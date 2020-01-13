Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Наука
Дарья Лейзаренко
4212

Популяризаторы науки отвечают на аргументы из Твиттер-треда со «ста тезисами» в пользу плоской Земли Материал редакции

Ироничный тред или нет, определить сложно, но разобрать основные доводы «плоскоземельщиков» несколько проще.

53 комментария
В закладки
Аудио
Как выглядит планета по мнению сторонников теории плоской Земли Фото Shutterstock

«Общество плоской земли» появилось ещё в 1956, но только в 2015-2016 годах идея набрала широкую популярность на YouTube. Движение стало настолько массовым, что в 2018 году конспирологи провели первую Международную конференцию сторонников плоской Земли, а спустя год решили отправиться в круиз, чтобы доказать свою теорию.

11 января программист Ексей Пантелеев в коллективном твиттер-аккаунте «Мобильный разработчик» опубликовал тред из ста твитов с аргументами в защиту теории плоской Земли, который активно стали обсуждать в соцсети.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
Обещал в тред по #FlatEarth 100 тезисов, я не берусь точно утвержать какой формы наш мир, но явный характер оккультности гелиоцентризма и космопропаганды очевиден. Для конструктива нужно понять разницк между логемой, логистикой и логикой, чтобы классифицировать утверждения

Для многих тред стал поводом для шуток.

Некстджен и Усиление @turbojedi
Окей, хорошо, раз такое веселье, то в этом треде я перечислю все свидетельства, достоверно указывающие на то, что американцы не были на Луне.
Айболит @ajbolit_limpopo
Вот что бывает, когда рушится система образования, отменяют карательную психиатрию и пускают в интернет без справки от участкового психиатра. https://twitter.com/mobileunderhood/status/1216048110096568321
Ящерица с татуировкой Гагарина @mementomorrigan
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут. https://twitter.com/mobileunderhood/status/1216048110096568321
Александр Пелевин @comrade_wolgast
Плоская земля
Вспоминаю умираю
Петр Кузнецов @peterkuznetsov
Если Земля плоская, почему тогда она не шутит в шоу Что было дальше
Некстджен и Усиление @turbojedi
Эволюция научной дискуссии в кириллическом твиттере.

2018: что если EmDrive действительно работает

2019: что если глобального потепления не существует

2020: что если Земля плоская

Несколько, даже удивлён, что последнюю гипотезу в основном пока кажется принимают в штыки.
sirrope @badsirrope
Обожаю этих людей. Вперёд в тёмные века!

Особенно же доставляет: Я умею в логику и земля плоская потому что Шарль де Голь сука не любил космонавтов и нельзя пролетать сквозь центр Антарктиды. https://twitter.com/mobileunderhood/status/1216048110096568321
кровьтополей @nvm_lj
Плоская земля и при всякой погоде
Пропадали пропадом мы на краях

Другие удивились, что программист всерьёз может увлекаться конспирологией.

Павел Комаровский @Rational_Answer
Интересно, чувак это по серьёзке гонит? У меня раньше были иллюзии, что типа в интеллектуальных профессиях (программист, например) работают более рациональные и вменяемые люди и т.д. Но потом я понял, что мракобесов полным полно среди представителей любых занятий. https://twitter.com/mobileunderhood/status/1216048110096568321
Русские летописи @letopisi_rus
В принципе, этот тред мне нравится, поскольку подтверждает, что для работы программистом не нужен не только естественнонаучный склад ум, но и мозг.
Теперь не сомневаюсь, что смогу заняться программированием, если с историей все будет совсем уж тяжко
https://twitter.com/mobileunderhood/status/1216211808891146240
Alexander Zimin @ZiminAlex
Ответы людей в этом треде, это лучшее, что случилось с мобильной разработкой за долгое время)

Как говорится: искусство должно вызывать эмоции https://twitter.com/mobileunderhood/status/1216048110096568321

Некоторые задумались, что, возможно, автор иронично рассказывает о конспирологической теории.

