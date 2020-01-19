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Наука
Дамир Камалетдинов
3746

SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew Dragon. И попутно взорвала ракету в воздухе Материал редакции

Тот редкий случай, когда так и было задумано.

34 комментария
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SpaceX успешно прошла одно из последних лётных испытаний NASA перед началом пилотируемых полётов корабля Crew Dragon. Компания протестировала систему аварийного спасения корабля, в процессе взорвав ракету Falcon 9.

Суть испытания заключалась в том, чтобы выяснить, сможет ли аппарат сохранить жизни астронавтов в случае чрезвычайной ситуации во время взлёта. Через 84 секунды полёта капсула успешно отделилась и села в воду в 32 километрах от берега после раскрытия парашютов. Внутри находились два манекена, которые собрали данные о перегрузках.

Из-за активации САС взорвалась ракета Falcon 9: после отделения носовой части произошло возгорание топливо. Однако в SpaceX ожидали такого исхода, компания не рассчитывала, что ракета вернётся на Землю.

Система аварийного спасения на Crew Dragon устроена таким же образом, как и другие аналоги. В корпус корабля встроены восемь специальных двигателей SuperDraco, которые включаются в случае аварии и уводят капсулу с экипажем от разрушающейся ракеты. После этого корабль раскрывает четыре главных парашюта и садится в воду.

Следующим крупным полётом Crew Dragon станет пилотируемая миссия с людьми на борту. Дата старта пока неизвестна, но ожидается, что запуск могут провести в марте.

Корабль Crew Dragon разработали по программе коммерческих пилотируемых аппаратов NASA. Помимо SpaceX в ней участвует Boeing с кораблём Starliner, однако после неудачного первого полёта Starliner к МКС команде может понадобиться больше времени для согласования пилотируемых миссий.

#spacex #космос #маск #новости

Спасибо за наводку Paul Potseluev
Наука
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34 комментария
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Александр Александров

18

после "запланировано" у главы роскосмоса взорвалась ядерная бомба в жопе

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Православие. Патриотизм.

9

 Пилотируемые пуски к Международной космической станции на американских кораблях могут начаться уже в марте этого года

Роскосмосу окончательно пизда.

Ответить

Эдуард Гладышев

Православие.
9

Туда ему и дорога, целенаправленно туда шли

Ответить

Yaroslav Maltsev

Православие.
0

Будто их много. Они на спутниках вроде в основном зарабатывают

Ответить

Ded Pihto

–4

В новости не говорится но на капсуле вместо манекенов летели хомяки мечтающие отдать жизнь за вождя

Ответить

Dragan Velimirovic

Ded
15

Абсолютно никто:

Ded Pihto:

Ответить

Dude

Ded
6

Абсолютно никто:
Ded Pihto:

Ответить

hr

Ded
1

там летели хомяки-ультралибералы с вживлёнными в мозг электродами от neurallink управляемые исскуственным ителлектом от openAI через starlink.

Ответить

Ded Pihto

hr
0

 хомяки-ультралибералы

А они в курсе что их обожаемый вождь поддерживал трампа на выборах?

Ответить

пепси

3
Ответить

Мошиндейр Омаев

пепси
4

https://coub.com/view/1pzla9

Ответить

Dmitry Shiryaev

пепси
0

Верхняя часть выглядит как сердитый котик

Ответить

Сергей Колегов

2

Паш, напиши ещё, что все парашюты нормально раскрылись

Ответить

Озорной Лис

Сергей
4

жаль что пришлось отказаться от контролируемого реактивного торможения. Надеюсь они к этому вернуться все же потом.

Ответить

Сергей Колегов

Озорной
3

Да, смотрелось бы поинтереснее

Ответить

Paul Potseluev

Озорной
1

Ну со Starship вернутся. Дракоши уже переделываться не будут.

Ответить

Paul Potseluev

Сергей
1

Сделал, спасибо.

Ответить

Roman Sapon

Сергей
0

А ещё будут такие запуски или уже полетят к МКС?

Ответить

Сергей Колегов

Roman
0

Ну, если скажут, что всё прошло хорошо, то полёт на МКС с людьми

Ответить

Сергей Колегов

0

бля, я только хотел запостил

Ответить

Сергей Колегов

Сергей
9
Ответить

Alex Pavljenko

3

Ракета SpaceX взорвалась прямо в воздухе

Апдейт: 
SpaceX провел испытания системы аварийного спасения корабля Crew Dragon

Нынешний заголовок кликбейтный и вводит в заблуждение. Попахивает желтизной.

Ответить

Александр Лунев

2

Ракету не взорвали, она сама разрушилась после отделения носовой обтекаемой части и потери контролируемой тяги. 70-метровая неуправляемая труба на скорости выше звуковой - ее и взрывать не надо.

Ответить

Eugene Gultyaev

–1

Маскобои могут закидать меня говном, но зачем взрывать носитель, при проверке системы спасения корабля? Корабль отстыковался до взрыва, а уже потом ракета бахнула.

Ответить

Paul Potseluev

Eugene
3

А что ты с этим носителем со второй ступенью будешь делать, антимаскобой?

Ответить

Eugene Gultyaev

Paul
–3

Да хоть за щеку тебе ее отправили бы

Ответить

Glan

–1

Ракета была списана ещё две недели назад. 

Ответить

Artyom Dmitriev

–2

Сначала говорит миллион человек на Марс отправлю, а потом взрывает ракету нахуй, не хочу теперь на Марс лететь.

Ответить

Roman Sapon

Artyom
1

Да кто бы рискнул с тобой лететь?

Ответить

Bonum Ursi

0

Дайте отгадаю: неправославная?

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Но так и было запланировано.

Прям как салют.

Ответить

Аяз Умбатов

0

Где-то в недрах Роскомоса: ребята, если при запуске ракета взорвётся, скажем, что так и было задумано. И назовут это сверхбыстрой техникой отделения ступеней ракеты.

Ответить

Bonum Ursi

0

Хорошо бумкнуло и углеродный след зачетный. Где-то бьется в конвульсиях Грета?

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Mykola Glushchenko

0

SpaceX хлопнула ракету

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