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С 2010 по 2018 год от одного до трёх пусков были неуспешными.
В 2019 году, впервые за 10 лет, все запуски «Роскосмоса» оказались успешными. Госкорпорация за год совершила 24 запуска, 3 из которых — формально не относятся к России. Первым об этом рассказала «Медуза».
13 запусков госкорпорация совершила с космодрома Байконур, семь — с космодрома Плесецк и только один с Восточного. Три запуска, которые формально не относятся к России, Роскосмос совершил с французского космодрома Куру.
До 2019 года, последним безаварийным годом был 2009. Тогда Роскосмос осуществил 32 запуска. С 2010 по 2018 год от одного до трёх запусков ежегодно были неуспешными.
Оло! Статистику по указанным годам давай, да?
Виноват, херню спорол-с. Был пьян, моё поведение недостойно офицера.
Так потому что теперь ракеты святой водой поливают, вы что, причина на самой поверхности.
С какого года Рогозин там во главе?
сегодня ночью пуск Рокота с Гонцами (последний российский пуск в этом году). Но там военные пускают, не Роскосмос