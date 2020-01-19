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Тот редкий случай, когда так и было задумано.
SpaceX успешно прошла одно из последних лётных испытаний NASA перед началом пилотируемых полётов корабля Crew Dragon. Компания протестировала систему аварийного спасения корабля, в процессе взорвав ракету Falcon 9.
Суть испытания заключалась в том, чтобы выяснить, сможет ли аппарат сохранить жизни астронавтов в случае чрезвычайной ситуации во время взлёта. Через 84 секунды полёта капсула успешно отделилась и села в воду в 32 километрах от берега после раскрытия парашютов. Внутри находились два манекена, которые собрали данные о перегрузках.
Из-за активации САС взорвалась ракета Falcon 9, которая несла корабль, однако в SpaceX ожидали такого исхода. Компания не рассчитывала, что ракета вернётся на Землю.
Система аварийного спасения на Crew Dragon устроена таким же образом, как и другие аналоги. В корпус корабля встроены восемь специальных двигателей SuperDraco, которые включаются в случае аварии и уводят капсулу с экипажем от разрушающейся ракеты. После этого корабль раскрывает четыре главных парашюта и садится в воду.
Следующим крупным полётом Crew Dragon станет пилотируемая миссия с людьми на борту. Дата старта пока неизвестна, но ожидается, что запуск могут провести в марте.
Корабль Crew Dragon разработали по программе коммерческих пилотируемых аппаратов NASA. Помимо SpaceX в ней участвует Boeing с кораблём Starliner, однако после неудачного первого полёта Starliner к МКС команде может понадобиться больше времени для согласования пилотируемых миссий.
после "запланировано" у главы роскосмоса взорвалась ядерная бомба в жопе
Пилотируемые пуски к Международной космической станции на американских кораблях могут начаться уже в марте этого года
Роскосмосу окончательно пизда.
Будто их много. Они на спутниках вроде в основном зарабатывают
В новости не говорится но на капсуле вместо манекенов летели хомяки мечтающие отдать жизнь за вождя
бля, я только хотел запостил
Паш, напиши ещё, что все парашюты нормально раскрылись
жаль что пришлось отказаться от контролируемого реактивного торможения. Надеюсь они к этому вернуться все же потом.
А ещё будут такие запуски или уже полетят к МКС?
Ракета SpaceX взорвалась прямо в воздухе
Апдейт:
SpaceX провел испытания системы аварийного спасения корабля Crew Dragon
Нынешний заголовок кликбейтный и вводит в заблуждение. Попахивает желтизной.
Сначала говорит миллион человек на Марс отправлю, а потом взрывает ракету нахуй, не хочу теперь на Марс лететь.
Где-то в недрах Роскомоса: ребята, если при запуске ракета взорвётся, скажем, что так и было задумано. И назовут это сверхбыстрой техникой отделения ступеней ракеты.
Маскобои могут закидать меня говном, но зачем взрывать носитель, при проверке системы спасения корабля? Корабль отстыковался до взрыва, а уже потом ракета бахнула.
Ракету не взорвали, она сама разрушилась после отделения носовой обтекаемой части и потери контролируемой тяги. 70-метровая неуправляемая труба на скорости выше звуковой - ее и взрывать не надо.
Хорошо бумкнуло и углеродный след зачетный. Где-то бьется в конвульсиях Грета?