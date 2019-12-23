Прямой эфир
Очень сложно.
В N+1 объяснили математический мем из твиттера Илона Маска и разобралась в упоминаемых в шаблоне теориях. Полностью понять шутку могут всего несколько сотен учёных в мире.
12 декабря Маск опубликовал в своём твиттере шутку с четырьмя строчками терминов из теоретической физики, который он взял из сообщества «Meme-theoretic Theoretical Physics Memes» («Мемно-теоретические мемы о теоретической физике»).
В шутке дедушка говорит о лагранжиане квантовой теории поля — функции, описывающей развитие системы в обобщённых координатах. Это понятие относится ко второму и третьему уровню сложности задач — такие знания есть у первокурсников и выпускников физических факультетов.
Внук отвечает терминами с шестого уровня сложности — переднего края исследований, которым занимаются всего несколько сотен учёных в мире. Герой мема занимается изучением шестимерной суперконформной теории поля и упоминает М-теорию, в которой неизвестно, как можно определить лагранжиан. Объяснение его ответа начинается со второго уровня и доходит до шестого — понятий единой теории поля и теории струн.
Андрей Коняев в беседе с TJ отметил, что смысл штуки заключается в том, что раньше физика была другой, а сейчас в ней стало много математики. Коэффициент сложности объяснения по меркам N+1 составляет 8,9 из 10 — «самое сложное».
Ультрадушнилы
а ты показываешь ему свою 6D (2,0) суперконформную теорию поля, которая не имеет лагранжева описания,
Герой мема занимается изучением шестимерной суперконформной теории поля и упоминает М-теорию, в которой неизвестно, как можно определить лагранжиан.
Т.е. поц бравирует тем, что не знает, как в его многомерном варианте определять лагранжиан?
— Здорово, Миш! Ну чё, какой вчера был счёт? — А я х*й его знает... Ты вообще о чём?!
может, пожалуйста, кто-нибудь объяснить, мне ставить лайк или дизлайк к этому комментарию?
Ставь суперпозицию.
это суперпозиция?
Пациент скорее жив, чем мертв (если це аллюзия на котэ Шрёдингера).
ой, я так глубоко не думал, это просто о том, что кот сидит в СУПЕРпозиции! (я гуманитарий, прости, пожалуйста)
Я подумал, что вероятен этот посыл, но не нашел на скорую руку, как шуткануть.
Объясните еще вот эту шутку из его твиттера
Переведи да прочти. Звездновойновая романтика.
— закрой глаза, бро
— окей, бро
— что ты видишь, бро?
— ничего, бро
— это моя жизнь без тебя, бро
— бро... :с
короче, подобный шаблон для мемесов появился ещё год назад, вроде и нужен для того, чтобы выразить как объект №1 небезразличен объекту №2. в данном случае это подогнали под бэби-йоду и гг сериала "мандалорец". я лично часто видел подобные шаблоны, где была изображена собачка и её хозяин. такие дела