд попыталась сжечь книгу из огнемёта.
Издательство Penguin Random House вместе с писательницей Маргарет Этвуд анонсировало специальную версию романа-антиутопии «Рассказ служанки». Книга напечатана и переплетена с использованием огнеупорных материалов, поэтому такое издание практически невозможно сжечь.
По статистике Американской библиотечной ассоциации, произведение Этвуд входит в число книг, которые чаще всего запрещают или предлагают к запрету в школах. С помощью новой версии романа писательница решила выступить против цензуры и отмены права на аборт, которое рассматривает Верховный суд США.
Издание выставили на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке, который продлится до 7 июня. На 25 мая действующая ставка составляет 45 тысяч долларов (больше 2,5 миллионов рублей). Все вырученные средства передадут некоммерческую организацию PEN America, выступающую в защиту свободы слова.
«Рассказ служанки» — антиутопический роман, опубликованный в 1985 году. Действие происходит в недалёком будущем, где к власти пришли религиозные радикалы, а женщин угнетают и вынуждают вынашивать детей обеспеченных родителей. В 2017 году книга приобрела очередную волну популярности после телеадаптации, а костюмы «служанок» в последние годы всё чаще используют на протестных акциях за права женщин.
Так может стоит решать хочешь ты ребенка или нет до оплодотворения
А если проебался?
Сказано же — дебилизм. Проёбываются только дебилы, нормальные люди всё всегда предусматривают.
как ты предусматриваешь изнасилование?
Не, ну он может предусмотреть
это точно ОН? или она?
Скорее всего это сарказм и мы все забайтились
:)
Достаточно тонко получилось
не ходишь в церковь, одеваешься как шлюха, отплясываешь в своих клубах - вот тебя и изнасиловали. Думаю логика у долбоебов примерно такая
а ещё не надо жить на оккупированной территории, чтобы солдаты-оккупанты вдруг не изнасиловали. Надо всё предусмотреть
вот-вот, ВОСИМЬ ЛЕТ(!) о чем думала?? нужно было бежать в Европу. Блин, там тоже эмигранты могут изнасиловать... Надо ехать где эмигрантов нет, в богатый район. Денег нет. Сссука, да что ж такое?? А где ты была когда твои друзья учились и строили свои успешные бизнесы? Сама, САМА виновата!
так уже
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/18/17763008.shtml
Таблеточку съесть, постинор, типа. К доктору сходить, чтоб чё покрепче прописал.
Невежство - самый главный враг людей, они готовы творить самую лютую дичь и узаконивать тому оправдания, лишь бы не поискать метод цивилизованного разрешения ситуации
после изнасилования оккупантом попроси его сходить в неработающую аптеку принести тебе таблеточку постинора.
Ведёшь половую жизнь - имей запас или поклянчи у соседки.
дядь, ты совсем дурак или прикидываешься?
Постинор не дает 100% гарантии, все зависит от дня цикла и дня происшествия. Что покрепче - это уже и есть медикаментозный аборт, о котором идет речь.
Невежество действительно самый главный враг людей.
Таблетку постинора надо пить сразу.
А вот врождённое уродство можно определить только через несколько недель беременности, когда твои таблеточки уже не помогут
Да, вижу, ты предпочёл бы быть смытым в унитаз.
я прошу дикого пардона, но ведь это и есть аборт. Неважно в каком виде тут речь о прерывании естественного процесса рождения ребенка.
Вы предлагаете по сути тоже самое но предпочитаете называть это "таблеточку съесть", т.е. нарушать принципы гуманности это фу, плохо и недопустимо, но чуть-чуть можно, да?
Ему лет 15, забей
Мне 17, щенок!
наступил кризис, уволили с работы, передумала, расхотела, зачесалась левая пятка - женщина в праве распоряжаться своим биологическим материалом как хочет. Это самый блядский сексизм на свете считать что сперматозоиды мужчины принадлежат только ему, а яйцеклетки женщины почему-то наоборот - кому угодно только не ей. Запретите тогда дрочить - вы же тоже убиваете детей
Убиваем миллионы русских, это геноцид
Против абортов ничего не имею, но аргумент "распоряжаться хочешь ты ребенка или нет" когда уже надо делать аборт, это дебилизм
Под этот аргумент попадает масса вариантов нежелательной беременности от изнасилования до порванного презерватива или подростковой неопытности. Называть их все дебилизмом — тот ещё максимализм.
Так до 9 недели (где-то до 14, вроде) аборт можно делать
А заАбортники в США хотят что бы было вообще без срока)))
Беременность до 14 недели сложно заметить, далеко не всех тошнит, часто продолжают идти месячные, а живот в это время увеличивается совсем немного. А если на 20 недели заметила, а если подросток, а если есть риски, а если не хочешь банально приводить ребенка в этот мир? Куда потом ребенка - в детдом санный? А потом папаньки бегают по судам и доказывают, что дидятко им вжопу не всрался.
добавить сюда ещё надо врождённое уродство, которое можно определить по УЗИ через несколько недель изначально желаемой беременности
Почему?
а если рашистский солдат живет по соседству?
ты слышал про изнасилования? Нет? Так вот, бывают такие случаи
слишком сложно
100% гарантию даёт только воздержание, практикуешь?
ну вот, а поп-певицы недовольны, что лейблы их тик-токи заставляют записывать
С литературной точки зрения книга что то между голодными играми и оттенками серого
надо брать
Не читал, но уважаю.
Бабка отжигает
Ну...всегда есть вода...