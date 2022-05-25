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Писательница Маргарет Этвуд выпустила «несгораемую» версию «Рассказа служанки» в ответ на цензуру Статьи редакции

В анонсирующем видео 82-летняя Этвуд попыталась сжечь книгу из огнемёта.

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Издательство Penguin Random House вместе с писательницей Маргарет Этвуд анонсировало специальную версию романа-антиутопии «Рассказ служанки». Книга напечатана и переплетена с использованием огнеупорных материалов, поэтому такое издание практически невозможно сжечь.

По статистике Американской библиотечной ассоциации, произведение Этвуд входит в число книг, которые чаще всего запрещают или предлагают к запрету в школах. С помощью новой версии романа писательница решила выступить против цензуры и отмены права на аборт, которое рассматривает Верховный суд США.

Женщины, которые не могут сами принять решение, иметь им детей или нет, фактически обращены в рабство. Потому что государство претендует на право владеть их телами и указывать, как эти тела следует использовать.

Маргарет Этвуд
писательница

Издание выставили на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке, который продлится до 7 июня. На 25 мая действующая ставка составляет 45 тысяч долларов (больше 2,5 миллионов рублей). Все вырученные средства передадут некоммерческую организацию PEN America, выступающую в защиту свободы слова.

«Рассказ служанки» — антиутопический роман, опубликованный в 1985 году. Действие происходит в недалёком будущем, где к власти пришли религиозные радикалы, а женщин угнетают и вынуждают вынашивать детей обеспеченных родителей. В 2017 году книга приобрела очередную волну популярности после телеадаптации, а костюмы «служанок» в последние годы всё чаще используют на протестных акциях за права женщин.

#книги #цензура #новости

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40 комментариев
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Andrew Gladkov

Так может стоит решать хочешь ты ребенка или нет до оплодотворения

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Юрий Иванков

А если проебался?

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Ktachik

Сказано же — дебилизм. Проёбываются только дебилы, нормальные люди всё всегда предусматривают.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

как ты предусматриваешь изнасилование?

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VirtusX

Не, ну он может предусмотреть

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

это точно ОН? или она?

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VirtusX

Скорее всего это сарказм и мы все забайтились

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Ktachik

:)

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VirtusX

Достаточно тонко получилось

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Кити Щербацкая

не ходишь в церковь, одеваешься как шлюха, отплясываешь в своих клубах - вот тебя и изнасиловали. Думаю логика у долбоебов примерно такая

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

а ещё не надо жить на оккупированной территории, чтобы солдаты-оккупанты вдруг не изнасиловали. Надо всё предусмотреть

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Кити Щербацкая

вот-вот, ВОСИМЬ ЛЕТ(!) о чем думала?? нужно было бежать в Европу. Блин, там тоже эмигранты могут изнасиловать... Надо ехать где эмигрантов нет, в богатый район. Денег нет. Сссука, да что ж такое?? А где ты была когда твои друзья учились и строили свои успешные бизнесы? Сама, САМА виновата!

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

так уже
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/18/17763008.shtml

В Австрии 15-летняя украинка обвинила сирийского…
В Австрии из-под ареста отпустили 19-летнего эмигранта из Сирии, подозреваемого в изнасиловании…
www.gazeta.ru
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Solarex Lotos

Таблеточку съесть, постинор, типа. К доктору сходить, чтоб чё покрепче прописал.

Невежство - самый главный враг людей, они готовы творить самую лютую дичь и узаконивать тому оправдания, лишь бы не поискать метод цивилизованного разрешения ситуации

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

после изнасилования оккупантом попроси его сходить в неработающую аптеку принести тебе таблеточку постинора.

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Solarex Lotos

Ведёшь половую жизнь - имей запас или поклянчи у соседки.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

дядь, ты совсем дурак или прикидываешься?

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unknown

Постинор не дает 100% гарантии, все зависит от дня цикла и дня происшествия. Что покрепче - это уже и есть медикаментозный аборт, о котором идет речь.

Невежество действительно самый главный враг людей.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

Таблетку постинора надо пить сразу.
А вот врождённое уродство можно определить только через несколько недель беременности, когда твои таблеточки уже не помогут

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Solarex Lotos

Да, вижу, ты предпочёл бы быть смытым в унитаз.

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Кити Щербацкая

я прошу дикого пардона, но ведь это и есть аборт. Неважно в каком виде тут речь о прерывании естественного процесса рождения ребенка.
Вы предлагаете по сути тоже самое но предпочитаете называть это "таблеточку съесть", т.е. нарушать принципы гуманности это фу, плохо и недопустимо, но чуть-чуть можно, да?

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Целевой Слава

Ему лет 15, забей

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Ktachik

Мне 17, щенок!

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Кити Щербацкая

наступил кризис, уволили с работы, передумала, расхотела, зачесалась левая пятка - женщина в праве распоряжаться своим биологическим материалом как хочет. Это самый блядский сексизм на свете считать что сперматозоиды мужчины принадлежат только ему, а яйцеклетки женщины почему-то наоборот - кому угодно только не ей. Запретите тогда дрочить - вы же тоже убиваете детей

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Жаль

Убиваем миллионы русских, это геноцид

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Andrew Gladkov

Против абортов ничего не имею, но аргумент "распоряжаться хочешь ты ребенка или нет" когда уже надо делать аборт, это дебилизм

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Ktachik

Под этот аргумент попадает масса вариантов нежелательной беременности от изнасилования до порванного презерватива или подростковой неопытности. Называть их все дебилизмом — тот ещё максимализм.

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Andrew Gladkov

Так до 9 недели (где-то до 14, вроде) аборт можно делать
А заАбортники в США хотят что бы было вообще без срока)))

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RedMoon

Беременность до 14 недели сложно заметить, далеко не всех тошнит, часто продолжают идти месячные, а живот в это время увеличивается совсем немного. А если на 20 недели заметила, а если подросток, а если есть риски, а если не хочешь банально приводить ребенка в этот мир? Куда потом ребенка - в детдом санный? А потом папаньки бегают по судам и доказывают, что дидятко им вжопу не всрался.

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

добавить сюда ещё надо врождённое уродство, которое можно определить по УЗИ через несколько недель изначально желаемой беременности

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Артем Есьман

Почему?

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Андрей Васильев

а если рашистский солдат живет по соседству?

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xgdrterhedhdhgdh xgdrterhedhdhgdh

ты слышал про изнасилования? Нет? Так вот, бывают такие случаи

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Неправильный лолипоп

слишком сложно

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Александр Прохоренко

100% гарантию даёт только воздержание, практикуешь?

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Андрей Лагутин

ну вот, а поп-певицы недовольны, что лейблы их тик-токи заставляют записывать

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Юрий Иванков

С литературной точки зрения книга что то между голодными играми и оттенками серого

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Общий калькулятор

надо брать

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Ласковый Денис

Не читал, но уважаю.
Бабка отжигает

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K P

Ну...всегда есть вода...

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