этот товарищ @etot_tovarisch
@mobileunderhood Отличный тред! Для бомбящих поясняю, это такая забава: взять какое либо абсурдное утверждение и пытаться строить к нему цепочку вывода. Раньше было «Ленин — гриб», теперь вот это.
А если сделать вид, что это высказывается всерьез, то можно еще и качественно затроллить окружающих

TJ рассмотрел основные аргументы Пантелеева и попросил опровергнуть эти тезисы автора YouTube-канала «Космос просто» Андрея Кузнецова, а также ведущего канала «Улица Шкловского» и астрофизика Вячеслава Авдеева.

Во что верят сторонники теории о плоской Земле

По мнению сторонников этой теории, Земля представляет собой плоский диск с центром в районе Северного полюса, при этом Антарктиды не существует, а диск опоясывает «ледяная стена». Солнце и Луна вращаются над поверхностью Земли. Автор треда идёт дальше и утверждает, что Солнце и Луна тоже представляют собой диски и, возможно, иногда заменяют друг друга.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 053 напомню модель земли которую я предполагаю: 1. Она статична, 2. небо неизменно и искусственный объект, 3. луна и солнце отдельные светила-диски(с искуственной проецируемой текстуркой) четко плавающие в поле сверхпроводимости. И вероятно мы в VR/матрице
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 070 Очень удивтельное совпадение, что луна и солнце одного размера на небосводе. Считаю это излучающие объекты в диаметре 50км находящиеся на высоте 5-6К км может даже они переключаются в режимы друг друга https://t.co/1sbjjfwhh4
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 030 Есть более сложные модели, если предположить, что солнце это искуственный светильник, то почему их не можеть быть несколько? https://t.co/jvYDb4Raaw
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 057 В медиа, в мыльных сериалах типа #GameofThrones любят слегка вбрасывать темы истинного строения мира, как например про ледяную стену, NASA тоже не отстает https://t.co/vPDBARVIUe

«Плоскоземельщики» необычным образом объясняют существование часовых поясов, смену времён года и расположение континентов на планете. При этом, «общепринятой» карты мира не существует, ведь, по мнению сторонников конспирологической теории, её скрывают правительства.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 029 Тут спрашивали как реализовать часовые пояса на плоской земле, все придумано, прожектор как раз такой направленный свет и может формировать https://t.co/VDc9TqMRdP
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 031 Про смену времен года: если окружность вращения сужается и солнце замедляется то в северном полушарии лето. Если увеличивается и солнце ускрояется то в южном лето. Цикличность может связана с тем, что при постоянной окружности конструкция купола может перегреться https://t.co/LCoeM5XkxB
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 066 По расположений континентов нет единой точки зрения, много вопросов есть к форме Австралии, так что тут еще нужно попытатся устранить противоречия или скорректировать теорию https://t.co/iqKNvRdY9q

Автор треда считает, что исследованиями космоса на самом деле никто не занимается, ведь на похороны космонавта Алексея Леонова не пришли «первые лица страны», все видео в космосе на самом деле снимаются на Земле, на МКС никого нет. Марса, как и других планет, и вовсе не существует — люди не смогли бы узнать о них, поскольку никогда не выходили за пределы «купола».

По его версии, «теорию о круглой Земле» придумали иезуиты, которые якобы навязали обществу «научный атеизм». А под исследованиями космоса правительства стран скрывают военные разработки.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 004 Зачем же придумывать такой миф как исследование космоса? 1е Для прикрытия того что все ракетные технологии — военные. 2е Создание иллюзии что гос-во контролирует все в небе 3е мотив более сложный для понимания его можно понять из 400+ лет истории
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 010 читаю новости о космосе каждый день в течении 20 лет(скока я в инете). Было интересно почему Илон Маск 10 лет со SpaceX не мог построить стабильную ракету(пока не нанял чуваков из косм-агенств) Прост потомучто по учебнику физики вы этого не сделаете т.к. это военка
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 011 Как тока поняли по ✈️ шо за физикой военное превосходство вылез Эйнштейн и учебниках физики. Рейх поддерживал учение Альберта, оно маскировало пути создания баллистической 🚀 Фау-2. Публичный прогресс в физике остановился век назад и стал военной тайной

