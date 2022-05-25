В анонсирующем видео 82-летняя Этвуд попыталась сжечь книгу из огнемёта.

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Издательство Penguin Random House вместе с писательницей Маргарет Этвуд анонсировало специальную версию романа-антиутопии «Рассказ служанки». Книга напечатана и переплетена с использованием огнеупорных материалов, поэтому такое издание практически невозможно сжечь.

По статистике Американской библиотечной ассоциации, произведение Этвуд входит в число книг, которые чаще всего запрещают или предлагают к запрету в школах. С помощью новой версии романа писательница решила выступить против цензуры и отмены права на аборт, которое рассматривает Верховный суд США.

Женщины, которые не могут сами принять решение, иметь им детей или нет, фактически обращены в рабство. Потому что государство претендует на право владеть их телами и указывать, как эти тела следует использовать. Маргарет Этвуд писательница

Издание выставили на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке, который продлится до 7 июня. На 25 мая действующая ставка составляет 45 тысяч долларов (больше 2,5 миллионов рублей). Все вырученные средства передадут некоммерческую организацию PEN America, выступающую в защиту свободы слова.