Популяризаторы науки отвечают на аргументы из Твиттер-треда со «ста тезисами» в пользу плоской Земли
Материал редакции
Ироничный тред или нет, определить сложно, но разобрать основные доводы «плоскоземельщиков» несколько проще.
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«Общество плоской земли» появилось ещё в 1956, но только в 2015-2016 годах идея набрала широкую популярность на YouTube. Движение стало настолько массовым, что в 2018 году конспирологи провели первую Международную конференцию сторонников плоской Земли, а спустя год решили отправиться в круиз, чтобы доказать свою теорию.
11 января программист Ексей Пантелеев в коллективном твиттер-аккаунте «Мобильный разработчик» опубликовал тред из ста твитов с аргументами в защиту теории плоской Земли, который активно стали обсуждать в соцсети.
Для многих тред стал поводом для шуток.
Другие удивились, что программист всерьёз может увлекаться конспирологией.
Некоторые задумались, что, возможно, автор иронично рассказывает о конспирологической теории.
TJ рассмотрел основные аргументы Пантелеева и попросил опровергнуть эти тезисы автора YouTube-канала «Космос просто» Андрея Кузнецова, а также ведущего канала «Улица Шкловского» и астрофизика Вячеслава Авдеева.
Во что верят сторонники теории о плоской Земле
По мнению сторонников этой теории, Земля представляет собой плоский диск с центром в районе Северного полюса, при этом Антарктиды не существует, а диск опоясывает «ледяная стена». Солнце и Луна вращаются над поверхностью Земли. Автор треда идёт дальше и утверждает, что Солнце и Луна тоже представляют собой диски и, возможно, иногда заменяют друг друга.
«Плоскоземельщики» необычным образом объясняют существование часовых поясов, смену времён года и расположение континентов на планете. При этом, «общепринятой» карты мира не существует, ведь, по мнению сторонников конспирологической теории, её скрывают правительства.
Автор треда считает, что исследованиями космоса на самом деле никто не занимается, ведь на похороны космонавта Алексея Леонова не пришли «первые лица страны», все видео в космосе на самом деле снимаются на Земле, на МКС никого нет. Марса, как и других планет, и вовсе не существует — люди не смогли бы узнать о них, поскольку никогда не выходили за пределы «купола».
По его версии, «теорию о круглой Земле» придумали иезуиты, которые якобы навязали обществу «научный атеизм». А под исследованиями космоса правительства стран скрывают военные разработки.
Аргумент первый: в космос невозможно выйти из-за радиационных поясов
Популярный аргумент среди сторонников теории плоской Земли заключается в том, что никто и никогда не может отправиться в космос из-за радиационных поясов — области магнитосферы планеты, где накапливается высокоэнергичные заряженные протоны и электроны. По их мнению, эта радиация попросту убьёт космонавтов.
Контраргумент: радиационные пояса не мешают выходам в космос
Андрей Кузнецов отмечает, что радиация или излучение бывает разным. Далеко не всегда это опасно.
Когда «плоскоземельщики» говорят о радиации, то имеют в виду например рентгеновское излучение, от которого надо защищаться толстым слоем свинца. В радиационных поясах Земли в основном вообще накапливаются заряженные частицы солнечного ветра — электроны и протоны.
Аргумент второй: на снимках планеты облака не смещаются
Сторонники теории плоской Земли заявляют, что все сделанные в космосе снимки — фейковые. Например, автор треда приводит в качестве аргумента анимацию НАСА, на которой облака остаются статичными.
Контраргумент: смещение облаков заметно
Аргумент третий: звёзды не движутся
Другой аргумент «плоскоземельщиков» заключается в том, что звёзды якобы не меняли своего положения ещё со времён шумеров.
Контраргумент: движение звёзд заметно, просто движутся они очень медленно
Аргумент четвёртый: кривизны не существует
Основной аргумент сторонников теории плоской Земли заключается в том, что искривления планеты не существует — якобы это оптическая иллюзия. Автор треда подчёркивает, что из-за перспективы объекты просто удаляются, а не заходят за горизонт.
Все снимки, где заметна кривизна Земли, по мнению автора треда, сделаны с помощью фишай-объективов.
Контраргумент: кривизна существует, её отсутствие нельзя объяснить с помощью перспективы
Аргумент пятый: гравитация — это выдумка
Автор треда считает, что гравитации не существует, поскольку её невозможно зафиксировать с помощью приборов. А если бы она существовала, то планеты Солнечной системы «построились» бы по массе, Луна оторвалась бы от орбиты, а на Земле бы постоянно происходили цунами, а не просто приливы.
Контраргумент: гравитация существует, и её можно измерить
Аргумент шестой: Антарктиды не существует
Автор треда подчёркивает, что ради доказательства шарообразности Земли необходимо пересечь Антарктиду. Однако, по его мнению, этого никому не удавалось сделать, а сейчас доступ туда и вовсе закрыт.
Контраргумент: в Антарктиде есть станции разных стран и там часто бывают туристы
Как бороться с верой в теорию плоской Земли
Андрей отмечает, что для многих идейных «плоскоземельщиков» все эти аргументы будут бесполезны, поскольку любые доводы они отрицают или называют фейками. При этом он полагает, что бороться с распространением этой теории нужно, поскольку, хотя она сама по себе не несёт очевидного вреда, но часто идёт рука об руку с гораздо более опасными конспирологическими теориями: отрицанием ВИЧ или антивакцинаторством.
По мнению Андрея, зачастую достаточно адекватного объяснения: «С людьми, которые на уровне идеологии в это верят, уже тяжело разговаривать, потому что для них это некий клуб секретных знаний. А есть люди, которые просто забыли школьную программу и, скажем так, не со зла во всё это поверили. Если им всё объяснить, то они всё поймут и поблагодарят за пояснение. По крайней мере, в моём опыте такое бывало не раз».
Автор образовательных роликов считает, что нужно не просто «разоблачать» конспирологические теории, а в целом повышать уровень образованности и критического мышления, рассказывать о том, как устроена вселенная: «Если человек это понимает, то ему ты ему же в голову не придёт поверить в что-то вроде плоской Земли».