Аргумент первый: в космос невозможно выйти из-за радиационных поясов

Популярный аргумент среди сторонников теории плоской Земли заключается в том, что никто и никогда не может отправиться в космос из-за радиационных поясов — области магнитосферы планеты, где накапливается высокоэнергичные заряженные протоны и электроны. По их мнению, эта радиация попросту убьёт космонавтов.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEart 003 Почему космонавты/астронавты все в районе 40-50и лет. Они лучше хранят секрет их клана. МКС летает, но пустая. Из-за радиации. По этой же причине не одно живое существо не может покинуть наш мир из-за радиоцинных поясов https://t.co/kjspp5jG5J

Контраргумент: радиационные пояса не мешают выходам в космос

Андрей Кузнецов отмечает, что радиация или излучение бывает разным. Далеко не всегда это опасно.

Та радиация, которая всех пугает, называется ионизирующим излучением. А воздействию электромагнитного излучения мы подвергаемся постоянно, а действительно опасны из его видов рентген и гамма-волны. Кроме того, существует излучение частиц — это тоже ионизирующее, а значит опасное излучение.

Андрей Кузнецов
популяризатор науки

Когда «плоскоземельщики» говорят о радиации, то имеют в виду например рентгеновское излучение, от которого надо защищаться толстым слоем свинца. В радиационных поясах Земли в основном вообще накапливаются заряженные частицы солнечного ветра — электроны и протоны.

От первых способны защитить полиэтилен или кварцевое волокно, а от вторых — алюминиевые листы. А траектории полётов кораблей выстраивают так, чтобы избежать зон с наибольшим излучением.

Андрей Кузнецов
популяризатор науки

Аргумент второй: на снимках планеты облака не смещаются

Сторонники теории плоской Земли заявляют, что все сделанные в космосе снимки — фейковые. Например, автор треда приводит в качестве аргумента анимацию НАСА, на которой облака остаются статичными.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
@elonmusk #FlatEarth 016 These images were taken between 3:50 p.m. and 8:45 p.m. EDT on July 16, 2015. За 5 часов текстурка облаков на планете земля так и не заанимировалась? Видно небольшое изменение похожее на разную экспозицию ну или ползунок Contrast покрутили https://solarsystem.nasa.gov/resources/458/from-a-million-miles-away-nasa-camera-shows-moon-crossing-face-of-earth https://t.co/fSpR95jyJi

Контраргумент: смещение облаков заметно

У NASA и у других агентств действуют спутники на высоких орбитах, которые регулярно делают снимки Земли. Типичный пример — это японский Химавари-8, который раз в 10 минут фотографирует Землю с расстояния более 30 тысяч километров. Там в высоком разрешении прекрасно видно движение облаков. И это только один аппарат.

Андрей Кузнецов
популяризатор науки

Аргумент третий: звёзды не движутся

Другой аргумент «плоскоземельщиков» заключается в том, что звёзды якобы не меняли своего положения ещё со времён шумеров.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 017 Сириус находится ровно над центром Северного Полюса, известен со времен Шумеров(4-6К лет назад) Если солнечная систем движется сквозь вселенную со скоростью 368±2 км/с за 4К лет это мир 46,5 триллионов км или 5 световых лет. Почему Сириус не сместился?
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 039 Я бы говорил о теории неподвижной/статичной земли. За полгода положение земли меняется и она находится в 306М км от предыдцщей точки, но даже малейшого изменения на звездном небе мы не наблюдаем. Астрономы таким образом оспаривали Коперника https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5,_%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B0_.D0.A2.D0.B8.D1.85.D0.BE_.D0.91.D1.80.D0.B0.D0.B3.D0.B5

Контраргумент: движение звёзд заметно, просто движутся они очень медленно

Звёзды двигаются, и это заметно. Просто все звёзды находятся на разном расстоянии, а у каждой звезды своя скорость. Они находятся очень далеко и очень медленно движутся для наблюдателя на земле.

Если брать инструментальную астрономию, мы наблюдаем небо лишь несколько сотен лет. До сравнительно недавнего времени не было возможности с высокой точностью измерять позиции звёзд на небе. А за тот срок, за который измерения проводятся, положение звёзд изменилось незначительно. Но изменилось, и мы можем это наблюдать на примере конкретных звёзд.

