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Наука
Дамир Камалетдинов
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Астрономы предсказали появление новой самой яркой звезды на небе к 2083 году Материал редакции

Столкновение двух звёзд станет причиной одного из самых ярких событий на небе, но только на несколько недель.

4 комментария
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Пока ярчайшей на звёздном небе считается двойная звезда Сириус Фото космического телескопа «Хаббл»

В конце 21 века человечество увидит новую самую яркую звезду. В результате столкновения двух звёзд в системе «V Стрелы» (V Sagittae), на небе появится «гостевая звезда». Об этом сообщила команда астрономов из Университета Луизианы на 235-й встрече Американского астрономического сообщества в Гонолулу.

Звёздная система «V Стрелы» находится в 7,8 тысячах световых лет от Земли в созвездии Стрелы и пока её сложно найти на небе даже с помощью среднеразмерных телескопов. Система состоит из красного карлика, который вращается вокруг белого карлика — умершей звезды, состоящей из чрезвычайно плотного вещества.

«V Стрелы» считают катаклизмической переменной двойной звездой: белый карлик постепенно притягивает вещество звезды-компаньона, проявляя разрушительную активность. В отличие от других подобных систем, в «V Стрелы» масса звезды-компаньона превышает массу белого карлика более чем в три раза.

Аккреционный диск катаклизмической переменной звезды Изображение NASA​

Звёзды в «V Стрелы» находятся на завершающей стадии сближения, и, по расчётам учёных, столкнутся в конце 21-го века. Астрономы не могут назвать конкретную дату, но предполагают, что столкновение произойдёт в 16-летнем промежутке к 2083 году — между 2067 и 2099 годами.

По словам одного из учёных Университета Луизианы, Брэдли Шефера (Bradley Schaefer), в течение следующих десятилетий яркость звезды начнёт быстро расти. В последние дни смертельного сближения вещество звезды-компаньона перейдёт к белому карлику, родив сверхмассивный солнечный ветер.

Согласно расчётам учёных, яркость «V Стрелы» достигнет яркости при взрыве сверхновой. У новой гибридной звезды будет ядро из белого карлика, слой горящего водорода и внешняя оболочка из газа. Астрономы предполагают, что звезда продержится в пиковой яркости всего около месяца.

Как отметил Шефер, слияние «V стрелы» будет ярче самой яркой новой звезды, а в последний раз более яркая «гостевая звезда» появлялась на небе в 1604 году, когда случился взрыв сверхновой Кеплера.

#космос

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4 комментария
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rossoshmap

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Поставил будильник.

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Атлант поправил плечи

rossoshmap
0

на нокии
3310? 

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rossoshmap

Атлант
0
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Roman Sapon

0

Самое время начинать создавать новую религию, а там сам Бог через лет 60 даст знак!

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