Спутники запустили на ракете Falcon 9, первая ступень которой уже трижды использовалась при прошлых запусках. В этот раз она тоже успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»), находящуюся в Атлантическом океане.