Например, у знаменитой звезды Барнарда самая высокая заметная визуальная скорость. Можно найти снимки наблюдения за этой звездой в разные годы и заметить, как она меняет положение на небе.

Андрей Кузнецов
популяризатор науки
Перемещение звезды Барнарда в период с 1985 года до 2005 года  Wikipedia

Аргумент четвёртый: кривизны не существует

Основной аргумент сторонников теории плоской Земли заключается в том, что искривления планеты не существует — якобы это оптическая иллюзия. Автор треда подчёркивает, что из-за перспективы объекты просто удаляются, а не заходят за горизонт.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 040 Тут кто-то упоминал артеллеристов, но нет никакой поправки на шароземлю, все эксперименты с выстреливанием ядер и снарядов вертикально и горизонтально исключают движение земли. При вертикальном выстреле ядро падает в пределах полуметра без сдвига на запад
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 043 Давайте доразберемся с артиллерией, тут серъезно к ней ссылались. Если в движущемся поезде вы выстрелите ружьем(можно детским) по направлению движения поезда и против, то по направлению стрела/снаряд всегда будет улетать дальше.
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 044 В крымскую войну середины 19 века, английские генералы уловив шароверную логику — что земля как поезд, заставили английских солдат стрелять из орудий во все 4-8 сторон. Снаряд улеталал во все стороны на одинаковое расстояние. Никакой поправки на вращение ненужно
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 050 Наличие частиц в воздухе прячет от нас находящиеся в далеке объекты, вот я фотал с расстояния в 14км через объектив 1300мм, все уже в дымке воздушной https://t.co/INUHxtNGjf
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 063 Шароверы утверждают, что-то «уходит» за горизонт, значит за кривизну. Но закон перспективы ясно показывает что объекты просто уменьшаются и если бы у нас была орлиная зоркость, то мы просто бы видели бы дальше,оптическими приборами в ясную погоду это подтверждается https://t.co/27nLUiZzXE

Все снимки, где заметна кривизна Земли, по мнению автора треда, сделаны с помощью фишай-объективов.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 037 Есть множество экспериментов по запуску гелиостатов с не-fisheye неискажающими объективами 40-60мм и тогда закругления на съемке не получается. Кстати в середине 20 века не было фишаев и можно найти еще съемки тех лет https://www.youtube.com/watch?v=RfhBJzDAnPU

Контраргумент: кривизна существует, её отсутствие нельзя объяснить с помощью перспективы

«Плоскоземельщики» смотрят на небольшую лодку с берега, а когда она пропадает из виду для их глаз, потому что углового разрешения глаз недостаточно, то они достают бинокль, и он вдруг появляется. И думают, что таким образом «вытащили» объект из-за горизонта. На самом деле если корабль действительно скрылся за горизонтом, то его уже никакой прибор «не достанет».

Самый простой пример: крупные высотные здания, которые наполовину скрыты за горизонтом. Если бы дело было действительно в перспективе, то при использовании зума, он бы «выплывал» из-за горизонта, но такого, естественно, никогда не происходит. С любым зумом мы увидим только половину здания, а не целое.

Ещё один пример: если бы горизонта не существовало, то мы бы видели Эверест из любой точки Земли. Но какую бы оптику мы не использовали, мы никогда его не увидим, потому что гора скрыта за кривизну Земли.

Андрей Кузнецов
популяризатор науки

Аргумент пятый: гравитация — это выдумка

Автор треда считает, что гравитации не существует, поскольку её невозможно зафиксировать с помощью приборов. А если бы она существовала, то планеты Солнечной системы «построились» бы по массе, Луна оторвалась бы от орбиты, а на Земле бы постоянно происходили цунами, а не просто приливы.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 067 Если мы просто по теории гравитации посчитаем силы и запустим симуляцию: то планеты и другие тела в нашей солнечной системе должны были отсортироваться по массе. Математическая модель гравитации несостоятельна https://t.co/gXrUt8Qq5f
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 068 Другим последствием было бы, что солнце засчет своей двойной(официальная наука признает это) гравитационной силой, оторвало бы нашу луну https://t.co/aJUUDYla7K
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 069 Миф, что гравитация луны вызывает приливы: если это было бы правдой мы каждые 12 часов получали бы цунами через половину земли. И почему луна действует только на соленную воду? А почему она не действует на атмосферное давление что логичнее? https://www.youtube.com/watch?v=5yAXukvfrIU
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 074 Не ну вы только в голове эту идею поддержите, вращение земли влияет на какие-то механизмы. Тогда бы все девайсы были подверженны, чо нам в договоре на гарантийка не отписваетя: ваши (часы, моноколесо, машина) сломалась «Из-за Силы Коррилиоса, замене не подлежит»

