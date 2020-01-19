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Тот редкий случай, когда так и было задумано.
SpaceX успешно прошла одно из последних лётных испытаний NASA перед началом пилотируемых полётов корабля Crew Dragon. Компания протестировала систему аварийного спасения корабля, в процессе взорвав ракету Falcon 9.
Суть испытания заключалась в том, чтобы выяснить, сможет ли аппарат сохранить жизни астронавтов в случае чрезвычайной ситуации во время взлёта. Через 84 секунды полёта капсула успешно отделилась и села в воду в 32 километрах от берега после раскрытия парашютов. Внутри находились два манекена, которые собрали данные о перегрузках.
Из-за активации САС взорвалась ракета Falcon 9: после отделения носовой части произошло возгорание топливо. Однако в SpaceX ожидали такого исхода, компания не рассчитывала, что ракета вернётся на Землю.
Система аварийного спасения на Crew Dragon устроена таким же образом, как и другие аналоги. В корпус корабля встроены восемь специальных двигателей SuperDraco, которые включаются в случае аварии и уводят капсулу с экипажем от разрушающейся ракеты. После этого корабль раскрывает четыре главных парашюта и садится в воду.
Следующим крупным полётом Crew Dragon станет пилотируемая миссия с людьми на борту. Дата старта пока неизвестна, но ожидается, что запуск могут провести в марте.
Корабль Crew Dragon разработали по программе коммерческих пилотируемых аппаратов NASA. Помимо SpaceX в ней участвует Boeing с кораблём Starliner, однако после неудачного первого полёта Starliner к МКС команде может понадобиться больше времени для согласования пилотируемых миссий.
после "запланировано" у главы роскосмоса взорвалась ядерная бомба в жопе
Пилотируемые пуски к Международной космической станции на американских кораблях могут начаться уже в марте этого года
Роскосмосу окончательно пизда.
Будто их много. Они на спутниках вроде в основном зарабатывают
В новости не говорится но на капсуле вместо манекенов летели хомяки мечтающие отдать жизнь за вождя
Паш, напиши ещё, что все парашюты нормально раскрылись
жаль что пришлось отказаться от контролируемого реактивного торможения. Надеюсь они к этому вернуться все же потом.
А ещё будут такие запуски или уже полетят к МКС?
бля, я только хотел запостил
Ракета SpaceX взорвалась прямо в воздухе
Апдейт:
SpaceX провел испытания системы аварийного спасения корабля Crew Dragon
Нынешний заголовок кликбейтный и вводит в заблуждение. Попахивает желтизной.
Ракету не взорвали, она сама разрушилась после отделения носовой обтекаемой части и потери контролируемой тяги. 70-метровая неуправляемая труба на скорости выше звуковой - ее и взрывать не надо.
Маскобои могут закидать меня говном, но зачем взрывать носитель, при проверке системы спасения корабля? Корабль отстыковался до взрыва, а уже потом ракета бахнула.
Сначала говорит миллион человек на Марс отправлю, а потом взрывает ракету нахуй, не хочу теперь на Марс лететь.
Где-то в недрах Роскомоса: ребята, если при запуске ракета взорвётся, скажем, что так и было задумано. И назовут это сверхбыстрой техникой отделения ступеней ракеты.
Хорошо бумкнуло и углеродный след зачетный. Где-то бьется в конвульсиях Грета?