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Наука
Артём Мазанов
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SpaceХ вывела на орбиту ещё 60 спутников для системы глобального интернета Starlink Материал редакции

Для минимального покрытия нужно ещё три аналогичных запуска.

3 комментария
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SpaceX @SpaceX
Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! https://t.co/hA8eUp7dNI

SpaceХ рассказала о выводе в космос 60 спутников для системы глобального интернета Starlink. Это уже третий вывод на орбиту группы таких интернет-спутников: первые запустили в мае 2019 года, а вторые — в ноябре.

Спутники запустили на ракете Falcon 9, первая ступень которой уже трижды использовалась при прошлых запусках. В этот раз она тоже успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»), находящуюся в Атлантическом океане.

По данным главы компании Илона Маска, для обеспечения минимального покрытия нужно ещё минимум три запуска с таким же количеством спутников.

SpaceX начала работу над проектом Starlink с конца 2014 года. Программа должна обеспечить всю планету интернетом с помощью сети орбитальных спутников. Всего на орбиту планируют доставить 12 тысяч аппаратов весом от 100 до 500 килограммов к 2024 году.

Маск написал два твита и заявил, что сделал это…
В мае SpaceX отправила в космос первые 60 спутников для глобального интернета.
tjournal.ru

#новости #spacex

Наука
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Вопроса нет
Открыли бозон Хиггса и его массу (125 гэв). Масса бозона полностью опровергала теорию суперсимметрии , а значит и опровергала теорию струн. Так какая теория сейчас актуальна?
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3 комментария
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Антон Иванов

0

так умирает астрономия

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Stan Majors

Антон
0

будет мешать обзору любителям и большим телесковам в смысле ?

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Антон Иванов

Stan
0

так уже плакали по этому поводу

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