Контраргумент: гравитация существует, и её можно измерить

Гравитацию измеряют довольно давно. Первый эксперимент поставил ещё в конце XIX века британский физик Генри Кавендиш. С помощью крутильных весов он измерил силу, с которой притягиваются друг к другу металлические шары разного размера. Она оказалась очень малой, в 50 миллионов раз меньше веса шара.

В этом кроется основная проблема. Гравитацию очень сложно измерять ввиду слабости этой фундаментальной силы. Поэтому в лабораторных опытах на окончательный результат влияет свойства самой измерительной установки. Например, в опыте Кавендиша на результат могли повлиять и упругость нити, на которой подвешивались шары, и магнетизм используемых материалов и даже сквозняк в лаборатории. И тем не менее, все эти факторы удалось нивелировать, например, поместив установку под кожух (от сквозняка) или многократно проверяя полученный результат с разными материалами, в том числе и немагнитными.

Впоследствии было проведено множество опытов, уточняющих значение гравитационной постоянной G, определяющей силу, с которой друг на друга воздействуют разные массы. Сейчас мы знаем её с точностью примерно 1/100 доля процента. Что, к сожалению, не такой хороший результат, ведь к примеру масса электрона измерена с точностью до одной стотысячной долей процента! Работы по её уточнению продолжаются, в том числе и на основе анализа движений космических аппаратов или даже методами атомной интерферометрии.

Планеты Солнечной системы не обязаны выстраиваться по массе, поскольку на её современное состояние влияет множество факторов. Это и свойства протопланетного диска, и взаимодействие протопланет между собой на ранних этапах существования, и ещё много чего.

По поводу отрыва Луны — именно за счёт тяготения мы наслаждаемся видом такого красивого спутника. И да, цунами происходят из-за подводных землетрясений!

Вячеслав Авдеев
популяризатор науки и астрофизик

Аргумент шестой: Антарктиды не существует

Автор треда подчёркивает, что ради доказательства шарообразности Земли необходимо пересечь Антарктиду. Однако, по его мнению, этого никому не удавалось сделать, а сейчас доступ туда и вовсе закрыт.

Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 019 В 1819-1821 Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен открывая Антакртиду облыл ее в 92К км,на картах шарообразной земли показывается витееватый маршрут, но через пару десятков лет британец Джеймс Кларк Росс оплывая писал в дневники, что его каждый день сносит на десятки миль https://t.co/hCWHyxbmEa
Мобильный разработчик @mobileunderhood
#FlatEarth 020 Чтобы пруфануть шарообразность нужно разрешить свободный доступ в Антарктиду, но это теперь на 35 лет Protection Zone, и пересекать ее людям запрещено. Зато наши первые лица и первые лица США туда летают на неделю. Пересекать по центру Антарктиду нельзя https://t.co/0WlR2Z4Zlk

Контраргумент: в Антарктиде есть станции разных стран и там часто бывают туристы

Есть снимки Антарктиды из космоса. Есть базы разных стран. Есть научно-исследовательские станции.

«Плоскоземельщики» заявляют, что в Антарктиду нельзя попасть, потому что там защищённая зона. Однако в Антарктиду или на Южный полюс можно отправиться в туристическую поездку. Да, это очень дорого, но возможно. Всякие известные путешественники там были: например, Сергей Доля или Артемий Лебедев.

Заявлять, что не существует Антарктиды — это примерно как заявлять, что не существует Исландии.

