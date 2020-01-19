Тот редкий случай, когда так и было задумано.

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SpaceX успешно прошла одно из последних лётных испытаний NASA перед началом пилотируемых полётов корабля Crew Dragon. Компания протестировала систему аварийного спасения корабля, в процессе взорвав ракету Falcon 9.

Суть испытания заключалась в том, чтобы выяснить, сможет ли аппарат сохранить жизни астронавтов в случае чрезвычайной ситуации во время взлёта. Через 84 секунды полёта капсула успешно отделилась и села в воду в 32 километрах от берега после раскрытия парашютов. Внутри находились два манекена, которые собрали данные о перегрузках.

Из-за активации САС взорвалась ракета Falcon 9, которая несла корабль, однако в SpaceX ожидали такого исхода. Компания не рассчитывала, что ракета вернётся на Землю.

Система аварийного спасения на Crew Dragon устроена таким же образом, как и другие аналоги. В корпус корабля встроены восемь специальных двигателей SuperDraco, которые включаются в случае аварии и уводят капсулу с экипажем от разрушающейся ракеты. После этого корабль раскрывает четыре главных парашюта и садится в воду.

Следующим крупным полётом Crew Dragon станет пилотируемая миссия с людьми на борту. Дата старта пока неизвестна, но ожидается, что запуск могут провести в марте.