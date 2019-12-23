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Наука
Дарья Лейзаренко
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N+1 объяснил математическую шутку из твиттера Илона Маска. Над ней нельзя посмеяться, не понимая теории струн Материал редакции

Очень сложно.

18 комментариев
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В N+1 объяснили математический мем из твиттера Илона Маска и разобралась в упоминаемых в шаблоне теориях. Полностью понять шутку могут всего несколько сотен учёных в мире.

12 декабря Маск опубликовал в своём твиттере шутку с четырьмя строчками терминов из теоретической физики, который он взял из сообщества «Meme-theoretic Theoretical Physics Memes» («Мемно-теоретические мемы о теоретической физике»).

Elon Musk @elonmusk
Kids these days have no respect! https://t.co/lfJTJnqllQ
Современные дети не имеют никакого уважения! / «Тот случай, когда дедушка пытается объяснить тебе, что такое лагранжиан квантовой теории поля, а ты показываешь ему свою 6D (2,0) суперконформную теорию поля, которая не имеет лагранжева описания, голографически дуальна M-теории с группой AdS7 × S4 и в случае компактификации по S1 приводит к пятимерной суперсимметричной теории» / «Будущее уже здесь, старик»

В шутке дедушка говорит о лагранжиане квантовой теории поля — функции, описывающей развитие системы в обобщённых координатах. Это понятие относится ко второму и третьему уровню сложности задач — такие знания есть у первокурсников и выпускников физических факультетов.

Внук отвечает терминами с шестого уровня сложности — переднего края исследований, которым занимаются всего несколько сотен учёных в мире. Герой мема занимается изучением шестимерной суперконформной теории поля и упоминает М-теорию, в которой неизвестно, как можно определить лагранжиан. Объяснение его ответа начинается со второго уровня и доходит до шестого — понятий единой теории поля и теории струн.

Андрей Коняев в беседе с TJ отметил, что смысл штуки заключается в том, что раньше физика была другой, а сейчас в ней стало много математики. Коэффициент сложности объяснения по меркам N+1 составляет 8,9 из 10 — «самое сложное».

Андрей Коняев @a_konyaev
Нам потребовалось примерно 30 тысяч знаков, чтобы хотя бы поверхностно объяснить шутку в твиттере @elonmusk про квантовую гравитацию
https://nplus1.ru/material/2019/12/22/simple-math
Как тебе такое, Илон Маск?
Объясняем шутку из твиттера про дедушку и лагранжиан квантовой теории поля
nplus1.ru

#мемы #маск #наука

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18 комментариев
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Илья Богиня

10
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Сергей Ляхов

7
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GuzikovShow

3

Ультрадушнилы

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Georgiy Batalov

GuzikovShow
1

Коняев же.

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Razzy LeeRay

2
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Посторонний

1

  а ты показываешь ему свою 6D (2,0) суперконформную теорию поля, которая не имеет лагранжева описания,

  Герой мема занимается изучением шестимерной суперконформной теории поля и упоминает М-теорию, в которой неизвестно, как можно определить лагранжиан.

Т.е. поц бравирует тем, что не знает, как в его многомерном варианте определять лагранжиан? 
 — Здорово, Миш! Ну чё, какой вчера был счёт? — А я х*й его знает... Ты вообще о чём?!

Ответить

Сергей Звезда

Посторонний
0

может, пожалуйста, кто-нибудь объяснить, мне ставить лайк или дизлайк к этому комментарию?

Ответить

Посторонний

Сергей
4

Ставь суперпозицию.

Ответить

Сергей Звезда

Посторонний
1

это суперпозиция? 

Ответить

Посторонний

Сергей
0

Пациент скорее жив, чем мертв (если це аллюзия на котэ Шрёдингера).

Ответить

Сергей Звезда

Посторо…
1

ой, я так глубоко не думал, это просто о том, что кот сидит в СУПЕРпозиции! (я гуманитарий, прости, пожалуйста)

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Посторонний

Сергей
1

Я подумал, что вероятен этот посыл, но не нашел на скорую руку, как шуткануть.

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Ruslan Sviridov

Сергей
1
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Саги Журжани

1

Нужен Фейнман, чтобы объяснил более понятно

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GuzikovShow

0

Объясните еще вот эту шутку из его твиттера

Ответить

Посторонний

GuzikovShow
0

Переведи да прочти. Звездновойновая романтика.

Перевод по фото онлайн с английского и других…
Перевод текста с фото на английский, испанский, итальянский, немецкий, польский, португальский…
translate.yandex.ru
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Алексей Чугаев

GuzikovShow
0

— закрой глаза, бро
— окей, бро
— что ты видишь, бро?
— ничего, бро
— это моя жизнь без тебя, бро
— бро... :с 

короче, подобный шаблон для мемесов появился ещё год назад, вроде и нужен для того, чтобы выразить как объект №1 небезразличен объекту №2. в данном случае это подогнали под бэби-йоду и гг сериала "мандалорец". я лично часто видел подобные шаблоны, где была изображена собачка и её хозяин. такие дела 

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GuzikovShow

Алексей
0
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