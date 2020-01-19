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Столкновение двух звёзд станет причиной одного из самых ярких событий на небе, но только на несколько недель.
В конце 21 века человечество увидит новую самую яркую звезду. В результате столкновения двух звёзд в системе «V Стрелы» (V Sagittae), на небе появится «гостевая звезда». Об этом сообщила команда астрономов из Университета Луизианы на 235-й встрече Американского астрономического сообщества в Гонолулу.
Звёздная система «V Стрелы» находится в 7,8 тысячах световых лет от Земли в созвездии Стрелы и пока её сложно найти на небе даже с помощью среднеразмерных телескопов. Система состоит из красного карлика, который вращается вокруг белого карлика — умершей звезды, состоящей из чрезвычайно плотного вещества.
«V Стрелы» считают катаклизмической переменной двойной звездой: белый карлик постепенно притягивает вещество звезды-компаньона, проявляя разрушительную активность. В отличие от других подобных систем, в «V Стрелы» масса звезды-компаньона превышает массу белого карлика более чем в три раза.
Звёзды в «V Стрелы» находятся на завершающей стадии сближения, и, по расчётам учёных, столкнутся в конце 21-го века. Астрономы не могут назвать конкретную дату, но предполагают, что столкновение произойдёт в 16-летнем промежутке к 2083 году — между 2067 и 2099 годами.
По словам одного из учёных Университета Луизианы, Брэдли Шефера (Bradley Schaefer), в течение следующих десятилетий яркость звезды начнёт быстро расти. В последние дни смертельного сближения вещество звезды-компаньона перейдёт к белому карлику, родив сверхмассивный солнечный ветер.
Согласно расчётам учёных, яркость «V Стрелы» достигнет яркости при взрыве сверхновой. У новой гибридной звезды будет ядро из белого карлика, слой горящего водорода и внешняя оболочка из газа. Астрономы предполагают, что звезда продержится в пиковой яркости всего около месяца.
Как отметил Шефер, слияние «V стрелы» будет ярче самой яркой новой звезды, а в последний раз более яркая «гостевая звезда» появлялась на небе в 1604 году, когда случился взрыв сверхновой Кеплера.
Поставил будильник.
Самое время начинать создавать новую религию, а там сам Бог через лет 60 даст знак!