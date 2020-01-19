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Наука
Дамир Камалетдинов
1904

SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew Dragon. Для этого пришлось взорвать ракету в воздухе Материал редакции

Тот редкий случай, когда так и было задумано.

32 комментария
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SpaceX успешно прошла одно из последних лётных испытаний NASA перед началом пилотируемых полётов корабля Crew Dragon. Компания протестировала систему аварийного спасения корабля, в процессе взорвав ракету Falcon 9.

Суть испытания заключалась в том, чтобы выяснить, сможет ли аппарат сохранить жизни астронавтов в случае чрезвычайной ситуации во время взлёта. Через 84 секунды полёта капсула успешно отделилась и села в воду в 32 километрах от берега после раскрытия парашютов. Внутри находились два манекена, которые собрали данные о перегрузках.

Из-за активации САС взорвалась ракета Falcon 9, которая несла корабль, однако в SpaceX ожидали такого исхода. Компания не рассчитывала, что ракета вернётся на Землю.

Система аварийного спасения на Crew Dragon устроена таким же образом, как и другие аналоги. В корпус корабля встроены восемь специальных двигателей SuperDraco, которые включаются в случае аварии и уводят капсулу с экипажем от разрушающейся ракеты. После этого корабль раскрывает четыре главных парашюта и садится в воду.

Следующим крупным полётом Crew Dragon станет пилотируемая миссия с людьми на борту. Дата старта пока неизвестна, но ожидается, что запуск могут провести в марте.

Корабль Crew Dragon разработали по программе коммерческих пилотируемых аппаратов NASA. Помимо SpaceX в ней участвует Boeing с кораблём Starliner, однако после неудачного первого полёта Starliner к МКС команде может понадобиться больше времени для согласования пилотируемых миссий.

#spacex #космос #маск #новости

Спасибо за наводку Paul Potseluev
Наука
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32 комментария
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Александр Александров

11

после "запланировано" у главы роскосмоса взорвалась ядерная бомба в жопе

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Православие. Патриотизм.

7

 Пилотируемые пуски к Международной космической станции на американских кораблях могут начаться уже в марте этого года

Роскосмосу окончательно пизда.

Ответить

Эдуард Гладышев

Православие.
4

Туда ему и дорога, целенаправленно туда шли

Ответить

Yaroslav Maltsev

Православие.
0

Будто их много. Они на спутниках вроде в основном зарабатывают

Ответить

пепси

3
Ответить

Мошиндейр Омаев

пепси
4

https://coub.com/view/1pzla9

Ответить

Dmitry Shiryaev

пепси
0

Верхняя часть выглядит как сердитый котик

Ответить

Ded Pihto

–1

В новости не говорится но на капсуле вместо манекенов летели хомяки мечтающие отдать жизнь за вождя

Ответить

Dragan Velimirovic

Ded
4

Абсолютно никто:

Ded Pihto:

Ответить

Dude

Ded
0

Абсолютно никто:
Ded Pihto:

Ответить

hr

Ded
0

там летели хомяки-ультралибералы с вживлёнными в мозг электродами от neurallink управляемые исскуственным ителлектом от openAI через starlink.

Ответить

Сергей Колегов

0

бля, я только хотел запостил

Ответить

Сергей Колегов

Сергей
9
Ответить

Сергей Колегов

2

Паш, напиши ещё, что все парашюты нормально раскрылись

Ответить

Озорной Лис

Сергей
3

жаль что пришлось отказаться от контролируемого реактивного торможения. Надеюсь они к этому вернуться все же потом.

Ответить

Сергей Колегов

Озорной
2

Да, смотрелось бы поинтереснее

Ответить

Paul Potseluev

Озорной
1

Ну со Starship вернутся. Дракоши уже переделываться не будут.

Ответить

Paul Potseluev

Сергей
1

Сделал, спасибо.

Ответить

Roman Sapon

Сергей
0

А ещё будут такие запуски или уже полетят к МКС?

Ответить

Сергей Колегов

Roman
0

Ну, если скажут, что всё прошло хорошо, то полёт на МКС с людьми

Ответить

Alex Pavljenko

2

Ракета SpaceX взорвалась прямо в воздухе

Апдейт: 
SpaceX провел испытания системы аварийного спасения корабля Crew Dragon

Нынешний заголовок кликбейтный и вводит в заблуждение. Попахивает желтизной.

Ответить

Glan

0

Ракета была списана ещё две недели назад. 

Ответить

Artyom Dmitriev

0

Сначала говорит миллион человек на Марс отправлю, а потом взрывает ракету нахуй, не хочу теперь на Марс лететь.

Ответить

Roman Sapon

Artyom
0

Да кто бы рискнул с тобой лететь?

Ответить

Bonum Ursi

0

Дайте отгадаю: неправославная?

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Но так и было запланировано.

Прям как салют.

Ответить

Аяз Умбатов

0

Где-то в недрах Роскомоса: ребята, если при запуске ракета взорвётся, скажем, что так и было задумано. И назовут это сверхбыстрой техникой отделения ступеней ракеты.

Ответить

Eugene Gultyaev

0

Маскобои могут закидать меня говном, но зачем взрывать носитель, при проверке системы спасения корабля? Корабль отстыковался до взрыва, а уже потом ракета бахнула.

Ответить

Paul Potseluev

Eugene
0

А что ты с этим носителем со второй ступенью будешь делать, антимаскобой?

Ответить

Eugene Gultyaev

Paul
0

Да хоть за щеку тебе ее отправили бы

Ответить

Александр Лунев

0

Ракету не взорвали, она сама разрушилась после отделения носовой обтекаемой части и потери контролируемой тяги. 70-метровая неуправляемая труба на скорости выше звуковой - ее и взрывать не надо.

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Bonum Ursi

0

Хорошо бумкнуло и углеродный след зачетный. Где-то бьется в конвульсиях Грета?

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