Андрей Кузнецов
популяризатор науки

Как бороться с верой в теорию плоской Земли

Андрей отмечает, что для многих идейных «плоскоземельщиков» все эти аргументы будут бесполезны, поскольку любые доводы они отрицают или называют фейками. При этом он полагает, что бороться с распространением этой теории нужно, поскольку, хотя она сама по себе не несёт очевидного вреда, но часто идёт рука об руку с гораздо более опасными конспирологическими теориями: отрицанием ВИЧ или антивакцинаторством.

По мнению Андрея, зачастую достаточно адекватного объяснения: «С людьми, которые на уровне идеологии в это верят, уже тяжело разговаривать, потому что для них это некий клуб секретных знаний. А есть люди, которые просто забыли школьную программу и, скажем так, не со зла во всё это поверили. Если им всё объяснить, то они всё поймут и поблагодарят за пояснение. По крайней мере, в моём опыте такое бывало не раз».

Автор образовательных роликов считает, что нужно не просто «разоблачать» конспирологические теории, а в целом повышать уровень образованности и критического мышления, рассказывать о том, как устроена вселенная: «Если человек это понимает, то ему ты ему же в голову не придёт поверить в что-то вроде плоской Земли».

#twitter #конспирология #лженаука #плоскаяземля #соцсети #резонанс

Наука
Подписан
Отписаться
Учёные продлили жизнь червей-нематод на 500%
Примерно как если бы люди жили до 400 лет.
14
27
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дарья Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0440\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430\u043d\u0441","\u043f\u043b\u043e\u0441\u043a\u0430\u044f\u0437\u0435\u043c\u043b\u044f","\u043b\u0436\u0435\u043d\u0430\u0443\u043a\u0430","\u043a\u043e\u043d\u0441\u043f\u0438\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","twitter"], "comments": 53, "likes": 27, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 135811, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 13 Jan 2020 19:40:20 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 135811, "author_id": 217590, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/135811\/get","add":"\/comments\/135811\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/135811"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214346, "last_count_and_date": null }
53 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Звезда

22

Ни разу пока лично не разговаривал со сторонниками этой теории. Ну, Земля круглая, встретимся ещё

Ответить

Илья Тимофеев

Сергей
6

Да ты чо! 

Ответить

пепси

Илья
5

ЧО НА ШАРЕ ЖИВЁТ ШТОЛЕ

Ответить

Илья Тимофеев

пепси
2

Шаро[censored]

Ответить

Jiří Kropočev

Сергей
4
Ответить

ar7work

Jiří
0

жаль что паблик как раз про шутки над сторонниками плоской земли

Ответить

Ноу Нейм

Сергей
2

А батарея нет. 

Ответить

Micro

Сергей
0

Бруно на костре сожгли!

Ответить

Сергей Звезда

Micro
1

блин, серьёзно? кинь пруф, надо срочно писать новость

Ответить

Михаил Фоменков

Сергей
0

ГДЕ ПУШ?!

Ответить

пепси

4

Пиздец текста. Нахуй мне это читать? 

Ответить

Дарья Лейзаренко

пепси
26
Ответить

Михаил Фоменков

Дарья
1

Теперь ты понимаешь, почему про струны писать был бы тухлый номер :)

Ответить

Александр Ашкинадзе

Михаил
3

я бы с большим удовольствием почитал про теорию струн. Хорошо, что на эту тему много и часто пишет n+1 (хоть я и не понимаю 70% их статей)

Ответить

Nikita

Михаил
1

Напиши про струны. 

ПС: знаю что на гитаре их нужно постоянно подтягивать

Ответить

Михаил Фоменков

Nikita
0

А я писал однажды в комментах, но это вышло слишком сложно всё равно. Наверное, я плохо пишу что-либо больше абзаца.
 
Но приму пожелание к сведению, может и рожу как-нибудь.

Ответить

Nikita

Михаил
1

давай, во всяком случае один читатель у тебя уже есть)

Ответить

Ноу Нейм

пепси
2

Дарье на дошик хоть скинут. Старался человек, а ты...

Ответить

Михаил Фоменков

6

Дожили, ёптыть. Теперь надо доказывать идиотам очевидное.

Ответить

Ноу Нейм

Михаил
5

Все сон. Ом. Ом. Омммм

Ответить

Православие. Патриотизм.

