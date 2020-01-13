Гравитацию измеряют довольно давно. Первый эксперимент поставил ещё в конце XIX века британский физик Генри Кавендиш. С помощью крутильных весов он измерил силу, с которой притягиваются друг к другу металлические шары разного размера. Она оказалась очень малой, в 50 миллионов раз меньше веса шара.

В этом кроется основная проблема. Гравитацию очень сложно измерять ввиду слабости этой фундаментальной силы. Поэтому в лабораторных опытах на окончательный результат влияет свойства самой измерительной установки. Например, в опыте Кавендиша на результат могли повлиять и упругость нити, на которой подвешивались шары, и магнетизм используемых материалов и даже сквозняк в лаборатории. И тем не менее, все эти факторы удалось нивелировать, например, поместив установку под кожух (от сквозняка) или многократно проверяя полученный результат с разными материалами, в том числе и немагнитными.

Впоследствии было проведено множество опытов, уточняющих значение гравитационной постоянной G, определяющей силу, с которой друг на друга воздействуют разные массы. Сейчас мы знаем её с точностью примерно 1/100 доля процента. Что, к сожалению, не такой хороший результат, ведь к примеру масса электрона измерена с точностью до одной стотысячной долей процента! Работы по её уточнению продолжаются, в том числе и на основе анализа движений космических аппаратов или даже методами атомной интерферометрии.

Планеты Солнечной системы не обязаны выстраиваться по массе, поскольку на её современное состояние влияет множество факторов. Это и свойства протопланетного диска, и взаимодействие протопланет между собой на ранних этапах существования, и ещё много чего.

По поводу отрыва Луны — именно за счёт тяготения мы наслаждаемся видом такого красивого спутника. И да, цунами происходят из-за подводных землетрясений!