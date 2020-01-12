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Примерно как если бы люди жили до 400 лет.
Международной команде исследователей удалось продлить жизнь червей вида C.elegans на 500%. Обычный срок жизни нематод составляет 3-4 недели, но его увеличили почти до четырёх месяцев. Об этом говорится в исследовании, на которое обратили внимание в The New Atlas.
Для этого учёные изменили две сигнальные последовательности в клетках червей: инсулиновую и рапамициновую. Согласно предыдущим исследованиям, изменение первой приводило к увеличению срока жизни нематод на 100%, а второй — на 30%.
Учёные объединили оба метода, ожидая получить 130%-ный прирост, но он оказался пятикратным. «В результате 1+1 получилось не 2, а 5», — отметил один из исследователей лаборатории MDI.
Увеличение срока жизни червей не означает, что учёные смогут применить то же самое на людях. Однако многие гены вида C. Elegans совпадают с генами человека, поэтому этих нематод многие годы используют в биологии в качестве модельного организма для исследований.
Пока учёные не смогли определить, как взаимодействуют изменённые последовательности и почему срок жизни червей увеличился на 500% вместо ожидаемых 130%. По словам исследователей, теперь они займутся изучением этих процессов.
Почти 400 лет работать и отдыхать только по выходным... спасибо, мне 70 хватит
Работник-мечта по версии Пенсионного фонда РФ.
бля, а им то как быть? Пенсионный возраст в 375?
А вот действительно интересно, допустим, можно продлить жизнь до 400 лет, но не заебется ли моск человечий с этими годами?
Сомневаюсь что кто-то доживет до такого возраста, представь что все риски умерет каким либо образом от чего угодно увеличились в 4 раза
Ну уж теперь-то точно можно ветряки в рашке ставить: червяки-то от них повылазиют, но не умрут!