Ноу
2

Не буди древнее зло.

Ответить

Михаил Фоменков

Ноу
0

Соскучился по ним.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Михаил
4

А совсем недавно казалось, что это всё шутки и всерьёз никто же не поверит 

Ответить

Михаил Фоменков

Дамир
0

Закон По никто не отменял, как и не отменяли то, что постиронию переосмыслят.

Ответить

Михаил Фоменков

Михаил
0

Это лишнее доказательство, до чего может скатиться человечество без образования и цивилизации.

Ответить

Jiminy Jillickers

6

Да

Ответить

Православие. Патриотизм.

5

Какой же рак, блять. Надеюсь, сторонники этой теории просто лолируют, иначе это пиздец.

Ответить

Dra

Православие.
2

Половина планеты верит в религию в 21 веке, вот где пиздец.

Ответить

Ярослав

Dra
0

Верят в представленную идею, а не в Деда, ради фана и угара замутившего две свои копии разной степени забагованности.

Ответить

Roman Sapon

Православие.
0

Свидетели Иеговы, версия 2

Ответить

Micro

3

но только в 2015-2016 годах идея набрала широкую популярность на YouTube

Есть смутные подозрения, что процентов 80%-90% теоретиков в этом обществе состоят ради лулзов.

Ответить

Михаил Фоменков

Micro
0

К сожалению, не 80—90. Многие до крайности доводят идею критики всего официального и признанного.

Ответить

Kyler

1

ХАХ, ШАРОЁБЫ ОПЯТЬ СОСНУЛИ...

Ответить

Ноу Нейм

Kyler
2

Хочу, бля, сказать этим ёбаным Шароебам, нахуй, блядь. Ебоманый, э, ёбаный ты козёл, нахуй. КРУГЛОЖОПЫЙ, блядь! БЫЛ БЫ ТЫ ЧЕЛОВЕК, НАХУЙ, твою дочку ебут, нахуй, где-нибудь, нахуй, блядь. Она, наверное, учится хуй знает где, нахуй, блядь, а дети гибнут на у, на Украине, нахуй. Почему так, нахуй? Почему дети должны, они должны дети, эй, вечные дети, нахуй. Это наше будущее, нахуй. И хуле ты пиздишь, сука? Залупаешься, блядь! Ты живёшь где-то нна континенте хуй, те, знает где, блядь. Хуль ты сссюда лезешь? К русским, нахуй. Запомни. У меня есть, блядь, хороший, бля, человек. Я его, сука, блядь, отдам деньги, шоб те, сука, в мозгу въебал пулю, нахуй, и чтоб ты закрулся, нахуй, и никогда сюда не лез. Понял? Быдло ты ебаное, блядь!

Ответить

Dmitry Yashin

Ноу
–1

У тебя рак спида

Ответить

Ноу Нейм

Dmitry
1
Ответить

плюшевый батон

1

Я конечно понимаю что земля не плоская, но шароебы такие напыщенно смешные, что аж хочется втирать про плоскую землю со зла. ААА ТУПЫИИ НАДО ОЧЕВИДНОМУ УЧИТЬ ЭНБЕЦЫЛЫ, УУУ ДАВАЙ БУДЕМ ДОКАЗЫВАТЬ 2X2.

В общем это целое явление, ренессанс классической науки, в ответ на переусложнение современного восприятия мира.

Ответить

InD1G0X .

плюшевый
1

Как вариант, наука стала настолько сложной, что остается заниматься такой хуйней, на остальное просто не хватает мозгов. Только вот зачем это именно здесь..

Ответить

плюшевый батон

InD1G0X
0

Это да, мне кажется это основная хуйня. Раньше люди батлились за осязаемые вещи, а сейчас куда не ткни надо быть минимум пиэчди, что бы сгенерировать новые смыслы.

Ответить

InD1G0X .

плюшевый
0

Ну блин, хотя с другой стороны, уже прошло больше 500 лет со дня сожжения Бруно, можно же хоть немного поднять уровень дискуссии, ну хотя бы на этом подсайте.. 

