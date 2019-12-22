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Наука
Артём Мазанов
248

Космический корабль Starliner вернулся на Землю. Он должен был долететь до МКС, но не вышел на орбиту Материал редакции

Аппарат запустили к станции с тестовым манекеном, научным оборудованием и полезным грузом.

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Starliner на ракете-носителе Atlas V

Пилотируемый космический корабль Boeing CST-100 Starliner вернулся на Землю после того, как не смог выйти на заданную орбиту. Об этом NASA сообщило в Твиттере.

Как и планировалось, Starliner приземлился в американском Нью-Мексико. На пилотируемом аппарате не было людей, только манекен и груз.

Starliner запустили 20 декабря с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Atlas V. Из неправильно синхронизированного времени на компьютере аппарата Starliner не смог выйти на орбиту для сближения с Международной космической станцией, поэтому его решили вернуть на Землю.

#новости #космос #boeing

Наука
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1 комментарий
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Слава Б-гу, манекен жив и цел.

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