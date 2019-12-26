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Наука
Артём Мазанов
796

В 2019 году все запуски Роскосмоса оказались успешными. Впервые за 10 лет Материал редакции

С 2010 по 2018 год от одного до трёх пусков были неуспешными.

13 комментариев
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​Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк»

В 2019 году, впервые за 10 лет, все запуски «Роскосмоса» оказались успешными. Госкорпорация за год совершила 24 запуска, 3 из которых — формально не относятся к России. Первым об этом рассказала «Медуза».

13 запусков госкорпорация совершила с космодрома Байконур, семь — с космодрома Плесецк и только один с Восточного. Три запуска, которые формально не относятся к России, Роскосмос совершил с французского космодрома Куру.

До 2019 года, последним безаварийным годом был 2009. Тогда Роскосмос осуществил 32 запуска. С 2010 по 2018 год от одного до трёх запусков ежегодно были неуспешными.

#новости #роскосмос

Наука
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13 комментариев
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Weall FAlldown

3

Либерахен

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govna kousoque

1

Русофобы сосатб

Ответить

Askar Gabdulatzyanov

0

как тебе такое, Илон Маск?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Оло! Статистику по указанным годам давай, да?

Ответить

Артём Мазанов

Ипполит
0

В первом предложении есть ссылка, на которой вся статистика! Оло!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Артём
1

Виноват, херню спорол-с. Был пьян, моё поведение недостойно офицера.

Ответить

Dragan Velimirovic

0

#роскомнадзор

Ответить

Ешь Черри

0

Жаль нет статистики по отмыванию. 

Ответить

капитан ильич

0

Так потому что теперь ракеты святой водой поливают, вы что, причина на самой поверхности.

Ответить

NadoPodumat

0

Федя блядь

Ответить

plwdmkr

0

С какого года Рогозин там во главе?

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Zechu Schmitz

plwdmkr
0

2018

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Andy Bezbozhny

0

сегодня ночью пуск Рокота с Гонцами (последний российский пуск в этом году). Но там военные пускают, не Роскосмос

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