Ответить

Евгений Кочин

1

Ору с солидарности космонавтов, пилотов всех стран в рамках тяжелейшей борьбы за сохранение главного фейка человечества. Все эти блядь гонки вооружений, мировые войны и прочая херня - все ради высшей цели - поддержка иезуитского пиздежа. Ор выше гор блядь

Ответить

InD1G0X .

0

Ну на этом, пожалуй, можно и отписываться от этого подсайта 

Ответить

Yuriy Kovalets

0

Дай бог (илон маск, капитан врунгель, путин - нужное подчеркнуть) плоскоебам свалиться с края земли. 

Ответить

Антон Виноградов

0

Плоскоземелецъ – пидар.

Ответить

Victor Ganin

0

Чем дальше собираются заняться эти "популяризаторы" науки? Отвечать на аргументы из твитора что они не пидоры и их мамок не ебали?

Ответить

Nuke Iron

0
Ответить

Эдуард Гладышев

0

Пиздец у людей свободного времени

Ответить

Master Oogway

0

Пиздец! Нахуя они что-то кому-то доказывают?! И так уже блять каждому ясно, что земля плоская!

Ответить

Yuriy Kovalets

0

Мне понравилось, что существование Антарктиды доказали тем, что там был Артемий Лебедев...

Ответить

Александр Александров

0

оставьте их, это слепые поводыри слепых

Ответить

Павел Бокарёв

0

Надо бы организовать огромную конференцию плоскоземельцев, загнать туда как можно больше приверженцев этой теории, запереть и испытатывать на них лекарства. Один хуй ничего полезного эти люди сделать не смогут. 

Ответить

Джордж Харви

0

ШУЕ!

Ответить

Настя Иванова

0

Тут Гессе заметил, что у этого "плоскоземельщика" интересный сайт.

я не знаю куда делась запись с тредом про…
(осторожно! 18+) exeypanteleev.com
tjournal.ru
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
В супермаркетах Таиланда запретили пластиковые пакеты. Жители ответили креативными альтернативами
«Вам пакет большой или маленький? А, у вас есть дорожный конус с собой».
175
Разборы
Иран признал вину в крушении украинского «Боинга» — самолёт по ошибке сбили ракетами. Подробности и первая реакция
Иранские военные рассказали, какие ошибки привели к катастрофе — самолёт спутали с ракетой, а оператор не смог связаться с командованием и принял неверное решение.
110
Новости
17-летний школьник помог открыть новую планету на третий день стажировки в NASA
Планета TOI 1338b в семь раз больше Земли, вращается вокруг двух звёзд... ах да, и её обнаружил десятиклассник.
87
Популярное за три дня
TJ
Год в редакции: кто сейчас делает TJ, каким мы запомнили 2019 и с чем начинаем 2020
Пора заново познакомиться.
162
Животные
В тюрьме Индианы заключённым разрешают ухаживать за котами из приюта. Они помогают друг другу стать добрее
Преступники с хорошим поведением проводят часы в комнате с котами, кормят их и вяжут шапочки. А коты привыкают к людям, что повышает их шансы на новый дом.
78
Новости
Иран признал, что случайно сбил украинский «Боинг» из-за «человеческой ошибки»
В то же время иранские власти подчеркнули, что катастрофа произошла «во время кризиса, вызванного авантюризмом США».
197

Прямой эфир

Vitaliy Vitaliev

Стоимость услуг операторов…

Zoibana

Chef Academy named after Glory…

Настя Иванова

Популяризаторы науки отвечают…

Dennis Naidyuk

Елизавета II подвела итоги…

Антон Мошков

Номинанты Оскар-2020: «Джокер…

Настя Иванова

Евросоюз с 2021 года частично…

Джордж Харви

Популяризаторы науки отвечают…

Антон Виноградов

Самый странный округ Рейха…

Ярослав

Запись в подсайте Новости

Алексѣй Бобковъ

No way

Sergey Pal

СК возбудил уголовное дело о…

Павел Бокарёв

Популяризаторы науки отвечают…

Ilya Grigöryev

СКР: причиной крушения SSJ 100…

Мёртвый

No way

Дмитрий Щёлоков

Самый странный округ Рейха…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]