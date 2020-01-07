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Для минимального покрытия нужно ещё три аналогичных запуска.
SpaceХ рассказала о выводе в космос 60 спутников для системы глобального интернета Starlink. Это уже третий вывод на орбиту группы таких интернет-спутников: первые запустили в мае 2019 года, а вторые — в ноябре.
Спутники запустили на ракете Falcon 9, первая ступень которой уже трижды использовалась при прошлых запусках. В этот раз она тоже успешно приземлилась на платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»), находящуюся в Атлантическом океане.
По данным главы компании Илона Маска, для обеспечения минимального покрытия нужно ещё минимум три запуска с таким же количеством спутников.
SpaceX начала работу над проектом Starlink с конца 2014 года. Программа должна обеспечить всю планету интернетом с помощью сети орбитальных спутников. Всего на орбиту планируют доставить 12 тысяч аппаратов весом от 100 до 500 килограммов к 2024 году.
так умирает астрономия
будет мешать обзору любителям и большим телесковам в смысле ?