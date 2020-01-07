Для минимального покрытия нужно ещё три аналогичных запуска.

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SpaceХ рассказала о выводе в космос 60 спутников для системы глобального интернета Starlink. Это уже третий вывод на орбиту группы таких интернет-спутников: первые запустили в мае 2019 года, а вторые — в ноябре.

Спутники запустили на ракете Falcon 9, первая ступень которой уже трижды использовалась при прошлых запусках. В этот раз она тоже успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»), находящуюся в Атлантическом океане.

По данным главы компании Илона Маска, для обеспечения минимального покрытия нужно ещё минимум три запуска с таким же количеством спутников.